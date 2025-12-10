هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پیش ازین در صفحهٔ فیسبوک خود در یک اعلامیه از برگزاری این نشست خبر داده است.

در این اعلامیه جزئیات بیشتری ارائه نشده است، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد این نشست دربارهٔ افغانستان را همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار می‌کند؛ کشوری که از زمان رسیدن دوبارهٔ طالبان به قدرت، وضعیت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان در آن بسیار وخیم توصیف شده است.

شماری از فعالان حقوق زن از شورای امنیت می‌خواهند که با اقدامات عملی، برای پایان ‌دادن به محدودیت ‌های گسترده‌ای که علیه زنان در افغانستان وضع شده است، کار کند.

ترنم سیدی، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان هر روز محدودیت ‌ها بر زنان را افزایش می‌دهد و جهان نباید تنها نظاره‌گر باشد، بلکه باید از طریق تحریم ‌ها و فشار های هدفمند طالبان را وادار به تغییر رفتار کند.

"در زمینهٔ حق کار، آموزش و آزادی‌های اساسی زنان افغان نباید هیچ‌گونه معامله صورت گیرد. همچنان، زنان افغان از سازمان ملل می‌خواهند که با استفاده از راه‌های دیپلماتیک و سایر ابزارها، فشارها بر طالبان را افزایش دهد و برای زنان در افغانستان فضای امن فراهم سازد. زنان نباید تنها بخشی از اعلامیه‌ها باشند، بلکه باید تمام حقوقی که در اسناد و اعلامیه‌های حقوق بشری برای زنان تضمین شده، به زنان افغان داده شود."

یاسمین یقین نبی‌زاده، از دیگر فعالان حقوق زن، به رادیو آزادی گفت: "سازمان ملل باید بدون هیچ تردید و تأخیر، رفتار طالبان با زنان را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی تعریف و محکوم کند. همچنان باید یک سازوکار پاسخ‌گویی ایجاد شود تا براساس آن، رهبران طالبان به‌ویژه کسانی که در وضع محدودیت‌ها بر زنان نقش دارند، تحریم و وادار به پاسخ‌گویی شوند."

این خواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، در نشست ‌های شورای امنیت دربارهٔ افغانستان بارها نقض گستردهٔ حقوق زنان محکوم شده و از طالبان خواسته شده است که به محدودیت ‌های اعمال ‌شده بر زنان پایان دهند.

پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت‌ های گسترده‌ای بر زنان، از جمله در بخش کار و آموزش، وضع شده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در هفتم دسمبر، هم‌زمان با تکمیل سه ماه از ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن در اداره های این سازمان، اعلام کرده بود که این محدودیت روند ارائهٔ خدمات خیریه و بشردوستانه را مختل کرده و هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، خدمات نجات‌دهندهٔ زندگی، بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد.

طالبان زنان را در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیردولتی از کار منع کرده‌اند.

با آنکه این اقدامات طالبان در داخل و خارج کشور به‌طور گسترده محکوم شده است، اما طالبان مدعی‌اند که حقوق همهٔ شهروندان، از جمله زنان را، در چارچوب شریعت تأمین کرده‌اند؛ ادعایی که نه برای مردم افغانستان و نه برای جامعهٔ جهانی پذیرفتنی است.

سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، گفته‌اند که نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد.

حضور دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع است و زنان و دختران از ادامهٔ تحصیلات در پوهنتون نیز محروم شده‌اند. افزون بر این، زنان در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی از مشارکت فعال بازمانده‌اند.