تقاضای سازمانهای حقوق بشر از حکومت جرمنی برای انتقال پناهجویان افغان به این کشور

بیش از ۲۵۰ سازمان به شمول سازمانهای حقوق بشر دیروز سه شنبه در یک نامه سرکشاده از حکومت جرمنی خواسته اند تا تمام افغانهای را که به خطر مواجه اند و جرمنی قبلا به آنها وعده انتقال را داده بود، به زودترین فرصت به این کشور انتقال بدهد.

به اساس گزارش خبر گزاری دی پی ای جرمنی این سازمان ها در نامه خود که یک روز قبل از روز جهانی حقوق بشر به وزارت های داخلی و خارجی جرمنی ارسال کرده اند، نوشته اند که : «از تمام توانائی های خود کار بگیرند تا آن افغانهای که به آنها تعهد شده، قبل از پایان سال جاری به جرمنی انتقال داده شوند.»

حکومت ائتلافی جرمنی در آغاز ماه می برنامه های قبولی افغانها را متوقف ساخت. اما در هفته های اخیر جرمنی با چند پرواز افغانهای را که در محکمه برنده شده اند، از پاکستان به این کشور انتقال داد. نظر به گزارش ها تقریبا ۱۹۰۰ افغان هنوز انتظار دارند که از طریق برنامه های مختلف به جرمنی بروند.

در بین این افراد آن کارمندان سابق و خانواده هایشان شامل اند که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان با ادارات جرمنی کار می کردند.

در این نامه همچنان تقاضا شده که حکومت جرمنی باید در گفتگو ها با حکومت پاکستان از تمام امکانات خود کار بگیرد تا اطمینان حاصل شود که حکومت پاکستان آن افغانهای را که به خطر رو به رو هستند قبل از تکمیل دوسیه های شان به افغانستان نمی فرستد.