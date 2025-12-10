وزارت صنعت و تجارت طالبان: افغانستان در واردات و صادرات دیگر به پاکستان وابسته نیست

عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، روز سهشنبه ۱۸ قوس به خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان گفته است آنان با ایران، هند، ترکیه و شماری دیگر از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و سوختی توافقاتی را انجام داده اند و برای بازرگانان افغان بازار های تازه ایجاد شده است.
دو ماه پیش حکومت پاکستان تمام گذرگاهها میان آن کشور و افغانستان را بهروی رفتوآمد مسافران و تجارت بست.
تنها بازگشت مهاجران ادامه دارد و پاکستان به درخواست سازمان ملل متحد اجازهٔ انتقال کمک های بشردوستانه به افغانستان را داده است.
این راهها پس از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، در ۱۱ اکتوبر بسته شد؛ درگیری های که دو طرف یکدیگر را به واردکردن تلفات متهم کردند.
در مورد اینکه در این دو ماه از نگاه اقتصادی و تجارتی به کدام جانب زیان بیشتری رسیده، خانجان الکوزی، مسئول افغان در اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، میگوید هر دو طرف زیان دیدهاند.
اینبار پاکستان بیشتر زیان دیده، زیرا کالاهایی را که پاکستان در افغانستان میفروشد، جای دیگری نمیتواند ببرد
اما او در گفتوگو با رادیو آزادی گفت که پاکستان نسبتا بیشتر زیان دیده است: "هر دو طرف به هم نیاز دارند و این وضعیت به زیان هر دو است، اما من فکر میکنم اینبار پاکستان بیشتر زیان دیده، زیرا کالاهایی را که پاکستان در افغانستان میفروشد، جای دیگری نمیتواند ببرد. این مواد نه به اروپا فرستاده میشود، نه به خلیج و نه به کدام طرف دیگر. اکنون هم فصل میوه های پاکستان است و فکر میکنم بیش از شصت درصد این بسته ماندن راهها به زیان پاکستان است."
کارشناسان امور اقتصادی نیز ضمن تأکید بر اینکه بسته شدن مسیرها به هر دو طرف زیان میرساند، میگویند این راه ها نباید بسته شود و تجارت و ترانزیت باید ادامه داشته باشد؛ زیرا به گفتهٔ آنان، افغانستان عضو چندین کنوانسیون و میثاق بینالمللی است که حقوق بازرگانان افغان را تضمین میکند.
محمد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی و استاد پیشین فاکولته اقتصاد پوهنتون ننگرهار، به رادیو آزادی گفت: "تجارت باید وجود داشته باشد و ادامه پیدا کند، موضوع مرتبط با آن، ترانزیت دوطرفه است که نه بستهشدنی است و نه باید بسته شود. افغانستان عضو سازمان های منطقهای مانند سارک، شانگهای، ایکو و همچنین عضو سازمان تجارت جهانی است. افزون بر این، کنوانسیون بینالمللی کشورهای محاط به خشکه هم وجود دارد. اینها همه سندهای اند که حقوق بازرگانان افغان را تضمین میکنند."
تجارت باید وجود داشته باشد و ادامه پیدا کند، موضوع مرتبط با آن، ترانزیت دوطرفه است که نه بستهشدنی است و نه باید بسته شود
با آنکه سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان ادعا کرده است پاکستان اکنون علاقهمند بازکردن دروازههاست، اما رسانه های پاکستانی، از جمله روزنامهٔ دان، ده روز پیش گزارش داد که مقام های عربستان سعودی در جریان گفتوگوها میان نیروهای طالبان و پاکستان پیشنهاد داده بودند که اسلامآباد اجازهٔ تجارت دوجانبه را بدهد، اما پاکستان این پیشنهاد را رد کرده است.
این گفتوگوها در ۳۰ نوامبر به میزبانی عربستان سعودی انجام شده بود، همان زمان یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجهٔ طالبان، بدون افشای نام خود، این گفتوگوها را به رادیو آزادی تأیید کرده بود.
اما طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، ، در اینباره اظهار بیخبری کرد.
اندرابی در کنفرانس خبری هفتگی خود در ۲۱ نوامبر گفت که اسلامآباد به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروههای مسلح، از جمله تحریک طالبان پاکستانی (TTP)، راهها را بسته است.
حکومت طالبان بارها این ادعا را رد کرده است.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، پاکستان را متهم کرده که تجارت را سیاسی کرده و گفته است که راه های تجارتی تنها زمانی باز خواهد شد که اسلامآباد تضمین بدهد این مسیرها هیچگاه دوباره بسته نخواهد شد.
در دو ماه گذشته برای کاهش تنش ها، میان هیئت های طالبان و پاکستان، چهار دور گفتوگو در قطر، ترکیه و عربستان سعودی برگزار شده، اما مسیرها همچنان بسته است.
تنشها پس از حملات هوایی پاکستان در کابل و پکتیکا در ۹ اکتوبر اوج گرفت.