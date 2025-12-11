اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان به دخالت گسترده در زندگی روزمرۀ زنان و مردان انجامیده است

بیشتر اشتراک‌کنندگان نشست شورای امنیت در باره اوضاع افغانستان وضعیت حقوق بشر و بحران بشری را در این کشور را نگران‌کننده خواندند و خواهان تغییر رویکرد حکومت طالبان شدند.

در این نشست که روز چهارشنبه ۱۰ دسمبر برگزار شد جورجت گانیون سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان( یوناما) و معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد ، با ارائه گزارش یونوما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بیشتر عرصه‌ های زندگی عمومی محروم اند و با آنکه اوضاع امنیتی افغانستان ظاهرا آرام است مردم این کشور با فقر شدید روبرو اند.

او تأکید کرد که محدودشدن آزادی رسانه‌ها و برخورد با خبرنگاران، فضای مشارکت مردم در امور عمومی را تنگ‌تر ساخته و اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان نیز به دخالت گسترده در زندگی روزمرۀ زنان و مردان انجامیده است.

بانو گانیون تاکید کرد که ادغام با طالبان تنها پس از برآورده‌ شدن تعهدات بین‌المللی آنان ممکن است و بی‌میلی آن‌ها به مشارکت چندجانبه، همراه با اختلاف‌ نظرهای کشور های عضو، توان اعمال فشار بین‌المللی را کاهش داده که خطر انزوای بیشتر افغانستان را افزایش می‌دهد.

«مقام‌ های بالفعل افغانستان همچنان فرصت ‌ها برای تعامل چند جانبه با جامعه بین‌المللی را از دست می‌دهند یا رد می‌کنند، امری که خطر قطع همکاری به‌ویژه با کشورهای کمک‌کننده را افزایش می‌دهد، زیرا این کشورها به دلیل خودداری افغانستان از پرداختن جدی به نگرانی‌های آنان، روزبه‌روز بیش‌تر خسته و ناامید شده‌اند.»

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از برگزاری این نشست روز چهارشنبه ۱۰ دسمبر در واکنش به اعلامیه یونوما در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته که حقوق همه مردم در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی تضمین شده است و افزود: «افغان‌ ها مکلف نیستند حقوق بشری دیگر جوامع را که تعریف متفاوتی دارد، به عنوان حقوق خود بپذیرند.»

جامعه بین‌المللی باید از اهرم فشار خود در این موقعیت برای تأثیرگذاری بر تصمیم طالبان در مورد پذیرش گفتگوی سیاسی استفاده کند

تام فلیچر، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، گفت که در چهار سال گذشته شمار افرادی که در افغانستان با گرسنگی روبرو اند افزایش یافته و اکنون به ۱۷.۴ میلیون نفر رسیده است.

او افزود که بیش از ۲.۶ میلیون افغان در سال جاری به کشور بازگشته‌اند، ارائه خدمات اساسی در آستانه فروپاشی است و کاهش منابع مالی باعث شده که در زمستان پیشرو کمک غذایی کافی برای نیازمندان در دسترس نباشد.

نماینده امریکا در نشست شورای امنیت گفت طالبان به دلیل سیاست ‌های خود مسئول رنج مردم‌ افغانستان اند و قابل اعتماد برای مذاکره نیستند و شورا امنیت باید در تعامل با آنان با احتیاط عمل کند.

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست شورای امنیت گفت که افغانستان با انزوا، فشار یا تحمیل حاکمیت به مردم به ثبات نمی‌رسد،کمک‌های بشری هم نمی‌تواند کشور را برای درازمدت پایدار نگهدارد رسیدن به توسعه پایدار، بهبود اقتصاد و صلح دوام‌دار تنها زمانی ممکن است که یک نظام مشروع و پاسخگو بر اساس احترام به تعهدات ملی و بین‌المللی اداره‌کشور را در دست داشته باشد.

او افزود که منبع اصلی بحران افغانستان همچنان سیاسی است و راه حل آن می‌تواند یک دولت فراگیر باشد که ثبات سیاسی و وحدت ملی افغانستان را تضمین کند و جامعه جهانی باید روی این موضوع پافشاری کند تا طالبان را وادار به پذیرش آن کند.

« جامعه بین‌المللی باید از اهرم فشار خود در این موقعیت برای تأثیرگذاری بر تصمیم طالبان در مورد پذیرش گفتگوی سیاسی استفاده کند و برای رسیدن به توافقی که به ایجاد حکومتی فراگیر و مشروع بر پایه خواست مردم بینجامد، باید با مجموعه‌ای گسترده از نیروهای دموکراتیک افغان وارد مذاکره شود، چنین روند سیاسی و پایبندی آنان به آن، نقطه‌عطفی در وضعیت کنونی خواهد بود.»

نماینده روسیه در این نشست گفت که جامعه جهانی باید به طور کامل نیازهای افغان‌ ها را بدون هیچ گونه ستاندارد دوگانه در نظر بگیرد و همچنین گفتگوی دقیق و مبتنی بر اعتماد با طالبان در مورد همه مشکلات انجام شود.

طالبان شرایط مساعد را برای گفتگوهای صادقانه فراهم کنند

نماینده چین در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان گفت که هر چند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تلاش های برای مقابله با گروه داعش در افغانستان صورت گرفته؛ اما گروه های تروریستی از جمله( ETIM East Turkestan Islamic Movement) و (TTP)تحریک طالبان پاکستان همچنان در این کشور فعال هستند و حملاتی را علیه کشور های همسایه ترتیب داده و اجرا می‌کنند .

نماینده پاکستان گفت که طالبان شرایط مساعد را برای گفتگوهای صادقانه فراهم کنند و توسط کشورهای با برنامه ‌های منفی به عنوان وسیله‌ای برای بی‌ثبات کردن مرز پاکستان/ افغانستان و فراتر از از آن مورد استفاده قرار نگیرد.

او تاکید کرد که حکومت طالبان همچنان دست از کار کردن در جهت اهداف متضاد بردارد و از حالت انکار واقعیت که به نفع هیچ‌کس نیست، بیرون بیاید.

حکومت طالبان این ادعا ها پیش از این بارها را رد کرده گفته که «تی تی پی» و سایر گروه های تروریستی در افغانستان حضور ندارند و به هیچ کس اجازه داده نمی شود تا از خاک این کشور علیه سایر کشور ها استفاده کند.

نمایندگان سایر کشور ها در این نشست بر تامین حقوق زنان تاکید کردند و از طالبان خواستند صدای جامعه جهانی را بشنود.

آنان در مجموع گفتند که وضعیت افغانستان شکننده باقی مانده و بحران ‌های حقوق بشر، فقر و محدودیت مشارکت زنان، همراه با بی‌توجهی طالبان به تعهدات بین‌المللی، خطر انزوای بیشتر این کشور را افزایش داده و تنها با فشار و تعامل اصولی جامعه جهانی می‌توان به راه‌حل‌ های پایدار رسید.



