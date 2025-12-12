وزارت خارجۀ ایران روز جمعه ۲۱ قوس گفت که در این نشست، نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه دربارۀ افغانستان شرکت خواهند کرد.

اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت همچنان گفت که این نشست نتیجۀ مشورت‌ها با کشورهای همسایه و دیگر بازیگران منطقه‌ای است و ابراز امیدواری کرد که این ابتکار به تقویت همکاری‌ها و کاهش تنش‌ها کمک کند.

به گفتۀ او، نشست در تهران برگزار می‌شود و نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در آن حضور خواهند داشت.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که روابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور، وضعیت حساس‌تر شده است.

بقایی در مورد این که آیا طالبان هم در این نشست دعوت شده اند یانه، چیزی نگفت.

تاکنون به جز روسیه هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.