قوهٔ قضائیهٔ ایران اعلام کرد که زنی را در شمال‌غرب ایران پس از محکوم شدن به قتل دخترخواندهٔ چهار‌ساله‌اش اعدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوهٔ قضائیه ایران این کودک که «آوا» نام داشت، در دسامبر ۲۰۲۳ بر اثر جراحات مغزی ناشی از ضرباتی که توسط مادر اندرش وارد شده بود، جان باخت.

حکم اعدام این زن که به نام و سن او اشاره نشده روز شنبه، ۲۲ قوس، اجرا شد.

به گفته مقام های قضایی، مادر این دختر خواستار اجرای قصاص برای قاتل شده بود.

سازمان ملل متحد می‌گوید این پرونده بخشی از یک الگوی گسترده‌تر است: دست‌کم ۲۴۱ زن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند و ۱۱۴ نفر از آنان با حکم قصاص به‌دلیل قتل همسر یا شریک عاطفی‌شان.

بسیاری از این زنان بازمانده خشونت خانگی یا ازدواج اجباری بوده‌اند و برخی هنگام دفاع از خود و فرزندانشان مرتکب قتل شده‌اند.