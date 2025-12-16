لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۲۵ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۵۰

افغانستان

هشدار برنامهٔ جهانی غذا: بیش از ۱۷ میلیون افغان در زمستان با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند

گرسنگی حاد در افغانستان
گرسنگی حاد در افغانستان

برنامهٔ جهانی غذا هشدار داده است که در زمستان پیشرو بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.

این نهاد سازمان ملل امروز در اعلامیه‌ای، بر اساس تازه‌ترین گزارش امنیت غذایی، گفته است که شمار افراد دچار گرسنگی حاد نسبت به سال گذشته سه میلیون نفر افزایش یافته است.

این رقم در سال گذشته به ۱۴ اعشاریه ۸میلیون تن می رسید.

برنامهٔ جهانی غذا همچنین هشدار داده که سوءتغذیهٔ کودکان در حال افزایش است و در سال آینده نزدیک به چهار میلیون کودک را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در این اعلامیه به نقل از جان آیلیف، رئیس برنامهٔ جهانی غذا در افغانستان آمده است که «خانواده‌ها ناچارند برای روزها وعده‌های غذایی خود را حذف کنند و برای زنده ماندن دست به اقدامات دشوار بزنند.» او افزوده است که مرگ‌ومیر کودکان افزایش یافته و احتمال بدتر شدن آن در ماه‌های آینده وجود دارد.

به گفتهٔ او، زمستان پیشرو برای افغانستان بسیار سخت خواهد بود، زیرا افغانستان هم‌زمان با چندین بحران از جمله کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، خشکسالی، بیکاری، زمین‌لرزه‌ها و بازگشت اجباری میلیون‌ها افغان از پاکستان و ایران ربرو است.

برنامهٔ جهانی غذا اعلام کرده است که برای کمک فوری به شش میلیون نفر از آسیب‌پذیرترین مردم افغانستان در زمستان، به ۴۶۸ میلیون دالر بودجهٔ فوری نیاز دارد.

این درحالی است که پیش ازاین هم باشندگان ولایات مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که به دلیل اوضاع بد اقتصادی هیچ آمادگی برای زمستان نگرفته اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

یک مقام وزارت داخله ایران: شمار مهاجران افغان در ایران به چهار و نیم میلیون نفر رسیده

مهاجران ایران در بین مرز افغانستان و ایران
مهاجران ایران در بین مرز افغانستان و ایران

نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخلهٔ ایران گفته است که پس از اخراج‌ها شمار مهاجران افغان در ایران به حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد، هرچند این رقم ثابت نیست.

او روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است که از زمان اجرای «طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی» تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران اخراج شده‌اند.

ایران روزانه حدود چهار هزار مهاجر افغان را اخراج می‌کند و پس از جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، این روند سرعت بیشتری گرفته است.

ادامه خبر ...

وزارت فواید عامۀ طالبان از صادرات دوصد تُن کالا از طریق خط آهن خبرداده است

خط آهن هرات (آرشیف)
خط آهن هرات (آرشیف)

وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که در هفته گذشته بیش از دوصد تُن کالا از طریق خط آهن به خارج از کشور صادر شده که بخش عمده آن را آب انار تشکیل می‌دهد.

در اعلامیه‌ای که این وزارت روز دوشنبه ۲۴ قوس در صفحه ایکس خود منتشر کرده، توضیح نداده است که آب انار به کدام کشورها صادر شده است.

پس از بسته شدن تمامی راه‌ها با پاکستان، میوه‌های تازه افغانستان به‌شمول انار و دیگر محصولات از مسیرهای آسیای میانه و ایران به کشورهای منطقه صادر می‌شوند.

بر اساس این اعلامیه، در هفته گذشته بیشترین انتقالات از طریق خط آهن از مسیر حیرتان صورت گرفته که مقدار آن بیش از ۱۱۷ تُن گزارش شده است.

راه حیرتان مسیری است که اخیراً به‌گونه کامل به روی مسافران، فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی بازگشایی شده است.

پیش از این مقام‌های اتاق تجارت کندهار گفته بودند که امسال نزدیک به ۲۳ هزار تُن انار به ارزش بیش از ۱۰.۵ میلیون دالر به کشورهای خارجی صادر کرده اند.

پاکستان پس از جنگ در اواسط ماه اکتوبر، مسیرهای تجاری‌اش با افغانستان را بست و این مسیرها هنوز بسته هستند.

اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می‌گوید که حکومت طالبان و پاکستان باید هر چه زودتر مشکلات خود را حل کنند و کانال‌هایی را برای حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی خود باز کنند.

ادامه خبر ...

مدیر مسؤل و یک گزارشگر تلویزیون «رسا» از زندان طالبان آزاد شدند

رسانه های افغانستان (آرشیف)
رسانه های افغانستان (آرشیف)

یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که غلام محی ‌الدین صاحب‌زاده مدیر مسؤل و جهادمل حبیبی گزارشگر تلویزیون خصوصی «رسا» پس از ۱۰ ماه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۴ قوس از زندان بگرام آزاد شدند.

این خبرنگاران به تاریخ ۳۰ دلو سال گذشته توسط کارمندان ریاست استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و کارمندان استخبارات ضمن ضبط کمپیوترهای تلویزیون رسا دفتر این رسانه را نیز بستند.

بعداً محکمه ای در کابل به تاریخ ۴ حمل سال جاری این دو خبرنگار را به جرم تبلیغات علیه اداره حاکم به ۱۰ ماه زندان محکوم کرده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان محاکمه این دو خبرنگار و سلب آزادی آنان به مدت ۱۰ ماه را محکوم کرده و گفته که این خبرنگاران بخاطر کار خبرنگاری بازداشت شده بودند.

تلویزیون خصوصی رسا در سال ۱۳۹۸ شمسی در کابل ایجاد و راه‌اندازی شد.

این تلویزیون گزارش‌های اجتماعی و روزمره تولید می‌کرد و همچنان گزارش‌های مستند خارجی در زمینه اقلیم و حیات‌وحش را بازنشر می‌کرد.

این مرکز گفته است که با وجود آزادی این دو گزارشگر تلویزیون رسا، این رسانه بسته است و تاکنون به آن اجازه بازگشایی داده نشده است.

بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر دست‌کم پنج خبرنگار و فعال رسانه‌ای در بازداشت هستند و برخی از آنان توسط محاکم طالبان به زندان محکوم شده‌اند و دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کنند.

ادامه خبر ...

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در بازی با سریلانکا شکست خورد

آرشیف
آرشیف

این بازی ساعت نه‌ و نیم صبح به وقت کابل در میدان کریکت دبی آغاز شد.

تیم افغانستان با برنده شدن قرعه، نخست بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرد.

تیم افغانستان در پنجاه اوور ۲۳۵ دوش به دست آورد و برای سریلانکا ۲۳۶ دوش هدف تعیین کرد.

تیم سریلانکا در ۴۹ اوور در حالی که دو بازیکنش مانده بود، ۲۳۸ دوش به دست آورد و به پیروزی رسید.

پیش از این نیز افغانستان در بازی نخست خود در این رقابتها که روز شنبه برگزار شد با اختلاف سه ویکت در برابر بنگله‌دیش شکست خورد.

درمسابقات جام آسیایی جاری در امارات متحدهٔ عربی افغانستان در گروه «B» با بنگله‌دیش، نیپال و سریلانکا هم‌گروه است.

تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا در گروه «A» قرار دارند.

ادامه خبر ...

وزیر خارجه جرمنی:امیدواریم پروازهای انتقال افغان‌ ها از پاکستان به جرمنی تا پایان سال جاری تکمیل شود

یوهان وادفول، وزیر خارجۀ جرمنی (آرشیف)
یوهان وادفول، وزیر خارجۀ جرمنی (آرشیف)

یوهان وادفول، وزیر خارجۀ جرمنی می‌گوید که بررسی پرونده های پناهندگی افغان‌های که در پاکستان هستند و جرمنی پیش از این تعهد پذیرش‌شان را به این کشور داده است برای حکومت این کشور در اولویت قرار دارد.

براساس گزارش روزنامۀ آلمانی «ولت»، آقای وادفول گفته است که امیدوار است پروازهای انتقال این افغان‌ها از پاکستان به جرمنی پیش از پایان سال جاری میلادی تکمیل شود.

او همچنین افزوده است که با حکومت پاکستان دربارۀ افغان‌های در معرض خطر گفت‌وگو کرده و تمدید اقامت آنان را برای شش ماه دیگر در آن کشور تضمین کرده‌اند.

به گفتۀ وی، بازنگری دوسیه‌های افغان‌ها مسئولیت وزارت داخلۀ جرمنی است و این وزارت پس از بررسی تمام مسایل حقوقی تصمیم خواهد گرفت که در خواست‌ های چی کسانی را بپذیرد و از چی کسانی را رد کند.

او هشدار داده است که هرگونه تأخیر می‌تواند با آغاز سال آینده، خطر اخراج این افغان‌ها به افغانستان را افزایش دهد؛ افغان‌هایی که اکنون در پاکستان در انتظار رفتن به جرمنی به‌سر می‌برند.

براساس معلومات روزنامهٔ جرمنی «ولت ام زونتاگ»، پس از به قدرت رسیدن طالبان، حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شده‌اند.

پیش از این، به تاریخ ۹ دسامبر، بیش از ۲۵۰ نهاد مدافع حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی از جمله عفو بین‌الملل، سازمان نجات کودکان، دیده‌بان حقوق بشر و گروه‌های کلیسا از حکومت جرمنی خواسته بودند که حدود ۱۸۰۰ افغان را پیش از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور منتقل کند.

ادامه خبر ...

بیش از ۲۰ هزار تن از آسیب دیده های زلزله در افغانستان کمک دریافت کردند

زلزله در منطقه نورگل در ولایت کنر (آرشیف)
زلزله در منطقه نورگل در ولایت کنر (آرشیف)

دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که پس از چند ماه ۲۲۳ هزار نفر از آسیب‌دیدگان زلزله شدید در شرق افغانستان، کمک دریافت کرده‌اند.

به گفتۀ اوچا، با توجه به فرا رسیدن زمستان سخت، هنوز بسیاری از آسیب‌ دیدگان زلزله از حمایت کافی محروم‌اند.

اوچا روز یک‌شنبه ۲۳ قوس در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس خود گفت که تاکنون تنها ۳۴ درصد بودجۀ مورد نیاز برای رساندن کمک‌ها به آسیب‌دیدگان تأمین شده و به‌طور عاجل به کمک‌های بیشتری نیاز است.

به گفتۀ اوچا، برای فراهم‌سازی کمک‌های ضروری به آسیب‌دیدگان، به ۱۱۱.۵ میلیون دالر بودجه نیاز است.

در شرق افغانستان، به‌ویژه در ولایت کنر، در ۳۱ اگست زلزله‌ای رخ داد که بیش از ۲۲۰۰ نفر جان باختند، نزدیک به ۴۰۰۰ نفر زخمی شدند و حدود ۷۰۰۰ خانه تخریب شد.

سازمان‌های کمک‌رسان ملی و بین‌المللی همواره بر ضرورت کمک فوری به خانواده‌های آسیب‌دیده پیش از شدت گرفتن سرمای زمستان تأکید کرده‌اند.

ادامه خبر ...

مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال: افغانستان به سریلانکا هدف ۲۳۶ دوش تعیین کرد

آرشیف
آرشیف

به سلسلۀ مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال، افغانستان امروز ۲۴ قوس با سریلانکا به میدان رفت.

این بازی ساعت نه‌ و نیم صبح به وقت کابل در میدان کریکت دبی آغاز شد.

تیم افغانستان با برنده شدن قرعه، نخست بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کردند.

در دور نخست بازی تیم افغانستان در پنجاه اوور ۲۳۵ دوش به دست آورد و برای سریلانکا هدف ۲۳۶ دوش تعیین کرد.

افغانستان در بازی نخست خود در این رقابتها که روز شنبه برگزار شد با اختلاف سه ویکت در برابر بنگله‌دیش شکست خورد.

ادامه خبر ...

مطیع‌الله ویسا، فعال حقوق دختران افغانستان، در دوحه جایزه دریافت کرد

مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش دختران در حال دریافت جایزه از سوی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در دوحه
مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش دختران در حال دریافت جایزه از سوی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در دوحه

مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش دختران، در مراسم جوایز بین‌المللی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای مبارزه با فساد، جایزه بخش «خلاقیت و مشارکت» را دریافت کرد.

نهمین دور این جوایز بین‌المللی، به همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)، روز یکشنبه ۲۳ قوس در شهر دوحه برگزار شد.

دفتر UNODC با نشر تصاویری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، لحظه دریافت این جایزه توسط ویسا از دست امیر قطر را به نمایش گذاشته است.

مطیع‌الله ویسا در ماه حمل سال ۱۴۰۲ از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد و حدود هفت ماه را در زندان سپری کرد. طالبان او را به انجام «فعالیت‌های ضد دولتی» متهم کردند، اما خانواده‌اش این اتهامات را رد کرده‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، در بیش از چهار سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش در افغانستان محروم شده‌اند.

ادامه خبر ...

آغاز کمپاین جدید تطبیق واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان

دور جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو (فلج کودکان) امروز دوشنبه ۲۴ قوس در شماری از ولایت‌های افغانستان آغاز می‌شود.

نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در وب‌سایت خود از آغاز این کمپاین خبر داده و گفته است که قرار است کودکان زیر پنج سال در ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان و هرات واکسین پولیو را دریافت کنند.

براساس معلومات سازمان صحی جهان، در سال جاری میلادی دو مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است؛ یکی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند.

همچنین تاکنون ۱۸ نمونهٔ محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌های قندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان‌اند که ویروس پولیو هنوز به‌طور کامل در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

داکتران می‌گویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن، تطبیق واکسین برای کودکان است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG