برنامهٔ جهانی غذا هشدار داده است که در زمستان پیشرو بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.

این نهاد سازمان ملل امروز در اعلامیه‌ای، بر اساس تازه‌ترین گزارش امنیت غذایی، گفته است که شمار افراد دچار گرسنگی حاد نسبت به سال گذشته سه میلیون نفر افزایش یافته است.

این رقم در سال گذشته به ۱۴ اعشاریه ۸میلیون تن می رسید.

برنامهٔ جهانی غذا همچنین هشدار داده که سوءتغذیهٔ کودکان در حال افزایش است و در سال آینده نزدیک به چهار میلیون کودک را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در این اعلامیه به نقل از جان آیلیف، رئیس برنامهٔ جهانی غذا در افغانستان آمده است که «خانواده‌ها ناچارند برای روزها وعده‌های غذایی خود را حذف کنند و برای زنده ماندن دست به اقدامات دشوار بزنند.» او افزوده است که مرگ‌ومیر کودکان افزایش یافته و احتمال بدتر شدن آن در ماه‌های آینده وجود دارد.

به گفتهٔ او، زمستان پیشرو برای افغانستان بسیار سخت خواهد بود، زیرا افغانستان هم‌زمان با چندین بحران از جمله کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، خشکسالی، بیکاری، زمین‌لرزه‌ها و بازگشت اجباری میلیون‌ها افغان از پاکستان و ایران ربرو است.

برنامهٔ جهانی غذا اعلام کرده است که برای کمک فوری به شش میلیون نفر از آسیب‌پذیرترین مردم افغانستان در زمستان، به ۴۶۸ میلیون دالر بودجهٔ فوری نیاز دارد.

این درحالی است که پیش ازاین هم باشندگان ولایات مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که به دلیل اوضاع بد اقتصادی هیچ آمادگی برای زمستان نگرفته اند.