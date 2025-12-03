ملل متحد: پس از زلزله ۳۱ اگست، زنان و دختران در شرق افغانستان با خطرات فزاینده‌ روبرو اند

بیش از ۵۵ هزار زن، از جمله بیش از ۳۳۰۰ زن باردار در شرق افغانستان، به مراقبت‌ های پیهم و مداوم نیاز دارند

این سازمان در گزارشی که سه شنبه ۲ دسمبر منتشر کرده، افزوده است که تأثیرات ترکیبی بیجاشدن، شرایط سخت زمستان و روند دوامدار بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، دسترسی زنان و دختران به خدمات اساسی صحت جنسی و باروری را محدود ساخته و خطر قرار گرفتن آنان در معرض خشونت مبتنی بر جنسیت را افزایش می دهد.

در ادامهٔ این گزارش آمده است که بیش از ۵۵ هزار زن در سن بارداری، از جمله بیش از ۳۳۰۰ زن باردار در شرق افغانستان، به مراقبت‌ های پیهم و مداوم نیاز دارند، در حالی‌ که به گفتهٔ این سازمان، قطع ارتباطات و افزایش بی‌ثباتی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان روند کمک‌رسانی و دسترسی امن به خدمات حمایتی را مختل کرده است.

یو‌ان‌اف‌پی‌اِی تأکید کرده است که تا‌کنون ۲ میلیون دالر از مجموع ۵ میلیون دالرمورد نیاز، تأمین شده و برای ادامهٔ خدمات اساسی به زنانی و دخترانی که در بیشترین معرض خطر قرار دارند، فراهم‌آوری بودجهٔ به‌گونهٔ فوری ضروری است.

در عین حال، شماری از زنان و دختران آسیب‌دیده از زلزله که هنوز در خیمه‌ها بسر می برند، می‌گویند به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.

حکیمه، ۳۰ ساله و مادر چهار کودک که در منطقهٔ دیوه‌گل ولسوالی چوکی ولایت کنر روز چهارشنبه ۳ دسمبر به رادیو آزادی گفت:

"به هر چیز نیاز داریم در خیمه زندگی می‌کنیم منطقه دیوه‌گل بسیار سرد است به هر کمک نیاز داریم، اطفال از خرد تا بزرگ همه مریض هستند، در دست سه طفلم کنول است، وقتی سرپناه نباشد مشکلات زیاد می‌باشد، زندگی خیمه چگونه خواهد بود؟ به تشناب هم نیاز داریم."

یک خانم دیگر از همین منطقه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و می‌گوید کودکش تنها چند روز پیش از زلزله به دنیا آمده، به رادیو آزادی گفت: "زندگی در خیمه برای یک زن خیلی دشوار است چون زن به یک پناه‌گاه نیاز دارد، به خانه نیاز دارد، اینجا بیخی در میدان هستیم فقط برای سر جان شستن از یک خانه به خانه دیگر می‌رویم. تا چه وقت اینطور باشد؟ به مشکل غذا پیدا می کنیم، تا حدی که به طفل شیرخوارم شیر داده نمی توانم."

در شرق افغانستان، به‌ویژه در ولایت کنر،بتاریخ ۳۱ اگست زلزله‌ای رخ داد که بیش از ۲۲۰۰ نفر جان باختند، نزدیک به ۴۰۰۰ نفر زخمی شدند و حدود ۷۰۰۰ خانه تخریب شد.

یو‌ان‌اف‌پی‌اِی در حالی بر ادامهٔ کمک‌ها به زلزله‌زد‌گان تأکید می‌کند که دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، ممکن است به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند.

این اداره در گزارشی به تاریخ ۲ دسمبر با ابراز نگرانی از بدترشدن وضعیت ناامنی غذایی گفته است که احتمال می رود در سال آینده میلادی ۱۷.۴ میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی در افغانستان روبه‌رو شوند که از این میان ۵.۲ میلیون نفر در وضعیت اضطراری قرار خواهند گرفت؛ رقمی که به گفته اوچا بیش از دو برابر سال گذشته است.

در این گزارش آمده که نیازهای بشردوستانه در افغانستان در مقایسه با دیگر کشورها در شرایط غیرجنگی، در سطح بسیار بالا باقی مانده است، وضعیت بشری مردم تحت تأثیر آسیب‌پذیری‌ های ساختاری عمیق، وخامت امنیت غذایی و شوک‌های مکرر، از جمله خشکسالی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده مهاجران، زلزله ها و سیلاب ‌ها، شیوع مکرر بیماری‌ ها و خطرات جدی در بخش حفاظت، به ویژه برای زنان و دختران، ادامه دارد.