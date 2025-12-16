لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۲۵ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۵۶

جهان

رهبران اروپایی: تصمیم‌گیری دربارهٔ هرگونه واگذاری خاک اوکراین تنها حق مردم این کشور است

رهبران کشور های اروپایی در کنار زلنسکی
رهبران کشور های اروپایی در کنار زلنسکی

رهبران اروپایی پس از مذاکرات صلح برلین در یک بیانیهٔ مشترک اعلام کردند که تصمیم‌گیری دربارهٔ هرگونه واگذاری خاک اوکراین تنها حق مردم این کشور است و تنها پس از آن می‌توان چنین تصمیمی گرفت که تضمین‌های امنیتی قوی ارائه شود.

به گفتهٔ این بیانیه یکی از این تضمین‌های امنیتی که روز دوشنبه (۲۴ قوس) مورد توافق قرار گرفت، ایجاد نیرویی به رهبری اروپا است که با مشارکت کشورهای داوطلب تشکیل می‌شود و «در تأمین امنیت فضای اوکراین و حفاظت از مسیرهای دریایی نقش خواهد داشت».

این بیانیه از سوی ده رهبر اروپایی، از جمله اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، منتشر شده است.

در این بیانیه دربارهٔ آنچه که «تضمین‌های امنیتی لازم» خوانده شده، توضیح داده شده که اوکراین باید بتواند حدود ۸۰۰ هزار سرباز را حفظ کند تا توان دفاعی در برابر هرگونه تهدید احتمالی را داشته باشد.

همچنین تأکید شده است که اروپا باید نیروی چندملیتی هماهنگی برای اوکراین ایجاد کند که شامل نیروهای کشورهای داوطلب باشد و از حمایت ایالات متحده نیز برخوردار باشد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

کانادا چهار مقام ارشد قضایی و نظامی ایران تحریم کرد

کانادا چهار مقام ارشد قضایی و نظامی ایران را به‌دلیل مشارکت در «نقض حقوق بشر» و هدایت سیاست‌های سرکوبگرانه تحریم کرد.

این افراد عبارتند از محسن کریمی فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه، احمد خادم سید‌الشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه، مصطفی محبی رئيس برکنار شده سازمان زندان‌های تهران و حسن آخریان رئيس سابق بند یک زندان رجایی‌شهر.

وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این چهار نفر در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نقش داشته‌اند و تأکید کرده که ایران باید دربارهٔ همه موارد نقض حقوق بشر تحقیق کند و عدالت را برای قربانیان تضمین کند.

وزارت خارجه کانادا تأکید کرده که این کشور در برجسته کردن بی‌توجهی مداوم حکومت ایران به حقوق بشر مردم خود و درخواست تغییر تردید نخواهد کرد.

با اعمال این تحریم‌ها، کانادا تاکنون بیش از ۲۱۰ فرد و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحت تحریم قرار داده است.

یک مقام وزارت داخله ایران: شمار مهاجران افغان در ایران به چهار و نیم میلیون نفر رسیده

مهاجران ایران در بین مرز افغانستان و ایران
مهاجران ایران در بین مرز افغانستان و ایران

نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخلهٔ ایران گفته است که پس از اخراج‌ها شمار مهاجران افغان در ایران به حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد، هرچند این رقم ثابت نیست.

او روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است که از زمان اجرای «طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی» تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران اخراج شده‌اند.

ایران روزانه حدود چهار هزار مهاجر افغان را اخراج می‌کند و پس از جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، این روند سرعت بیشتری گرفته است.

مقام‌های استرالیا: حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی با الهام از «داعش» انجام شده

حمله در ساحل بوندای
حمله در ساحل بوندای

مقام‌های استرالیا می‌گویند شواهد اولیه نشان می‌دهد که عاملان حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی از ایدئولوژی گروه موسوم به «داعش» الهام گرفته بودند.

انتونی آلبانیزی صدراعظم استرالیا روز سه‌شنبه، ۲۵ قوس، در گفت‌وگو با شبکهٔ «ای‌بی‌سی سیدنی» گفت: «به‌نظر می‌رسد انگیزهٔ این حمله ایدئولوژی دولت اسلامی بوده است»؛ ایدئولوژی‌ای که به گفتهٔ او «بر نفرت استوار است و در این مورد برای انجام کشتار جمعی آمادگی گرفته بود.»

او تأکید کرد که دولت استرالیا هدف روشنی برای مبارزه با یهودستیزی دارد و «هر کاری که در توانش باشد» انجام خواهد داد تا این پدیده را از میان ببرد.

این حمله شام یک‌شنبه، هم‌زمان با مراسم آغاز جشن یهودی «حنوکا» و در حضور بیش از هزار نفر رخ داد. در جریان حدود ده دقیقه تیراندازی، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

یکی از مهاجمان که مردی ۵۰ ساله بود، در محل رویداد در تیراندازی پولیس کشته شد و پسر ۲۴ ساله‌اش پس از زخمی شدن بازداشت و به شفاخانه منتقل گردید.

پولیس هر دو مهاجم را که به گفتهٔ رسانه‌های استرالیایی پاکستانی‌الاصل هستند ساجد اکرم ۵۰ ساله و پسرش نوید اکرم ۲۴ ساله معرفی کرده است. ساجد اکرم که توسط پولیس کشته شد، در سال ۱۹۹۸ با ویزای تحصیلی به استرالیا آمده بود و مجوز قانونی حمل سلاح را در اختیار داشت.

هند می گوید «پاکستان در پشت حملۀ خونین در کشمیر» دست دارد

آرشیف
آرشیف

ادارۀ مبارزه با تروریزم دهلی نو روز دوشنبه ۲۴ قوس اعلام کرد که پاکستان در پشت حملۀ خونین بر گردشگران در کشمیر تحت ادارۀ هند دست دارد و در پیوند به این رویداد، شش تن را رسماً متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از میان افراد متهم، سه نفر کشته شده‌اند و دو تن دیگر در بازداشت هند به‌سر می‌برند.

در این حمله که در ماه اپریل انجام شد، ۲۶ نفر کشته شدند که بیشتر آنان گردشگران هندو بودند.

این رویداد چندین روز تنش میان دو کشور همسایه را برانگیخت و خطر درگیر شدن هر دو کشور در یک جنگ تمام‌عیار را افزایش داد.

دهلی نو، پاکستان را به دست داشتن در این حمله در شهر تفریحی پهلگام متهم کرد، اما اسلام‌آباد این ادعا را رد کرده است.

در آغاز، یک گروه مخفی به نام «جبهۀ مقاومت» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.

ایالات متحده امریکا می‌گوید که این گروه زیر چتر گروه لشکر طیبه فعالیت می‌کند؛ گروهی که از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و مرکز آن در پاکستان است.

ادارۀ ملی تحقیقات هند دربارۀ دست داشتن پاکستان در این حمله گفته است که این کشور در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و فراهم‌سازی تسهیلات برای اجرای آن نقش داشته است.

این اداره اعلام کرده است که«ساجد جت»که به‌عنوان «هماهنگ‌کنندۀ پاکستانی» معرفی شده نیز متهم است، اما دربارۀ محل حضور او جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

سه فرد پاکستانی تندرو دیگر نیز به نام فیصل جت مشهور به (سلیمان شاه)، حبیب طاهر مشهور به (جبران) و حمزه افغانی به گفته مقامات هند متهم شناخته شده‌اند.

به گفتۀ این اداره، این سه تن چند هفته پس از این حمله، در یک جنگل در کشمیر، توسط نیروهای امنیتی هند کشته شدند.

این حمله از سال ۲۰۰۸ تاکنون مرگبارترین حمله بر غیرنظامیان هندی خوانده شده است.

ترمپ می‌گوید توافق با اوکراین «نزدیک‌تر از هر زمان دیگر» شده است

دونالد ترمپ، ریئس جمهور امریکا (آرشیف)
دونالد ترمپ، ریئس جمهور امریکا (آرشیف)

مقام‌های ایالات متحده و اوکراین اعلام کردند که در جریان دو روز گفت‌وگو با هدف نزدیک‌تر ساختن پایان تهاجم روسیه، پیشرفت چشم‌گیری حاصل شده است.

بر اساس گزارش‌ مرکز خبر رادیوآزادی، واشنگتن به کی‌یف تضمین‌های امنیتی را پیشنهاد کرده که بر اساس تعهد دفاع جمعی مادۀ ۵ ناتو الگو گرفته شده است.

در حالی‌که هنوز پرسش‌هایی دربارۀ مسائل کلیدی از جمله سرنوشت مناطقی که کی‌یف همچنان در شرق دونتسک در اختیار دارد باقی مانده، دونالد ترمپ رئیس ‌جمهور ایالات متحده، گفته است که به نظر می‌رسد توافقی برای پایان دادن به بزرگ‌ترین و مرگ‌بارترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

ترامپ روز دوشنبه ۱۵ دسامبر پس از گفت‌وگوهای چند روزۀ هیأت‌های اروپایی، امریکایی در برلین، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که «ما تلاش می‌کنیم این کار را انجام دهیم و فکر می‌کنم اکنون بیش از گذشته به آن نزدیک شده‌ایم.»

ریئس جمهور امریکا همچنان افزود که «ما گفت‌وگوهای متعددی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، داشتیم و فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری به نتیجه نزدیک شده‌ایم و خواهیم دید که چه کاری می‌توانیم انجام دهیم.»

او در مورد اینکه چی زمانی با پوتین گفت‌وگو کرده است جزئیات ارائه نکرد.

در همین حال ولودیمیر زلینسکی رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که گفت‌وگوها در برلین دشوار اما مفید بوده‌اند و مذاکره‌کنندۀ ارشد او، رستم عمروف، نیز اعلام کرد که در برلین با حضور استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید و جارد کوشنر داماد ترامپ، در میان دیگر مقام‌های امریکایی، «پیشرفت واقعی» به‌دست آمده است.

ادامه گفت‌وگوهای مقام های امریکایی و اوکراینی در برلین در مورد صلح در اوکراین

استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید در حال احوال پرسی با ولودیمیرزلینسکی ریئس جمهور اوکراین در برلین، فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی نیز در کنار آنها ایستاده است.
استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید در حال احوال پرسی با ولودیمیرزلینسکی ریئس جمهور اوکراین در برلین، فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی نیز در کنار آنها ایستاده است.

انتظار می‌رود که مقام‌های امریکایی و اوکراینی امروز، دوشنبه ۲۴ قوس، برای دومین روز پیاپی گفت‌وگوهای خود را در برلین ادامه دهند.

واشنگتن تلاش می‌کند برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین، دو طرف را به یک توافق برساند.

استیو ویتکوف نمایندۀ ویژۀ قصر سفید و جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، روز گذشته در برلین با رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلینسکی، و هیأت مذاکره‌کنندۀ او، حدود پنج ساعت گفت‌وگو کردند.

ویتکوف در صفحۀ ایکس خود نوشت که «نمایندگان دربارۀ طرح ۲۰ ماده‌ای برای صلح، موضوعات اقتصادی و سایر مسائل، گفت‌وگوهای همه‌جانبه انجام دادند. پیشرفت‌های زیادی حاصل شد و آنان فردا (دوشنبه) صبح دوباره با هم دیدار خواهند کرد.»

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای‌آزاد/رادیوآزادی، مشخص نبود که شرکت‌ کنندگان گفت‌وگوهای امروز چه کسانی خواهند بود.

پیش از این، برای امروز دوشنبه در برلین، دیدار زلینسکی با رهبران جرمنی، فرانسه و بریتانیا برنامه‌ریزی شده است.

طرح ۲۰ ماده‌ای پس از آن مطرح شد که اوکراین و حامیان اروپایی‌اش کار روی پیشنهادهای بدیل در برابر طرح پیشنهادی ۲۸ ماده‌ای واشنگتن را آغاز کردند.

آنان طرح ایالات متحده را که شباهت‌هایی با برخی مواضع مسکو داشت، به‌گونه‌ای گسترده به نفع روسیه ارزیابی کرده بودند.

سیلاب در مراکش جان ۳۷ تن را گرفت

آرشیف
آرشیف

در پی باران‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در مراکش، دست‌کم ۳۷ تن جان باخته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این رویداد در ولایت ساحلی آسفی رخ داده است که در حدود ۳۳۰ کیلومتری جنوب رباط پایتخت، موقعیت دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در مدت یک ساعت بارندگی شدید خانه‌ها و دکان‌ها را زیر آب برد، موترها را با خود برد و شمار زیادی از سرک‌های اطراف را مسدود کرد.

مراکش در حالی باریدن باران‌ و سیلابهای شدید را تجربه می کند که این کشور هفت سال خشکسالی پی‌هم را سپری کرده و شاهد خالی شدن برخی از بندهای مهم خود در کوه‌های اطلس بوده است.

زلنسکی و هیئت امریکایی، دومین روز گفت‌وگوها را در برلین ادامه می‌دهند

گفت‌وگوها میان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و هیئت مذاکره‌کنندهٔ ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۴ قوس در برلین، پایتخت جرمنی، ادامه می‌یابد.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دو طرف روز یکشنبه حدود پنج ساعت گفت‌وگو کردند، اما به نتیجهٔ روشنی دست نیافتند.

در این مذاکرات، استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ دونالد ترمپ برای شرق میانه، جَرد کوشنر، داماد ترمپ، و شماری دیگر از مقام‌های امریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند.

این گفت‌وگوها بر طرح صلح ۲۸ ماده‌ای متمرکز است که از سوی امریکا پیشنهاد شده بود؛ طرحی که اوکراین بعداً آن را به ۲۰ ماده کاهش داد.

تیراندازی در شهر سیدنی استرالیا جان دست‌کم ۱۲ نفر را گرفت

پولیس استرالیا در پی تیراندازی در ساحل بوندی در محل رویداد حضور یافتند.
پولیس استرالیا در پی تیراندازی در ساحل بوندی در محل رویداد حضور یافتند.

در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا، مقام ها از کشته شدن دست‌کم 12 نفر خبر داده اند.

پولیس می‌گوید که در پی این حادثه، دو نفر بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های استرالیایی گفته‌اند که یکی از مهاجمان در میان کشته‌شدگان بوده است. از احتمال افزایش شمار تلفات این حادثه نیز گزارش شده است.

این تیراندازی عصر یکشنبه به وقت محلی، در جریان مراسم مذهبی یهودیان به نام حنوکا رخ داده است.

آنتونی آلبانیز، صدراعظم استرالیا، این حادثه را "وحشتناک و دردناک" توصیف کرد.

