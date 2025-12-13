زلینسکی میگوید تا زمانی که تضمینهایی وجود نداشته باشد که از اشغال احتمالی آینده این مناطق جلوگیری کند، چنین طرحی عادلانه نیست.
به نظر میرسد اداره دونالد ترامپ از اوکراین خواسته است نیروهای خود را از دونباس خارج کند و سپس واشنگتن در مناطقی که اکنون تحت کنترول کییف است، یک «منطقه آزاد اقتصادی» ایجاد خواهد کرد.
پیش از این، امریکا پیشنهاد کرده بود که کییف بخشهایی را که هنوز در کنترول روسیه قرار دارد، به این کشور واگذار کند؛ اما رئیسجمهور زلنسکی روز پنجشنبه ۲۰ قوس گفت که اکنون واشنگتن نسخه دیگری از مصالحه را مطرح کرده است؛ نسخهای که در آن اردوی اوکراین عقبنشینی میکند، اما نیروهای روسی برای تصرف مناطق تخلیهشده وارد نخواهند شد.
زلینسکی که در کییف با خبرنگاران صحبت میکرد، افزود که "مشخص نیست که این منطقهای را که آنان از آن به نام منطقه آزاد اقتصادی یا منطقه غیرنظامی یاد میکنند، چه کسی اداره خواهد کرد؟
زلینسکی تأکید کرد که این موضوع «بسیار جدی» است و اگر صحبت از مصالحه است، این صلح باید عادلانه باشد
او تأکید کرد که بدون تضمینهای روشن امنیتی، چنین طرحهایی برای اوکراین قابل پذیرش نیست.
رئیسجمهور اوکراین همچنین گفت اگر در دو سوی جنگ تنها یک طرف عقبنشینی کند و طرف دیگر در جای خود باقی بماند، هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروهای روسی از این فرصت استفاده نکنند.
زلینسکی در ادامه افزود که "اگر نیروهای یک طرف عقب بروند و نیروهای طرف دیگر در جای خود بمانند، چه چیزی مانع پیشروی نیروهای روسی خواهد شد؟ یا چه تضمینی وجود دارد که آنان خود را به شکل غیرنظامیان درنیاورند و این منطقه آزاد اقتصادی را تحت کنترول نگیرند؟"
زلینسکی در عین حال تأیید کرد که اگر اوکراین با چنین طرحی موافقت کند، برای تصویب آن باید انتخابات یا همهپرسی برگزار شود. او گفت تنها «مردم اوکراین» صلاحیت دارند در مورد واگذاری بخشی از خاک کشورشان تصمیم بگیرند.
اما روسیه پیشنهاد همه پرسی برای تصمیمگیری اوکراینیها در مورد واگذاری قلمرو در منطقه شرقی دونباس که مسکو ادعای کنترل بخش عمدهای از آن را دارد را رد کرده است.
در حال حاضر، زلینسکی تحت فشار شدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، قرار دارد تا به طرح صلح واشنگتن بپیوندد؛ طرحی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان کییف و مسکو است.
جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونینترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی میشود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.