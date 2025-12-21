لینک‌های قابل دسترسی

جهان

در پی درگیری‌های مرزی میان تایلند و کمبودیا نزدیک به یک میلیون نفر آواره شدند

این عکس که توسط خبرگزاری کامپوچیا پرس (AKP) در ۸ دسمبر ۲۰۲۵ گرفته و منتشر شده است، ساکنان محلی را نشان می‌دهد که پس از درگیری‌ها در امتداد مرز کامبوج و تایلند در ولایت اودار مینچی، در حال تخلیۀ منطقه هستند.
وزارت داخلۀ کمبودیا روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از نیم میلیون نفر در این کشور در پی دو هفته درگیری‌های مرزی مرگبار با همسایه‌اش تایلند، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

به گفتۀ مقام‌ها، درگیری‌های مجدد بین این دو همسایۀ جنوب‌شرقی آسیا در این ماه، از جمله با تانک، طیارۀ بی‌سرنشین و توپخانه، حداقل ۲۲ نفر را در تایلند و ۱۹ نفر را در کمبودیا کشته است.

این درگیری ناشی از اختلاف ارضی بر سر تعیین مرز ۸۰۰ کیلومتری آنها در دوران استعمار است.

وزارت داخلۀ کمبودیا در بیانیه‌ای گفته است که در حال حاضر بیش از نیم میلیون مردم کمبودیا از جمله زنان و کودکان، به دلیل حملات تایلند مجبور به آوارگی شدند.

تایلند هم اعلام کرده است که به دلیل درگیری مرزی دوباره شعله‌ور شده، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این کشور آواره شده‌اند.

پس از پنج روز درگیری در ماه جون که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد، هر طرف دیگری را به تحریک درگیری‌های تازه متهم کرده و اتهاماتی مبنی بر حمله به غیرنظامیان را مطرح کرده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

زلنسکی می‌گوید که امریکا پیشنهاد مذاکرات مستقیم با روسیه و اوکراین را مطرح کرده است

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین
رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید ایالات متحده پیشنهاد داده است مذاکرات مستقیمی با حضور نمایندگان امریکا، روسیه و اوکراین برگزار شود. همزمان، مذاکره‌کنندهٔ ارشد کرملین برای گفت‌وگو با مقام‌های امریکایی وارد میامی شد.

ولودیمیر زلنسکی روز شنبه در یک نشست خبری در کی‌یف گفت که واشنگتن پیشنهاد مذاکرات مستقیم را با مقام‌های اوکراینی در میان گذاشته است.

تا کنون، مقام‌های امریکایی عمدتاً به‌طور جداگانه با همتایان روس و اوکراینی خود دیدار کرده‌اند، نه این‌که هر سه طرف هم‌زمان در یک اتاق حضور داشته باشند.

تا لحظهٔ انتشار این گزارش، امریکا، روسیه و کشورهای اروپایی به‌طور رسمی تغییر در شکل مذاکرات را تأیید نکرده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنگ اوکراین به پایان چهارمین سال خود نزدیک می‌شود و در هفته‌های اخیر، هم فعالیت‌های دیپلوماتیک و هم برخوردهای نظامی شدت گرفته است.

ایالات متحده می‌گوید که بر ۷۰ هدف داعش در سوریه حمله کرده است

آماده‌سازی یک جنگندۀ امریکایی برای حمله (تصویر آرشیف)
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا این حملات را "تلافی بسیار جدی" برای حملۀ ۱۳ دسامبر که منجر به کشته شدن دو سرباز امریکایی و یک غیرنظامی امریکایی شد، عنوان کرده است.

ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی "تروث" خود گفت که ایالات متحده "همانطور که قول داده بودم، انتقام بسیار جدی از تروریست‌های قاتل مسئول" حمله پالمیرا می‌گیرد.

واشنگتن گفته بود که یک فرد مسلح به تنهایی از گروه دولت اسلامی (داعش) این حمله را در پالمیرا، یکی از شهرهای مرکزی سوریه انجام داده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده با جت‌های جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی و توپخانه به بیش از ۷۰ هدف در چندین مکان در مرکز سوریه حمله کرد.

این اولین حادثه از این دست از زمان سرنگونی بشار اسد، حاکم دیرینه سوریه، در دسامبر سال گذشته بود و مقامات سوری گفتند که عامل این حمله یک عضو نیروهای امنیتی بود که قرار بود به دلیل "ایده‌های افراطی اسلام‌گرایانه" خود اخراج شود.

رامی عبدالرحمان، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفته که دست کم پنج عضو گروه داعش در استان دیرالزور در شرق سوریه کشته شدند.

داعش در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد، اما همچنان به ویژه در بیابان وسیع این کشور حضور دارد.

نیروهای امریکایی در حال حاضر در شمال شرقی سوریه که تحت کنترل کردها است و همچنین در التنف در نزدیکی مرز با اردن مستقر هستند.

جاشوا حریف‌اش پال را در روند ششم ناک‌اوت کرد

جریان مبارزۀ انتونی جاشوا و جیک پال - تصویر از خبرگزاری فرانسه
انتونی جاشوا، قهرمان پیشین سنگین‌وزن جهان، در یک مبارزه‌ای جنجالی جیک پال، یوتیوبرِ تبدیل‌شده به بوکسر، را با ضربۀ فنی شکست داد.

این مبارزه شب گذشته در مرکز «کاسیا» در میامی امریکا برگزار شد و گزارش شده است که هر دو مبارز مجموعاً مبلغ هنگفت ۱۸۴ میلیون دالر از درامد این مسابقه را میان خود تقسیم کرده‌اند.

پیش از برگزاری، این دیدار به دلیل تفاوت چشمگیر در قدرت فیزیکی و سطح فنی میان جاشوا، قهرمان دو دوره‌ای پیشین جهان از بریتانیا، و پال ــ که بیشتر به‌عنوان یک چهره اینترنتی شناخته می‌شود و از طریق چند مسابقه نمایشی بوکس به شهرت و درآمد رسیده ــ نگرانی‌های زیادی را در دنیای بوکس برانگیخته بود.

با این حال، در جریان مسابقه، جاشوا برای شکست دادن حریف بسیار کم‌تجربه‌تر از خود کار آسانی نداشت، اما در نهایت برتری او از نظر قدرت و جثه در مراحل پایانی مبارزه هشت‌راوندی آشکار شد.

در نهایت جاشوا در روند ششم حریفش را ناک‌اوت کرد.

عمران خان و همسرش در یک پروندۀ فساد دیگر به ۱۷ سال زندان محکوم شدند

عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان و همسرش بشرا بی بی
این موضوع را محکمۀ پاکستان و وکلای مدافع عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان روز شنبه اعلام کردند.

آنان اعلام کردند که محکمه‌ای در پاکستان روز شنبه، عمران خان، صدر اعظم سابق و همسرش بشرا بی‌بی را در یک پروندۀ فساد مربوط به خرید هدایای لوکس دولتی با قیمت پایین، هر کدام را به ۱۷ سال زندان محکوم کرد.

این محکومیت اخیر به مجموعه‌ای از مشکلات حقوقی عمران خان می‌افزاید.

عمران خان که از آگست ۲۰۲۳ پشت میله‌های زندان بوده و در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۱۴ سال حبس در یک پروندۀ جداگانه اختلاس زمین است.

او از زمان برکناری از سمت خود در سال ۲۰۲۲ با ده‌ها پرونده قضایی، از فساد گرفته تا اتهامات ضد تروریزم و اسرار دولتی، روبرو است.

خان در تمام این پرونده‌ها که حزبش می‌گوید انگیزۀ سیاسی دارند، ارتکاب جرم را رد کرده است.

رانا مدثر عمر، وکیل خانوادۀ صدر اعظم سابق پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت: "محکمه بدون شنیدن دفاعیات، حکم را اعلام کرد و عمران خان و بشرا بی‌بی را به ۱۷ سال حبس با جریمه‌های سنگین محکوم کرد."

این پرونده جدا از پیگرد قانونی قبلی مربوط به هدایای دولتی است که به دستگیری خان در آگست ۲۰۲۳ مربوط می‌شود.

هیئت اوکراین امروز با مقام‌های امریکا درباره تهاجم روسیه بر اوکراین گفت‌وگو می‌کند

هیئت اوکراین در سی نومبر با مقامات امریکایی دیدار کرد. (عکس آرشیف)
قرار است امروز یک هیئت اوکراین در شهر میامی ایالات متحده با مقام‌های امریکایی درباره چگونگی پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین گفت‌وگو کند.

برای پایان جنگ اوکراین و تجاوز روسیه بر این کشور، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، طرحی صلح را آماده کرده است؛ طرحی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با آن چندان موافق نیست، زیرا بر اساس این طرح، اوکراین باید از برخی مناطق خود بگذرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک هیئت روسیه نیز به میامی خواهد رفت و روزهای شنبه یا یک‌شنبه با طرف امریکایی گفت‌وگو خواهد کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که مسکو می‌خواهد بداند که هیئت امریکایی در ارتباط با طرح صلح رئیس‌جمهور ترمپ با شرکای اروپایی خود و کیف به چه نتایجی رسیده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز چهارشنبه گفت که اگر کیف و رهبران اروپایی با طرح صلح واشنگتن به توافق نرسند، نیروهای روسیه با زور مناطق بیشتری را از نیروهای اوکراینی تصرف خواهند کرد.

نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو خواستار توقف اخراج افغان‌‌ها از پاکستان و ایران شد

محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت افغانستان در ژنیو
محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت افغانستان در ژنیو

نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو که از سوی دیپلمات‌های جمهوری مخلوع اداره می شود، از ایران و پاکستان خواست که اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند.

محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو روز چهارشنبه ۲۶ قوس در پنجمین نشست موسوم به "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" گفت که ایران و پاکستان باید به قوانین بین المللی مهاجرت پایبند باشند.

سفارت افغانستان در شهر ژنو سویس، توسط دیپلومات‌های جمهوری مخلوع رهبری می‌شود.

نشست "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" از ۱۵ تا ١٧ دسمبر در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود.

به اساس آمار ارائه شده از سوی این سفارت، تنها در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، نزدیک به دو ملیون افغان برخلاف میل خود شان از ایران و پاکستان اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده اند.

پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) گفته بود که هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده، باوجود وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در افغانستان، از ایران و پاکستان اخراج میشوند.

ولودومیر زلنسکی: هیئت مذاکره کنندۀ صلح اوکراین راهی ایالات متحده شد

ولودومیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین
هیئت مذاکره کنندۀ صلح اوکراین راهی ایالات متحده شد.

ولودومیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز گفت که این هیئت فردا و پس‌فردا با تیم مذاکره‌کننده ایالات متحده گفت‌وگو خواهد کرد.

زلنسکی امروز به خبرنگاران گفت که تا کنون هیچ طرح نهایی و پذیرفته‌شده‌ای برای صلح وجود ندارد.

رئیس‌جمهور اوکراین بار دیگر خواست قبلی خود را از متحدانش مطرح کرد و تاکید ورزید که اگر روسیه جنگ را متوقف نمی‌کند، کمک‌ها به اوکراین باید افزایش یابد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده طرحی را برای صلح در اوکراین پیشنهاد کرده است که در آن آمده که کیف از برخی بخش‌های خاک اوکراین بگذرد.

رئیس‌جمهور اوکراین با این طرح مخالفت کرده است.

در آستانۀ کریسمس، شهرهای مختلف جهان حال‌وهوای ویژه‌ای به خود گرفته‌اند

کرویشیا
در آستانۀ کریسمس، شهرهای مختلف جهان با درختان بزرگ کریسمس، چراغ‌های رنگارنگ و تزیینات جشنواره‌ای، حال‌وهوای ویژه‌ای به خود گرفته‌اند.

جاده‌ها، میدان‌ها و مراکز مهم شهری با نورپردازی‌های چشم‌نواز آراسته شده و فضای شاد و گرم زمستانی را برای باشندگان و بازدیدکنندگان فراهم شده.

از نیویارک گرفته تا تورنتو، لندن و پراگ، درختان باشکوه کریسمس در مکان‌های نمادین این شهرها به نمایش گذاشته شده است.

این درختان که اغلب با هزاران چراغ و ستاره‌ها تزیین می‌شوند، به نماد اصلی جشن‌های پایان سال معروف اند و توجه مردم را به خود جلب می‌کنند.

هم‌زمان با این تزیینات، هزاران تن از باشندگان محل و جهانگردان برای دیدن این درختان، گشت‌وگذار در بازارهای کریسمس و خرید تحفه‌های ویژهٔ این فصل به این شهرها می‌روند.

بسیاری از بازدیدکنندگان در کنار درختان کریسمس و غرفه‌های رنگارنگ بازارها عکس‌های یادگاری می‌گیرند و لحظه‌های خاطره‌انگیزی از فصل جشن و شادی ثبت می‌کنند.

وزیر داخلهٔ آلمان: افغان‌های واجد شرایط به‌زودی به آلمان می‌رسند

الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان
الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان می‌گوید آن افغان‌هایی که توافق شده است به آلمان منتقل شوند، در جریان دو هفتهٔ آینده انتقال داده خواهند شد.

او امروز در برلین به یک گروه رسانه‌ای به نام «آر.اِن.دی» گفت که شمار این افغان‌ها به حدود پنج‌صد و سی‌وپنج تن می‌رسد که در حال حاضر در پاکستان به سر می‌برند.

آقای دوبرینت افزود که در رابطه به انتقال این افراد با مقام‌های پاکستان در تماس هستند و ممکن است کارهای برخی از این افراد تا پایان سال میلادی جاری تکمیل نشود؛ در آن صورت، به گفته‌اش رسیدگی به وضعیت آنان به سال نو میلادی موکول خواهد شد.

این در حالی است که یک‌صد و شصت افغان روز سه‌شنبه از طریق پروازهای چارتر به آلمان منتقل شدند.

در پاکستان حدود شش‌صد و پنجاه افغان دیگر نیز حضور دارند که حکومت آلمان پیش‌تر گفته بود آنان را نیز منتقل خواهد کرد، اما برلین در هفته‌های اخیر اعلام کرده است که این افراد دیگر به آلمان منتقل نخواهند شد.

