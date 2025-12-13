وزارت خارجۀ پاکستان از تصمیم علمای دینی طالبان که اعلام کرده‌اند هیچ افغان حق ندارد برای جنگ به کشور خارجی برود، به گونۀ محتاطانه استقبال کرد.

طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری گفت که اسلام‌آباد در جریان مذاکرات با میانجی‌گری قطر و ترکیه، از طالبان خواسته بود که رهبرشان به‌صورت کتبی به پاکستان اطمینان بدهد.

اندرابی افزود که در این قطعنامه نام «تحریک طالبان پاکستان، تی‌تی‌پی ذکر نشده است، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند در عمل چه رخ می‌دهد.

اندرابی دوباره تاکید کرد که طالبان پیش از این نیز همین موضوع را به‌صورت شفاهی گفته بودند اما آن را عملی نکردند.

صدها عالم دینی که از سوی طالبان دیروز در کابل گردهم آورده شده بودند، گفتند که هیچ افغان اجازه ندارد بیرون از افغانستان در جنگ‌ها شرکت کند.

آن‌ها همچنان گفتند که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند، جنگیدن در برابر او به گفتۀ شان «جهاد مقدس» است.

در قطعنامۀ شورای علمای دینی طالبان نامی از پاکستان برده نشده است، اما بنا بر گزارش‌ها، در دو ماه گذشته که نمایندگان طالبان افغانستان و حکومت پاکستان یکبار در دوحه، دو بار استانبول و یک بار ریاض برای حل اختلافات دیدار کرده‌اند، طرف پاکستانی تأکید داشته است که طالبان افغانستان باید فتوا بدهند که جنگ در پاکستان ناروا است.