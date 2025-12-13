لینک‌های قابل دسترسی

جهان

استیوف ویتکاف برای مذاکره با رهبران اروپایی درباره صلح اوکراین به برلین می‌رود

استیوف ویتکاف
استیوف ویتکاف

استیوف ویتکاف نماینده ویژه ایالات متحده امریکا، عازم برلین است تا در آن‌جا با رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و دیگر رهبران اروپایی درباره طرح صلح اوکراین گفت‌وگو کند.

یک مقام ارشد در واشنگتن به خبرگزاری آلمانی دی پی ای تأیید کرده است که ویتکاف در آغاز هفته جدید به برلین سفر خواهد کرد، اما جزئیاتی درباره زمان دقیق و چگونگی دیدار او با این رهبران ارائه نکرده است.

قرار است صدراعظم آلمان فریدریش مرتس روز دوشنبه آینده با زلنسکی و شماری از رهبران اروپایی از جمله رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و سرمنشی ناتو دیدار کند.

همچنین صدراعظم بریتانیا و رئیس‌جمهور فرانسه نیز قرار است در این نشست شرکت کنند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ائتلاف تازه‌ای گروه مسلح «جیش‌العدل» با گروه های دیگر علیه حکومت ایران

گروه سنی جیش العدل (آرشیف)
گروه سنی جیش العدل (آرشیف)

گروه مسلح سنی «جیش‌العدل» در بلوچستان ایران اعلام کرده است که با چند گروه کوچک بلوچ متحد شده و ائتلاف تازه‌ای را برای انجام حملات علیه حکومت مذهبی ایران ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش رادیوفردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی، در یک بیانیهٔ ویدیویی که در ۱۹ قوس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سخنگوی ناشناس گفت که این ائتلاف جدید «جبههٔ مقاومت مردمی» نام دارد و هدف آن «افزایش توان مبارزه» و جنگ علیه «استبداد جمهوری اسلامی ایران» است.

جیش‌العدل که از سوی ایران و ایالات متحده امریکا به عنوان «گروه تروریستی» شناخته می‌شود، ادعا می‌کند که برای حقوق اقلیت بلوچ در ایران می‌جنگد.

حکومت ایران تاکنون هیچ واکنش رسمی نسبت به تشکیل این ائتلاف جدید نداشته است.

جیش العدل یک گروه مذهبی جدایی‌طلب بلوچ است.

ادامه خبر ...

برنامۀ «کارت طلایی ترمپ» برای دریافت اقامت دایمی در امریکا رسماً آغاز شد

دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا در کنار تصویر «کارت طلایی ترمپ»
دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا در کنار تصویر «کارت طلایی ترمپ»

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، که بارها با مهاجرت شهروندان برخی کشورها مخالفت کرده است، روز چهارشنبه ۱۹ قوس اعلام کرد که وب‌سایت کارت طلایی فعال شده و تمامی عواید آن به خزانۀ امریکا واریز خواهد شد.

روی این کارت طلایی‌رنگ، در کنار مجسمۀ آزادی امریکا، تصویر رئیس‌جمهور ترامپ چاپ شده است.

برای افرادی که می‌خواهند اقامت دایمی در امریکا را به دست آورند، قیمت این کارت از سوی حکومت امریکا، یک میلیون دالر تعیین شده است و برای شرکت‌های که می‌خواهند کارکنان خود را در امریکا نگه دارند، دو میلیون دالر اعلام گردیده است.

قصر سفید آدرس وب‌سایت برنامۀ «کارت طلایی ترامپ» را نشر کرده و فورم‌های آنلاین برای درخواست را همراه با پرسش‌هایی دربارۀ تابعیت و محل تولد متقاضیان در آن درج شده است.

این برنامه در حالی در امریکا آغاز می‌شود که در هفته‌های اخیر فشارها بر مهاجران قانونی و غیرقانونی از ۱۹ کشور از جمله افغانستان افزایش یافته است.

ادامه خبر ...

محکومیت حمله‌ به شفاخانه‌ای در میانمار از سوی کمیشنری حقوق بشر ملل متحد

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد

کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد حمله به شفاخانه‌ای در میانمار را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیق در مورد این حادثه شد.

ولکر ترک روز پنج‌شنبه در صفحۀ ایکس نوشت که چنین حوادثی می‌تواند به منزله جنایات جنگی باشد.

حملۀ هوایی روز چهارشنبه به شفاخانه‌ای در منطقۀ ماروک-یوو، در ایالت راخین در غرب میانمار، دست کم ۳۳ کشته و حدود ۲۰ زخمی برجای گذاشت.

خبرگزاری فرانسه به نقل از ناظران درگیری‌های میانمار گزارش داد که از زمان به قدرت رسیدن ارتش در سال ۲۰۲۱، حملات به غیرنظامیان سال به سال رو به افزایش است.

ادامه خبر ...

وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که آمادۀ سفر به بیروت است

عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران
عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران

اظهارات عباس عراقچی روز پنج‌شنبه یک روز پس از آن مطرح شد که یوسف راجی، همتای لبنانی‌اش گفت که شرایط فعلی مانع سفر او به تهران می‌شود، اما او آماده است تا در یک کشور ثالث با ایران مذاکره کند.

عراقچی در صفحۀ ایکس نوشت کشورهایی که روابط دیپلوماتیک کامل دارند، نیازی به انتخاب یک مکان سوم بی‌طرف برای مذاکرات ندارند.

روابط ایران و لبنان در ماه‌های اخیر به دلیل جمع‌آوری تسلیحات گروه حزب‌الله دچار تنش شده است.

حزب‌الله یک گروه سیاسی-نظامی است که جنوب لبنان را کنترل می‌کند و در پارلمان این کشور نماینده دارد.

ایالات متحده آن را یک گروه تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است.

ادامه خبر ...

سبک هنر مینیاتوری کمال‌الدین بهزاد در فهرست میراث‌های جهانی یونسکو شامل شد

سبک هنر مینیاتوری کمال‌الدین بهزاد در فهرست میراث‌های جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شامل شد.

این تصمیم در جریان نشست سه‌روزهٔ یونسکو اتخاذ شد، این نشست روز پنجشنبه در دهلی نو، پایان یافت.

در این نشست، ده‌ها میراث فرهنگی از هفتاد و هشت کشور ارزیابی شد و برخی از آن‌ها به فهرست میراث فرهنگی یونسکو راه یافتند.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، ثبت جهانی هنر مینیاتوری کمال‌الدین بهزاد را مایهٔ افتخار برای افغان‌ها خواند.

ادامه خبر ...

استقبال محتاطانۀ وزارت خارجۀ پاکستان از موضع‌گیری علمای دینی طالبان

وزارت خارجۀ پاکستان
وزارت خارجۀ پاکستان

وزارت خارجۀ پاکستان از تصمیم علمای دینی طالبان که اعلام کرده‌اند هیچ افغان حق ندارد برای جنگ به کشور خارجی برود، به گونۀ محتاطانه استقبال کرد.

طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری گفت که اسلام‌آباد در جریان مذاکرات با میانجی‌گری قطر و ترکیه، از طالبان خواسته بود که رهبرشان به‌صورت کتبی به پاکستان اطمینان بدهد.

اندرابی افزود که در این قطعنامه نام «تحریک طالبان پاکستان، تی‌تی‌پی ذکر نشده است، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند در عمل چه رخ می‌دهد.

اندرابی دوباره تاکید کرد که طالبان پیش از این نیز همین موضوع را به‌صورت شفاهی گفته بودند اما آن را عملی نکردند.

صدها عالم دینی که از سوی طالبان دیروز در کابل گردهم آورده شده بودند، گفتند که هیچ افغان اجازه ندارد بیرون از افغانستان در جنگ‌ها شرکت کند.

آن‌ها همچنان گفتند که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند، جنگیدن در برابر او به گفتۀ شان «جهاد مقدس» است.

در قطعنامۀ شورای علمای دینی طالبان نامی از پاکستان برده نشده است، اما بنا بر گزارش‌ها، در دو ماه گذشته که نمایندگان طالبان افغانستان و حکومت پاکستان یکبار در دوحه، دو بار استانبول و یک بار ریاض برای حل اختلافات دیدار کرده‌اند، طرف پاکستانی تأکید داشته است که طالبان افغانستان باید فتوا بدهند که جنگ در پاکستان ناروا است.

ادامه خبر ...

حکومت چین از طالبان خواست تا در مورد قتل شهروندان چینی تحقیق کند

بیرق چین
بیرق چین

فو گونگ، نمایندۀ چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که در مورد کشته شدن شهروندان چین در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان تحقیق کند.

گونگ دیشب در نشست شورای امنیت سازمان ملل همچنان خواست که حکومت طالبان تدابیر امنیتی در مرز با تاجیکستان را تقویت کند.

در حملات در ۲۶ و ۳۰ نومبر بر ولسوالی‌های شمس‌الدین شاهین و درواز تاجیکستان، پنج کارمند چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

حکومت تاجیکستان گفته که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده است.

نمایندۀ چین در سازمان ملل متحد همچنان از حکومت طالبان خواست که گروه‌های هراس‌افگن فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند.

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان وعده کرده که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری می‌کنند.

پیش از این، احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بدخشان به رسانه‌های داخلی افغانستان گفته بود که دوتن به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر شده‌اند.

اما هیچ گروهی مسؤولیت این حملات را نپذیرفته و نتایج تحقیق هنوز اعلام نشده است.

ادامه خبر ...

فیض حمید به ۱۴ سال زندان محکوم شد

فیض حمید، رئیس پیشین ادارۀ استخبارات پاکستان
فیض حمید، رئیس پیشین ادارۀ استخبارات پاکستان

فیض حمید، رئیس پیشین ادارۀ استخبارات پاکستان، آی‌اس‌آی امروز به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

محاکمۀ او در ۱۲ آگست سال ۲۰۲۴ در پیوند به چهار اتهام جدی از سوی محکمه نظامی آغاز شد.

بخش روابط عمومی اردوی پاکستان گفته است که این اتهامات شامل مداخله در فعالیت‌های سیاسی و نقض قانون اسرار رسمی بوده است.

این موارد نشان‌دهندهٔ سرپیچی از اصول رفتاری نظامی و پروتکل‌های امنیتی است.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، فیض حمید وارد کابل شد و عکسش با پیالۀ چای در هتل کابل سرینا خبر ساز شده بود.

ادامه خبر ...

وزیر امور خارجۀ لبنان، دعوت همتای ایرانی خودرا برای سفر به تهران رد کرد

یوسف رجی، وزیر امور خارجۀ لبنان با عباس عراقچی همتای ایرانی اش(آرشیف)
یوسف رجی، وزیر امور خارجۀ لبنان با عباس عراقچی همتای ایرانی اش(آرشیف)

یوسف رجی، وزیر امور خارجۀ لبنان، دعوت عباس عراقچی همتای ایرانی خودرا برای سفر به تهران در شرایط کنونی رد کرده، گفته، اما این به معنی رد گفت‌وگو ها نیست.

براساس اعلامیهٔ وزارت امور خارجۀ لبنان که روز چهارشنبه(۱۰ دسمبر) منتشر شد، آقای رجی در پاسخ به نامۀ همتای ایرانی خود گفته که فعلاً دعوت سفر به تهران را نپذیرفته، در عوض پیشنهاد کرده که گفت‌وگوها با ایران در کشور ثالث و بی‌طرف، بر اساس پرهیز از هرگونه مداخله در امور داخلی، صورت بگیرد.

در هفتهٔ گذشته، عباس عراقچی وزیر امور خارجۀ ایران با ارسال نامه‌ای رسمی از یوسف رجی دعوت کرده بود تا در آیندهٔ نزدیک برای گفت‌وگو در مورد روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کند.

در ماه‌های اخیر روابط بین تهران و بیروت روی موقعیت حزب‌الله لبنان و خلع‌سلاح این گروه شبه‌نظامی پرتنش بوده است.

حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که امریکا، آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخۀ سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند.

ادامه خبر ...

