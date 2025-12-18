لینک‌های قابل دسترسی

جهان

رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در مورد ایجاد روابط نزدیکتر توافق کردند

رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در نشست شام چهارشنبه(۱۷ دسمبر) در بروکسل توافق کردند که روابط نزدیکتری را ایجاد کنند.

براساس خبر گزاری دی پی ای جرمنی، در اعلامیه مشترک 27 عضو اتحادیه اروپا و پنج کشور منطقه، گفته شده که جنگ روسیه علیه اوکراین و آزمون های فزاینده جیوپولیتیک نیاز به روابط نزدیک تر را برجسته میسازد.

در اعلامیه همچنین تاکید شده که آینده بالکان غربی در اتحادیه اروپا نهفته است.

رهبران آلبانیا، بوسنیا هرزگوینا، مونته نگرو، مقدونیۀ شمالی و کوسووا برای این مذاکرات به بروکسل سفر کردند.

الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربیان تصمیم گرفت تا در این نشست شرکت نکند و دلایل دقیق این تصمیم او تا هنوز واضح نشده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

کانگرس امریکا تحریم‌های وضع شده بر سوریه را به طور دایمی لغو کرد

کانگرس ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه(۱۷ دسمبر) تحریم‌های وضع شده بر سوریه در زمان بشار اسد، رهبر سرنگون شدۀ آن کشور را به طور دایمی لغو کرد و راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاری ها به این کشور جنگ‌زده، هموار ساخت.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، پیش از این دو بار در پاسخ به درخواست‌های عربستان سعودی و ترکیه، متحدان حکومت جدید سوریۀ به رهبری جهادی سابق احمد الشرع، این تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورده بود.

اما احمد الشرع به دنبال لغو دایمی این تحریم‌ها بود، زیرا عدم لغو آن می توانست از فعالیت کسب‌وکارها و سرمایه گزاری هایی مانع شود که از خطرات قانونی تخطی از تحریم ها، نگران هستند.

یک کشتی در بندر روستوف-نا-دونو در روسیه هدف قرار گرفت و تعدادی از خدمۀ آن کشته شدند

شهر روستوف-نا-دونو در جنوب روسیه(آرشیف)
شهر روستوف-نا-دونو در جنوب روسیه(آرشیف)

مقامات محلی می گویند که نیروهای اوکراینی یک کشتی را در بندر روستوف-نا-دونو در جنوب روسیه هدف قرار دادند و تعدادی از خدمۀ آن کشته شده‌اند.

براساس خبرگزاری رویترز، یوری سلیوسار فرماندار منطقه‌ای، اوایل روز پنجشنبه(۱۸ دسامبر) در شبکۀ تلگرام نوشته که در این حمله هوایی به کشتی آسیب رسیده و طبق اطلاعات اولیه، شماری از اعضای خدمه آن جان های خود را از دست داده‌اند.

سلیوسار همچنین گفت که بخش‌هایی از یک مجتمع آپارتمانی بلند منزل در حال اعمار در این شهر نیز آسیب دیده و دو خانه شخصی در یک شهر مجاور آتش گرفته است.

تا هنوز مقامات اوکراینی در این مورد چیزی نگفته اند.

اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش می کند که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد.

اتاق تجارت قرغیزستان در کابل گشایش یافت

مقامات قرغیزستان، روی تطبیق تفاهمنامه های قبلی، به‌ ویژه نقشه‌راه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی با افغانستان، تاکید کرده اند.

خبرگزاری پژواک از قول وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر هیئت قرغیزستان به افغانستان، اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت، تحولی که انتظار می‌رود روابط تجارتی بین دو کشور را تقویت کند.

وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان امروز (چهارشنبه ۱۷ دسمبر) در ویب سایت خود نوشته که در نشست بین نورالدین عزیزی، وزیر این وزارت و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان در مورد موضوعات مهم از جمله افزایش حجم تجارت، توسعه ترانزیت، جلب‌وجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک، برگزاری نمایشگاه‌ها، نشست‌های تجارتی و برگزاری جلسات منظم گروپ کاری مشترک، بحث و تبادل‌نظر شده است.

تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان در زمرۀ کشورهایست که در این اواخر روابط تجارتی خودرا با حکومت طالبان بیشتر افزایش داده است.

اتحادیۀ اروپا دو سفینۀ"گالیله" را به فضا پرتاب کرد

یک راکت اروپایی نوع" آریان ۶" دو سفینۀ راهیابی جهانی"گالیله" را به فضا پرتاب کرد.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، این راکت صبح امروز( چهارشنبه۱۷ دسمبر) از پایگاه فضایی"کورو" در"گویان" فرانسه به فضا، پرتاب شد.

سفینه های قبلی گالیله عمدتاً توسط راکت‌های"آریان ۵" و "سایوز" روسی، از پایگاه فضایی"کورو" در فرانسه پرتاب شده اند، اما پس از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ میلادی، اتحادیۀ اروپا همکاری فضایی با مسکو را متوقف کرد.

قبل از آنکه راکت" آریان ۶" در جولای ۲۰۲۴ به بهره‌برداری برسد، اتحادیۀ اروپا با شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک قرارداد بست تا دو سفینۀ گالیله را در سپتمبر ۲۰۲۴ با راکت‌های نوع "فالکون ۹" از مرکز فضایی "کندی" در فلوریدا به فضا پرتاب کند.

سقوط پارچه های یک طیارۀ بی پیلوت اوکراینی، باعث آتش سوزی در جنوب روسیه، شد

کراسنودار در جنوب روسیه(آرشیف)
کراسنودار در جنوب روسیه(آرشیف)

سقوط پارچه های یک طیارۀ بی پیلوت سرنگون‌شدۀ اوکراینی، باعث آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه، شده است.

براساس خبرگزاری رویترز، مقامات منطقۀ کراسنودار روز چهارشنبه(۱۷ دسمبر) گفته اند که از هیچ تلفاتی در پالایشگاه نفت"اسلاویانسک" گزارش نشده، پالایشگاهی که کیف از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال ۲۰۲۲ بارها آن را هدف قرار داده است.

مرکز عملیاتی منطقه، اوایل صبح امروز در شبکۀ تلگرام اعلام کرده اند که پس از سقوط پارچه های طیارات بی پیلوت در سایر مناطق مسکونی کراسنودار دو تن زخمی شده اند، چندین خانه شخصی و شبکه‌های برق آسیب دیده است.

کراسنودار در سواحل بحیرۀ سیاه، یکی از مراکز اصلی انرژی و صادرات روسیه محسوب می شود که از زیربنا‌های کلیدی نفتی از جمله بندر "نوو روسیسک" و تأسیسات نفتی و صادراتی"تواپسه" میزبانی می کند.

اوکراین گفته که حملات را بر زیربنا‌های انرژی روسیه به هدف اختلال در تأمین مواد سوخت اردوی روسیه و کاهش عایدات صادرات نفت که به تأمین مالی تلاش‌های جنگی مسکو در اوکراین کمک می‌کند، انجام می دهد.

وزیر دفاع اوکراین: متحدانش اوکراین امسال ۵ میلیارد دالر به این کشور کمک نظامی کردند

وزیر دفاع اوکراین در کنار رهبران اروپایی
وزیر دفاع اوکراین در کنار رهبران اروپایی

دنیس شمیهال وزیر دفاع اوکراین می‌گوید که متحدان این کشور در سال جاری نزدیک به پنج میلیارد دالر برای تولید سلاح در داخل اوکراین کمک کرده‌اند.

او افزود که شرکای اوکراین همچنین به همین میزان سلاح برای این کشور در ایالات متحده خریداری کرده‌اند. وزیر دفاع اوکراین این سخنان را روز سه‌شنبه، ۲۵ قوس پس از نشست آنلاین گروه تماس روابط دفاعی اوکراین بیان کرد.

شمیهال در صفحه تلگرام خود نوشت: «هر دو رقم بی‌سابقه است و ما می‌خواهیم این روند را تا سال ۲۰۲۶ ادامه دهیم.»

به گفته او، جرمنی قصد دارد در سال آینده ۱۱ و نیم میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار دهد و بریتانیا نیز امسال ۶۰۰ میلیون پوند از منابع مختلف برای تقویت سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین جمع‌آوری کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین شدت گرفته است.

هیت‌های مذاکره‌کننده دو کشور در هفته جاری چند دور گفت‌وگو در برلین برگزار کردند و دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که به نظر می‌رسد دستیابی به توافق برای پایان دادن به بزرگ‌ترین و خونین‌ترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

ترمپ شهروندان هفت کشور دیگر را به فهرست ممنوعیت سفر به امریکا افزود

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا روز سه‌شنبه، ۲۵ قوس، هفت کشور دیگر را به فهرست کشورهایی افزود که ورود شهروندان‌شان به ایالات متحده ممنوع شده است.

این ممنوعیت شامل شهروندان سوری و فلسطینی نیز می‌شود که اسناد سفر صادرشده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را در اختیار دارند.

بر اساس تصمیمی که از سوی قصر سفید منتشر شده، این ممنوعیت همچنین بر شهروندان کشورهای بورکینافاسو، لائوس، مالی، نیجریا، سیرالئون و سودان جنوبی نیز تطبیق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری جرمنی، از ماه جنوری که ترمپ بار دیگر کار خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور آغاز کرده، سیاست سخت‌گیرانه‌ای در زمینه مهاجرت و ویزا در پیش گرفته و قوانین موجود را شدیدتر کرده است.

در آغاز سال روان، واشنگتن ورود شهروندان چندین کشور را به‌گونه کامل به امریکا ممنوع کرد که بیشتر این محدودیت‌ها هنوز هم پابرجاست.

در میان کشورهای متأثر، افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هائیتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل اند. پیش از این نیز، ایالات متحده بر شماری از کشورهای دیگر نیز محدودیت‌هایی وضع کرده است.

در استرالیا نزدیک به ۱.۵ میلیون دالر برای احمد الاحمد جمع‌آوری شده است

در استرالیا نزدیک به ۱.۵ میلیون دالر برای احمد الاحمد جمع‌آوری شده است.

او در حملهٔ تروریستی ساحل بوندای سیدنی به مهاجم نزدیک شد، اسلحهٔ او را گرفت.

این کار واکنش‌های گسترده‌ای در جهان داشت و دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، شجاعت او را ستود.

ویدیوی شجاعتش بیش از ۲۲ میلیون بار دیده شده است.

احمد الاحمد ۴۳ ساله و صاحب یک فروشگاه کوچک است. او در جریان درگیری با چهار گلوله زخمی شد و همچنان در شفاخانه بستری است.

این حمله شام یک‌شنبه، هم‌زمان با مراسم آغاز جشن یهودی «حنوکا» و در حضور بیش از هزار نفر رخ داد. در جریان حدود ده دقیقه تیراندازی، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

یکی از مهاجمان که مردی ۵۰ ساله بود، در محل رویداد در تیراندازی پولیس کشته شد و پسر ۲۴ ساله‌اش پس از زخمی شدن بازداشت و به شفاخانه منتقل گردید.

کانادا چهار مقام ارشد قضایی و نظامی ایران تحریم کرد

کانادا چهار مقام ارشد قضایی و نظامی ایران را به‌دلیل مشارکت در «نقض حقوق بشر» و هدایت سیاست‌های سرکوبگرانه تحریم کرد.

این افراد عبارتند از محسن کریمی فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه، احمد خادم سید‌الشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه، مصطفی محبی رئيس برکنار شده سازمان زندان‌های تهران و حسن آخریان رئيس سابق بند یک زندان رجایی‌شهر.

وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این چهار نفر در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نقش داشته‌اند و تأکید کرده که ایران باید دربارهٔ همه موارد نقض حقوق بشر تحقیق کند و عدالت را برای قربانیان تضمین کند.

وزارت خارجه کانادا تأکید کرده که این کشور در برجسته کردن بی‌توجهی مداوم حکومت ایران به حقوق بشر مردم خود و درخواست تغییر تردید نخواهد کرد.

با اعمال این تحریم‌ها، کانادا تاکنون بیش از ۲۱۰ فرد و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحت تحریم قرار داده است.

