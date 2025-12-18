دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا روز سه‌شنبه، ۲۵ قوس، هفت کشور دیگر را به فهرست کشورهایی افزود که ورود شهروندان‌شان به ایالات متحده ممنوع شده است.

این ممنوعیت شامل شهروندان سوری و فلسطینی نیز می‌شود که اسناد سفر صادرشده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را در اختیار دارند.

بر اساس تصمیمی که از سوی قصر سفید منتشر شده، این ممنوعیت همچنین بر شهروندان کشورهای بورکینافاسو، لائوس، مالی، نیجریا، سیرالئون و سودان جنوبی نیز تطبیق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری جرمنی، از ماه جنوری که ترمپ بار دیگر کار خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور آغاز کرده، سیاست سخت‌گیرانه‌ای در زمینه مهاجرت و ویزا در پیش گرفته و قوانین موجود را شدیدتر کرده است.

در آغاز سال روان، واشنگتن ورود شهروندان چندین کشور را به‌گونه کامل به امریکا ممنوع کرد که بیشتر این محدودیت‌ها هنوز هم پابرجاست.

در میان کشورهای متأثر، افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هائیتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل اند. پیش از این نیز، ایالات متحده بر شماری از کشورهای دیگر نیز محدودیت‌هایی وضع کرده است.