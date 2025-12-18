افغانستان
ایران، وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان را به سفر به تهران دعوت کرده است
وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان می گوید که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و نباید بسوی افغانستان بهحیث یک "مسئله و مشکل" دیده شود.
براساس اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی وزیر این وزارت، این سخنان را در دیدار با محمدرضا بهرامی، نماینده ویژه وزیرخارجه ایران، روز چهارشنبه در کابل مطرح کرده است.
براساس اعلامیه محمد رضا بهرامی دعوت رسمی ایران را برای سفر وزیر خارجهٔ حکومت طالبان به تهران، ابلاغ کرده است.
حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما ایران از جملۀ کشورهایست که روابط سیاسی و تجارتی خودرا با طالبان حفظ کرده است.
قرغیزستان به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیون دالر تفاهمنامه های تجارتی را با افغانستان امضا کرد
به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیون دالر تفاهمنامه های تجارتی بین حکومت طالبان و قرغیزستان به امضا رسیده است.
در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنین گفته شده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایهگذاریهای مشترک و برگزاری نمایشگاهها و نشستهای تجاری است.
به گفته این وزارت این تفاهمنامه ها چهارشنبه ۱۷ دسمبر در کنفرانس تواصل تجارتی دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان امضا شده است.
خبرگزاری پژواک از قول وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر هیئت قرغیزستان به افغانستان، اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت.
تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان از کشورهایست که روابط تجارتی با حکومت طالبان دارد.
اتاق تجارت قرغیزستان در کابل گشایش یافت
مقامات قرغیزستان، روی تطبیق تفاهمنامه های قبلی، به ویژه نقشهراه همکاریهای اقتصادی و تجارتی با افغانستان، تاکید کرده اند.
خبرگزاری پژواک از قول وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر هیئت قرغیزستان به افغانستان، اتاق تجارت قرغیزستان در کابل 'گشایش یافت، تحولی که انتظار میرود روابط تجارتی بین دو کشور را تقویت کند.
وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان امروز (چهارشنبه ۱۷ دسمبر) در ویب سایت خود نوشته که در نشست بین نورالدین عزیزی، وزیر این وزارت و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان در مورد موضوعات مهم از جمله افزایش حجم تجارت، توسعه ترانزیت، جلبوجذب سرمایهگذاریهای خارجی و مشترک، برگزاری نمایشگاهها، نشستهای تجارتی و برگزاری جلسات منظم گروپ کاری مشترک، بحث و تبادلنظر شده است.
تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان در زمرۀ کشورهایست که در این اواخر روابط تجارتی خودرا با حکومت طالبان بیشتر افزایش داده است.
افغان اِوَک: رئیس جمهور ترمپ، معافیت ممنوعیت سفر افغانهای دارای ویزۀ (SIV) را لغو کرده است
سازمان «افغان اِوَک» می گوید که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، معافیت ممنوعیت سفر افغانهای دارای ویزۀ خاص مهاجرت اس ای وی (SIV) را لغو کرده است.
در اعلامیهای این سازمان که روز سه شنبه(۱۶ دسامبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد، از قول شان وندیور، رئیس این نهاد گفته شده که حکومت ایالات متحده از حادثه غمانگیز حملۀ یک افغان بر عساکر گارد ملی امریکا سوءاستفاده کرده، تا از ورود همکاران سابق امریکا در افغانستان و خانوادههایشان به این کشور، مانع شود.
افغان اِوَک همچنین هشدار داده که این اقدام با اصول دیرینۀ مهاجرت امریکا، از جمله حمایت از اتحاد خانواده ها، مغایرت دارد و خواستار بررسی فوری و لغو این دستور شده است.
«افغان اِوَک» یک سازمان حامی پناهجویان افغان است که در امریکا فعالیت می کند.
پس از تیراندازی رحمان الله لکنوال، یک عسکر سابق افغان، که عساکر گارد ملی ایالات متحده را در واشنگتن دی سی هدف قرار داد، ادارۀ ترمپ محدودیتها بر پناهجویان افغان را تشدید بخشیده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو محدودیتها بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان شد
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است محدودیتها بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان را لغو کنند.
این نهاد امروز در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که ۱۰۰ روز از زمانی میگذرد که زنان افغان از ورود به محل کارشان در سازمان ملل منع شدهاند و تأکید کرده که برداشتن این محدودیتها برای رساندن کمکهای حیاتی به همه نیازمندان ضروری است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل افزوده است که تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران به نفع افغانستان نیست و باید پایان یابد.
حکومت طالبان پیش از این گفته است که منع زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک «مسئله داخلی» کشور است و تصمیمگیری درباره آن باید از سوی همه طرفها رعایت شود.
حکومت طالبان طالبان در اپریل ۲۰۲۳، ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد را اعلام کرد، پیش از آن در دسمبر ۲۰۲۲ فعالیت زنان در دیگر نهادهای غیردولتی ملی و بینالمللی را ممنوع کرده بود.
با این حال، زنان شاغل در سازمان ملل متحد تا مدتی با رعایت برخی مقررات مانند همراه داشتن محرم و کار فقط در محل ویژه زنان به فعالیت خود ادامه دادند، تا این که در سپتمبر امسال هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر جلوگیری کردهاند.
یونیسف: نزدیک به ۴ میلیون کودک در افغانستان در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) میگوید نتایج یک پژوهش تازه دربارهٔ امنیت غذایی در افغانستان نشان میدهد که پیشبینی میشود ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال با خطر سوءتغذیهٔ شدید روبهرو اند.
تاجالدین اویوال نمایندهٔ یونیسف در افغانستان، روز سهشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که یونیسف قصد دارد جان ۱.۳ میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیهٔ شدید و سوءتغذیهٔ متوسط پرخطر را نجات دهد، اما به گفتهٔ او این برنامه با کمبود جدی بودجه روبهرو است.
برنامهٔ بشردوستانهٔ یونیسف برای کودکان در افغانستان برای تأمین نیازهای فوری و انسانی ۱۲ میلیون نفر، از جمله هفت میلیون کودک، درخواست ۹۵۰ میلیون دالر کمک کرده است.
یونیسف افزوده که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
عفو بینالملل خواستار توقف اخراج اجباری افغانها شد
سازمان عفو بینالملل از کشورها خواسته است که بازگرداندن اجباری مهاجران به افغانستان را متوقف کنند و گفته است که پاکستان، ایران و همچنان برخی کشورهای اروپایی، افغان ها را بهگونهٔ «غیرقانونی» اخراج میکنند.
عفو بینالملل روز سهشنبه، ۱۶ دسمبر، در گزارشی در وبسایت خود نوشته است که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از ۲٫۶ میلیون افغان را بهگونهٔ غیرقانونی به افغانستان بازگرداندهاند. به گفتهٔ این سازمان، ۶۰ درصد از این بازگشتکنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. افزون بر این، ترکیه و تاجکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کردهاند.
این سازمان با اشاره به «وخامت روزافزون وضعیت بشری در افغانستان» گفته است که «خطر آسیبپذیری بازگشتکنندگان بهطور جدی افزایش یافته است».
به گفتهٔ این سازمان، کشورها باید مطابق قوانین بینالمللی عمل کنند؛ قوانینی که «بازگرداندن اجباری هر فردی را که با خطر واقعی نقض جدی حقوق بشر روبهرو است، منع میکند».
در این گزارش آمده که برخی کشورهای اروپایی نیز تلاشها برای بازگرداندن اجباری افغانها را افزایش دادهاند و بر اساس گزارشها، جرمنی، اتریش و اتحادیهٔ اروپا برای تسهیل این روند با طالبان وارد گفتوگو شدهاند.
این سازمان تأکید کرده است که با وجود مستند بودن سرکوب حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمنی و اتریش تلاش میکنند افغانها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، جریان دارد.
وزیر صحت عامهٔ طالبان در راس یک هیئت به هند سفر کرد
وزارت صحت عامه طالبان سهشنبه، ۲۵ قوس در یک خبرنامه اعلام کرد که مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت طالبان به دعوت رسمی دولت هند به این کشور رفته و رهبری یک هیئت عالیرتبه را بر عهده دارد.
در خبرنامه آمده است که این سفر چند روزه با هدف گسترش همکاریهای صحی بین دو کشور، تبادل تجربیات و هماهنگی تلاشهای مشترک انجام میشود.
این سومین سفر وزیران طالبان به هند در دو ماه گذشته است. پیش از این، وزیر امور خارجه و وزیر صنعت و تجارت طالبان به دعوت رسمی هند به این کشور سفر کرده بودند.
براساس اطلاعات وزارت صحت عامه طالبان، جلالی در جریان این سفر با مقامات مختلف هندی، به ویژه مسئولان بخش صحت دیدار خواهد کرد و در چند برنامهٔ از پیش تعیینشده شرکت خواهد نمود.
یک مقام وزارت داخله ایران: شمار مهاجران افغان در ایران به چهار و نیم میلیون نفر رسیده
نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخلهٔ ایران گفته است که پس از اخراجها شمار مهاجران افغان در ایران به حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میرسد، هرچند این رقم ثابت نیست.
او روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است که از زمان اجرای «طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی» تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران اخراج شدهاند.
ایران روزانه حدود چهار هزار مهاجر افغان را اخراج میکند و پس از جنگ دوازدهروزه با اسرائیل، این روند سرعت بیشتری گرفته است.
هشدار برنامهٔ جهانی غذا: بیش از ۱۷ میلیون افغان در زمستان با گرسنگی شدید روبهرو هستند
برنامهٔ جهانی غذا هشدار داده است که در زمستان پیشرو بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.
این نهاد سازمان ملل امروز در اعلامیهای، بر اساس تازهترین گزارش امنیت غذایی، گفته است که شمار افراد دچار گرسنگی حاد نسبت به سال گذشته سه میلیون نفر افزایش یافته است.
این رقم در سال گذشته به ۱۴ اعشاریه ۸میلیون تن می رسید.
برنامهٔ جهانی غذا همچنین هشدار داده که سوءتغذیهٔ کودکان در حال افزایش است و در سال آینده نزدیک به چهار میلیون کودک را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در این اعلامیه به نقل از جان آیلیف، رئیس برنامهٔ جهانی غذا در افغانستان آمده است که «خانوادهها ناچارند برای روزها وعدههای غذایی خود را حذف کنند و برای زنده ماندن دست به اقدامات دشوار بزنند.» او افزوده است که مرگومیر کودکان افزایش یافته و احتمال بدتر شدن آن در ماههای آینده وجود دارد.
به گفتهٔ او، زمستان پیشرو برای افغانستان بسیار سخت خواهد بود، زیرا افغانستان همزمان با چندین بحران از جمله کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، خشکسالی، بیکاری، زمینلرزهها و بازگشت اجباری میلیونها افغان از پاکستان و ایران ربرو است.
برنامهٔ جهانی غذا اعلام کرده است که برای کمک فوری به شش میلیون نفر از آسیبپذیرترین مردم افغانستان در زمستان، به ۴۶۸ میلیون دالر بودجهٔ فوری نیاز دارد.
این درحالی است که پیش ازاین هم باشندگان ولایات مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که به دلیل اوضاع بد اقتصادی هیچ آمادگی برای زمستان نگرفته اند.