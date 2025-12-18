مجلس سنای ایالات متحده بودجۀ دفاعی ۲۰۲۶ را تصویب کرد

الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان می‌گوید آن افغان‌هایی که توافق شده است به آلمان منتقل شوند، در جریان دو هفتهٔ آینده انتقال داده خواهند شد.

او امروز در برلین به یک گروه رسانه‌ای به نام «آر.اِن.دی» گفت که شمار این افغان‌ها به حدود پنج‌صد و سی‌وپنج تن می‌رسد که در حال حاضر در پاکستان به سر می‌برند.

آقای دوبرینت افزود که در رابطه به انتقال این افراد با مقام‌های پاکستان در تماس هستند و ممکن است کارهای برخی از این افراد تا پایان سال میلادی جاری تکمیل نشود؛ در آن صورت، به گفته‌اش رسیدگی به وضعیت آنان به سال نو میلادی موکول خواهد شد.

این در حالی است که یک‌صد و شصت افغان روز سه‌شنبه از طریق پروازهای چارتر به آلمان منتقل شدند.

در پاکستان حدود شش‌صد و پنجاه افغان دیگر نیز حضور دارند که حکومت آلمان پیش‌تر گفته بود آنان را نیز منتقل خواهد کرد، اما برلین در هفته‌های اخیر اعلام کرده است که این افراد دیگر به آلمان منتقل نخواهند شد.