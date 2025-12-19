الکساندر دوبرینت روز پنج‌شنبه ۱۸ دسامبر در گفت‌وگو با شبکهٔ تحریریهٔ جرمنی (RND) گفته است این افراد شامل کسانی می‌شوند که در جریان حضور ۲۰‌سالهٔ نیروهای جرمنی با نهادها و سازمان‌های این کشور همکاری کرده‌اند و هم‌چنان افرادی که در عرصهٔ حقوق بشر فعالیت داشته و در چارچوب برنامهٔ موسوم به «برنامهٔ اسکان مجدد فدرال» ثبت‌نام شده‌اند.

به گفتهٔ آقای دوبرینت، در حال حاضر ۴۶۰ نفر که شامل برنامهٔ اسکان مجدد فدرال می‌شوند و ۷۵ نفر دیگر که در چارچوب برنامهٔ استخدام محلی قرار دارند، در پاکستان حضور دارند و تلاش می‌شود تا حد امکان این افراد در ماه دسامبر به جرمنی منتقل شوند؛ هرچند به گفتهٔ او، ممکن است رسیدگی به برخی از پرونده‌ها به سال جدید میلادی موکول شود.

این در حالی است که حکومت پاکستان بارها اعلام کرده افرادی که پروندهٔ پناهندگی به کشورهای دیگر دارند، باید تا پایان سال جاری این کشور را ترک کنند؛ در غیر آن، به افغانستان بازگردانده خواهند شد.

در گزارش شبکهٔ تحریریهٔ جرمنی هم‌چنان به نقل از مارسل اِمریش، سخنگوی سیاست داخلی حزب سبزها در بوندستاگ آمده است که افغان‌های منتظر انتقال در پاکستان، در معرض خطر اخراج به افغانستان قرار دارند. او تأکید کرده است که همین افراد بودند که اساساً حضور نیروهای جرمنی را ممکن ساختند و رها کردن آنان به دست طالبان، رفتاری به گفته‌ی او بی‌رحمانه و سنگدلانه است.

با خطر اخراج اجباری یا دیپورت به افغانستان مواجه استیم.

در همین حال، شماری از مهاجران افغان که تعهد رسمی اسکان مجدد را از سوی جرمنی دریافت کرده‌اند، می‌گویند وضعیت مهاجران افغان در پاکستان بحرانی است و دولت جرمنی باید هرچه زودتر برای انتقال آنان اقدام کند.

یکی از این مهاجران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت: «ما همه به تشویش استیم که وقت کم مانده و هنوز انتقالات که باید صورت می گرفت، نگرفته، تعداد زیادی افغان ها باقی مانده، ما نیز با خطر اخراج اجباری یا دیپورت به افغانستان مواجه استیم.»

هم‌چنان مهاجر افغان دیگری که او نیز نخواست نامش منتشر شود و به گفتهٔ خودش تعهد رسمی اسکان مجدد از سوی جرمنی دریافت کرده است، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که تنها در یک ماه گذشته دو بار از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده و در بدل پرداخت پول آزاد شده است.

او افزوده است که اگر جرمنی به‌زودی در زمینهٔ انتقال آنان اقدام نکند، به افغانستان بازگردانده خواهد شد و با سرنوشتی نامعلوم روبه‌رو می‌شود.

این در حالی است که پیش از این نیز شماری از مهاجران افغان که سال‌ها در انتظار انتقال به جرمنی بوده‌اند، به رادیو آزادی گفته بودند که از سوی دولت جرمنی ایمیل رد درخواست پناهندگی یا توقف روند پذیرش دریافت کرده‌اند.

این افراد گفته بودند که دارای پرونده‌های مهاجرتی و حقوقی موسوم به MRL بوده‌اند.

پرونده‌های مهاجرتی و حقوقی MRL عمدتاً شامل افرادی می‌شود که از سوی دولت جرمنی وعدهٔ پذیرش یا انتقال بشردوستانه دریافت کرده‌اند، اما روند نهایی ورود آنان با تأخیر یا بازبینی روبه‌رو شده است.

با این حال، شبکهٔ تحریریهٔ جرمنی (RND) روز پنج‌شنبه ۱۸ دسامبر در یک گزارش تحلیلی نوشته است که به ۶۵۱ تن از مهاجران افغان در پاکستان، با این توضیح که «دیگر هیچ علاقهٔ سیاسی برای پذیرش آنان وجود ندارد»، پاسخ رد داده شده است.

در این گزارش آمده است که این افراد شامل کسانی می‌شوند که تنها یک وعده یا تأیید ابتداییِ پذیرش را در اختیار داشتند، اما این پذیرش هنوز وضعیت حقوقی الزام‌آور پیدا نکرده بود و دولت جرمنی به‌گونهٔ رسمی و قانونی خود را متعهد به پذیرش آنان ندانسته است.

حکومت جرمنی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در چارچوب برنامه‌های ویژه، به افغان‌های در معرض خطر ـ از جمله کارمندان پیشین دولت، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آسیب‌پذیر ـ وعدهٔ پذیرش داده بود.

با این حال، پس از روی کار آمدن حکومت جدید در جرمنی در ماه می، روند پذیرش و انتقال مهاجران افغان با تأخیر مواجه شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، از زمان تغییر دولت در برلین، افغان‌هایی که وعدهٔ اسکان مجدد در این کشور را دریافت کرده‌اند، با پنج پرواز برنامه‌ریزی‌شده از اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، به شهر هانوفر منتقل شده‌اند؛ اما با این حال، نزدیک به یک‌هزار و ۹۰۰ افغان هنوز در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی به‌سر می‌برند.