انتونی جاشوا، قهرمان پیشین سنگین‌وزن جهان، در یک مبارزه‌ای جنجالی جیک پال، یوتیوبرِ تبدیل‌شده به بوکسر، را با ضربۀ فنی شکست داد.

این مبارزه شب گذشته در مرکز «کاسیا» در میامی امریکا برگزار شد و گزارش شده است که هر دو مبارز مجموعاً مبلغ هنگفت ۱۸۴ میلیون دالر از درامد این مسابقه را میان خود تقسیم کرده‌اند.

پیش از برگزاری، این دیدار به دلیل تفاوت چشمگیر در قدرت فیزیکی و سطح فنی میان جاشوا، قهرمان دو دوره‌ای پیشین جهان از بریتانیا، و پال ــ که بیشتر به‌عنوان یک چهره اینترنتی شناخته می‌شود و از طریق چند مسابقه نمایشی بوکس به شهرت و درآمد رسیده ــ نگرانی‌های زیادی را در دنیای بوکس برانگیخته بود.

با این حال، در جریان مسابقه، جاشوا برای شکست دادن حریف بسیار کم‌تجربه‌تر از خود کار آسانی نداشت، اما در نهایت برتری او از نظر قدرت و جثه در مراحل پایانی مبارزه هشت‌راوندی آشکار شد.

در نهایت جاشوا در روند ششم حریفش را ناک‌اوت کرد.