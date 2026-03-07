جهان
ترمپ میگوید که با روی کار آمدن یک "رهبر مذهبی" دیگر در ایران مشکلی ندارد
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در مصاحبهای با یکی از مجریهای معروف شبکۀ سیانان گفت که با روی کار آمدن یک "رهبر مذهبی" دیگر در ایران مشکلی ندارد.
دِینا بَش، مجری سیانان، روز جمعه گزارشی از گفتوگوی تیلیفونیاش با رئیس جمهور امریکا را در این شبکه ارائه کرد که بر اساس آن ترمپ تأکید کرده است که رهبر آینده ایران حتی "لزومی ندارد که رهبری دموکراتیک باشد."
به گفتۀ خانم بش، رئیس جمهور امریکا گفته است: "مشکلی با رهبر مذهبی دیگر در ایران ندارم، رهبر (آیندۀ ایران) لزوماً هم نباید دموکراتیک باشد، فقط باید کسی باشد که با امریکا و اسرائیل و با مردم دیگر کشورهای شرق میانه درست رفتار کند."
ترمپ همچنین گفته است: "ایران کشوری که یک هفته پیش بود دیگر نیست، یک هفته پیش ایران قوی بود، اما حالا خنثی شده است."
یک هفته پیش، امریکا و اسرائیل عملیات مشترکی را علیه جمهوری اسلامی در خاک ایران آغاز کردند که در همان ساعت ابتدایی جان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را گرفت.
مصاحبۀ رئیس جمهور امریکا با سیانان همزمان با انتشار پیامی تازه از او در شبکۀ اجتماعیاش منتشر شد. او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: "هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت، مگر تسلیم بیقید و شرط! سپس با انتخاب رهبر یا رهبرانی بزرگ و قابل قبول، ما به همراه بسیاری از متحدان و شرکای فوقالعاده و بسیار شجاع خود، خستگیناپذیر تلاش خواهیم کرد تا ایران را از لبهٔ نابودی بازگردانیم و آن را از نظر اقتصادی بزرگتر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه بسازیم."
یک هفته پس از آغاز جنگ و در حالی که تهران و دیگر شهرهای ایران به طور مداوم زیر ضرب بمبها قرار دارند، حکومت جمهوری اسلامی هنوز رهبر جدیدی برای خود برنگزیده، اما رئیس جمهور آن روز شنبه گزینۀ "تسلیم بی قید و شرط" را رد کرد.
رئیس جمهور ایران از حملات بر کشورهای همسایه عذر خواهی کرد
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و عضو شورای رهبری موقت ایران، امروز از کشورهای همسایۀ ایران عذرخواهی کرده و گفته است که نیروهایش دیگر به این کشورها حمله نخواهند کرد.
او در یک پیام ویدیویی، «تسلیم شدن بیقید و شرط» ایران را رد کرد؛ چیزی دیروز دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا از ایران خواسته بود.
پزشکیان گفت: "امریکا باید خواب تسلیم شدن بیقید و شرط ما را به گور ببرد."
پس از حملات مشترک اسرائیل و امریکا بر ایران، ایران حملات خود را بر کشورهای عربی آغاز کرد که بر اساس گزارشها دامنهٔ آن حتی به آذربایجان نیز رسید. اما ایران انجام حملۀ بر آذربایجان را رد کرده است.
رئیسجمهور ایران تأکید کرد که تنها در صورتی بر کشورهای همسایه حمله خواهد کرد که از خاک آنها به سوی ایران حمله شود.
حملات اسرائیل و امریکا بر ایران امروز وارد هشتمین روزش شد.
اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که صبح زود با استفاده از ۸۰ جت جنگی به تهران حمله کرده است.
آنها اهداف تازهٔ خود را مراکز نظامی ایران، محلهای پرتاب راکتها و دیگر نقاط در تهران عنوان کردهاند.
همچنین در نزدیکی میدان هوایی مهرآباد تهران نیز حمله صورت گرفته است.
ایران هم صبح شنبه حملاتی را بر اسرائیل انجام داد. اردوی اسرائیل حملات راکتی ایران را تائید کرده ولی گفته است که این حملات خنثی شده اند.
ترمپ: جز «تسلیم بیقید و شرط» توافقی با ایران نخواهد شد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، می گوید که جز «تسلیم بیقید و شرط» توافقی با ایران صورت نخواهد گرفت.
ترمپ روز جمعه(۱۵ حوت) در شبکۀ اجتماعی تروث سوشال متعلق به او، نوشته که «هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت، مگر تسلیم بیقید و شرط! سپس با انتخاب رهبر یا رهبرانی بزرگ و قابل قبول."
رئیسجمهور امریکا همچنین گفته که بطور خستگیناپذیر تلاش خواهد کرد، تا ایران از لبهٔ نابودی بازگردانیده شده و از نظر اقتصادی بزرگتر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه ساخته شود.
در این حال شهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در پیامی هدف قراردادن همسایگان عرب ایران، توسط جمهوری اسلامی با راکت و طیارات بی پیلوت را محکوم کرده است.
رضا پهلوی روز جمعه با اشاره به اینکه دخالتهای منطقهای جمهوری اسلامی«هرگز خواست ملت ایران نبوده»، گفته که «قبل از انقلاب ۵۷، ایران با رهبران عرب همکاری نزدیک داشت» و «دوباره نیز شریکان واقعی خواهد بود.»
حملات هوایی امریکا واسرائیل بر ایران که در ۲۸ فبروری آغاز شد، ادامه دارد.
حدود ۱۰۰ هزار تن در ۴۷۷ پناهگاه جمعی در لبنان پناه گرفتهاند
پس از صدور دستورهای تخلیه گستردهٔ از سوی اسرائیل در بخشهای مختلف لبنان، انتظار میرود که تعداد بیجا شدگان به سرعت افزایش یابد.
براساس خبرگزاری رویترز، یک مقام سازمان ملل روز جمعه(۱۵ حوت) گفته که تاکنون حدود ۱۰۰ هزار تن در ۴۷۷ پناهگاه جمعی پناه گرفتهاند و ظرفیت پناهگاهها به سرعت در حال پُر شدن است.
درگیریها میان اسرائیل و حزبالله شدت گرفته و اردوی اسرائیل به ساکنان حومهٔ جنوبی بیروت، درهٔ بقاع و بخشهایی از جنوب لبنان دستور ترک مناطقشان را داده است.
سازمان ملل متحد، هشدار داده که منابع کمکرسانی بسیار محدود است و از درخواست ۱ اعشاریه ۶ میلیارد دالر برای کمک به لبنان در سال ۲۰۲۶ میلادی تنها ۲۰ درصد تأمین شده است.
به گفتۀ وزارت صحت لبنان، در حملات اسرائیل در این هفته ۱۲۳ تن کشته و ۶۸۳ تن دیگر زخمی شدهاند.
سازمان ملل خواستار کاهش فوری تنشها و رعایت قوانین بشردوستانهٔ بینالمللی شده است.
تهران زیر بمباران شدید با آغاز «موج جدید» حملات اسرائیل
بر اساس اخبار و گزارشهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، ساکنان پایتخت ایران بامداد جمعه ۱۵ حوت شاهد یکی از شدیدترین بمبارانها در یک هفته گذشته بودند.
تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد شدت این حملات بهویژه در نقاط مرکزی شهر تهران و در اطراف ساختمانهای اصلی حکومت ایران بیشتر بوده است. اهدافی در اطراف میدان پاستور، میدان حر و دانشکده افسری و دانشگاه جنگ طبق این گزارشها شاهد انفجارهای متعدد بوده است.
علاوه بر مرکز شهر، گزارشها حاکی از حملات به نقاط دیگری از تهران در شرق و غرب این شهر است. در این گزارشها بسیاری از شاهدان به شنیده شدن صدای جنگنده و امکان دیدن آنها در آسمان تهران اشاره کردهاند.
همچنین برخی کاربران از لرزش خانهها و در مواردی قطعی موردی برق در اطراف مناطق بمباران شده خبر دادهاند.
پیشتر رئیس ستاد اردوی اسرائیل و چند مقام دولت امریکا از جمله پیت هگست، وزیر دفاع این کشور، با اعلام آغاز دور تازهای از حملات به ایران، از شدت گرفتن حملات طی روزهای آینده خبر داده بودند.
ایران می گوید برای برخورد با هرنوع عملیات زمینی آماده است
عباس عراقچی وزیر امور خارجهٔ ایران روز پنجشنبه گفت که کشورش برای هرگونه تهاجم احتمالی زمینی آماده است و افزود که چنین اقدامی برای دشمنان جمهوری اسلامی «فاجعهبار» خواهد بود.
در حالی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به حملات خود علیه ایران ادامه میدهند، عراقچی به شبکهٔ خبری (ان بی سی نیوز) گفت: «ما منتظر آنها هستیم.» او افزود: «ما اطمینان داریم که میتوانیم با آنها مقابله کنیم و این برای آنها یک فاجعهٔ بزرگ خواهد بود.»
پیش از این، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، روز پنجشنبه گفته بود که از حملهٔ گروههای کرد به ایران حمایت میکند. ترامپ در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت: «فکر میکنم بسیار خوب است که آنها میخواهند این کار را انجام دهند، من کاملاً از آن حمایت میکنم.» با این حال، او دربارهٔ اینکه آیا ایالات متحده برای حملهٔ گروههای کرد کمک یا پوشش هوایی فراهم کرده است یا نه، از اظهار نظر خودداری کرد.
در روزهای اخیر، شماری از رسانهها گزارش دادهاند که نیروهای شبهنظامی کردهای ایرانی در روزهای گذشته با ایالات متحده دربارهٔ اینکه چگونه و آیا میتوانند حملات علیه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را در مناطق غربی ایران آغاز کنند، مشورت کردهاند.
ایتالیا به کشورهای حاشیۀ خلیج فارس کمکهای دفاع هوایی ارسال میکند
صدر اعظم ایتالیا از قصد این کشور برای ارسال کمکهایی در حوزۀ پدافند هوایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با حملات هوایی ایران خبر داد.
جورجیا میلونی این موضوع را پنجشنبه، ۱۴ حوت در گفتوگو با ایستگاه رادیویی آر.تی.ال اعلام کرده است.
او گفته که ایتالیا نیز همچون بریتانیا، فرانسه و جرمنی، "قصد دارد به کشورهای خلیج فارس کمکهایی ارسال کند؛ بهویژه در حوزۀ دفاع و به طور خاص پدافند هوایی."
به گفتۀ میلونی، "این کار نهتنها به این دلیل است که آنها کشورهای دوست هستند، بلکه مهمتر از همه به این خاطر است که دهها هزار ایتالیایی در این منطقه زندگی میکنند."
صدر اعظم ایتالیا افزوده که حدود دو هزار نیروی نظامی ایتالیایی نیز در این منطقه مستقر هستند.
دونالد ترمپ: هرکس بخواهد رهبر جدید ایران باشد، در نهایت کشته خواهد شد
در آستانۀ ششمین روز از حملۀ امریکا و اسرائیل به خاک ایران و زمزمههای جانشینی مجتبی خامنهای به جای پدرش، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده تأکید کرد که امریکا و اسرائیل در جنگ با ایران در موقعیت قدرتمندی قرار دارند و هرکس گزینۀ رهبری جمهوری اسلامی شود، کشته خواهد شد.
همزمان با این اظهارنظر در روز چهارشنبه، ۱۳ حوت، سنای ایالات متحده به طرحی که برای ممانعت از ادامۀ عملیات نظامی امریکا در ایران تهیه شده بود، رأی مثبت نداد و دولت ترمپ رسماً این فرصت را یافت که به عملیات خود ادامه دهد.
هدف از این طرح ملزمکردن دولت دونالد ترمپ به توقف عملیات نظامی در ایران بود.
رئیسجمهور امریکا روز چهارشنبه در جمع عدهای از مدیران شرکتهای فناوری در قصر سفید گفت: "ما اکنون در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم و رهبری آنها (ایران) بهسرعت در حال از بین رفتن است. هر کسی که به نظر میرسد میخواهد رهبر شود، در نهایت کشته میشود."
دونالد ترمپ افزود که زرادخانه موشکهای بالستیک تهران "بهسرعت در حال نابودی است."
ساعاتی بعد سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده در جریان گزارشهایی است که میگوید مجتبی خامنهای، پسر رهبر سابق ایران، بهعنوان یکی از گزینههای اصلی برای جانشینی او مطرح شده است.
پیشتر روزنامۀ نیویارکتایمز در روز چهارشنبه "به نقل از سه مقام ایرانی" گزارش داده بود که مجلس خبرگان در حال بررسی انتخاب مجتبی خامنهای، پسر علی خامنهای، بهعنوان رهبر جدید ایران است و احتمال دارد این تصمیم بهزودی اعلام شود. به گفتۀ این منابع، فرماندهان سپاه از نامزدی او حمایت کردهاند.
تداوم حملات به نقاط مختلف ایران در صبح امروز
صبح امروز (پنجشنبه) گزارشهایی از وقوع حملات به نقاطی دیگر در ایران از جمله در تهران و البرز منتشر شد.
این در حالیست که ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه موج بزرگی از حملات هوایی علیه زیرساختهای حکومت ایران را در "سراسر تهران" انجام داد.
خبرگزاریهای داخل ایران حملات به مناطقی در تهران از جمله "محوطۀ میدان هوایی مهرآباد، چند نقطه در غرب میدان آزادی، تهرانسر و چیتگر" و نیز یکی از مرکزهای نظامی در نزدیکی قم را تأیید کردند.
از سوی دیگر تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حمله به اهدافی در شهرهای مریوان و سقز در شامگاه چهارشنبه را نشان میداد.
اهدافی در یزد نیز شامگاه چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت که بر اساس گزارشهای غیررسمی از جمله این اهداف میتوان به "سایت موشکی نزدیک پارک کوهستان یزد"اشاره کرد.
رسانههای حکومتی ایران گزارشی از حملات به ایران منتشر نمیکنند. همزمان قطع اینترنت سبب شده اطلاعات دقیق و جامعی از مراکز مورد حمله در دسترس نباشد.
ایران نیز در واکنش، در نخستین ساعات بامداد پنجشبه به وقت محلی، چند موشک به سوی مناطق مختلف اسرائیل از جمله اورشلیم شلیک کرد.
وانگ یی: چین نماینده ویژهای برای میانجیگری به شرق میانه میفرستد
وانگ یی، وزیر خارجه چین، روز چهارشنبه ۱۳ حوت، به همتایان خود در عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که چین یک نماینده ویژه به شرق میانه اعزام خواهد کرد تا برای میانجیگری اقدام کند.
در پنجمین روز حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل با ایران و همزمان با ادامه حملات ایران به کشورهای عربی خلیج فارس، وزارت خارجه چین در بیانیههایی این موضوع را اعلام کرد.
بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، آقای وانگ یی در تماس تلیفونی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش از خویشتنداری عربستان و تأکید این کشور بر حل اختلافات از طریق روشهای مسالمتآمیز قدردانی میکند.
در یک تماس تلیفونی جداگانه با وزیر خارجه امارات متحده عربی، وانگ یی گفت «خط قرمز» حفاظت از غیرنظامیان در درگیریها نباید نقض شود و اهداف غیرنظامی، از جمله تأسیسات مرتبط با انرژی، نباید مورد حمله قرار گیرند.
چین بخش اعظم نفت مورد نیاز خود را از شرق میانه تأمین میکند.
این درحالیست که شرکت تحلیل بازار انرژی، کپلر، روز چهارشنبه اعلام کرد که تردد نفتکشها در تنگهٔ هرمز از زمان آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران، ۹۰ درصد کاهش یافته است.