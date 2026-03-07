لینک‌های قابل دسترسی

جهان

میدان هوایی بین‌المللی دُبی پس از یک تعلیق کوتاه، فعالیت‌های خود دوباره را از سر گرفت

طیاره های شرکت فلای دُبی، ۲ مارچ 2026
طیاره های شرکت فلای دُبی، ۲ مارچ 2026

صبح روز شنبه ۱۶ حوت یک طیاره بی سرنشین ایرانی در محوطهٔ این میدان هوایی بین‌المللی اصابت کرد.

پس از این رویداد، مقام‌ها برای تأمین امنیت مسافران، فعالیت‌های این میدان را به طور موقت متوقف کردند.

در وقت محلی بعدازظهر، پروازهای برنامه‌ریزی‌شدهٔ شرکت‌های امارات و فلای‌دُبی از میدان هوایی این شهر دوباره آغاز شد.

امارات متحدهٔ عربی از اهداف اصلی طیاره های بی سرنشین و راکت های ایرانی به شمار می‌رود.

در بیش از یک هفتهٔ گذشته دست‌کم ۱۲۰۰ حملهٔ طیاره های بی سرنشین علیه این کشور انجام شده که از میان آن‌ها نزدیک به صد طیاره بی سرنشین در مناطق مختلف اصابت کرده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به دلیل حمله‌های طیاره های بی سرنشین به کشورهای همسایه عذرخواهی کرد و تأکید کرده است که اگر از این پس از خاک این کشورها حمله‌ای علیه ایران صورت نگیرد، ایران نیز به آن‌ها حمله نخواهد کرد.

پس از حملات مشترک اسرائیل و امریکا بر ایران، ایران حملات خود را بر کشورهای عربی آغاز کرد که بر اساس گزارش‌ها دامنهٔ آن حتی به آذربایجان نیز رسید. اما ایران انجام حملۀ بر آذربایجان را رد کرده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

هند و نیوزیلند روز یکشنبه دیدار نهایی جام جهانی کریکت بیست‌آوره را برگزار می‌کنند

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

این مسابقهٔ نهایی به میزبانی هند در استدیوم نریندرا مودی در شهر احمدآباد برگزار خواهد شد.

این استدیوم ظرفیت گنجایش ۱۳۲ هزار تماشاچی را دارد.

هند و نیوزیلند چندین بار با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند. در دست‌کم پنج مسابقهٔ اخیر بیست‌آوره میان دو تیم، هند چهار بار و نیوزیلند تنها یک بار پیروز شده است.

نیوزیلند تاکنون هرگز قهرمان جام جهانی نشده است، هرچند چندین بار به دیدار نهایی راه یافته است.

در مقابل، هند در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۲۴ قهرمان شده و این بار برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به میدان می‌رود.

در این دوره، هند برای رسیدن به دیدار نهایی توانست در مرحلهٔ نیمه‌نهایی انگلستان را شکست دهد و نیوزیلند نیز تیم آفریقای جنوبی را از پیش رو برداشته بود.

دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره حمله به مکتب میناب به‌عنوان «جنایت جنگی» شد

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد حمله‌ای که نهم حوت به یک مکتب ابتدایی در شهر میناب در جنوب ایران انجام شد و به کشته شدن ده‌ها کودک انجامید، باید به‌عنوان «جنایت جنگی» مورد تحقیق قرار گیرد.

در بیانیه این سازمان حقوق بشری که روز شنبه ۱۶ حوت منتشر شد، آمده است که مکتب «شجره طیبه» در نزدیکی یک مجموعۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار دارد، اما بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ساختمان مکتب با دیواری از این مجموعه‌ جدا شده و راه مستقلی به سرک داشته است.

بر اساس این بیانیه، حمله به مکتب در میان صدها حمله‌ای انجام شد که صبح همان روز در نقاط مختلف ایران توسط نیروهای اسرائیل و ایالات متحده صورت گرفت.

بنا به اعلام کانال شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان، در این حمله «دست‌کم ۱۰۸ کودک بی‌گناه جان باختند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید نه امریکا و نه اسرائیل مسئولیت حمله به این مکتب را بر عهده نگرفته‌اند و یک سخنگوی اردوی اسرائیل هم به این سازمان گفته است از هیچ حمله‌ای از سوی اردوی اسرائیل در آن منطقه آگاه نیست.

این در حالی است که ایران امریکا و اسرائیل را مسئول این حمله می‌داند.

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، پیشتر در پاسخ به پرسشی دربارهٔ این حمله گفته است: «تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که ما در حال تحقیق هستیم و البته هرگز اهداف غیرنظامی را هدف قرار نمی‌دهیم».

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز اعلام کرده است که امریکا «عمداً یک مکتب را هدف قرار نمی‌دهد.»

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید الگوی اصابت مهمات به ساختمان‌های مختلف این مجموعه، از جمله مکتب، نشان می‌دهد این حمله «با مهمات هدایت‌شوندهٔ دقیق انجام شده و به نظر نمی‌رسد نتیجه خطای تصادفی یک سلاح بوده باشد.

ترمپ می‌گوید که با روی کار آمدن یک "رهبر مذهبی" دیگر در ایران مشکلی ندارد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در مصاحبه‌ای با یکی از مجری‌های معروف شبکۀ سی‌ان‌ان گفت که با روی کار آمدن یک "رهبر مذهبی" دیگر در ایران مشکلی ندارد.

دِینا بَش، مجری سی‌ان‌ان، روز جمعه گزارشی از گفت‌وگوی تیلیفونی‌اش با رئیس جمهور امریکا را در این شبکه ارائه کرد که بر اساس آن ترمپ تأکید کرده است که رهبر آینده ایران حتی "لزومی ندارد که رهبری دموکراتیک باشد."

به گفتۀ خانم بش، رئیس جمهور امریکا گفته است:‌ "مشکلی با رهبر مذهبی دیگر در ایران ندارم، رهبر (آیندۀ ایران) لزوماً هم نباید دموکراتیک باشد، فقط باید کسی باشد که با امریکا و اسرائیل و با مردم دیگر کشورهای شرق میانه درست رفتار کند."

ترمپ همچنین گفته است: "ایران کشوری که یک هفته پیش بود دیگر نیست، یک هفته پیش ایران قوی بود، اما حالا خنثی شده است."

یک هفته پیش، امریکا و اسرائیل عملیات مشترکی را علیه جمهوری اسلامی در خاک ایران آغاز کردند که در همان ساعت ابتدایی جان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را گرفت.

مصاحبۀ رئیس جمهور امریکا با سی‌ان‌ان همزمان با انتشار پیامی تازه از او در شبکۀ اجتماعی‌اش منتشر شد. او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: "هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت، مگر تسلیم بی‌قید و شرط! سپس با انتخاب رهبر یا رهبرانی بزرگ و قابل قبول، ما به همراه بسیاری از متحدان و شرکای فوق‌العاده و بسیار شجاع خود، خستگی‌ناپذیر تلاش خواهیم کرد تا ایران را از لبهٔ نابودی بازگردانیم و آن را از نظر اقتصادی بزرگ‌تر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه بسازیم."

یک هفته پس از آغاز جنگ و در حالی که تهران و دیگر شهرهای ایران به طور مداوم زیر ضرب بمب‌ها قرار دارند، حکومت جمهوری اسلامی هنوز رهبر جدیدی برای خود برنگزیده،‌ اما رئیس جمهور آن روز شنبه گزینۀ "تسلیم بی قید و شرط" را رد کرد.

رئیس جمهور ایران از حملات بر کشورهای همسایه عذر خواهی کرد

حملات امریکا و اسرائیل بر ایران برای روز هشتم ادامه دارد
حملات امریکا و اسرائیل بر ایران برای روز هشتم ادامه دارد

 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و عضو شورای رهبری موقت ایران، امروز از کشورهای همسایۀ ایران عذرخواهی کرده و گفته است که نیروهایش دیگر به این کشورها حمله نخواهند کرد.

او در یک پیام ویدیویی، «تسلیم شدن بی‌قید و شرط» ایران را رد کرد؛ چیزی دیروز دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا از ایران خواسته بود.

پزشکیان گفت: "امریکا باید خواب تسلیم شدن بی‌قید و شرط ما را به گور ببرد."

پس از حملات مشترک اسرائیل و امریکا بر ایران، ایران حملات خود را بر کشورهای عربی آغاز کرد که بر اساس گزارش‌ها دامنهٔ آن حتی به آذربایجان نیز رسید. اما ایران انجام حملۀ بر آذربایجان را رد کرده است.

رئیس‌جمهور ایران تأکید کرد که تنها در صورتی بر کشورهای همسایه حمله خواهد کرد که از خاک آن‌ها به سوی ایران حمله شود.

حملات اسرائیل و امریکا بر ایران امروز وارد هشتمین روزش شد.

اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که صبح زود با استفاده از ۸۰ جت جنگی به تهران حمله کرده است.

آن‌ها اهداف تازهٔ خود را مراکز نظامی ایران، محل‌های پرتاب راکتها و دیگر نقاط در تهران عنوان کرده‌اند.

همچنین در نزدیکی میدان هوایی مهرآباد تهران نیز حمله صورت گرفته است.

ایران هم صبح شنبه حملاتی را بر اسرائیل انجام داد. اردوی اسرائیل حملات راکتی ایران را تائید کرده ولی گفته است که این حملات خنثی شده اند.

ترمپ: جز «تسلیم بی‌قید و شرط» توافقی با ایران نخواهد شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می گوید که جز «تسلیم بی‌قید و شرط» توافقی با ایران صورت نخواهد گرفت.

ترمپ روز جمعه(۱۵ حوت) در شبکۀ اجتماعی تروث سوشال متعلق به او، نوشته که «هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت، مگر تسلیم بی‌قید و شرط! سپس با انتخاب رهبر یا رهبرانی بزرگ و قابل قبول."
رئیس‌جمهور امریکا همچنین گفته که بطور خستگی‌ناپذیر تلاش خواهد کرد، تا ایران از لبهٔ نابودی بازگردانیده شده و از نظر اقتصادی بزرگ‌تر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه ساخته شود.

در این حال شهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در پیامی هدف قراردادن همسایگان عرب ایران، توسط جمهوری اسلامی با راکت و طیارات بی پیلوت را محکوم کرده است.

رضا پهلوی روز جمعه با اشاره به اینکه دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی«هرگز خواست ملت ایران نبوده»، گفته که «قبل از انقلاب ۵۷، ایران با رهبران عرب همکاری نزدیک داشت» و «دوباره نیز شریکان واقعی خواهد بود.»

حملات هوایی امریکا واسرائیل بر ایران که در ۲۸ فبروری آغاز شد، ادامه دارد.

حدود ۱۰۰ هزار تن در ۴۷۷ پناهگاه جمعی در لبنان پناه گرفته‌اند

حومۀ شرقی شهر بیروت، پایتخت لبنان که در ۶ مارچ ۲۰۲۶ مورد حملۀ هوایی اسرائیل قرار گرفت
حومۀ شرقی شهر بیروت، پایتخت لبنان که در ۶ مارچ ۲۰۲۶ مورد حملۀ هوایی اسرائیل قرار گرفت

پس از صدور دستورهای تخلیه گستردهٔ  از سوی اسرائیل در بخش‌های مختلف لبنان، انتظار می‌رود که تعداد بی‌جا شدگان به سرعت افزایش یابد.

براساس خبرگزاری رویترز، یک مقام سازمان ملل روز جمعه(۱۵ حوت) گفته که تاکنون حدود ۱۰۰ هزار تن در ۴۷۷ پناهگاه جمعی پناه گرفته‌اند و ظرفیت پناهگاه‌ها به سرعت در حال پُر شدن است.

درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله شدت گرفته و اردوی اسرائیل به ساکنان حومهٔ جنوبی بیروت، درهٔ بقاع و بخش‌هایی از جنوب لبنان دستور ترک مناطق‌شان را داده است.

سازمان ملل متحد، هشدار داده که منابع کمک‌رسانی بسیار محدود است و از درخواست ۱ اعشاریه ۶ میلیارد دالر برای کمک به لبنان در سال ۲۰۲۶ میلادی تنها ۲۰ درصد تأمین شده است.

به گفتۀ وزارت صحت لبنان، در حملات اسرائیل در این هفته ۱۲۳ تن کشته و ۶۸۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

سازمان ملل خواستار کاهش فوری تنش‌ها و رعایت قوانین بشردوستانهٔ بین‌المللی شده است.

تهران زیر بمباران شدید با آغاز «موج جدید» حملات اسرائیل

بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ساکنان پایتخت ایران بامداد جمعه ۱۵ حوت شاهد یکی از شدیدترین بمباران‌ها در یک هفته گذشته بودند.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شدت این حملات به‌ویژه در نقاط مرکزی شهر تهران و در اطراف ساختمان‌های اصلی حکومت ایران بیشتر بوده است. اهدافی در اطراف میدان پاستور، میدان حر و دانشکده افسری و دانشگاه جنگ طبق این گزارش‌ها شاهد انفجارهای متعدد بوده است.

علاوه بر مرکز شهر، گزارش‌ها حاکی از حملات به نقاط دیگری از تهران در شرق و غرب این شهر است. در این گزارش‌ها بسیاری از شاهدان به شنیده شدن صدای جنگنده و امکان دیدن آنها در آسمان تهران اشاره کرده‌اند.

همچنین برخی کاربران از لرزش خانه‌ها و در مواردی قطعی موردی برق در اطراف مناطق بمباران شده خبر داده‌اند.

پیشتر رئیس ستاد اردوی اسرائیل و چند مقام‌ دولت امریکا از جمله پیت هگست، وزیر دفاع این کشور، با اعلام آغاز دور تازه‌ای از حملات به ایران، از شدت گرفتن حملات طی روزهای آینده خبر داده بودند.


ایران می گوید برای برخورد با هرنوع عملیات زمینی آماده است

آرشیف
آرشیف

عباس عراقچی وزیر امور خارجهٔ ایران روز پنجشنبه گفت که کشورش برای هرگونه تهاجم احتمالی زمینی آماده است و افزود که چنین اقدامی برای دشمنان جمهوری اسلامی «فاجعه‌بار» خواهد بود.

در حالی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به حملات خود علیه ایران ادامه می‌دهند، عراقچی به شبکهٔ خبری (ان بی سی نیوز) گفت: «ما منتظر آن‌ها هستیم.» او افزود: «ما اطمینان داریم که می‌توانیم با آن‌ها مقابله کنیم و این برای آن‌ها یک فاجعهٔ بزرگ خواهد بود.»

پیش از این، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، روز پنجشنبه گفته بود که از حملهٔ گروه‌های کرد به ایران حمایت می‌کند. ترامپ در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت: «فکر می‌کنم بسیار خوب است که آن‌ها می‌خواهند این کار را انجام دهند، من کاملاً از آن حمایت می‌کنم.» با این حال، او دربارهٔ این‌که آیا ایالات متحده برای حملهٔ گروه‌های کرد کمک یا پوشش هوایی فراهم کرده است یا نه، از اظهار نظر خودداری کرد.

در روزهای اخیر، شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که نیروهای شبه‌نظامی کردهای ایرانی در روزهای گذشته با ایالات متحده دربارهٔ این‌که چگونه و آیا می‌توانند حملات علیه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را در مناطق غربی ایران آغاز کنند، مشورت کرده‌اند.

ایتالیا به کشورهای حاشیۀ خلیج فارس کمک‌های دفاع هوایی ارسال می‌کند

جورجیا میلونی، صدر اعظم ایتالیا
جورجیا میلونی، صدر اعظم ایتالیا

صدر اعظم ایتالیا از قصد این کشور برای ارسال کمک‌هایی در حوزۀ پدافند هوایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با حملات هوایی ایران خبر داد.

جورجیا میلونی این موضوع را پنج‌شنبه، ۱۴ حوت در گفت‌وگو با ایستگاه رادیویی آر‌.تی‌.ال اعلام کرده است.

او گفته که ایتالیا نیز همچون بریتانیا، فرانسه و جرمنی، "قصد دارد به کشورهای خلیج فارس کمک‌هایی ارسال کند؛ به‌ویژه در حوزۀ دفاع و به طور خاص پدافند هوایی."

به گفتۀ میلونی، "این کار نه‌تنها به این دلیل است که آنها کشورهای دوست هستند، بلکه مهم‌تر از همه به این خاطر است که ده‌ها هزار ایتالیایی در این منطقه زندگی می‌کنند."

صدر اعظم ایتالیا افزوده که حدود دو هزار نیروی نظامی ایتالیایی نیز در این منطقه مستقر هستند.

