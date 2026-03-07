دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در مصاحبه‌ای با یکی از مجری‌های معروف شبکۀ سی‌ان‌ان گفت که با روی کار آمدن یک "رهبر مذهبی" دیگر در ایران مشکلی ندارد.

دِینا بَش، مجری سی‌ان‌ان، روز جمعه گزارشی از گفت‌وگوی تیلیفونی‌اش با رئیس جمهور امریکا را در این شبکه ارائه کرد که بر اساس آن ترمپ تأکید کرده است که رهبر آینده ایران حتی "لزومی ندارد که رهبری دموکراتیک باشد."

به گفتۀ خانم بش، رئیس جمهور امریکا گفته است:‌ "مشکلی با رهبر مذهبی دیگر در ایران ندارم، رهبر (آیندۀ ایران) لزوماً هم نباید دموکراتیک باشد، فقط باید کسی باشد که با امریکا و اسرائیل و با مردم دیگر کشورهای شرق میانه درست رفتار کند."

ترمپ همچنین گفته است: "ایران کشوری که یک هفته پیش بود دیگر نیست، یک هفته پیش ایران قوی بود، اما حالا خنثی شده است."

یک هفته پیش، امریکا و اسرائیل عملیات مشترکی را علیه جمهوری اسلامی در خاک ایران آغاز کردند که در همان ساعت ابتدایی جان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را گرفت.

مصاحبۀ رئیس جمهور امریکا با سی‌ان‌ان همزمان با انتشار پیامی تازه از او در شبکۀ اجتماعی‌اش منتشر شد. او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: "هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت، مگر تسلیم بی‌قید و شرط! سپس با انتخاب رهبر یا رهبرانی بزرگ و قابل قبول، ما به همراه بسیاری از متحدان و شرکای فوق‌العاده و بسیار شجاع خود، خستگی‌ناپذیر تلاش خواهیم کرد تا ایران را از لبهٔ نابودی بازگردانیم و آن را از نظر اقتصادی بزرگ‌تر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه بسازیم."

یک هفته پس از آغاز جنگ و در حالی که تهران و دیگر شهرهای ایران به طور مداوم زیر ضرب بمب‌ها قرار دارند، حکومت جمهوری اسلامی هنوز رهبر جدیدی برای خود برنگزیده،‌ اما رئیس جمهور آن روز شنبه گزینۀ "تسلیم بی قید و شرط" را رد کرد.