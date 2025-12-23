افغانستان
هند برای تامین نیازهای دارویی افغانستان اعلام آمادگی کرد
وزارت امور خارجه هند، یک روز پس از پایان سفر وزیر صحت طالبان به دهلی اعلام کرد که هند نیازهای دارویی افغانستان را بهصورت درازمدت تأمین خواهد کرد.
این اقدام با هدف کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان در زمینه واردات دوا انجام شده است.
وزارت امور خارجه هند روز دوشنبه ۲ جدی در یک اعلامیه همچنین از تشکیل یک گروه کاری مشترک میان وزارتهای صحت هند و افغانستان خبر داد.
در این اعلامیه تأکید شده است که مقامهای هندی بر تعهد خود برای ادامه کمکهای بشردوستانه و گسترش همکاریهای صحی با افغانستان تحت اداره طالبان تاکید کردهاند.
پنج پولیس پاکستان در حملهای در خیبرپختونخوا کشته شدند
پنج تن از نیروهای پولیس پاکستان روز سهشنبه در پی کمین بر موتر حامل آنان، در یک حمله انفجاری و تیراندازی در خیبرپختونخواه کشته شدند.
به گزارش رویترز به گفته پولیس محلی، این موتر نخست با مواد انفجاری دستساز هدف قرار گرفت و سپس مهاجمان بر آن فیر کردند که در نتیجه چهار افسر پولیس و راننده موتر جان باختند.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را محکوم کرده.
این حمله در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا رخ داده است؛ منطقهای که تاکنون نسبتاً از حملات شبهنظامیان در امان مانده بود.
این حمله در حالی رخ میدهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیریهای مرزی اکتوبر که دهها کشته برجا گذاشت در تلاشاند آتشبسی شکننده را حفظ کنند.
پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آنجا طرحریزی میکنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان یک مسأله داخلی این کشور است.
حکومت طالبان یازده تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشهآور در کابل شلاق زد
حکومت طالبان یازده تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشهآور در کابل امروز شلاق زد.
در بیانیۀ ستره محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به حبس تنفیذی از ۷ ماه تا ۳ سال نیز محکوم شدند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم ماه آگست سال ۲۰۲۱، طالبان افراد را در ولایات مختلف افغانستان به گونۀ علنی مجازات بدنی و اعدام کرده است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نسبت به این سیاست طالبان ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری آن شده است.
هشدار اتحادیۀ اروپا: ۲۱ میلیون تن در افغانستان از آب سالم محروماند
دفتر کمکهای بشردوستانه اتحادیۀ اروپا برای آسیا روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.
این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته است که سالها جنگ و بدتر شدن شرایط اقلیمی باعث شده است که آب در سراسر افغانستان بهگونهٔ فزاینده کمیاب شود.
بر بنیاد معلومات دفتر کمکهای بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا برای آسیا، این نهاد برای کمک به خانوادهها در زمینۀ دسترسی به آب سالم، پمپهای دستی و چاههای آب ایجاد میکند.
پیش از این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داده بود که ذخایر آب شهر کابل ممکن است تا سال ۲۰۳۰ بهطور کامل پایان یابد.
یونیسف همچنان گفته است که هشت نفر از هر ده نفر در افغانستان از آب آلوده استفاده میکنند.
حادثه ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان؛ دستکم ۱۰ افغان جان باختند
دستکم ده شهروند افغانستان در یک رویداد ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان جان باختهاند.
مقامهای محلی به رادیو آزادی و رادیو مشال گفتهاند که این حادثه روز یکشنبه، ۳۰ قوس، در پی برخورد یک موتر مسافربری با یک تانکر در ولسوالی چاغی ایالت بلوچستان رخ داده است.
یک منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفته است که این افراد افغانهای ازبکتبار بودند که با کمک قاچاقبران محلی به ایران میرفتند.
تا کنون جزئیات بیشتری در مورد این رویداد منتشر نشده و مقامهای حکومت طالبان نیز در این باره اظهار نظری نکرده اند.
گذرگاه سالنگ دوباره روی وسایط مسافربری باز شد
وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که گذرگاه سالنگ شام دیروز به روی موترهای مسافربری بازگشایی شد.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در صفحۀ ایکس، توییتر سابق خود نوشته است که تلاشها برای پاکسازی گذرگاههای سالنگ از برف همچنان ادامه دارد تا وسایط ترانسپورتی نیز بتوانند از این مسیر استفاده کنند.
گذرگاه سالنگ صبح روز یکشنبه به دلیل برفباری شدید و طوفان به روی تمام ترافیک مسدود شده بود.
سالنگ یکی از مسیرهای مهم ترانسپورتی کشور است که کابل را به پانزده ولایت شمال و شمالشرق افغانستان وصل میکند.
این جادۀ کوهستانی و پرپیچوخم در فصل زمستان هر از گاهی به دلیل برفباری و شرایط نامساعد جوی به روی ترافیک بسته میشود.
حد اقل ٦ کشته و ٤٢ زخمی در حادثۀ ترافیکی در سالنگ
در نتیجۀ یک حادثۀ ترافیکی در سالنگ شمالی شب گذشته حد اقل شش نفر کشته شده اند.
خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان گزارش داده است که برعلاوه ٤٢ تن ديگر در این رویداد زخمی شده اند که وضعیت صحی پنج تن وخیم است.
از سوی هم گزارش شده است که شاهراه سالنگ به دلیل برف و توفان شدید بسته شده است.
سالنگ یکی از مهمترین راه های افغانستان است که ولایات شمال افغانستان را به مرکز، شرق و جنوب وصل میکند.
آتش سوزی در مندوی کابل: "حدود ٧٠٠ هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده"
صبح امروز در منطقۀ مندوی کابل آتشسوزی رخ داده است.
وزارت داخلۀ حکومت طالبان تائید کرده که به اساس برآورد های اولیه، در این آتشسوزی به ارزش هفتصد هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده است.
علت آتشسوزی در مارکیت بوت فروشی مندوی کابل، شارتی برق عنوان شده.
در اعلامیۀ وزارت داخلۀ طالبان از خسارات جانی احتمالی در این رویداد، چیزی گفته نشده است.
دادخواهی برای خبرنگاران افغان گیرمانده در پاکستان و ایران
برخی خبرنگاران افغان روز شنبه، ۲۰ دسمبر در شهر پاریس، پایتخت فرانسه برای دادخواهی برای دیگر خبرنگارانی که در پاکستان و ایران گیرمانده اند، تجمع اعتراضی تشکیل دادند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، از جمله سازماندهندگان این تجمع اعتراضی با نشر خبرنامهای است که در حال حاضر دهها خبرنگار و خانوادههای آنان در پاکستان و ایران پروندههای پناهندگیشان رد شده و یا پس از انجام مصاحبه بدون پاسخ مانده است.
به گفتۀ این سازمان، این انتظار طولانی و مبهم زندگی این خبرنگاران را با خطر مواجه ساخته است.
سازمان حمایت از خبرنگاران افزوده است که خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیادی از جمله بیکاری، فشارهای مالی، بازداشت از سوی پولیس، فشارها روانی و تهدید به اخراج اجباری روبهرو هستند.
این درحالیست که محدودیتهای حکومت طالبان بر خبرنگاران و رسانهها در افغانستان، خبرنگاران را در شرایط دشواری قرار داده و برخی از آنان برای نجات از این وضعیت برای پناهندگی در کشورهای غربی، به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران پناه برده اند.
رئیس جمهور ازبیکستان بر تأمین صلح، ثبات و تمرکز بر توسعۀ معنادار در افغانستان تأکید کرد
شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان این اظهارات را در اجلاس مرکز آسیا و جاپان در توکیو مطرح کرد.
او گفت: " فغانستان همچنان یکی از حوزههای کلیدی تعامل ماست. ما در آرزوی خود برای دیدن این کشور در صلح، ثبات و تمرکز بر توسعه معنادار، متحد هستیم."
رئیس جمهور ازبیکستان افزود که مطمئن است که اقدامات و مشارکت مشترک آنان به بهبود کیفیت زندگی، توسعۀ اجتماعی-اقتصادی و زیرساختی و همچنین مشارکت فعال افغانستان در پروژههای اقتصادی منطقهای کمک خواهد کرد.
اجلاس دو روزۀ آسیای مرکزی و جاپان که دیروز به پایان رسید، با حضور صدر اعظم جاپان که میزبان این اجلاس بود و روسای جمهور ازبیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شد.