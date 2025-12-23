هند برای تامین نیازهای دارویی افغانستان اعلام آمادگی کرد

برخی خبرنگاران افغان روز شنبه، ۲۰ دسمبر در شهر پاریس، پایتخت فرانسه برای دادخواهی برای دیگر خبرنگارانی که در پاکستان و ایران گیرمانده اند، تجمع اعتراضی تشکیل دادند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، از جمله سازمان‌دهندگان این تجمع اعتراضی با نشر خبرنامه‌ای است که در حال حاضر ده‌ها خبرنگار و خانواده‌های آنان در پاکستان و ایران پرونده‌های پناهندگی‌شان رد شده و یا پس از انجام مصاحبه بدون پاسخ مانده است.

به گفتۀ این سازمان، این انتظار طولانی و مبهم زندگی این خبرنگاران را با خطر مواجه ساخته است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افزوده است که خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیادی از جمله بیکاری، فشارهای مالی، بازداشت از سوی پولیس، فشارها روانی و تهدید به اخراج اجباری روبه‌رو هستند.

این درحالیست که محدودیت‌های حکومت طالبان بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، خبرنگاران را در شرایط دشواری قرار داده و برخی از آنان برای نجات از این وضعیت برای پناهندگی در کشورهای غربی، به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران پناه برده اند.