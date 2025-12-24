اکرام الدین سریع، یکی از نظامیان پیشین افغانستان در تهران کشته شد

اکرام‌الدین سریع، فرمانده پولیس ولایت‌های تخار و بغلان در زمان نظام جمهوری پیشین و از چهره‌های مخالف حکومت طالبان، اوایل چهارشنبه شب با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد.

منابع نزدیک به او و جبهه‌ای موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تأیید کردند و گفتند که در این رویداد سریع و یکی از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است.

جنرال سریع پس از نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی می‌کرد.

علی میثم نظری، مشاور جبهۀ مقاومت ملی افغانستان حکومت طالبان را متهم به ترور او کرده است.

حکومت طالبان اما تا به حال در این باره اظهار نکرده است.

در چند ماه اخیر این دومین چهرۀ مخالف طالبان است که در ایران ترور می‌شود.

چهار ماه پیش معروف غلامی، یکی از فرماندهان جهادی نیز در مشهد ایران با ضرب گلولۀ افراد مسلح کشته شد.