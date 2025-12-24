افغانستان
اکرام الدین سریع، یکی از نظامیان پیشین افغانستان در تهران کشته شد
اکرامالدین سریع، فرمانده پولیس ولایتهای تخار و بغلان در زمان نظام جمهوری پیشین و از چهرههای مخالف حکومت طالبان، اوایل چهارشنبه شب با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد.
منابع نزدیک به او و جبههای موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تأیید کردند و گفتند که در این رویداد سریع و یکی از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است.
جنرال سریع پس از نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی میکرد.
علی میثم نظری، مشاور جبهۀ مقاومت ملی افغانستان حکومت طالبان را متهم به ترور او کرده است.
حکومت طالبان اما تا به حال در این باره اظهار نکرده است.
در چند ماه اخیر این دومین چهرۀ مخالف طالبان است که در ایران ترور میشود.
چهار ماه پیش معروف غلامی، یکی از فرماندهان جهادی نیز در مشهد ایران با ضرب گلولۀ افراد مسلح کشته شد.
وزارت مالیه طالبان: به برخی متقاعدین حقوق بازنشستگی پرداخت شده است
وزارت مالیۀ حکومت طالبان میگوید که برای شماری از متقاعدین، حقوق بازنشستگی پرداخت شده است؛ اما برخی از این متقاعدین روز چهارشنبه، ۳ جدی شکایت کردهاند که مبلغ پرداختشده کمتر از حقشان بوده است.
عبدالقیوم ناصر، سخنگوی وزارت مالیۀ طالبان گفته است که تاکنون ۱۱ هزار متقاعد شناسایی شدهاند و شماری از آنان بر بنیاد معاش ماهوار پیشینشان حقوق بازنشستگی دریافت میکنند.
هرچند آمار دقیق از شمار بازنشسته ها در افغانستان و جود ندارد، اما تخمین، زده میشود که حدود ۱۵۰ هزار نفر در افغانستان متقاعد اند.
این افراد بیش از چهار سال میشود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، حقوق بازنشستگی دریافت نکردهاند.
متقاعدین بارها برای مطالبه حقوق بازنشستگیشان در کابل و شماری از شهرهای دیگر دست به تظاهرات زدهاند.
در نهایت، حکومت طالبان در سال جاری تصمیم گرفت تا یک محکمۀ ویژه ایجاد شود تا مشخص کند چه کسانی واجد شرایط دریافت حقوق بازنشستگی هستند.
در افغانستان، افرادی که به سن ۶۵ سالگی رسیده باشند یا ۴۰ سال خدمت انجام داده باشند، واجد شرایط بازنشستگی دانسته میشوند.
با این حال، در حکومت طالبان سیستم بازنشستگی لغو شده و حق بازنشستگی نیز از معاش کارمندان دولتی کسر نمیشود.
سازمان صحی جهان از بستهشدن و توقف فعالیت صدها مرکز صحی در افغانستان خبر میدهد
سازمان صحی جهان (WHO) میگوید که از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون، ۴۴۵ مرکز صحی در افغانستان بسته یا فعالیت آن متوقف شده است.
به گفته این سازمان، از میان این مراکز، ۹۱ مرکز پس از دریافت بودجه دوباره به فعالیت آغاز کردهاند.
براساس معلومات سازمان صحی جهان، مراکز صحیای که در جریان سال روان میلادی متأثر شدهاند، شامل تیمهای سیار صحی، تیمهای تغذیه و مراکز صحی خانواده ها میشوند که با حمایت بینالمللی فعالیت میکردند.
همزمان گفته میشود که از آغاز سال روان تاکنون حدود ۲.۵ میلیون پناهجو از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند؛ امری که فشار بر سکتور صحت کشور را بیش از پیش افزایش داده است.
در این حال کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اخیراً گفت که قرار است به کمک بانک انکشاف اسلامی در ولایت های کنر، کندهار و دایکندی، سه مرکز صحی بسازد.
به گفتۀ این سازمان، نزدیک به ٢٤٠ هزار بیجا شدۀ داخلی، عودت کننده ها و باشنده های محل، از خدمات این مراکز بهره خواهند برد.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل سه مرکز صحی در قندهار، کنر و دایکندی میسازد
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اعلام کرده است که سه مرکز صحی را در ولایتهای قندهار، کنر و دایکندی اعمار میکند.
این نهاد سازمان ملل روز سهشنبه، ۲ جدی، با نشر اعلامیهای در صفحه ایکس خود نوشته است که این پروژه با هزینه سه میلیون دالر و در مدت دو سال تکمیل خواهد شد.
به گفته یوان اچ سی آر، هزینه این پروژه از بودجه صندوق بشردوستانه افغانستان تأمین میشود.
بر اساس اعلامیه، شفاخانه کنر به حدود ۱۵۰ هزار نفر و مراکز صحی قندهار و دایکندی هرکدام به ۴۵ هزار نفر خدمات میدهند و در مجموع بیش از ۲۴۰ هزار نفر از بازگشت کنندگان از این مراکز مستفید خواهند شد.
این در حالی است که از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۲.۵ میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور بازگشتهاند که بسیاری از آنان در شرایط دشوار زندگی میکنند.
پیش از این نیز شماری از بازگشتکنندگان از کمبود خدمات صحی شکایت کرده بودند.
تیم والیبال زنان افغانستان تیم بنگلادش را شکست داد
تیم والیبال زنان افغانستان روز دوشنبه تیم بنگلادش را در رقابتهای قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی شکست داد.
این مسابقه در شهر ماله، پایتخت مالدیو، برگزار شد؛ شهری که از یک هفته پیش میزبان این تورنمنت منطقهای است.
پیش از این، تیم افغانستان دو دیدار پیاپی خود را برابر قرغیزستان و تیم میزبان، مالدیو، واگذار کرده بود.
در رقابتهای قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی، تیمهای افغانستان، بنگلادش، مالدیو و قرغیزستان حضور دارند و این مسابقات تا ۲۵ دسامبر ادامه خواهد داشت.
تیم والیبال زنان افغانستان بیشتر فعالیتهای خود را در تبعید انجام میدهد، زیرا از سال ۲۰۲۱ به این سو، محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان، مشارکت زنان را در عرصههای ورزشی و اجتماعی محدود کرده است.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو»: تمام کودکان در مرز افغانستان و پاکستان باید واکسین شوند
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» می گوید که باید تمام کودکان که از مرز میان افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکنند، باید واکسین شوند.
این نهاد روز سهشنبه ، ۲ جدی این موضوع را صفحه ایکس خود نوشته است.
پیش از این نیز این نهاد تأکید کرده بود که کودکانی که از پاکستان به افغانستان بازمیگردند، باید واکسین پولیو دریافت کنند تا از گسترش ویروس پولیو جلوگیری شود.
بر اساس گزارشها، شمار موارد مثبت پولیو در سال جاری در پاکستان افزایش یافته است؛ موضوعی که نگرانیها را درباره انتقال ویروس در دو سوی مرز و تهدیدهای احتمالی برای سلامت عمومی بیشتر کرده است.
افغانستان نیز در سال جاری دو مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است؛ یکی در ولایت بادغیس و دیگری در ولایت هلمند. این موضوع نشان میدهد که با وجود ادامه کارزارهای گسترده واکسیناسیون، این بیماری هنوز بهطور کامل ریشهکن نشده است.
پنج پولیس پاکستان در حملهای در خیبرپختونخوا کشته شدند
پنج تن از نیروهای پولیس پاکستان روز سهشنبه در پی کمین بر موتر حامل آنان، در یک حمله انفجاری و تیراندازی در خیبرپختونخواه کشته شدند.
به گزارش رویترز به گفته پولیس محلی، این موتر نخست با مواد انفجاری دستساز هدف قرار گرفت و سپس مهاجمان بر آن فیر کردند که در نتیجه چهار افسر پولیس و راننده موتر جان باختند.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را محکوم کرده.
این حمله در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا رخ داده است؛ منطقهای که تاکنون نسبتاً از حملات شبهنظامیان در امان مانده بود.
این حمله در حالی رخ میدهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیریهای مرزی اکتوبر که دهها کشته برجا گذاشت در تلاشاند آتشبسی شکننده را حفظ کنند.
پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آنجا طرحریزی میکنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان یک مسأله داخلی این کشور است.
هند برای تامین نیازهای دارویی افغانستان اعلام آمادگی کرد
وزارت امور خارجه هند، یک روز پس از پایان سفر وزیر صحت طالبان به دهلی اعلام کرد که هند نیازهای دارویی افغانستان را بهصورت درازمدت تأمین خواهد کرد.
این اقدام با هدف کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان در زمینه واردات دوا انجام شده است.
وزارت امور خارجه هند روز دوشنبه ۲ جدی در یک اعلامیه همچنین از تشکیل یک گروه کاری مشترک میان وزارتهای صحت هند و افغانستان خبر داد.
در این اعلامیه تأکید شده است که مقامهای هندی بر تعهد خود برای ادامه کمکهای بشردوستانه و گسترش همکاریهای صحی با افغانستان تحت اداره طالبان تاکید کردهاند.
حکومت طالبان یازده تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشهآور در کابل شلاق زد
حکومت طالبان یازده تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشهآور در کابل امروز شلاق زد.
در بیانیۀ ستره محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به حبس تنفیذی از ۷ ماه تا ۳ سال نیز محکوم شدند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم ماه آگست سال ۲۰۲۱، طالبان افراد را در ولایات مختلف افغانستان به گونۀ علنی مجازات بدنی و اعدام کرده است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نسبت به این سیاست طالبان ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری آن شده است.
هشدار اتحادیۀ اروپا: ۲۱ میلیون تن در افغانستان از آب سالم محروماند
دفتر کمکهای بشردوستانه اتحادیۀ اروپا برای آسیا روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.
این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته است که سالها جنگ و بدتر شدن شرایط اقلیمی باعث شده است که آب در سراسر افغانستان بهگونهٔ فزاینده کمیاب شود.
بر بنیاد معلومات دفتر کمکهای بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا برای آسیا، این نهاد برای کمک به خانوادهها در زمینۀ دسترسی به آب سالم، پمپهای دستی و چاههای آب ایجاد میکند.
پیش از این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داده بود که ذخایر آب شهر کابل ممکن است تا سال ۲۰۳۰ بهطور کامل پایان یابد.
یونیسف همچنان گفته است که هشت نفر از هر ده نفر در افغانستان از آب آلوده استفاده میکنند.