خبر ها
تیم کریکت افغانستان یکشنبه در برابر نیوزیلند بازی میکند
تیم ملی کریکت افغانستان ۱۹ دلو در جام جهانی بیستآورهٔ کریکت، نخستین بازی خود را در برابر نیوزیلند برگزار میکند.
این بازی در استدیوم چنای در شهر بنگلور هند ساعت ده صبح آغاز میشود.
افغانستان در رقابتهای بیستآوره دو بار با نیوزیلند روبهرو شده است.
در نخستین دیدار، نیوزیلند به پیروزی رسید؛ اما در آخرین دیدار که مربوط به جام جهانی ۲۰۲۴ بود، تیم افغانستان موفق به کسب پیروزی شد.
راشد خان کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که با رقیبان سرسختی روبهرو هستند، اما او و سایر بازیکنان تیم در میدان ۲۰۰ درصد تلاش خواهند کرد تا بازی خوبی انجام دهند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
وزارت خارجه طالبان از رهایی ۱۴ زندانی افغان از زندان های آذربایجان خبرداده است
این وزارت روز شنبه ۱۸دلو در خبرنامهای در اکس نوشته است که ۱۴ زندانی افغان به دستور رهبری جمهوری آذربایجان آزاد شدند.
وزارت خارجه طالبان از این اقدام جمهوری آذربایجان ابراز قدردانی کرده و توضیح نداده است که این افغانها به چی اتهامی در آذربایجان زندانی شده بودند.
این وزارت روز پنجشنبه ۱۶ دلو نیز از آزادی ۱۰۸ زندانی افغان از زندانهای امارات متحدۀ عربی خبر داده بود.
در بیانیهای روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان که در ایکس منتشر شده، آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحدۀ عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدهاند.
امارات متحدۀ عربی اوایل سال گذشتۀ خورشیدی نیز بیش از ۴۰ زندانی افغان را آزاد کرده بود، اما توضیح نداده بود که آنها به چی اتهامی زندانی شده بودند.
در یک رویداد ترافیکی در بدخشان ۱۲ تن جان باختند و سه تن زخمی شدند
خبرگزاری باختر در کنترول طالبان به نقل از احسان الله کامگار سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در بدخشان گزارش داده است که این حادثه روز شنبه ۱۸ دلو در ولسوالی ارغنجخواه این ولایت رخ داده است.
به گفته سخنگوی قوماندین امنیه طالبان در بدخشان، در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شامل اند.
حادثه زمانی اتفاق افتاده است که یک موتر نوع فلانکوچ از سرک منحرف شده و در ساحه سمدر این ولسوالی به یک دره سقوط کرده است.
مقامات ریاست ترافیک حکومت طالبان، پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بیاحتیاطی رانندهها، رعایتنکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصلهٔ ایمنی میان وسایط است.
شماری از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان نیز گفته اند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جادهها و فقدان نظارت، همچنان جان مردم را به خطر میاندازد.
امریکا خواستار پایان جنگ اوکراین و روسیه تا ماه جون شد
رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، گفته است که ایالات متحده میخواهد اوکراین و روسیه تا ماه جون جنگ خود را پایان دهند و هفته آینده پیشنهاد میزبانی مذاکرات بین دو طرف را داده است.
این اظهارات رئیسجمهور اوکراین امروز در رسانهها منتشر شده و او همچنین گفته است که این اولین بار است که واشنگتن پیشنهاد میدهد کییف و مسکو در ایالات متحده گفتگو کنند.
به گفته زلنسکی، این مذاکرات ممکن است طی یک هفته در میامی برگزار شود.
طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در حمله روز جمعه را رد کرد
شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلامآباد را برعهده گرفت؛ این درحالی است که طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در این حمله را رد کرد.
این حمله هنگام نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در حاشیه اسلامآباد انجام شد که در آن دستکم ۳۱ نفر کشته و حدود ۱۷۰ نفر زخمی شدند.
وزیر دفاع پاکستان، خواجه آصف، ادعا کرد که عاملان این حمله با افغانستان ارتباط داشتهاند، اما طالبان این اتهام را رد کردند.
وزارت دفاع طالبان در بیانیهای گفت پاکستان اغلب بدون ارائه شواهد، افغانستان را مقصر حملات میداند و این اتهامها نمیتواند ناکامیهای امنیتی داخلی پاکستان را پنهان کند.
امروز در اسلامآباد مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان این حمله برگزار میشود.
دونالد ترمپ: گفتگوهای امریکا با ایران خوب بود
رئیسجمهور ایالات متحده از گفتوگوهای غیرمستقیم میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را «بسیار خوب» خواند.
در مقابل، ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که گفتوگوها ادامه یابد.
دونالد ترمپ روز جمعه ۱۷ دلو در مسیر سفر به فلوریدا گفت که دور بعدی این گفتوگوها در آغاز هفته آینده برگزار خواهد شد.
با این حال، تنها یک ساعت پس از پایان گفتوگوها، امریکا تحریمهای تازهای علیه ایران وضع کرد.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد فعالیت ۱۴ کشتی مرتبط با انتقال نفت ایران را متوقف میکند؛ کشتیهایی که به گفته این وزارت بخشی از کشتیهای جنگی پنهانی ایراناند و تحت پرچم ترکیه، هند و امارات متحده عربی فعالیت میکنند.
در این بسته تحریمی، دو مقام ایرانی و ۱۵ نهاد وابسته به حکومت ایران نیز شامل شدهاند.
زلمی خلیلزاد: طالبان باید زندانیان امریکایی را رها کند
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان میگوید مسئله رهایی زندانیان مانع پیشرفت در روابط میان ایالات متحده و طالبان شده است.
او در گفتوگو با شبکه هندی «اندیتیوی» گفت که واشنگتن خواستار آزادی دستکم دو شهروند امریکایی در افغانستان است.
خلیلزاد افزود که حکومت طالبان در مبارزه با داعش توانسته رضایت امریکا را بهدست آورد و در نتیجه تلاشها، شماری از اعضای داعش افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان بهسر میبرند.
او همچنان تأکید کرد که نگرانیها درباره حقوق بشر و نقش سیاسی افغانهایی که در حکومت طالبان حضور ندارند، همچنان پابرجاست.
جام جهانی کرکت بیستاوره آغاز شد
در نخستین دیدار جام جهانی کرکت بیستآوره که امروز در سریلانکا برگزار شد، تیم پاکستان با اختلاف سه ویکت تیم هالند را شکست داد.
هالند که نخست توپزنی را آغاز کرده بود، ۱۴۷ دوش بهدست آورد و پاکستان در پاسخ، در اوور پایانی و با از دست دادن هفت بازیکن به این هدف رسید.
دومین بازی امروز میان ویستاندیز و اسکاتلند در هند برگزار میشود و در سومین دیدار، تیم ایالات متحده امریکا با هند روبهرو خواهد شد.
نخستین بازی تیم افغانستان در این جام، فردا یکشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت کابل، برابر نیوزیلند در شهر چنای هند آغاز میشود.
در جام جهانی امسال، ۱۶ کشور در چهار گروه از هفتم فبروری تا هشتم مارچ رقابت میکنند. افغانستان در گروه «دی» با تیمهای کانادا، نیوزیلند، افریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است.
امریکا تحریمهای جدیدی برای محدود کردن صادرات نفت ایران وضع کرد
ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه، ساعتی پس از پایان مذاکرۀ نمایندگان ایران و امریکا در عمان، از اعمال تحریمهای جدید برای محدود کردن صادرات نفت ایران از جمله با هدف قرار دادن ۱۴ کشتی خبر داد.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفت ایران از درآمدهای نفتی برای "تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکننده در سراسر جهان و تشدید سرکوب داخلی در ایران" استفاده میکند.
وزارت خارجۀ امریکا اعلام کرده که هرگونه فعالیت مرتبط با ۱۴ کشتی که به گفتۀ این وزارت در انتقال نفت ایران نقش دارند و جزو "کشتیهای سایه" جمهوری اسلامی هستند، مسدود خواهد شد.
این کشتیها با پرچم کشورهایی از جمله ترکیه، هند و امارات متحده عربی ثبت شدهاند.
همچنین تحریمهایی علیۀ دو فرد ۱۵ نهاد مرتبط با حکومت ایران اعلام شده است.
اتحادیۀ اروپا در حال اتخاذ برنامههایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان بدون اقامت به افغانستان است
اتحادیۀ اروپا برنامههایی را روی دست دارد که با اجرای آنها، افغانهایی که حق اقامت در کشورهای عضو این اتحادیه را بدست نه آوردند، اخراج میشوند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این امر چالشهای عملی و نگرانیهایی را از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ایجاد کرده است.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا اخیراً گفته که مقامات اتحادیۀ اروپا دو "ماموریت فنی" در افغانستان انجام دادهاند تا سازماندهی احتمالی عملیات بازگشت را بررسی کنند.
عرفات جمال، نمایندۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است: "این بسیار نگرانکننده است زیرا به نظر میرسد این یک پالیسی مبتنی بر احساسات و واکنش است، نه بر اساس خرد واقعی."
این درحالیست که بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۵، افغانها بزرگترین گروه متقاضی پناهندگی در اروپا را تشکیل میدادند و پس از آنها ونزویلاییها و سوریها قرار داشتند.