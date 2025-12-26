اسرائیل یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را کشت

باشندگان ساحۀ میرعلی در منطقۀ وزیرستان شمالی پاکستان می‌گویند که پس از آغاز درگیری میان نظامیان و افراد مسلح در این منطقه در نتیجهٔ اصابت راکت و مرمی به خانه‌ها، حدود ۱۵ غیرنظامی به‌شمول کودکان زخمی شده‌اند.

ملک نثار علی خان، از باشندگان محلی و رئیس ولسوالی حزب عوامی نیشنل، به رادیو مشال گفته است که درگیری صبح امروز پنج‌شنبه، ۲۵ دسمبر آغاز شد و دو طرف بر یکدیگر «گلوله‌باری شدید» کردند.

او می‌گوید که در نتیجهٔ اصابت راکت‌ به خانه‌اش، دختر، برادر و برادرزاده‌اش زخمی شده‌اند.

مقتدر شفقت داور، یکی دیگر از باشندگان محلی، هم امروز به رادیو مشال گفت که مردم دچار «ترس شدید» هستند، زیرا نیروهای امنیتی و افراد مسلح بر یکدیگر مرمی‌های مارتر شلیک می‌کنند که در نتیجهٔ آن به غیرنظامیان تلفات جانی و مالی وارد می‌شود.

ادارهٔ ملکی وزیرستان شمالی و اردو تاکنون در مورد این درگیری‌ها و ادعاهای باشندگان میرعلی ابراز نظر نکرده‌اند، اما پیش از این در جریان عملیات‌ها، اطمینان داده بودند که از غیرنظامیان محافظت می‌شود.