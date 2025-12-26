لینک‌های قابل دسترسی

اسرائیل یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را کشت

اردوی اسرائیل می‌گوید که یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را در لبنان کشته است.

اردوی اسراییل روز پنج‌شنبه در یک اعلامیه گفت که حسین محمود مرشد الجوهری در عملیات مشترک با سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور، در منطقهٔ نصریهٔ لبنان کشته شده است.

به گفتهٔ اردوی اسراییل، الجوهری از سوریه و لبنان برای حمله علیه اسراییل طرح‌ریزی می‌کرد.

ایران تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

باشندگان وزیرستان شمالی: در درگیری میان نظامیان و افراد مسلح به غیرنظامیان زیان رسیده است

پاکستان - نیروهای پاکستان
پاکستان - نیروهای پاکستان

باشندگان ساحۀ میرعلی در منطقۀ وزیرستان شمالی پاکستان می‌گویند که پس از آغاز درگیری میان نظامیان و افراد مسلح در این منطقه در نتیجهٔ اصابت راکت و مرمی به خانه‌ها، حدود ۱۵ غیرنظامی به‌شمول کودکان زخمی شده‌اند.

ملک نثار علی خان، از باشندگان محلی و رئیس ولسوالی حزب عوامی نیشنل، به رادیو مشال گفته است که درگیری صبح امروز پنج‌شنبه، ۲۵ دسمبر آغاز شد و دو طرف بر یکدیگر «گلوله‌باری شدید» کردند.

او می‌گوید که در نتیجهٔ اصابت راکت‌ به خانه‌اش، دختر، برادر و برادرزاده‌اش زخمی شده‌اند.

مقتدر شفقت داور، یکی دیگر از باشندگان محلی، هم امروز به رادیو مشال گفت که مردم دچار «ترس شدید» هستند، زیرا نیروهای امنیتی و افراد مسلح بر یکدیگر مرمی‌های مارتر شلیک می‌کنند که در نتیجهٔ آن به غیرنظامیان تلفات جانی و مالی وارد می‌شود.

ادارهٔ ملکی وزیرستان شمالی و اردو تاکنون در مورد این درگیری‌ها و ادعاهای باشندگان میرعلی ابراز نظر نکرده‌اند، اما پیش از این در جریان عملیات‌ها، اطمینان داده بودند که از غیرنظامیان محافظت می‌شود.

ادامه خبر ...

یک شهروند اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد

بیرق‌های اسرائیل و ایران
بیرق‌های اسرائیل و ایران

حکومت اسراییل امروز از بازداشت یک شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد.

این فرد چند روز پس از آن بازداشت شده است که ایران یک شهروند ایرانی را به اتهام جاسوسی برای اسراییل اعدام کرد.

فرد بازداشت‌شده در اسراییل مردی حدود چهل‌سالـه است که در شهر ریشون لتسیون زندگی می‌کند.

در اعلامیهٔ مشترک پولیس و سازمان‌های استخباراتی اسراییل آمده است که این فرد در نزدیکی خانهٔ نفتالی بنت، صدراعظم پیشین اسرائیل، عکس‌برداری کرده بود.

در این اعلامیه گفته شده است که این مرد در شهر محل زندگی‌اش از مکان‌های مختلف عکس گرفته و آن‌ها را فروخته است.

ادامه خبر ...

حملۀ طیاره‌های بی سرنشین بر روسیه، ذخیره‌گاه‌های بزرگ مواد سوختی آتش‌ گرفت

روسیه - آتش‌سوزی در منطقهٔ کراسنودار (عکس آرشیف)
روسیه - آتش‌سوزی در منطقهٔ کراسنودار (عکس آرشیف)

طیاره‌های بی سرنشین شب‌هنگام شهر بندری تیمری‌یوک در ساحل دریای سیاه روسیه، واقع در منطقهٔ کراسنودار، را هدف قرار دادند.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ذخیره‌گاه‌های بزرگ مواد سوختی دچار آتش‌سوزی شد و تاسیسات صنعتی آسیب دیده است.

مقام‌های محلی و رسانه‌های روسیه صبح امروز ۲۵ دسمبر این خبر را گزارش دادند.

به گفتهٔ ستاد عملیاتی منطقهٔ کراسنودار، پس از این حمله دو انبار تولیدات نفتی در بندر آتش گرفت.

این آتش‌سوزی در حدود دو هزار متر مربع گسترش یافت و بر اساس گزارش‌های ابتدایی، تلفات جانی در پی نداشته است.

ادامه خبر ...

بازداشت بیش از صد عضو مشکوک گروه دولت اسلامی در استانبول

ترکیه - شهر استانبول
ترکیه - شهر استانبول

دفتر لوی سارنوالی استانبول امروز اعلام کرد که بیش از صد عضو مشکوک گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت شده‌اند.

این اداره در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که بر اساس معلومات پولیس، اعضای دولت اسلامی در ترکیه قصد دارند در مراسم کرسمس و سال نو حمله کنند.

در ادامه آمده است که پولیس در استانبول ۱۲۴ محل را تلاشی و از میان ۱۳۷ فرد مشکوک، ۱۱۵ تن را بازداشت کرده است.

دفتر لوی سارنوالی استانبول از ضبط تفنگچه و مهمات از نزد این افراد نیز خبر داده است.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

بازی تیم‌های کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و زیمبابوی به تاخیر افتاد

تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان
تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان

بازی امروز تیم‌های کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و زیمبابوی به دلیل باران به تعویق افتاد.

این بازی پنجاه اووره در شهر هراری، پایتخت زیمبابوی آغاز شده بود.

تیم میزبان نخست بتنگ کرد و با از دست دادن یک بازیکن، ۴۰ دوش به دست آورد، اما سپس باران آغاز و بازی متوقف شد.

این دیدار بخشی از سلسله‌ای است که در آن تیم زیر ۱۹ سال پاکستان نیز اشتراک دارد.

بورد کرکت افغانستان می‌گوید که تیم افغانستان روز شنبه با پاکستان مسابقه خواهد داد.

ادامه خبر ...

در درگیری در مرز میان تاجیکستان و افغانستان ۲ افسر تاجیکستان کشته شدند

تاجیکستان - منطقۀ کولاب
تاجیکستان - منطقۀ کولاب

در درگیری شورشیان و نیروهای تاجیکستان در مرز این کشور با افغانستان در ۲۴ دسمبر دستکم ۲ افسر تاجیکستان کشته شدند.

نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز ۲۵ دسمبر، در یک اعلامیهٔ رسمی این رویداد را تایید کردند.

در بیانیه، مهاجمان «سه عضو یک گروه تروریستی» معرفی شده‌اند، هرچند نام هیچ سازمان مشخصی ذکر نشده است.

به گفتهٔ مقام‌های تاجیکستان، هر سه مهاجم کشته شده‌اند.

در این اعلامیه، نیروهای سرحدی حکومت طالبان را متهم کرده‌اند که به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی خود برای تامین ثبات و امنیت در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان و مبارزه با گروه‌های افراطی عمل نکرده است.

حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است.

ادامه خبر ...

دو تانکر تیل در بندر تیمریوک در جنوب روسیه آتش گرفتند

تانکرهای تیل در منطقۀ کراسنودار روسیه (تصویر آرشیف)
تانکرهای تیل در منطقۀ کراسنودار روسیه (تصویر آرشیف)

مقام‌های روسی حملۀ طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین را عامل آتش‌سوزی در این منطقۀ کراسنودار اعلام کردند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که شعله‌های آتش منطقه‌ای به مساحت حدود ۲ هزار متر مربع را فرا گرفته است.

هیچ گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است.

این تازه‌ترین تشدید تنش‌ها بین روسیه و اوکراین است، درگیری‌ای که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن ادامه دارد.

ادامه خبر ...

پاپ لئو چهادهم به مناسبت کریسمس، تولد حضرت عیسی خواستار مهربانی و صلح جهانی شد

پاپ لئو چهاردهم، رهبر عیسوی‌های کاتولیک جهان
پاپ لئو چهاردهم، رهبر عیسوی‌های کاتولیک جهان

او شام روز چهارشنبه در اولین سخنرانی خود در مراسم کریسمس در رم گفت: "کریسمس جشن امید است و ما را به پیام‌آوران صلح تبدیل می‌کند."

با وجود باران شدید، هزاران نفر در میدان سنت پیتر جمع شدند و سخنرانی پاپ را از نزدیک روی بیلبوردهای نصب شده در جاده‌ها تماشا کردند.

جشن‌های کریسمس از بعد از ظهر دیروز در اروپا، ایالات متحده و سایر جوامع مسیحی در سراسر جهان آغاز شد و تا ناوقت جمعه ادامه خواهد داشت.

ادامه خبر ...

یک ادارۀ ملل متحد: شهر فراه در ۲۴ سال گذشته ۵ برابر گسترش یافته است

نمایی از شهر فراه در غرب افغانستان
نمایی از شهر فراه در غرب افغانستان

برنامۀ اسکان بشر ملل متحد (یو ان هبیتات) روز چهارشنبه، ۲۴ دسمبر با نشر این موضوع در صفحۀ ایکس خود گفته که این گسترش می‌تواند یک پیشرفت باشد.

یو ان هبیتات افزوده که این گونه گسترش‌ در صورتی می‌تواند پیشرفت باشد که با برنامه‌ریزی شهری و سرمایه‌گذاری هوشمند مدیریت شود.

به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، گسترش شهرها با برنامه‌ریزی شهری می‌توانند که خدمات بهتری ارائه کنند، نابرابری را کاهش دهند و خانۀ سالمی برای همه باشند.

این درحالیست که چگونگی گسترش شهرها در افغانستان همواره مورد انتقاد قرار دارد.

انتقادها این است که گسترش شهرها در افغانستان به گونۀ درست مدیریت نمی‌شود و خدمات شهری از جمله آبرسانی، کانالیزاسیون، خطوط جاده‌ها، ایجاد پارک‌ها و برخی موردهای دیگر در آنها در نظر گرفته نمی‌شود.

ادامه خبر ...

