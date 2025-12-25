خبر ها
در درگیری در مرز میان تاجیکستان و افغانستان ۲ افسر تاجیکستان کشته شدند
در درگیری شورشیان و نیروهای تاجیکستان در مرز این کشور با افغانستان در ۲۴ دسمبر دستکم ۲ افسر تاجیکستان کشته شدند.
نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز ۲۵ دسمبر، در یک اعلامیهٔ رسمی این رویداد را تایید کردند.
در بیانیه، مهاجمان «سه عضو یک گروه تروریستی» معرفی شدهاند، هرچند نام هیچ سازمان مشخصی ذکر نشده است.
به گفتهٔ مقامهای تاجیکستان، هر سه مهاجم کشته شدهاند.
در این اعلامیه، نیروهای سرحدی حکومت طالبان را متهم کردهاند که به تعهدات و مکلفیتهای بینالمللی خود برای تامین ثبات و امنیت در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان و مبارزه با گروههای افراطی عمل نکرده است.
حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است.
بازداشت بیش از صد عضو مشکوک گروه دولت اسلامی در استانبول
دفتر لوی سارنوالی استانبول امروز اعلام کرد که بیش از صد عضو مشکوک گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت شدهاند.
این اداره در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که بر اساس معلومات پولیس، اعضای دولت اسلامی در ترکیه قصد دارند در مراسم کرسمس و سال نو حمله کنند.
در ادامه آمده است که پولیس در استانبول ۱۲۴ محل را تلاشی و از میان ۱۳۷ فرد مشکوک، ۱۱۵ تن را بازداشت کرده است.
دفتر لوی سارنوالی استانبول از ضبط تفنگچه و مهمات از نزد این افراد نیز خبر داده است.
تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز به مصاف زیمبابوی میرود
تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز با تیم زیر ۱۹ سال زیمبابوی به میدان میرود.
این بازی پنجاه اووره در شهر هراری، پایتخت زیمبابوی برگزار میشود.
در این سلسله، افزون بر افغانستان و زیمبابوی، تیم زیر ۱۹ سال پاکستان نیز اشتراک دارد.
بورد کرکت افغانستان میگوید که بازی دوم تیم افغانستان روز شنبه با پاکستان برگزار خواهد شد.
دو تانکر تیل در بندر تیمریوک در جنوب روسیه آتش گرفتند
مقامهای روسی حملۀ طیارههای بیسرنشین اوکراین را عامل آتشسوزی در این منطقۀ کراسنودار اعلام کردند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که شعلههای آتش منطقهای به مساحت حدود ۲ هزار متر مربع را فرا گرفته است.
هیچ گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است.
این تازهترین تشدید تنشها بین روسیه و اوکراین است، درگیریای که تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به آن ادامه دارد.
پاپ لئو چهادهم به مناسبت کریسمس، تولد حضرت عیسی خواستار مهربانی و صلح جهانی شد
او شام روز چهارشنبه در اولین سخنرانی خود در مراسم کریسمس در رم گفت: "کریسمس جشن امید است و ما را به پیامآوران صلح تبدیل میکند."
با وجود باران شدید، هزاران نفر در میدان سنت پیتر جمع شدند و سخنرانی پاپ را از نزدیک روی بیلبوردهای نصب شده در جادهها تماشا کردند.
جشنهای کریسمس از بعد از ظهر دیروز در اروپا، ایالات متحده و سایر جوامع مسیحی در سراسر جهان آغاز شد و تا ناوقت جمعه ادامه خواهد داشت.
یک ادارۀ ملل متحد: شهر فراه در ۲۴ سال گذشته ۵ برابر گسترش یافته است
برنامۀ اسکان بشر ملل متحد (یو ان هبیتات) روز چهارشنبه، ۲۴ دسمبر با نشر این موضوع در صفحۀ ایکس خود گفته که این گسترش میتواند یک پیشرفت باشد.
یو ان هبیتات افزوده که این گونه گسترش در صورتی میتواند پیشرفت باشد که با برنامهریزی شهری و سرمایهگذاری هوشمند مدیریت شود.
به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، گسترش شهرها با برنامهریزی شهری میتوانند که خدمات بهتری ارائه کنند، نابرابری را کاهش دهند و خانۀ سالمی برای همه باشند.
این درحالیست که چگونگی گسترش شهرها در افغانستان همواره مورد انتقاد قرار دارد.
انتقادها این است که گسترش شهرها در افغانستان به گونۀ درست مدیریت نمیشود و خدمات شهری از جمله آبرسانی، کانالیزاسیون، خطوط جادهها، ایجاد پارکها و برخی موردهای دیگر در آنها در نظر گرفته نمیشود.
اکرام الدین سریع، یکی از نظامیان پیشین افغانستان در تهران کشته شد
اکرامالدین سریع، فرمانده پولیس ولایتهای تخار و بغلان در زمان نظام جمهوری پیشین و از چهرههای مخالف حکومت طالبان، اوایل چهارشنبه شب با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد.
منابع نزدیک به او و جبههای موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تأیید کردند و گفتند که در این رویداد سریع و یکی از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است.
جنرال سریع پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی میکرد.
علی میثم نظری، مشاور جبهۀ مقاومت ملی افغانستان حکومت طالبان را متهم به ترور او کرده است.
حکومت طالبان اما تا به حال در این باره اظهار نکرده است.
برخی مقامهای نظام جمهوری پیشن و جبهههای مخالف طالبان با نکوهش ترور این نظامی پیشین از حکومت ایران خواسته اند که در این باره تحقیق و عاملان آن را شناسایی کند.
حکومت ایران اما تا به حال در این باره چیزی به رسانهها نگفته است.
در چند ماه اخیر این دومین چهرۀ مخالف طالبان است که در ایران ترور میشود.
چهار ماه پیش معروف غلامی، یکی از فرماندهان جهادی نیز در مشهد ایران با ضرب گلولۀ افراد مسلح کشته شد.
بزرگترین شرکت مشروبات الکلی پاکستان مجوز صادرات به خارج از کشور را دریافت کرد
بزرگترین و قدیمیترین شرکت مشروبات الکلی پاکستان پس از چندین دهه، مجوز صادرات به خارج از کشور را دریافت کرد.
این شرکت تلاشهایش را برای گسترش پس از تقریباً پنجاه سال ممنوعیت شروع کرده است.
شرکت مشروبات الکلی در منطقه مری نزدیک اسلامآباد برای اولین بار در سال ۱۸۶۰ در زمان استعمار انگلیس آغاز به فعالیت کرده بود.
پاکستان دومین کشور پرجمعیت مسلمان جهان است.
تایوان امروز شاهد زلزلهای به قدرت ۶.۱ درجه ریشتر بود
زلزلهای به قدرت ۶.۱ درجه ریشتر امروز، چهارشنبه ۳ جدی، بخش جنوبشرقی شهر تایتونگ در تایوان را لرزاند.
هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی این رویداد منتشر نشده است.
این زلزله در تایپه، پایتخت تایوان نیز احساس شد.
در سال ۲۰۱۶، زلزلهای در جنوب تایوان جان بیش از صد نفر را گرفت. در سال ۱۹۹۹ نیز در تایوان زلزلۀ نیرومندی رخ داد که جان بیش از ۲۰۰۰ نفر را گرفت.
وزارت مالیه طالبان: به برخی متقاعدین حقوق بازنشستگی پرداخت شده است
وزارت مالیۀ حکومت طالبان میگوید که برای شماری از متقاعدین، حقوق بازنشستگی پرداخت شده است؛ اما برخی از این متقاعدین روز چهارشنبه، ۳ جدی شکایت کردهاند که مبلغ پرداختشده کمتر از حقشان بوده است.
عبدالقیوم ناصر، سخنگوی وزارت مالیۀ طالبان گفته است که تاکنون ۱۱ هزار متقاعد شناسایی شدهاند و شماری از آنان بر بنیاد معاش ماهوار پیشینشان حقوق بازنشستگی دریافت میکنند.
هرچند آمار دقیق از شمار بازنشسته ها در افغانستان و جود ندارد، اما تخمین، زده میشود که حدود ۱۵۰ هزار نفر در افغانستان متقاعد اند.
این افراد بیش از چهار سال میشود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، حقوق بازنشستگی دریافت نکردهاند.
متقاعدین بارها برای مطالبه حقوق بازنشستگیشان در کابل و شماری از شهرهای دیگر دست به تظاهرات زدهاند.
در نهایت، حکومت طالبان در سال جاری تصمیم گرفت تا یک محکمۀ ویژه ایجاد شود تا مشخص کند چه کسانی واجد شرایط دریافت حقوق بازنشستگی هستند.
در افغانستان، افرادی که به سن ۶۵ سالگی رسیده باشند یا ۴۰ سال خدمت انجام داده باشند، واجد شرایط بازنشستگی دانسته میشوند.
با این حال، در حکومت طالبان سیستم بازنشستگی لغو شده و حق بازنشستگی نیز از معاش کارمندان دولتی کسر نمیشود.