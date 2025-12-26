افغانستان
سازمان صحی جهان: مرگومیر ناشی از سرخکان، از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۸۸ درصد کاهش یافته است
سازمان صحی جهان می گوید که مرگومیر ناشی از بیماری سرخکان بین سالهای ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۰۲۴ میلادی حدود ۸۸ درصد کاهش یافته و تلاشهای واکسیناسیون در این مدت، جان حدود ۵۹ میلیون انسان را نجات داده است.
این سازمان روز پنجشنبه (۲۵ دسمبر) در یک خبرنامه گفت که با وصف این دستاوردهای درازمدت، بیماری سرخکان بار دیگر در سطح جهان در حال افزایش و این موضوع پیشرفتهای سالهای گذشته در زمینه کنترل این بیماری را با تهدید روبهرو کرده است.
بر اساس این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ میلیون مورد ابتلا به سرخکان در سراسر جهان ثبت شده که این امر خلاها و کمبودها در پوشش واکسیناسیون و نظامهای صحت عامه را متبارز می سازد.
سازمان صحی جهان تأکید کرده که برای جلوگیری از شیوع سرخکان، حداقل ۹۵ درصد مردم باید دو دوز واکسین این بیماری را دریافت کنند، اما این هدف تا هنوز در بسیاری از کشورها تحقق نیافته است.
این نگرانی ها درحالی مطرح شده که سازمان ملل متحد در ماه گذشته اعلام کرده که زندگی ۱۲.۹ میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری سرخکان، اسهالات و سایر بیماریها در معرض تهدید قرار دارد.
سفارت افغانستان در جاپان، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد
سفارت افغانستان در جاپان اعلام کرده که سر از چهارشنبه آینده، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.
سفارت افغانستان در توکیو توسط دیپلوماتهای حکومت قبلی اداره میشود.
این سفارت در اعلامیهای گفته که این تصمیم پس از مشورتها با وزارت امور خارجه جاپان گرفته شده است.
براساس اعلامیه"همۀ فعالیتها و خدمات این سفارت، از جمله امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قنسولی، سر از ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ تا اطلاع ثانی به حالت تعلیق در خواهد آمد."
سفارت افغانستان در توکیو اعلام کرده که این تصمیم در هماهنگی نزدیک با مقامات جاپانی و با توجه به کنوانسیون ۱۹۶۱ میلادی ویانا در مورد روابط دیپلوماتیک، گرفته شده است.
در اعلامیه همچنین گفته شده که حکومت جاپان به ساختمان نمایندگی افغانستان احترام می گذارد و مطابق به این کنوانسیون، به حفاظت از آن ادامه خواهد داد.
محمد حامد میوند، عضو فدراسیون فوتبال افغانستان درگذشت
محمد حامد میوند، مدیر تخنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان، روز پنجشنبه در کابل درگذشت.
فدراسیون فوتبال افغانستان در یک اعلامیه، مرگ او را تسلیت گفته و اعلام کرده است که آقای میوند سالهای متمادی نقش مهمی در آموزش مربیان و داوران فوتبال افغانستان داشته است.
این فدراسیون در مورد علت مرگ آقای میوند توضیح نداده، اما شماری از رسانههای داخلی از جمله طلوعنیوز تنها گفتهاند که او در نتیجهٔ یک رویداد جان باخته است.
آغاز و بهرهبرداری ۹ پروژهٔ انتقال و توزیع برق در هرات
در ولایت هرات چهار پروژهٔ انتقال و توزیع برق آغاز و پنج پروژه به بهرهبرداری سپرده شد.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان، این پروژهها به ارزش نزدیک به چهار میلیارد افغانی را روز گذشته افتتاح کرد.
او گفت که با تکمیل این پروژهها، برق ۲۴ ساعته برای پارکهای صنعتی و صنعتکاران هرات فراهم خواهد شد.
افغانستان بخش بزرگی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد میکند و در فصل زمستان، با افزایش مصرف برق، پرچاوی برق در شهرهای بزرگ بهشمول کابل بیشتر میشود.
تیمهای کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و پاکستان شنبه به میدان میروند
قرار است تیم کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا شنبه در یک بازی یکروزه با پاکستان به میدان برود.
این مسابقه در هراری، پایتخت زیمبابوی برگزار خواهد شد.
تیمهای زیر ۱۹ سال افغانستان، پاکستان و زیمبابوی سلسلهای از مسابقات را آغاز کردهاند و نخستین بازی آن روز گذشته میان افغانستان و تیم میزبان زیمبابوی برگزار شد.
در این دیدار، بالرهای افغان تمام بازیکنان زیمبابوی را با از دست دادن ۹۰ دوش از میدان خارج کردند و در پاسخ، بازیکنان افغانستان ۶۸ دوش بهدست آوردند و یک بازیکنشان سوخت، اما بهدلیل باران بازی بدون نتیجه پایان یافت.
این مسابقات میان سه کشور برای آمادگی جهت جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال برگزار میشود که قرار است در نیمهٔ ماه جنوری آینده به میزبانی زیمبابوی و نامیبیا آغاز شود.
ایران یک شهروند افغان را اعدام کرد
ایران یک شهروند افغان به نام نذیر را اعدام کرد.
سازمان حقوق بشری «ههنگاو» روز پنجشنبه گزارش داد که در چند زندان ایران، دوازده زندانی بهشمول یک افغان اعدام شدهاند.
سازمانهای حقوق بشری از دیر زمان به این سو از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده و میگویند که روند محاکمۀ این افراد عادلانه و شفاف نبوده است.
بر بنیاد گزارش ههنگاو، از آغاز سال میلادی تا کنون دستکم یکهزار و دو تن بشمول شصت و پنج افغان در ایران اعدام شدهاند.
بازی تیمهای کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و زیمبابوی به تاخیر افتاد
بازی امروز تیمهای کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و زیمبابوی به دلیل باران به تعویق افتاد.
این بازی پنجاه اووره در شهر هراری، پایتخت زیمبابوی آغاز شده بود.
تیم میزبان نخست بتنگ کرد و با از دست دادن یک بازیکن، ۴۰ دوش به دست آورد، اما سپس باران آغاز و بازی متوقف شد.
این دیدار بخشی از سلسلهای است که در آن تیم زیر ۱۹ سال پاکستان نیز اشتراک دارد.
بورد کرکت افغانستان میگوید که تیم افغانستان روز شنبه با پاکستان مسابقه خواهد داد.
در درگیری در مرز میان تاجیکستان و افغانستان ۲ افسر تاجیکستان کشته شدند
در درگیری شورشیان و نیروهای تاجیکستان در مرز این کشور با افغانستان در ۲۴ دسمبر دستکم ۲ افسر تاجیکستان کشته شدند.
نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز ۲۵ دسمبر، در یک اعلامیهٔ رسمی این رویداد را تایید کردند.
در بیانیه، مهاجمان «سه عضو یک گروه تروریستی» معرفی شدهاند، هرچند نام هیچ سازمان مشخصی ذکر نشده است.
به گفتهٔ مقامهای تاجیکستان، هر سه مهاجم کشته شدهاند.
در این اعلامیه، نیروهای سرحدی حکومت طالبان را متهم کردهاند که به تعهدات و مکلفیتهای بینالمللی خود برای تامین ثبات و امنیت در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان و مبارزه با گروههای افراطی عمل نکرده است.
حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است.
یک ادارۀ ملل متحد: شهر فراه در ۲۴ سال گذشته ۵ برابر گسترش یافته است
برنامۀ اسکان بشر ملل متحد (یو ان هبیتات) روز چهارشنبه، ۲۴ دسمبر با نشر این موضوع در صفحۀ ایکس خود گفته که این گسترش میتواند یک پیشرفت باشد.
یو ان هبیتات افزوده که این گونه گسترش در صورتی میتواند پیشرفت باشد که با برنامهریزی شهری و سرمایهگذاری هوشمند مدیریت شود.
به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، گسترش شهرها با برنامهریزی شهری میتوانند که خدمات بهتری ارائه کنند، نابرابری را کاهش دهند و خانۀ سالمی برای همه باشند.
این درحالیست که چگونگی گسترش شهرها در افغانستان همواره مورد انتقاد قرار دارد.
انتقادها این است که گسترش شهرها در افغانستان به گونۀ درست مدیریت نمیشود و خدمات شهری از جمله آبرسانی، کانالیزاسیون، خطوط جادهها، ایجاد پارکها و برخی موردهای دیگر در آنها در نظر گرفته نمیشود.
اکرام الدین سریع، یکی از نظامیان پیشین افغانستان در تهران کشته شد
اکرامالدین سریع، فرمانده پولیس ولایتهای تخار و بغلان در زمان نظام جمهوری پیشین و از چهرههای مخالف حکومت طالبان، اوایل چهارشنبه شب با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد.
منابع نزدیک به او و جبههای موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تأیید کردند و گفتند که در این رویداد سریع و یکی از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است.
جنرال سریع پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی میکرد.
علی میثم نظری، مشاور جبهۀ مقاومت ملی افغانستان حکومت طالبان را متهم به ترور او کرده است.
حکومت طالبان اما تا به حال در این باره اظهار نکرده است.
برخی مقامهای نظام جمهوری پیشن و جبهههای مخالف طالبان با نکوهش ترور این نظامی پیشین از حکومت ایران خواسته اند که در این باره تحقیق و عاملان آن را شناسایی کند.
حکومت ایران اما تا به حال در این باره چیزی به رسانهها نگفته است.
در چند ماه اخیر این دومین چهرۀ مخالف طالبان است که در ایران ترور میشود.
چهار ماه پیش معروف غلامی، یکی از فرماندهان جهادی نیز در مشهد ایران با ضرب گلولۀ افراد مسلح کشته شد.