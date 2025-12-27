در انفجار در یک مسجد در سوریه، حداقل هشت تن کشته و ۲۰ تن زخمی شده اند

شاهدان عینی گفتهاند که این انفجار هنگام نماز جمعه زمانی رخ داد که مسجد مملو از نمازگزاران بوده است.
این رویداد در منطقه «وادی الذهب» در شهر حمص رخ داده، منطقهای که بیشتر ساکنان آن را اقلیتهای علوی و شیعه سوریه، تشکیل میدهند.
براساس رسانههای دولتی سوریه، نیروهای امنیتی محل حادثه را محاصره کرده و تحقیقات را آغاز کردهاند.
یک مقام امنیتی در حمص که نخواست نامش افشا شود، به خبرگزاری فرانسپرس گفته که احتمالاً بمب در داخل مسجد جابجاشده بوده است.
دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز اعلام کرده که تا هنوز مشخص نیست، این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده یا در نتیجه مواد انفجاری از پیش جابجاشده رخ داده است.
تصاویر منتشرشده از سوی خبرگزاری سانا، خسارات گسترده داخل مسجد را نشان میدهد، سوراخ بزرگی در بخشی از دیوار، دود سیاه در داخل مسجد، فرشها و کتابهایی که روی زمین پراکنده شدهاند.
در همین حال، رسانههای عربی گزارش دادهاند که یک گروه جهادی مسلح به نام «کتائب انصار السنه» مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است.
این گروه در ۱۳ دلو سال ۱۴۰۳ شمسی در اعلامیهای اعلام موجودیت کرده گفته بود که هدف حملات آنها «نابودی کامل شیعیان و علویان در سوریه، یا وادار ساختن آنها به مهاجرت به کشورهای دیگر» است.
این گروه همچنین مسئولیت انفجار کلیسای در «مار الیاس» در دمشق را که در اول سرطان سال جاری رخ داد و حداقل ۲۲ کشته برجای گذاشت، بر عهده گرفته، ادعا کرده که در آتشزدن جنگلات در پنجم دلو در منطقه علوینشین قرداحه در ولایت لاذقیه نیز دست داشته است.
در شهر حمص که بیشتر ساکنان آن مسلمانان سنی هستند، مناطقی نیز وجود دارد که عمدتاً علوینشین است. باورهای مذهبی علویان به شیعیان نزدیک است.
برخی مناطق سوریه از جمله حمص در جریان جنگ های داخلی، شاهد خشونتهای شدید فرقهای بودهاست.
پس از پایان قدرت بشار اسد، رئیسجمهور سابق سوریه که خود علوی بود، در سال ۲۰۲۴ میلادی گزارشهای متعددی از آدم ربایی و قتل اعضای این اقلیت مذهبی منتشر شده است.
همچنین در ماه مارچ گذشته، گزارشهای فراوانی از کشتهشدن غیرنظامیان علوی در مناطق ساحلی سوریه منتشر شد؛ رویدادهایی که به گفته مقامهای رسمی، پس از حملات افراد مسلح وابسته به طرفداران اسد علیه نیروهای امنیتی آغاز شده بود.
یک کمیسیون ملی تحقیق تعداد قربانیان این حوادث را حداقل ۱۴۲۶ تن اعلام کرد، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوریه این رقم را بیش از ۱۷۰۰ تن تخمین کرده است.