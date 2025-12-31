ترکیه ۱۲۵ عضو مشکوک داعش را دستگیر کرده است

این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران آغاز شد، از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است.

این اعتراضات روز یک‌شنبه(۲۸ سپتمبر) پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران"ریال" در برابر دالر امریکایی به پایین‌ترین سطح آن رسید؛ در پی آن و دکان‌داران "بازار بزرگ تهران" دست به اعتصاب زدند.

بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر تهران، در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده است.

پولیس ایران در برخی مناطق برای پراکنده‌ساختن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است.