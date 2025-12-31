جهان
ترکیه ۱۲۵ عضو مشکوک داعش را دستگیر کرده است
ترکیه از دستگیری دهها فرد مشکوک وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) خبر داده است.
علی یرلیکایا، وزیر امور داخلهٔ ترکیه روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"۱۲۵ عضو مشکوک داعش صبح امروز در ترکیه دستگیر شدهاند".
به گفتهٔ وزیر داخلهٔ ترکیه، این افراد در جریان عملیات همزمان نیروهای امنیتی در ۲۵ ولایت این کشور دستگیر شدهاند.
ترکیه یک هفته پیش نیز ادعای دستگیری ۱۱۵ تن دیگر از اعضای داعش شده، گفته بود که این افراد قصد داشتند که همزمان با مراسم کریسمس و سال نو میلادی، در ترکیه حملاتی انجام دهند.
پولیس بریتانیا یک جوان افغان را دستگیر کرد
پولیس بریتانیا می گوید که یک جوان ۲۰ ساله افغان دستگیر شده است.
بر اساس گزارش پولیس، این حادثه شب سهشنبه در شفاخانۀ نیوتن لی ویلوز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و پنج تن دیگر زخمی شدهاند.
پولیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با داکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانیکه درخواست او رد شد، او عصبانی شده، یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد.
تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است.
اعتراضات در ایران از تهران، به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته است
این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران آغاز شد، از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است.
این اعتراضات روز یکشنبه(۲۸ سپتمبر) پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران"ریال" در برابر دالر امریکایی به پایینترین سطح آن رسید؛ در پی آن و دکانداران "بازار بزرگ تهران" دست به اعتصاب زدند.
بر اساس گزارشها، علاوه بر تهران، در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده است.
پولیس ایران در برخی مناطق برای پراکندهساختن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرده است.
امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار میشود
امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار میشود.
ضیا، نخستین زن صدراعظم این کشور ۱۷۰ میلیونی، روز سهشنبه در سن ۸۰ سالگی درگذشت.
او با وجود سالها بیماری و زندان، او قصد داشت در انتخابات ۱۲ فبروری شرکت کند.
دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، سه روز عزای ملی اعلام کرده و مراسم تشییع جنازه با اقامه نماز در خارج از پارلمان برگزار خواهد شد.
جسد ضیا در کنار همسرش، ضیاءالرحمن رئیس جمهور پیشین این کشور دفن خواهد شد.
همچنان دولت موقت اعلام کرده که پرچمها نیمهافراشته شده و نیروهای امنیتی در سراسر پایتخت داکا مستقر خواهند بود.
در این مراسم، مقامات بینالمللی از جمله وزرای خارجه هند و پاکستان نیز حضور دارند.
ضیا که سه بار صدراعظم شده بود، در سال ۲۰۱۸ تحت دولت حسینه به فساد متهم و زندانی شد و همچنین از سفرهای درمانی خارج از کشور محروم گردید.
مقامهای اوکراین: چهار تن به شمول سه کودک در حملات امروز روسیه در این کشور زخمی شدند
مقامهای محلی در اوکراین روز چهارشنبه ۱۰ جدی اعلام کرد که حملات روسیه چهار نفر به شمول سه کودک را در شهر اودیسا زخمی کرده است.
رئیس اداره نظامی منطقهای اودیسا در پیام تلگرامی خود نوشت: «طیاره های بی سرنشین به زیرساختهای مسکونی، لجستیکی و انرژی منطقه ما حمله کردند.»
این حملات پس از آن رخ داد که اوکراین حمله طیاره های بی سرنشین به یکی از اقامتگاههای رئیسجمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را به پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرد.
رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، که ادعای روسیه را «کاملاً ساختگی» خوانده است، گفت قصد دارد ششم جنوری با رهبران متحدان کیف در فرانسه دیدار کند تا تلاشهای صلح را از سر گیرد.
کرملین روز سهشنبه اعلام کرد حمله طیاره های بی سرنشین ادعایی به اقامتگاه دورافتاده پوتین در منطقه نووگورود را «عمل تروریستی» و «حمله شخصی به پوتین» میداند.
رئیسجمهور امریکا، دونالد ترمپ، یکشنبه گفت که توافق برای پایان تهاجم روسیه به اوکراین از همیشه نزدیکتر است، اما هیچ پیشرفت مشخصی درباره مسئله پرتنش سرزمینها پس از گفتوگوهای جدید با رهبران کشورهای درگیر گزارش نشد.
مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت: حملات مسلحانه در پاکستان در سال روان ۱۷ درصد افزایش یافته است
مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵ میلادی، حملات مسلحانه در این کشور ۱۷ درصد افزایش یافته است.
این مرکز در گزارش سالانهاش که در ۲۹ دسامبر منتشر شد، گفته است که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد افزایش یافته و این سال، از سال ۲۰۱۵ تاکنون خونینترین سال بوده است.
در گزارش آمده که در سال ۲۰۲۵، بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری از تلفات به غیرنظامیان وارد شده است.
بر اساس این گزارش، بیشتر این حوادث امنیتی در خیبرپختونخوا و بلوچستان رخ داده است.
همچنین در این گزارش آمده که امسال در سراسر پاکستان بیش از هزار حادثه امنیتی ثبت شده، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این تعداد ۹۰۸ مورد بوده است.
به گفته گزارش، در این حوادث امنیتی بیش از ۳۳ هزار نفر کشته شدهاند.
بازداشت سه خبرنگار افغان در پاکستان
پولیس پاکستان در منطقهٔ فیصلتاون اسلامآباد سه خبرنگار افغان را بازداشت کرده است.
نورالله اکبری، خبرنگار افغان مقیم اسلامآباد به رادیو آزادی گفت: «عاشقالله جلالزی، خبرنگار پیشین صدای امریکا، ذکریاالله یزدانی خبرنگار پیشین تلویزیون آریانا و عتیقالله رحیمی،کارمند یک رادیوی محلی صبح امروز سهشنبه ۹ جدی، توسط پولیس بازداشت و به حاجی کمپ منتقل شدهاند.»
هرچند تاکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نشده است، اما پولیس پاکستان اغلب افغانهای مقیم این کشور را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به افغانستان اخراج میکند.
دولت پاکستان در ماههای اخیر هزاران افغان را به به اتهام نداشتن اسناد قانونی، به افغانستان بازگردانده است.
ادامه اعتراضات در تهران به دلیل افزایش قیمت ها
اعتراضات در پایتخت ایران به دلیل افزایش قیمت ها وارد سومین روز شد.
بر اساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مردم در مناطق مختلف تهران گردهم آمدند و علیه وضعیت بد اقتصادی حکومت و افزایش قیمتها شعار سر دادند.
این اعتراضها پس از افزایش بهای ارزهای خارجی و طلا در بازارهای ایران از رو یکشنبه ۷ جدی آغاز شد.
از سوی دیگر، ویدئوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی حاکی است که این اعتراضات به دیگر نقاط ایران از جمله ملارد، جزیرهٔ قشم و همدان نیز کشیده شد.
پس از شروع این تظاهرات، دفتر اطلاعرسانی و ارتباطات ریاستجمهوری ایران از برکناری رئیس بانک مرکزی این کشور خبر داد.
در ایران، رئیس بانک مرکزی با حکم رئیسجمهور تعیین میشود.
در حال حاضر، هر دالر امریکایی با ۱۴۴ هزار تومان و هر یورو با ۱۶۹ هزار تومان معامله میشود.
پولیس ترکیه در عملیات سراسری علیه داعش ۳۵۷ مظنون را بازداشت کرد
وزیر داخله ترکیه اعلام کرد که پولیس این کشور روز سهشنبه در عملیات سراسری علیه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، ۳۵۷ مظنون را بازداشت کرده است.
این عملیات یک روز پس از آن انجام شد که در جریان یک درگیری مسلحانه در شمالغرب ترکیه، سه افسر پولیس و شش فرد مسلح کشته شدند.
علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، گفت که نیروهای امنیتی در ۲۱ ولایت این کشور عملیات انجام دادهاند.
پیش از این، دفتر سارنوالی استانبول اعلام کرده بود که پولیس به ۱۱۴ نشانی در استانبول و دو ولایت دیگر یورش برده و مقدار زیادی اسناد و مواد دیجیتالی را ضبط کرده است.
یک هفته پیش نیز بیش از ۱۰۰ مظنون به عضویت در داعش بهدلیل طرحریزی احتمالی حملات کریسمس و سال نو بازداشت شده بودند.
خالده ضیا، نخستین زن صدراعظم بنگلادش در گذشت
خالده ضیا، نخستین زن صدراعظم بنگلادش و رقیب اصلی شیخ حسینه، رهبر برکنارشدهٔ این کشور، پس از یک دوره بیماری طولانی در سن ۸۰سالگی درگذشت.
حزب ملتگرای بنگلادش (BNP) به رهبری ضیا، روز سهشنبه در صفحهٔ فیسبوک خود نوشته که او امروز ساعت ۶ صبح درگذشته است.
خالده ضیا قصد داشت در ماه فبروری آینده برای سومین دوره نیز بهعنوان صدراعظم نامزد شود.
این انتخابات نخستین انتخابات پس از آن خواهد بود که در نتیجهٔ انقلاب مردمی در سال ۲۰۲۴، شیخ حسینه از قدرت کنار زده شد.
خالده ضیا پس از آن در سال ۱۹۹۱ بهعنوان نخستین زن صدراعظم بنگلادش برگزیده شد که همسرش ــ ضیاالرحمان، رئیسجمهور وقت به قتل رسید.
او دورههایی را در زندان و نیز در حبس خانگی سپری کرده بود. وی پس از برکناری شیخ حسینه از قدرت، از اتهامات فساد تبرئه شد و اجازه یافت برای درمان به لندن سفر کند.