دوشنبه ۱۵ جدی ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۱۵

خبر ها

گفت‌وگوی اتاق های تجارت افغانستان و پاکستان در بارۀ بازگشایی گذرگاه ها

گذرگاه تورخم (عکس از آرشیف)

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که با فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور گفت‌وگو کرده‌ است.

این اتاق در اعلامیه ای روز یکشنبه (۱۴ جدی) گفت که دو طرف در یک نشست آنلاین گفت‌وگو کردند.

در اعلامیه به نقل از سید کریم هاشمی، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان آمده است که مسدود بودن بنادر به زیان اقتصاد و تجارت دو کشور است.

او روی بازگشایی بنادر تأکید کرده است.

در ادامه آمده است که عاطف اکرام، رییس فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان نیز مسدود بودن بنادر را به ضرر دو کشور دانسته است.

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش مسدود شدند.

مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قبلاً گفته بودند که به دلیل بسته شدن این گذرگاه ها، تاجران هر دو کشور زیان‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.

در دو نشست جداگانه در کی‌یف و پاریس در بارۀ اوکراین بحث می شود

عکس از آرشیف

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که کی‌یف با متحدان اروپایی در دو نشست به امید «تسریع پایان» جنگ روسیه علیه اوکراین در این هفته اشتراک می کند.

اوکراین امروز دوشنبه (۱۵ جدی) میزبان لوی درستیزان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواهد بود.

این سه کشور از حامیان کلیدی کی‌یف به حساب می آیند.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه از رهبران اروپایی در نشستی در پاریس میزبانی خواهد کرد.

به گفتۀ مکرون ، حامیان کی‌یف تعهدات «قاطع» در مورد امنیت اوکراین خواهند سپرد.

زلنسکی پیش از هر دو نشست گفت که کشورش برای هر احتمال آماده است.

در همین حال ، خبرگزاری رویترز به نقل از ویتالی کلیچکو، شاروال کی‌یف امروز گزارش داد که روسیه شب گذشته حملات هوایی بر این شهر انجام داده است.

در بارۀ تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش نشده.

ادامۀ اعتراضات مردمی در ایران

اعتراضات در ایران برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از ادامۀ اعتراضات در شهرهای متعدد حکایت می کند.

از درگیری با نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است.

بر اساس گزارش‌ها، درگیری‌ میان معترضان و نیروهای ضدشورش به‌ویژه در شهر ایلام شدید بوده تا جایی که نیروهای امنیتی به شفاخانۀ امام خمینی در این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند.

ویدئوها نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگ‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند.

بر اساس آماری که توسط هرانا، مجموعۀ فعالان حقوق بشر ایران ارائه شده است دست‌کم ۱۵ معترض در جریان هفت روز اول اعتراضات کشته شده اند.

هرانا روز یکشنبه در هشتمین روز اعتراضات، نوشت که در جریان این اعتراضات دستکم ۵۸۲ تن دستگیر شدند.

مقام های ایرانی تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

به ‌دلیل محدودیت‌های شدید اطلاع‌رسانی، تأیید مستقل شمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها ممکن نیست.

انتشار گسترده ویدئوها و روایت‌های محلی حاکی از ادامه و گسترش اعتراضات در نقاط مختلف ایران است.

اعتراضات یکشنبه هفتۀ گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهر های دیگر گسترش یافت.

پیونگیانگ دو راکت بالستیک شلیک کرد

عکس از آرشیف

کوریای شمالی دستکم دو راکت بالستیک را روز یکشنبه شلیک کرد.

کوریای شمالی ساعاتی پس از حملۀ ایالات متحده به ونزوئلا و همزمان با سفر رهبر کوریای جنوبی به چین دست به پرتاب این راکت ها زده است.

به گزارش رویترز ، این نخستین شلیک راکت توسط کوریای شمالی در نزدیک به دو ماه گذشته است.

اردوی کوریای جنوبی نیز از این اقدام پیونگیانگ خبر داده ؛ اما کوریای شمالی هنوز در این باره چیزی نگفته است.

حملات مشترک بریتانیا و فرانسه علیه داعش در سوریه

پالمیرا

بریتانیا و فرانسه روز یکشنبه (۱۴جدی) اعلام کردند که حملات مشترک را علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه اجرا کردند.

وزارت دفاع بریتانیا گفت که با فرانسه در اجرای حمله به یک مکان زیر زمینی شنبه شب در سوریه همکاری کرد ، محلی که به گفتۀ این وزارت ، احتمالاً توسط گروه دولت اسلامی برای نگهداری اسلحه و مواد انفجاری استفاده می شد.

وزارت دفاع بریتانیا افزوده است که هیچ نشانه ای وجود ندارد که بمباری در شمال ساحه باستانی پالمیرا خطری را برای غیرنظامیان ایجاد کرده باشد.

گروه دولت اسلامی از نظر ارضی در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد ؛ اما حضورش را به خصوص در صحرای وسیع این کشور حفظ کرده است.

قوای مسلح فرانسه در بیانیه ای در ایکس گفتند که به عنوان بخشی از عملیات بین المللی به رهبری ایالات متحده علیه داعش ، دو متحد ناتو حملاتی را بر مواضع گروه «تروریستی» دولت اسلامی انجام دادند.

نیکلاس مادورو به یک زندان امریکا منتقل شد

نیکلاس مادورو پس از انتقال به نیویارک به یک زندان امریکا منتقل شد.

مادورو و همسرش در جریان یک عملیات نظامی گسترده و سریع ایالات متحده روز شنبه (۱۳ جدی) در کاراکاس پایتخت ونزوئلا بازداشت شدند.

روسیه ، ایران و برخی کشورهای دیگر متحد ونزوئلا این اقدام ایالات متحده را محکوم کرده اند ؛ اما ونزوئلایی‌های در تبعید از آن استقبال کردند.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری روز شنبه در فلوریدا گفت که امریکا به گونۀ موقت تا زمانی که یک گذار امن، مناسب و سنجیده در ونزوئلا انجام شود، این کشور را اداره خواهد کرد.

مادورو از سال ۲۰۱۳ بر ونزوئلا حکومت می کرد و در سال ۲۰۲۰ به قاچاق مواد مخدر توسط امریکا متهم شد.


بازداشت ۳۲ مهاجر افغان در ترکیه

نمایی از شهر دیاربکر ترکیه

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که پولیس این کشور ۳۲ مهاجر افغان را بازداشت کرده است.

رسانه‌های مختلف ترکیه روز شنبه گزارش دادند که پولیس شهر دیاربکر روز جمعه در عملیاتی، مهاجران افغان را که در یک تانکر فاضلاب پنهان شده بودند، شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش این رسانه‌ها، پولیس مهاجران بازداشت شده را پس از معاینات صحی به مراکز انتقال اتباع خارجی فرستاده است.

در این گزارش آمده است که علاوه بر مهاجران غیرقانونی افغان، پنج نفر دیگر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان دستگیر شده‌اند.

ادارۀ مهاجرت ترکیه اخیراً اعلام کرد که سال گذشته ۴۲۰۰۰ مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور دستگیر شده‌اند که بالاترین تعداد اتباع خارجی دستگیر شده در ترکیه است.

در حملۀ افراد مسلح ناشناس در باجور پاکستان یک غیرنظامی کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند

افراد پولیس در منطقۀ باجور ایالت خیبرپختونخوا (تصویر آرشیف)

پولیس باوجور می‌گوید که این رویداد زمانی رخ داد که افراد مسلح ناشناس روز شنبه، ۱۳ جدی با دو پولیس درگیر شدند.

محمد اسرار، سخنگوی پولیس باجور به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس صبح دیروز به یک ایست بازرسی پولیس در باجور حمله کردند و یک غیرنظامی را کشتند.

اسرار گفت که یک نگهبان مکتب و دو پولیس نیز در این تیراندازی زخمی شدند. وی افزود که تحقیقات به عنوان بخشی از عملیات مبارزه با تروریسم آغاز شده است.

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در خیابان‌های باریک باجور علیه این حادثه و سایر ناامنی‌ها تظاهرات برگزار شده است و از دولت خواسته شده است که امنیت را تضمین کند.

باجور یکی از مناطقی در خیبر پختونخوا است که شاهد ناامنی‌های پی هم است و مردم محلی بارها دولت و سازمان‌های امنیتی را به چشم‌پوشی از فعالیت‌های شبه‌نظامیان متهم کرده‌اند.

با این حال، مقامات دولتی و امنیتی بارها اعلام کرده‌اند که به حفظ صلح متعهد هستند و به عملیات هدفمند علیه شبه‌نظامیان ادامه داده‌اند.

ادامۀ اعتراضات در ایران برای هفتمین شب

گوشه‌ای از اعتراضات در ایران

اعتراضات  مردمی در ایران در چندین نقطهٔ تهران و شهرهای دیگر ادامه یافت.

اعتراضات در هفتمین شب متوالی در نقاط گوناگون پایتختایران و برخی شهرهای دیگر با سردادن شعار و در برخی موارد با درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم ادامه یافت.

تصاویر و ویدئوهایی که شام شنبه، ۱۳ جدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد اعتراضات شبانه، علاوه بر نقاطی در تهران، در شهرهای چون مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، نی‌ریز، قزوین، همدان و برخی شهرهای دیگر جریان داشت.

ویدئویی که به رادیوفردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی ارسال شده، نشان می‌دهد که گروهی از معترضان در سه‌راه خیام شهر قزوین شعارهایی نظیر "مرگ بر خامنه‌ای" سر می‌دهند.

اعتراضات جاری در ایران که دست کم هفت کشته بر جای گذاشته است، ابتدا در تهران به دلیل کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت.

نیکلاس مادورو پس از بازداشت از سوی نیروهای امریکایی به نیویارک منتقل شد

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس، پیش از حضور در دادگاه فدرال منهتن، به شهر نیویارک منتقل شدند.

نیکلاس مادورو که دیروز در جریان حملۀ نظامی امریکا در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا دستگیر شد، به نیویارک منتقل شد.

روسیه، ایران و دیگر حامیان ونزوئلا حملۀ امریکا را محکوم کردند، اما ونزوئلایی‌های در تبعید از آن استقبال کردند.

ویدئوهایی که در شبکه‌های امریکایی منتشر شد، طیاره‌هایی را نشان می‌داد که روز شنبه با اسکورت نیروهای امنیتی به میدان هوایی بین‌المللی استوارت، در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال غربی شهر نیویارک، رسید. شبکه‌های خبری امریکایی گزارش دادند که این طیاره‌ها حامل نیکولاس مادورو بودند.

او از سال ۲۰۱۳ به این سو بر ونزوئلا حکومت می‌کند، اما در سال ۲۰۲۰ به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط امریکا متهم شد.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات امریکایی عملیات دستگیری مادورو را توضیح دادند و افزودند که ایالات متحده به گونۀ موقت ونزوئلا را "تا زمان" انتقال قدرت "امن، منظم و عادلانه" "اداره" خواهد کرد.

ترمپ بدون ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفت که برخی از اعضای کابینه خود را برای تصدی امور ونزوئلا منصوب می‌کند.

ترمپ گفت: "این عملیات بسیار موفق باید هشداری باشد برای هر کسی که حاکمیت امریکا را تهدید می‌کند یا جان امریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد."

