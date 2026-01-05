مجازات علنی؛ طالبان یک زن و یک مرد را در دو ولایت شلاق زدند

طالبان امروز دوشنبه، ۵ جنوری، یک زن و یک مرد را در کابل و بلخ در محضر عام شلاق زدند.

براساس خبرنامه‌ای که از سوی ستره‌محکمهٔ طالبان منتشر شده است، یک زن در ولایت کابل به اتهام آنچه «روابط نامشروع» خوانده شده و یک مرد در ولایت بلخ به اتهام آنچه «فعل زنا» عنوان شده، هر یک ۳۹ شلاق زده شدند.

طالبان در پنج روز گذشته، دست‌کم ۱۰ تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زده اند.

ستره محکمۀ طالبان پیش از این اعلام کرده بود که در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی، شش تن در افغانستان اعدام و ۱۱۱۸ نفر دیگر به اتهام‌های گوناگون به‌گونهٔ علنی شلاق زده شده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل متحد بارها از طالبان خواسته‌اند که به اعدام‌ها و مجازات‌های علنی پایان دهند و این‌گونه مجازات‌ها را مغایر اصول و معیارهای جهانی حقوق بشر خوانده‌اند.