خبر تازه
چهارشنبه ۱۷ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۵۸

جهان

ترمپ: دولت موقت ونزوئلا ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت را به امریکا تحویل می‌دهد

نفت ونزوئلا
نفت ونزوئلا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت دولت موقت ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه «نفت تحریمی» را به امریکا تحویل خواهد داد.

ترمپ در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت این نفت با قیمت‌های بازار فروخته خواهد شد و عواید آن تحت کنترل او به‌عنوان رئیس‌جمهور خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که «به نفع مردم ونزوئلا و ایالات متحده» استفاده می‌شود.

او افزود: «از وزیر انرژی، کریس رایت، خواسته‌ام این طرح را فوراً اجرا کند. این نفت توسط کشتی‌های ذخیره‌سازی حمل شده و مستقیماً به بنادر تخلیه در ایالات متحده آورده خواهد شد.»

ایالات متحده روز شنبه به اهدافی در ونزوئلا حمله کرد، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور مخلوع، را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و او را به امریکا منتقل کرد.

پس از این عملیات، ترمپ گفت که امریکا به‌طور موقت اداره ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت.

او پیش‌تر به ظرفیت اقتصادی صنعت نفت این کشور اشاره کرده و گفته بود شرکت‌های بزرگ نفتی امریکا میلیاردها دالر برای تعمیر زیرساخت‌ها و توسعه تولید سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

هر بشکه نفت معادل ۱۵۹ لیتر است.

قصر سفید: دونالد ترمپ در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله اقدام نظامی برای به‌دست گرفتن کنترل گرینلند است

گرینلند
گرینلند

قصر سفید اعلام کرد دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله اقدام نظامی برای به‌دست گرفتن کنترل گرینلند است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه، ۱۶ جدی، به خبرگزاری فرانسه گفته که «به‌دست آوردن گرینلند برای ترمپ یک اولویت امنیت ملی است» تا از تهدیدهای رقبای امریکا مانند روسیه و چین جلوگیری شود.

او در افزوده که «رئیس‌جمهور و تیمش در حال بررسی طیفی از گزینه‌ها برای پیشبرد این هدف مهم سیاست خارجی هستند و البته استفاده از اردوی امریکا همواره یکی از گزینه‌هایی است که در اختیار سر قومندان اعلی قوای مسلح قرار دارد.»

این درحالی است که روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، به قانون‌گذاران گفته است گزینه ترجیحی ترمپ خرید گرینلند از دانمارک است و تهدیدها به معنای تهاجم قریب‌الوقوع نیست.

دانمارک هشدار داده است هرگونه تلاش برای تصرف گرینلند با زور می‌تواند به فروپاشی ناتو و پایان ۸۰ سال روابط امنیتی فراآتلانتیک منجر شود، زیرا بر اساس ماده پنج این پیمان، اعضا موظف به دفاع از یکدیگر هستند.

در پی افزایش تنش‌ها، گرینلند و دنمارک خواستار دیدار فوری با مارکو روبیو شده‌اند، هرچند به گفته وزیر خارجه گرینلند، این دیدار تاکنون انجام نشده است.

صدراعظم گرینلند تأکید کرده این جزیره فروشی نیست و تنها ساکنان آن حق تصمیم‌گیری دارند.

هم‌زمان هفت کشور اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه و جرمنی با صدور بیانیه‌ای از اصول حاکمیت و تمامیت ارضی حمایت کرده‌اند.

گرینلند، بزرگترین جزیرهٔ جهان با جمعیتی حدود ۵۷ هزار تن، سرزمینی خودمختار، متعلق به دنمارک است که در حد فاصل اقیانوس‌های اطلس و منجمد شمالی قرار گرفته و دارای منابع سرشاری از کانی‌های ارزشمند و کمیاب است.

گفت‌وگوی رهبران اروپا و نمایندگان امریکا در پاریس درباره اوکراین

پاریس میزبان نشست رهبران اروپا و نمایندگان امریکا
پاریس میزبان نشست رهبران اروپا و نمایندگان امریکا

قرار است امروز سه‌شنبه، ۱۶ جدی مقام‌های کشورهای اروپایی حامی اوکراین در پاریس با نمایندگان ایالات متحده دیدار کنند تا درباره راه‌حلی برای پایان جنگ چهار ساله روسیه علیه اوکراین گفت‌وگو کنند.

به گزارش خبرگزاری جرمنی در این نشست نمایندگان ۳۵ کشور حضور خواهند داشت. از جانب امریکا نیز استیو ویتکاف، نماینده ویژه این کشور و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده شرکت می‌کنند.

همچنین انتظار می‌رود ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و مارک روته، سرمنشی ناتو در این نشست حضور داشته باشند.

روسیه در این گفت‌وگوها شرکت نخواهد کرد.

گفته می‌شود تمرکز اصلی مذاکرات بر ایجاد یک نیروی چندملیتی برای تأمین صلح میان روسیه و اوکراین خواهد بود؛ دو کشوری که از فبروری ۲۰۲۲ درگیر جنگ هستند.

حمایت از اردوی اوکراین، همکاری‌های بلندمدت دفاعی با کی‌یف و پشتیبانی از این کشور در صورت حملات احتمالی جدید نیز از دیگر محورهای گفت‌وگو عنوان شده است.

دستور کار دقیق این نشست هنوز اعلام نشده و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه قرار است پس از پایان نشست نتایج آن را در یک کنفرانس خبری اعلام کند.

دلسی رودریگز، رسماً به حیث رئیس‌جمهور موقت ونزویلا، سوگند یاد کرد

دلسی رودریگز هنگام ادای سوگند به حیث رئیس‌جمهور موقت ونزویلا
دلسی رودریگز هنگام ادای سوگند به حیث رئیس‌جمهور موقت ونزویلا

دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور و وزیر نفت ونزویلا، روز دوشنبه(۵ جنوری) رسماً به حیث رئیس‌جمهور موقت آن کشور سوگند یاد کرد.

بر اساس خبر گزاری رویترز، رودریگز ۵۶ ساله، توسط برادرش خورخه رودریگز که رئیس مجلس ملی ونزویلا است، سوگند داده شد. همچنان روز دوشنبه، ۲۸۳ قانون‌گذاری که در انتخابات ماه می گذشته، انتخاب شده بودند، نیز سوگند یاد کردند.

این در حالیست که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سرنگون‌شدهٔ ونزوئلا، روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بی‌گناه خواند.

مادورو۶۳ ساله از طریق ترجمان در محکمهٔ فدرالی در منهاتن گفت که یک مرد شرافتمند و هنوز هم رئیس‌جمهور کشورش است.

همچنین سیلیا فلورس همسر مادورو، اتهامات وارده را رد کرده، خود را بی‌گناه دانست. تاریخ بعدی اجلاس محکمه آنها برای ۱۷ مارچ تعیین شده است.

در نه روز گذشته، حداقل ۲۹ تن در جریان تظاهرات در ایران کشته شده‌اند

تظاهرات در ایران(آرشیف)
تظاهرات در ایران(آرشیف)

فعالان حقوق بشر ایران می گویند که در نه روز گذشته، حداقل ۲۹ تن در تظاهرات کشته شده‌اند که از این جمله، تنها ۲ تن آنها از نیروهای امنیتی بوده‌اند.

"هرانا" نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه (۶ جنوری) در گزارشی همچنین گفته که حداقل ۶۸ تن از تظاهرکنندگان نیز زخمی شده اند و بیش از ۱۲۰۰ معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شده‌اند.

"فارس" یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران ادعا کرده که حداقل۳۰۰ تن از نیروهای امنیتی ایران از جملۀ پرسونل پولیس و بسیجیان، هنگام جلوگیری از تظاهرات، زخمی شده‌اند.

رادیو آزادی به‌گونه مستقل قادر به تأیید آمار تلفات تظاهرات جاری در ایران نیست.

نه روز پیش در ایران، در واکنش به افزایش بی‌سابقۀ قیمت دالر و قیمتی‌ها، مردم به سرک‌ها برآمده و تظاهرات را آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد.

هشدار رئیس جمهور امریکا به ایران درباره سرکوب معترضان

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به ایران هشدار داده است که در صورت ادامه سرکوب معترضان، با «واکنش شدید» روبرو خواهد شد.

او این اظهارات را روز یکشنبه، ۴ جنوری، هنگام گفتگو با خبرنگاران در طیاره نیروی هوایی ریاست‌جمهوری ایر فورس ون بیان کرده است.

به گفتهٔ ترامپ، «اگر ایران همانند گذشته به کشتار مردم ادامه دهد، ایالات متحده واکنش تند نشان خواهد داد.»

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که اعتراض‌ها در ایران وارد نهمین روز خود شده است.

گزارش‌ها و ویدیوها نشان می‌دهند که شب گذشته در شهرهای مختلف، از جمله تهران، تظاهرات برگزار شده و در برخی مناطق درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است.

ویدیوها همچنین حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور علیه معترضان است.

اعتراضات یکشنبه هفتۀ گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهر های دیگر گسترش یافت.

در دو نشست جداگانه در کی‌یف و پاریس در بارۀ اوکراین بحث می شود

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که کی‌یف با متحدان اروپایی در دو نشست به امید «تسریع پایان» جنگ روسیه علیه اوکراین در این هفته اشتراک می کند.

اوکراین امروز دوشنبه (۱۵ جدی) میزبان لوی درستیزان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواهد بود.

این سه کشور از حامیان کلیدی کی‌یف به حساب می آیند.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه از رهبران اروپایی در نشستی در پاریس میزبانی خواهد کرد.

به گفتۀ مکرون ، حامیان کی‌یف تعهدات «قاطع» در مورد امنیت اوکراین خواهند سپرد.

زلنسکی پیش از هر دو نشست گفت که کشورش برای هر احتمال آماده است.

در همین حال ، خبرگزاری رویترز به نقل از ویتالی کلیچکو، شاروال کی‌یف امروز گزارش داد که روسیه شب گذشته حملات هوایی بر این شهر انجام داده است.

در بارۀ تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش نشده.

ادامۀ اعتراضات مردمی در ایران

اعتراضات در ایران برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از ادامۀ اعتراضات در شهرهای متعدد حکایت می کند.

از درگیری با نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است.

بر اساس گزارش‌ها، درگیری‌ میان معترضان و نیروهای ضدشورش به‌ویژه در شهر ایلام شدید بوده تا جایی که نیروهای امنیتی به شفاخانۀ امام خمینی در این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند.

ویدئوها نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگ‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند.

بر اساس آماری که توسط هرانا، مجموعۀ فعالان حقوق بشر ایران ارائه شده است دست‌کم ۱۵ معترض در جریان هفت روز اول اعتراضات کشته شده اند.

هرانا روز یکشنبه در هشتمین روز اعتراضات، نوشت که در جریان این اعتراضات دستکم ۵۸۲ تن دستگیر شدند.

مقام های ایرانی تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

به ‌دلیل محدودیت‌های شدید اطلاع‌رسانی، تأیید مستقل شمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها ممکن نیست.

انتشار گسترده ویدئوها و روایت‌های محلی حاکی از ادامه و گسترش اعتراضات در نقاط مختلف ایران است.

اعتراضات یکشنبه هفتۀ گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهر های دیگر گسترش یافت.

پیونگیانگ دو راکت بالستیک شلیک کرد

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

کوریای شمالی دستکم دو راکت بالستیک را روز یکشنبه شلیک کرد.

کوریای شمالی ساعاتی پس از حملۀ ایالات متحده به ونزوئلا و همزمان با سفر رهبر کوریای جنوبی به چین دست به پرتاب این راکت ها زده است.

به گزارش رویترز ، این نخستین شلیک راکت توسط کوریای شمالی در نزدیک به دو ماه گذشته است.

اردوی کوریای جنوبی نیز از این اقدام پیونگیانگ خبر داده ؛ اما کوریای شمالی هنوز در این باره چیزی نگفته است.

حملات مشترک بریتانیا و فرانسه علیه داعش در سوریه

پالمیرا
پالمیرا

بریتانیا و فرانسه روز یکشنبه (۱۴جدی) اعلام کردند که حملات مشترک را علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه اجرا کردند.

وزارت دفاع بریتانیا گفت که با فرانسه در اجرای حمله به یک مکان زیر زمینی شنبه شب در سوریه همکاری کرد ، محلی که به گفتۀ این وزارت ، احتمالاً توسط گروه دولت اسلامی برای نگهداری اسلحه و مواد انفجاری استفاده می شد.

وزارت دفاع بریتانیا افزوده است که هیچ نشانه ای وجود ندارد که بمباری در شمال ساحه باستانی پالمیرا خطری را برای غیرنظامیان ایجاد کرده باشد.

گروه دولت اسلامی از نظر ارضی در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد ؛ اما حضورش را به خصوص در صحرای وسیع این کشور حفظ کرده است.

قوای مسلح فرانسه در بیانیه ای در ایکس گفتند که به عنوان بخشی از عملیات بین المللی به رهبری ایالات متحده علیه داعش ، دو متحد ناتو حملاتی را بر مواضع گروه «تروریستی» دولت اسلامی انجام دادند.

