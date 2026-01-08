واکنش وزیر اعلی خیبرپختونخواه

سهیل افریدی، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا روز چهارشنبه (۱۷ جدی) گفت که توصیه‌های جرگه صلح باید برای حل دایمی ناامنی‌ها در این ایالت عملی شود و به گفتۀ او ، تنها به تصمیمات یک‌جانبه یا کنفرانس‌های مطبوعاتی اتکا نشود.

پیش از این، رئیس روابط عامه اردوی پاکستان در نشست خبری از موضع حزب تحریک انصاف پاکستان در مورد عملیات نظامی در منطقه انتقاد کرد و گفت که حکومت تحریک انصاف در خیبرپختونخوا با عملیات نظامی در این ایالت مخالف است.

اما افریدی در پاسخ به آن گفت که امنیت برای خیبرپختونخوا و همه پاکستان یک موضوع مشترک است و برای تقویت آن نیاز به یک رویکرد همه جانبه است که در آن احزاب سیاسی، رهبران پشتون و سایر چهره های با نفوذ شامل باشند.

او افزود که تصامیم نباید بر اساس منافع شخصی یا پشت درهای بسته اتخاذ شود.

بسیاری بخش های ایالت خیبر پختونخوا ناامن است و سال گذشته رویداد های امنیتی در این ایالت نسبت به سال های قبل آن بیشتر بود.