یکشنبه ۲۱ جدی ۱۴۰۴ کابل ۱۲:۵۸

جهان

نمایندۀ امریکا پس از دیدار با رئیس‌جمهور سوریه خواستار خویشتن‌داری در حلب شد

تام باراک، فرستادهٔ ویژۀ ایالات متحده در امور سوریه
تام باراک، فرستادهٔ ویژۀ ایالات متحده در امور سوریه گفت که درگیری‌های اخیر میان نیروهای کُرد و نیروهای دولتی در شهر حلب "بسیار نگران‌کننده" است.

او افزود که این درگیری توافق ماه مارچ سال ۲۰۲۵ میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق را در پیوند به ادغام در معرض خطر قرار می‌دهد.

باراک پس از دیدار با احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه و اسعد شیبانی، وزیر امور خارجهٔ این کشور، گفت: "ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم نهایت خویشتن‌داری را رعایت کنند، فوراً به درگیری‌ها پایان دهند و به گفت‌وگو بازگردند."

او افزود که تیم مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، آماده است تا برای تسهیل گفت‌وگو میان دو طرف و پیشبرد روند ادغام، نقش میانجی را ایفا کند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

یک رهبر ارشد جمعیت علمای پاکستان که روز شنبه در حمله‌ای زخمی شده بود، درگذشت

مولانا سلطان محمد وزیر که در کنار مولانا فضل الرحمان نشسته است. (تصویر آرشیف)
مولانا سلطان محمد وزیر در پی انفجار بمب در نزدیکی یک مدرسۀ دینی در منطقۀ بازار وانا در وزیرستان جنوبی به‌شدت زخمی شده بود.

پولیس پاکستان گفت که او هدف انفجاری یک بمب دست‌ساز قرار گرفت که از راه دور کنترل می‌شد.

مولانا سلطان، رئیس مدرسه وفاق‌المدارس العربیه هم بود.

او در راه انتقال برای معالجه به یک شفاخانه در دیرہ اسماعیل جان داد.

مولانا فضل‌الرحمان، رهبر جمعیت علمای پاکستان در اعلامیه‌ای با ابراز اندوه عمیق نسبت به این رویداد، آن را بخشی از روند نگران‌کننده حملات علیۀ علمای دینی و رهبران این حزب در وزیرستان جنوبی خواند.

او از مقامات پاکستان خواست که امنیت علما را تضمین کرده و عاملان این حمله را به عدالت بسپارند.

اعتراضات در ایران برای چهاردهمین شب ادامه داشت

ادامۀ اعتراضات در ایران
همزمان با ادامۀ اعتراضات در ایران، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که کشورش آمادهٔ کمک به آزادی ایران است.

دونالد ترمپ روز شنبه، ۲۰ جدی با انتشار پیام کوتاهی در شبکهٔ اجتماعی خود "تروث سوشال" نوشت: "ایران احتمالا بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده است. ایالات متحده امریکا آماده کمک است."

طی روزهایی که از اعتراضات در ایران می‌گذرد، آقای ترمپ دست‌کم پنج بار هشدار داده است که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده "اقدام" خواهد کرد.

در همین حال، تصاویر و گزارش‌های شب گذشته از ایران نشان می‌دهد که معترضان بار دیگر به جاده‌های شهرهای مختلف بیرون شدند.

ویدیوهایی از اعتراضات در مناطق سعادت آباد، هروی، شریعتی، راه آهن، بلوار فردوس و پونک تهران منتشر شده است که در آنها مردم شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر می‌دهند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اعتراضات مشابهی در شهرهای تبریز و رشت نیز برگزار شده است.

همچنین گزارش‌هایی از پرواز پهپادها بر فراز تجمعات اعتراضی منتشر شده است.

در ویدیویی که اعتراضات در خیابان اشرفی اصفهانی تهران را نشان می‌دهد، یک شیء پرنده دیده می‌شود که گفته می‌شود پهپاد نظارتی نیروهای دولتی است.

ادامۀ اعتراض‌ها در ایران؛ وزیر خارجهٔ امریکا حمایتش را از مردم ایران اعلام کرد

ادامۀ اعتراض‌ها در ایران
این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقام‌های ایرانی اینترنت را قطع کرده و تلاش می‌کنند تظاهرات سراسری و مسالمت‌آمیز ضد حکومتی را در سراسر کشور سرکوب کنند.

مارکو روبیو روز شنبه، ۲۰ جدی در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که از مردم شجاع ایران حمایت می‌کند.

پیش از این، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا هشدار تازه‌ای به مقام‌های ایرانی داد و گفت که بهتر است به سوی معترضان تیراندازی نکنند، زیرا در آن صورت ما نیز تیراندازی را آغاز خواهیم کرد.

معترضان در ایران شب گذشته در شماری از شهرها، از جمله در برخی مناطق پایتخت تهران، شعارهای ضد حکومتی سر دادند و در جریان برخی تظاهرات از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند.

سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در ناروی است، روز جمعه ۱۹ جدی که سیزدهمین روز اعتراض‌ها بود، گزارش داد که در جریان تظاهرات دست‌کم ۵۱ نفر، از جمله ۹ کودک، کشته و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند.

اعتراضات در ایران وارد چهاردهمین روز خود شده است.

معترضان در واکنش به افزایش بی‌سابقهٔ قیمت دالر و طلا دست به اعتراضات زده‌اند و دامنه این اعتراضات در شهر های دیگر این کشور نیز گسترش یافت.

اردوی سوریه می‌گوید که منطقۀ شیخ مقصود را در حلب تصرف کرده است

غیرنظامیان در حال ترک خانه‌هایشان به دلیل درگیری‌ها میان نیروهای اردوی سوریه و جنگجویان کرد.
اردوی سوریه امروز (شنبه) اعلام کرد که منطقۀ شیخ مقصود در حلب را از جنگجویان کرد تصرف کرده است.

جنگ در دومین شهر بزرگ سوریه، تعهد احمد شرع، رئیس جمهور این کشور برای حفظ وحدت سوریه پس از ۱۴ سال جنگ را نقش بر آب کرده است.

ایالات متحده و سایر سازمان‌های بین‌المللی از آتش‌بس دولت سوریه با جنگجویان کرد در هفته گذشته استقبال کردند، اما شبه‌نظامیان از ترک منطقه شیخ مقصود طبق توافق خودداری کرده‌اند.

پس از مخالفت کردها، ارتش سوریه اواخر جمعه اعلام کرد که عملیاتی را در این منطقه آغاز خواهد کرد.

ارتش سوریه امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این منطقه را تصرف کرده است، اما جنگجویان کرد هنوز در برخی مناطق پنهان شده‌اند.

جنگجویان کرد گزارش‌ها مبنی بر تصرف شیخ مقصود توسط نیروهای دولتی را تکذیب کرده‌اند، اما رویترز از این منطقه گزارش می‌دهد که دیگر هیچ صدای تیراندازی شنیده نمی‌شود.

اتحادیه اروپا هرگونه خشونت مقامات ایران علیه معترضان را محکوم کرده است

آرشیف
انور العنونی، سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه(۹ جنوری) گفت که"مردم ایران درخواست مشروع شان را برای داشتن زندگی بهتر ابراز می‌کنند و هرگونه خشونت علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز آنها، غیرپذیرفتنی است".

آقای العنونی همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حقوق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و دسترسی به شبکۀ اینترنت را دوباره برای همه، برقرار کنند.

براساس گزارش رادیو"فردا" بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی؛ با افزایش اعتراضات، از شب پنجشنبه به اینسو دسترسی به شبکۀ اینترنت در ایران، قطع شده است.

اعتراضات در ایران که در هفتم جدی علیه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و سقوط بی سابقۀ ارزش"ریال" آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.

در حملۀ تازه روسیه به غرب اوکراین دست کم چهار تن کشته و ده ها تن زخمی شدند

آرشیف
روسیه یک راکت بالستیک جدیدِ دارای قابلیت هسته‌ای با چندین کلاهک جنگی را به‌سوی غرب اوکراین شلیک کرده است. این حمله بخشی از موج گستردۀ حملات راکتی و پهپادی بود که شماری از شهرهای اوکراین، به‌ویژه پایتخت این کشور، کی‌یف، را هدف قرار داد.

وزارت دفاع روسیه روز جمعه ۹ جنوری اعلام کرد که این حملۀ راکتی که «اوریشنیک» نام دارد، در واکنش به حملۀ انجام شده که روسیه ادعا میکند اوکراین در آن با استفاده از پهپاد ها در اواخر ماه دسمبر اقامتگاه رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین را هدف قرار داده بود.

کی‌یف این ادعای روسیه را رد کرده و ادارۀ مرکزی استخبارات امریکا (CIA) نیز این اتهام را نادرست دانسته است.

نیروی هوایی اوکراین اندکی پیش از نیمه‌شب هشدار داده بود که احتمال دارد روسیه از مرکز آزمایشی «کاپوستین یار» راکتی شلیک کند.

این نیرو سپس در یک خبرنامه اعلام کرد که روسیه یک راکت بالستیک بسیار سریع را پرتاب کرده است.

پیش از این نیز گزارش شده بود که در نتیجۀ حملات روسیه بخش‌هایی از زیرساخت‌های برق، گرمایش و آب اوکراین فلج شده و در میان دمای یخبندان، حدود یک میلیون نفر در تاریکی قرار گرفته‌اند.

گسترش اعتراض ها در ایران، انترنت به‌گونه کامل قطع شده است

اعتراضات در ایران
اعتراض‌ها در ایران بیش از پیش گسترش یافته و شب گذشته، بزرگ‌ترین تظاهرات در این کشور برگزار شد. علی خامنه‌ای رهبر ایران، معترضان را «باغی» و «عناصر مضر» خوانده و گفته است که آنان برای خوشحال‌ساختن رئیس‌جمهور امریکا دست به راهپیمایی می‌زنند.

شورای عالی امنیت ملی این کشور نیز امروز در یک اعلامیه ادعا کرده است که اعتراضات سراسری در ایران به هدایت اسرائیل سازمان‌دهی شده‌اند.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه و همزمان با شدت گرفتن اعتراض‌ها در ایران اعلام کرد که اگر مقامات ایران «شروع به کشتن مردم» کنند، اقدام‌های شدیدی علیه این کشور انجام خواهد داد.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دونالد ترمپ در گفت‌وگویی با هیو هویت، مجری محافظه‌کار رادیویی، گفت: «به آن‌ها [مقام‌های ایران] گفته‌ام اگر شروع به کشتن مردم کنند، کاری که معمولاً در جریان شورش‌هایشان انجام می‌دهند؛ آن‌ها شورش‌های زیادی دارند، اگر چنین کاری کنند ما به آن‌ها ضربه بسیار سختی خواهیم زد.»

از شب گذشته اینترنت در ایران به‌گونه کامل قطع شده است.

در جریان این اعتراضات، ده‌ها تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی ایران کشته یا بازداشت شده‌اند.

رادیو تلویزیون دولتی ایران نیز تأیید کرده است که شماری از نیروهای امنیتی هم کشته شده‌اند.

مبادلۀ زندانیان میان مسکو و پاریس

لاورنت ویناتیر، پژوهشگر فرانسه‌ای (عکس آرشیف)
مسکو و پاریس زندانیان را مبادله کردند.

روسیه روز پنج‌شنبه (۱۸ جدی) لاورنت ویناتیر، پژوهشگر فرانسه‌ای را آزاد کرد و فرانسه نیز در مقابل، بسکتبالر روسی دانیل کساتکین را رها ساخت.

ویناتیر که مشاور یکی از مراکز گفت‌وگوهای بشردوستانه در ژینو است، در سال ۲۰۲۴ از سوی یک محکمه در مسکو به اتهام جاسوسی و فعالیت به‌عنوان عامل خارجی، به سه سال زندان محکوم شده بود.

فرانسه در آن زمان اتهام جاسوسی علیه این شهروند خود را رد کرد.

دانیل کساتکین، از سوی ایالات متحده به داشتن ارتباط با یک گروه هکرها متهم شده بود. او سال گذشته در ماه جون در میدان هوایی پاریس به درخواست امریکا بازداشت شد. کساتکین نیز اتهامات واردشده بر خود را رد کرده است.

وزارت دفاع سوریه از برقراری آتش‌بس در چندین محله شهر حلب خبر داد

سوریه
وزارت دفاع سوریه پس از چند روز درگیری‌های مرگبار با جنگجویان کُرد، روز جمعه از برقراری آتش‌بس در چندین محله شهر حلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه این وزارت آمده است: « برای جلوگیری از هرگونه تشدید درگیری نظامی در داخل محله‌های مسکونی، وزارت دفاع اعلام می‌کند که از ساعت ۳:۰۰ بامداد، آتش‌بس در اطراف محله‌های شیخ مقصود، الاشرفیه و بنی‌زید شهر حلب برقرار می‌شود.»

نیروهای حکومت سوریه در حلب با نیروهای دموکراتیک روسیه به رهبری کردها درگیر بوده‌اند؛ درگیری‌هایی که طی چند روز گذشته دست‌کم ۲۱ کشته بر جا گذاشته است.

دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز درگیری‌های روز سه‌شنبه می‌دانند؛ در حالی‌ که اجرای توافق برای ادغام اداره و نیروهای نظامی کُردها در ساختار حکومت با بن‌بست روبه‌رو شده است.

