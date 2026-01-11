خبر ها
حملات اردوی امریکا علیه داعش در سوریه
اردوی ایالات متحده می گوید که حملات «گستردهای» را علیه مواضع گروه دولت اسلامی «داعش» در سوریه انجام داده است.
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا ،سنتکام، در بیانیه ای روز شنبه (۲۰جدی) گفت که داعش در سراسر سوریه هدف قرار داده شد.
در بیانیه در بارۀ تلفات احتمالی این حملات چیزی گفته نشده است.
در حملۀ داعش در ۱۳ دسمبر یعنی حدود یک ماه پیش در شهر باستانی پالمیرای سوریه دو نظامی امریکایی و یک مترجم آنان کشته شدند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
کمک مالی سویدن به صندوق امانی ویژۀ افغانستان
صندوق امانی ویژۀ افغانستان از کمک ۶۰ میلیون کرون سویدنی معادل حدود شش و نیم میلیون دالر به این صندوق خبر می دهد.
این صندوق امروز یکشنبه ( ۲۱جدی) در شبکۀ ایکس نوشت که این کمک سویدن باعث افزایش خدمات ضروری در زمینۀ بهبود وضعیت اقتصادی و اقلیمی برای جوامع آسیبدیده از آوارگی خواهد شد.
این کمک در حالی صورت می گیرد که نگرانی های فزاینده در بارۀ بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد.
ملل متحد گفته است که ۱۷.۵ میلیون نفر در افغانستان که بیش از ۷۵ درصد آنان زنان و کودکان اند، به کمکهای فوری نیاز دارند.
این سازمان برای سال ۲۰۲۶ میلادی خواستار ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان شده است.
رئیس پارلمان ایران: در صورت حملۀ ایالات متحده ، اسرائیل و پایگاه های امریکا در منطقه را هدف قرار خواهند داد
رئیس پارلمان ایران ، هشدار داد که تهران در صورت حملۀ ایالات متحده به ایران ، اسرائیل و مراکز نظامی و کشتیرانی امریکا را هدف قرار خواهد داد. محمدباقر قالیباف در پارلمان امروز یکشنبه (۲۱جدی) گفت: «حمله به سرزمین اشغالی [اسرائیل] و هم مراکز نظامی و کشتیرانی امریکا هدف مشروع ما خواهد بود.»
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده است که اسرائیل به دلیل احتمال هرگونه مداخلهٔ ایالات متحده در ایران در وضعیت «آمادهباش کامل» قرار گرفته است.
در ادامۀ اعتراض های گسترده در ایران ، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در شبکهٔ اجتماعی خود "تروث سوشال" نوشت: «ایران احتمالاً بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده است، ایالات متحده آماده کمک است.»
پیش از این ، آقای ترمپ هشدار داده بود که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده «اقدام» خواهد کرد.
بر اساس ارقام گروه حقوق بشری موسوم به «هرانا» مستقر در امریکا ، شمار کشته شدگان در جریان اعتراض ها در ایران به ۱۱۶ تن رسیده است.
بازی تمریناتی بین تیم های کریکت زیرنزده سال افغانستان و استرالیا
تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان امروز یکشنبه (۲۱جدی) در بازی تمریناتی به مصاف تیم کریکت زیر نزده سال استرالیا رفته است. این مسابقه در نامیبیا ادامه دارد.
تیم استرالیا بر اساس قرعه توپ اندازی می کند.
کریکت بورد افغانستان می گوید که این مسابقه به هدف آمادگی برای جام جهانی برگزار می شود.
رقابت های جام جهانی کریکت زیرنزده سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه با اشتراک ۱۶ تیم روز جمعه آغاز می شود.
نمایندۀ امریکا پس از دیدار با رئیسجمهور سوریه خواستار خویشتنداری در حلب شد
تام باراک، فرستادهٔ ویژۀ ایالات متحده در امور سوریه گفت که درگیریهای اخیر میان نیروهای کُرد و نیروهای دولتی در شهر حلب "بسیار نگرانکننده" است.
او افزود که این درگیری توافق ماه مارچ سال ۲۰۲۵ میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق را در پیوند به ادغام در معرض خطر قرار میدهد.
باراک پس از دیدار با احمد شرع، رئیسجمهور سوریه و اسعد شیبانی، وزیر امور خارجهٔ این کشور، گفت: "ما از همه طرفها میخواهیم نهایت خویشتنداری را رعایت کنند، فوراً به درگیریها پایان دهند و به گفتوگو بازگردند."
او افزود که تیم مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، آماده است تا برای تسهیل گفتوگو میان دو طرف و پیشبرد روند ادغام، نقش میانجی را ایفا کند.
۳۲ پناهجوی افغان به جرمنی منتقل شدند
وزارت داخلۀ جرمنی تأیید کرده است که ۳۲ افغان که رسماً به آنها وعدۀ پذیرش توسط این کشور داده شده بود، از پاکستان به جرمنی منتقل شدهاند.
دویچه وله روز شنبه، ۲۰ جدی، گزارش داد که سخنگوی وزارت داخلۀ جرمنی اعلام کرده که این افراد از طریق پرواز به برلین رسیدهاند.
به گفتۀ او، در هفتههای اخیر، افغانهایی که به آنها وعده پذیرش داده شده بود، با چندین پرواز جداگانه به جرمنی منتقل شدهاند.
طبق این گزارش، این افغانها ماهها و در برخی موارد حتی سالها در پاکستان منتظر صدور ویزه و انتقال به جرمنی بودهاند.
قرار بود روند انتقال آنها تا پایان سال ۲۰۲۵ تکمیل شود.
این درحالیست که دولت جرمنی برنامۀ پذیرش شهروندان افغان نیازمند را در ماه می ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورد.
یک رهبر ارشد جمعیت علمای پاکستان که روز شنبه در حملهای زخمی شده بود، درگذشت
مولانا سلطان محمد وزیر در پی انفجار بمب در نزدیکی یک مدرسۀ دینی در منطقۀ بازار وانا در وزیرستان جنوبی بهشدت زخمی شده بود.
پولیس پاکستان گفت که او هدف انفجاری یک بمب دستساز قرار گرفت که از راه دور کنترل میشد.
مولانا سلطان، رئیس مدرسه وفاقالمدارس العربیه هم بود.
او در راه انتقال برای معالجه به یک شفاخانه در دیرہ اسماعیل جان داد.
مولانا فضلالرحمان، رهبر جمعیت علمای پاکستان در اعلامیهای با ابراز اندوه عمیق نسبت به این رویداد، آن را بخشی از روند نگرانکننده حملات علیۀ علمای دینی و رهبران این حزب در وزیرستان جنوبی خواند.
او از مقامات پاکستان خواست که امنیت علما را تضمین کرده و عاملان این حمله را به عدالت بسپارند.
اعتراضات در ایران برای چهاردهمین شب ادامه داشت
همزمان با ادامۀ اعتراضات در ایران، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که کشورش آمادهٔ کمک به آزادی ایران است.
دونالد ترمپ روز شنبه، ۲۰ جدی با انتشار پیام کوتاهی در شبکهٔ اجتماعی خود "تروث سوشال" نوشت: "ایران احتمالا بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده است. ایالات متحده امریکا آماده کمک است."
طی روزهایی که از اعتراضات در ایران میگذرد، آقای ترمپ دستکم پنج بار هشدار داده است که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده "اقدام" خواهد کرد.
در همین حال، تصاویر و گزارشهای شب گذشته از ایران نشان میدهد که معترضان بار دیگر به جادههای شهرهای مختلف بیرون شدند.
ویدیوهایی از اعتراضات در مناطق سعادت آباد، هروی، شریعتی، راه آهن، بلوار فردوس و پونک تهران منتشر شده است که در آنها مردم شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر میدهند.
گزارشها حاکی از آن است که اعتراضات مشابهی در شهرهای تبریز و رشت نیز برگزار شده است.
همچنین گزارشهایی از پرواز پهپادها بر فراز تجمعات اعتراضی منتشر شده است.
در ویدیویی که اعتراضات در خیابان اشرفی اصفهانی تهران را نشان میدهد، یک شیء پرنده دیده میشود که گفته میشود پهپاد نظارتی نیروهای دولتی است.
۲۷ مکان باستانی جدید در لوگر کشف شده است
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه، ۲۰ جدی در صفحۀ ایکس خود نوشت که قدمت این مکانها به دورههای باختری-یونانی و اسلامی برمیگردد.
طبق این بیانیه، این بیست و هفت مکان باستانی در ولسوالیهای چرخ، برکی برک، خروار و ازره در نزدیکی پل علم، مرکز لوگر شناسایی و در دیتابیس ملی مکانهای باستانی ثبت شدهاند.
به گفتۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، کار بررسی و مستندسازی این مناطق در حال انجام است.
افغانستان دارای آثار و ساحات باستانی زیادی است که این قدامت آنها به دورههای هخامنشی، یونانی، کوشانی، بودایی و اسلامی بر میگردد.
میراث فرهنگی این کشور، از جمله خانقاهها باستانی بودایی و بناهای تاریخی اسلامی، دهههاست که توجۀ محققان بینالمللی را به خود جلب کرده است.
در نتیجۀ حملات موشکی اوکراین دسترسی ۶۰۰ هزار نفر به آب و برق در بلگرود روسیه قطع شد
والی منطقۀ بلگرود روسیه به روز شنبه، ۲۰ جدی اعلام کرد که پس از حملات موشکی اوکراین، ۶۰۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه بدون برق و آب ماندهاند.
ویاچسلاو گلادکوف در تلگرام نوشت که تلاشهایی برای جلوگیری از این مشکل در حال انجام است، اما وضعیت بسیار دشوار است.
بلگرود با خارکف اوکراین هممرز است. در فبروری ۲۰۲۲، زمانی که نیروهای روسی به اوکراین حمله کردند، بلگرود با داشتن ۱.۵ میلیون نفر جمعیت، به گونۀ دوامدار مورد حملات نیروهای اوکراینی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، در تقریباً چهار سالی که از حملۀ روسیه به اوکراین میگذرد، نیروهای روسی بارها سیستمهای گرمایشی اوکراین را در زمستان هدف قرار دادهاند و آخرین حمله در پنجشنبهشب گذشته، سیستمهای گرمایش مرکزی را در حدود نیمی از آپارتمانهای کییف، پایتخت اوکراین از کار انداخت.