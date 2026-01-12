خبر ها
وزیر خارجۀ ایران: برای مذاکره «منصفانه» هم آمادگی داریم
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران امروز گفت که جمهوری اسلامی «خواهان جنگ نیست، اما برای جنگ آمادگی کامل دارد.»
به گزارش رادیو فردا، عراقچی در عین حال تاکید کرد که تهران برای مذاکره نیز آمادگی دارد، مشروط بر آنکه گفتوگوها «منصفانه، با حقوق برابر و بر پایه احترام متقابل» باشد.
او این سخنان را در نشست سفیران خارجی در تهران، که از تلویزیون دولتی پخش شد، ابراز کرد.
این پس از آنست که همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، نگرانیها در ایران از احتمال رویارویی نظامی با آمریکا افزایش یافته است.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که رهبران ایران پس از تهدیدهای مکرر او درباره مداخله نظامی در صورت کشتار معترضان، برای مذاکره با واشنگتن تماس گرفتهاند.
او گفت تهران خواهان گفتوگو است، اما هشدار داد که ممکن است امریکا پیش از هر دیداری دست به اقدام بزند.
او افزود فشارهای اخیر، از جمله حملات به تأسیسات هستهای ایران، مقامهای جمهوری اسلامی را خسته کرده است.
هرانا: آمار تلفات در ایران از مرز ۵۰۰ تن گذشت
رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» گزارش داده است که در جریان تظاهرات در ۱۵ روز گذشته در ایران، ۵۴۴ تن کشته شدهاند.
هرانا، سازمان خبری فعالان ایرانی مستقر در امریکا گفته است که کشتهشدگان مشمول ۴۹۶ معترض و ۴۸ تن از نیروهای حکومتی میشوند.
به گفته این سازمان، بیش از ده هزار نفر نیز بازداشت شدهاند.
با توجه به اینکه امروز چهارمین روز قطع اینترنت و اختلال در شبکههای مخابراتی در ایران است، تأیید مستقل شمار کشتهشدگان و بازداشتشدگان ممکن نیست.
تظاهرات در ۱۸۶ شهر و شهرک در ۳۱ ولایت ایران جریان دارد.
همزمان با سرکوب گسترده معترضان ایرانی، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، گفته است که رهبران ایران خواهان مذاکره هستند.
او شب گذشته به خبرنگاران گفت: نشستی در نظر گرفته شده، اما ممکن است ما پیش از برگزاری آن اقدام کنیم.
رئیس جمهور ترمپ افزود: اردوی [امریکا] این موضوع را زیر نظر دارد و ما نیز گزینههای قوی خود را بررسی میکنیم.
اعتراضهای ناشی از خشم نسبت به افزایش سرسامآور قیمتها، تورم و سقوط ارزش پول ملی، پس از آن سراسر ایران را فرا گرفت که دکانداران تهران در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی دست به اعتصاب زدند.
زلینسکی حملات روسیه به کشورش را نمونه از«تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» خواند
ولودیمیر زلینسکی، رئیسجمهور اوکراین، میگوید که حملات اخیر روسیه بر کشورش نمونهای از به گفته او «تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» است، زیرا این حملات در سرمای زمستان، به سیستم انرژی اوکراین آسیب جدی وارد کرده است.
مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از زلینسکی روز یکشنبه گزارش داده است که روسیه در یک هفته گذشته نزدیک به ۱۱۰۰ حمله با طیارههای بدون سرنشین انجام داده و همچنان ۸۹۰ بمب هدایتشده و بیش از ۵۰ راکت مختلف را به اوکراین شلیک کرده است.
زلینسکی هرچند از تلاش تیمهای نجات و امداد ستایش کرد، اما افزود که وضعیت در بسیاری از مناطق پس از حملات روسیه دشوار است.
این در حالی است که والی شهر بلگراد در روسیه روز گذشته گفته است که پس از حمله راکتی اوکراین، ۶۰۰ هزار تن از ساکنان این شهر از برق محروم شدهاند.
سفر وزیر تحصیلات عالی طالبان به عمان
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز یکشنبه در رأس یک هیئت به عمان سفر کرد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان، با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای ندیم در جریان این سفر در مورد گسترش همکاریها در بخش تحصیلات عالی و تبادل تجارب علمی با مقامهای عمان گفتوگو خواهد کرد.
چند روز پیش از این سفر، حکومت طالبان و مقامهای وزارت خارجه عمان نیز در راستای گسترش همکاریها بهگونه تلفنی گفتوگو کرده بودند.
در جریان آن گفتوگوها، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از همتای عمانی خود، بدر بن حمد البوسیدی، دعوت کرده بود تا به کابل سفر کند.
عمان کشوری اسلامی است که در آن دختران و زنان علاوه بر تحصیل، حق کار و رأی دادن را نیز دارند؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از چهار سال گذشته، دختران در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدهاند، اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند و برعلاوه آن با محدودیت های گسترده در بخش های مختلف روبه رو اند.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در دیدار دوستانه تیم استرالیا را شکست داد
این دیدار روز گذشته در نامیبیا برگزار شد. در این بازی، بازیکنان استرالیا ۱۶۸ دوش را هدف تعیین کردند، اما بازیکنان افغان توانستند این هدف را با تفاوت ۶ ویکت و باقیماندن ۷۴ توپ، با موفقیت تعقیب کنند.
این دیدار دوستانه در آستانه برگزاری جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال انجام شد.
تیم زیر ۱۹ سال افغانستان قرار است یک بازی تمرینی و دوستانه دیگر را روز چهارشنبه با تیم سریلانکا برگزار کند.
جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال قرار است از پانزدهم جنوری در زیمبابوی و نامیبیا برگزار شود.
تظاهرات ضدحکومتی در ایران روز یکشنبه، برای پانزدهمین روز پیاپی ادامه یافت
رادیو فردا، بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی، به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که همزمان با قطع اینترنت در این کشور، سرکوب معترضان همچنان ادامه دارد.
از آغاز این تظاهرات تاکنون، گزارشهایی از کشته شدن ۱۹۲ نفر منتشر شده است که ۹ تن از آنان زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر در یک بیانیه مشترک اعلام کردهاند که نیروهای امنیتی ایران، بهشمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی، با استفاده غیرقانونی از سلاح گرم، ساچمههای فلزی، گاز اشکآور، موترهای آبپاش و ضربوشتم، معترضان عمدتاً مسالمتآمیز را هدف قرار دادهاند.
به گفته این نهادها، معترضان در ۱۳ شهر و هشت ولایت ایران مورد حمله قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز شنبه در شبکه اجتماعی خود (تروت سوشیال) نوشته است که "احتمال دارد ایران نسبت به گذشته به آزادی نزدیکتر شود و ایالات متحده آماده کمک است."
در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، ایالات متحده و اسرائیل را به تلاش برای دامن زدن به هرجومرج در ایران متهم کرده است.
بازجویی از رحمان الله گربز بازیکن معروف کریکت افغانستان در بنگلادش ؛ دلیل آن هنوز روشن نشده
رحمان الله گربز بازیکن معروف کریکت افغانستان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد کریکت بورد بنگلادش مورد بازجویی قرار گرفته است.
گربز در حال حاضر در لیگ برتر کریکت بنگلادش (BPL) ، در تیم داکه کپیتالز بازی می کند.
عتیق فهد، مدیرعامل این تیم به رسانهها گفته است که اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری شب شنبه بدون اجازه وارد اتاق هوتل رحمانالله گربز شده، او را مورد بازجویی قرار داده و موبایلاش را ضبط کردهاند.
فهد افزوده است که این برخورد با «یک بازیکن بزرگ و شناخته شده بین المللی» اشتباه است و کریکت بنگلادش باید در این زمینه توضیحات لازم ارائه کند.
دلیل این اقدام هنوز معلوم نیست.
افتخار رحمان متو، عضو هیئت مدیرۀ لیگ برتر بنگلادش مدعی شده که اعضای کمیته مبارزه با فساد اداری با گربز هیچ کار نادرست و غیرقانونی انجام نداده اند.
کمک مالی سویدن به صندوق امانی ویژۀ افغانستان
صندوق امانی ویژۀ افغانستان از کمک ۶۰ میلیون کرون سویدنی معادل حدود شش و نیم میلیون دالر به این صندوق خبر می دهد.
این صندوق امروز یکشنبه ( ۲۱جدی) در شبکۀ ایکس نوشت که این کمک سویدن باعث افزایش خدمات ضروری در زمینۀ بهبود وضعیت اقتصادی و اقلیمی برای جوامع آسیبدیده از آوارگی خواهد شد.
این کمک در حالی صورت می گیرد که نگرانی های فزاینده در بارۀ بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد.
ملل متحد گفته است که ۱۷.۵ میلیون نفر در افغانستان که بیش از ۷۵ درصد آنان زنان و کودکان اند، به کمکهای فوری نیاز دارند.
این سازمان برای سال ۲۰۲۶ میلادی خواستار ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان شده است.
حملات اردوی امریکا علیه داعش در سوریه
اردوی ایالات متحده می گوید که حملات «گستردهای» را علیه مواضع گروه دولت اسلامی «داعش» در سوریه انجام داده است.
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا ،سنتکام، در بیانیه ای روز شنبه (۲۰جدی) گفت که داعش در سراسر سوریه هدف قرار داده شد.
در بیانیه در بارۀ تلفات احتمالی این حملات چیزی گفته نشده است.
در حملۀ داعش در ۱۳ دسمبر یعنی حدود یک ماه پیش در شهر باستانی پالمیرای سوریه دو نظامی امریکایی و یک مترجم آنان کشته شدند.
رئیس پارلمان ایران: در صورت حملۀ ایالات متحده ، اسرائیل و پایگاه های امریکا در منطقه را هدف قرار خواهند داد
رئیس پارلمان ایران ، هشدار داد که تهران در صورت حملۀ ایالات متحده به ایران ، اسرائیل و مراکز نظامی و کشتیرانی امریکا را هدف قرار خواهد داد. محمدباقر قالیباف در پارلمان امروز یکشنبه (۲۱جدی) گفت: «حمله به سرزمین اشغالی [اسرائیل] و هم مراکز نظامی و کشتیرانی امریکا هدف مشروع ما خواهد بود.»
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده است که اسرائیل به دلیل احتمال هرگونه مداخلهٔ ایالات متحده در ایران در وضعیت «آمادهباش کامل» قرار گرفته است.
در ادامۀ اعتراض های گسترده در ایران ، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در شبکهٔ اجتماعی خود "تروث سوشال" نوشت: «ایران احتمالاً بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده است، ایالات متحده آماده کمک است.»
پیش از این ، آقای ترمپ هشدار داده بود که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده «اقدام» خواهد کرد.
بر اساس ارقام گروه حقوق بشری موسوم به «هرانا» مستقر در امریکا ، شمار کشته شدگان در جریان اعتراض ها در ایران به ۱۱۶ تن رسیده است.