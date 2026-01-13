لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۲۳ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۱۶

خبر ها

حداقل شش پولیس در شمالغرب پاکستان کشته شدند

آرشیف
آرشیف

مقام های امنیتی پاکستان می گویند که حداقل شش پولیس در شمالغرب این کشور کشته شدند.

براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی ، این مقام ها روز دوشنبه (۲۲ جدی) گفتند که جنگجویان مسلح یک موتر زرهی پولیس را با وسیلۀ انفجاری در منطقۀ تانک ایالت خیبرپختونخوا هدف قرار دادند.

تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته است.

دفتر شهبازشریف صدراعظم پاکستان می گوید که او دستور داده تا در مورد این رویداد تحقیق شود.

در همین حال، دو فرد ملکی و سه جنگجو در اثر رویداد های جداگانه در منطقۀ اروکزی ایالت خیبرپختونخوا جان باخته اند.

در مورد این رویداد ها جزئیات بیشتر ارائه نشده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

روند ثبت‌نام متقاضیان حج برای سال ۱۴۰۵ شمسی ۲۴ جدی آغاز می شود

آرشیف
آرشیف

وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که روند ثبت‌نام متقاضیان حج برای سال ۱۴۰۵ شمسی روز چهارشنبه ۲۴ جدی آغاز می شود و تا ۴ دلو ادامه می یابد.

این وزارت در خبرنامه ای روز دوشنبه (۱۲جنوری) از افرادی که قبلاً حج فرضی را ادا کرده اند، خواسته که از ثبت‌نام مجدد خودداری کنند، تا زمینه برای سایر افراد فراهم شود.

اما در خبرنامه گفته نشده که در سال آینده چه تعداد زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.

در سال جاری ۳۰ هزار زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی رفته بودند.

ادامه خبر ...

ترمپ: هر کشوری که با ایران دادوستد تجارتی داشته باشد، با تعرفهٔ ۲۵ درصد روبه‌رو خواهد شد

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده می گوید، هر کشوری که با ایران دادوستد تجارتی داشته باشد، هنگام تجارت با امریکا با تعرفهٔ ۲۵ درصدی روبه‌رو خواهد شد.

براساس خبرگزاری رویترز، ترمپ روز دوشنبه (۱۲جنوری) در پیامی در شبکهٔ «تروث سوشیال» متعلق به او نوشته که «از همین لحظه، هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران دادوستد کند، باید بر همۀ معاملات خود با امریکا تعرفهٔ ۲۵ درصدی بپردازد.». ایران سال‌هاست که به‌شدت از سوی واشنگتن تحریم شده است.

این در حالیست که کارولین لویت سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور ترمپ از به‌کارگیری نیروهای نظامی علیه ایران ابایی ندارد، اما به بررسی گزینه‌های دیپلوماتیک نیز علاقه‌مند است.

لویت روز دوشنبه(۱۱ جنوری) در صحبت با شبکه تلویزیونی «فاکس‌نیوز»، در مورد حمایت ایالات متحده امریکا از اعتراض‌کنند‌گان در ایران گفت که رئیس‌جمهور ترمپ همیشه در زمینهٔ استفاده از گزینه‌ها دست خود را باز نگه می‌دارد و گزینهٔ نظامی یکی از آن‌هاست و این‌که رئیس‌جمهور ترمپ بعد از این چه خواهد کرد را فقط خودش می‌داند.

به گفتۀ سخنگوی قصر سفید" بزرگ‌ترین اهرم فشاری که رژیم ایران تا چند ماه پیش در اختیار داشت، برنامهٔ هسته‌ایش بود که رئیس‌جمهور ترمپ و اردوی امریکا آن را کاملاً نابود کردند.

اعتراضات در ایران که در اواخر دسمبر سال گذشته میلادی، در واکنش به افزایش بی‌سابقهٔ قیمت دالر و طلا آغاز شده است، دامنۀ آن از تهران پایتخت به سایرشهرهای این کشور گسترش یافته، هنوز هم ادامه دارد.

ادامه خبر ...

پدر و پسر افغان در یک میدان؛ رکوردی تازه در کرکت

محمد نبی و پسرش حسن عیسی‌خیل، نخستین پدر و پسری شدند که در یک لیگ تجارتی بین‌المللی کرکت به میدان رفتند.

آن‌ها به نفع تیم «نوا اکسپرس» در لیگ برتر بنگلادش بازی می‌کنند.

در بازی دیروز، زمانی که محمد نبی و حسن با هم در میدان حضور داشتند، توانستند در ۳۰ توپ، ۵۳ دوش به سود تیم‌شان به دست آورند.

محمد نبی زودتر اوت شد، اما حسن که همچنان به بازی ادامه می‌داد، توانست در ۶۰ توپ ۹۲ دوش کسب کند و به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شود.

محمد نبی گفت که حسن را برای چنین بازی‌هایی آماده کرده و خوشحال است که او عملکرد خوبی داشته.

به گفته نبی، او امیدوار است که پسرش بتواند عضو تیم ملی افغانستان شود.

حسن عیسی‌خیل هم گفته که بازی کردن در کنار پدرش آرزوی هر دوی آنان بوده.

ادامه خبر ...

جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند پیدا شد

رسانه‌های هندی تصویری از یک محصل افغان که مرده پیدا شده، منتشر کرده‌اند.
رسانه‌های هندی تصویری از یک محصل افغان که مرده پیدا شده، منتشر کرده‌اند.

جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند در خانه‌اش پیدا شده است.

رسانه‌های هندی شامگاه یک‌شنبه گزارش دادند که این شهروند ۳۴ ساله افغان، بین‌الله ضیا نام داشت و محصل دوره دکتورا در پوهنتون «مهاراجا سارایجارو» یا MS بود.

او از دو سال به این‌سو در یک خانه کرایی در منطقه فتح‌گنج زندگی می‌کرد.

پولیس گفته است که احتمال دارد این شهروند افغان خودکشی کرده باشد، اما به گفتۀ پولیس، جسد او برای بررسی‌های بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است.

پولیس افزوده است که تلیفون همراه این فرد را نیز بررسی می‌کند تا معلومات بیشتری در مورد این رویداد به دست آورد.

بر اساس پژوهش‌ها، موارد خودکشی در میان محصلان خارجی بی‌سابقه نیست، زیرا بسیاری از آنان دور از خانواده، در کشورهای خارجی با فشارهای روانی و اقتصادی و بار سنگین تحصیل روبه‌رو هستند.

ادامه خبر ...

وزیر خارجۀ ایران: برای مذاکره «منصفانه» هم آمادگی داریم

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران امروز گفت که جمهوری اسلامی «خواهان جنگ نیست، اما برای جنگ آمادگی کامل دارد.»

به گزارش رادیو فردا، عراقچی در عین حال تاکید کرد که تهران برای مذاکره نیز آمادگی دارد، مشروط بر آن‌که گفت‌وگوها «منصفانه، با حقوق برابر و بر پایه احترام متقابل» باشد.

او این سخنان را در نشست سفیران خارجی در تهران، که از تلویزیون دولتی پخش شد، ابراز کرد.

این پس از آنست که هم‌زمان با تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، نگرانی‌ها در ایران از احتمال رویارویی نظامی با آمریکا افزایش یافته است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز یک‌شنبه اعلام کرد که رهبران ایران پس از تهدیدهای مکرر او درباره مداخله نظامی در صورت کشتار معترضان، برای مذاکره با واشنگتن تماس گرفته‌اند.

او گفت تهران خواهان گفت‌وگو است، اما هشدار داد که ممکن است امریکا پیش از هر دیداری دست به اقدام بزند.

او افزود فشارهای اخیر، از جمله حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را خسته کرده است.

ادامه خبر ...

هرانا: آمار تلفات در ایران از مرز ۵۰۰ تن گذشت

ایران
ایران

رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» گزارش داده است که در جریان تظاهرات در ۱۵ روز گذشته در ایران، ۵۴۴ تن کشته شده‌اند.

هرانا، سازمان خبری فعالان ایرانی مستقر در امریکا گفته است که کشته‌شدگان مشمول ۴۹۶ معترض و ۴۸ تن از نیروهای حکومتی می‌شوند.

به گفته این سازمان، بیش از ده هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.

با توجه به این‌که امروز چهارمین روز قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی در ایران است، تأیید مستقل شمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان ممکن نیست.

تظاهرات در ۱۸۶ شهر و شهرک در ۳۱ ولایت ایران جریان دارد.

هم‌زمان با سرکوب گسترده معترضان ایرانی، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، گفته است که رهبران ایران خواهان مذاکره هستند.

او شب گذشته به خبرنگاران گفت: نشستی در نظر گرفته شده، اما ممکن است ما پیش از برگزاری آن اقدام کنیم.

رئیس جمهور ترمپ افزود: اردوی [امریکا] این موضوع را زیر نظر دارد و ما نیز گزینه‌های قوی خود را بررسی می‌کنیم.

اعتراض‌های ناشی از خشم نسبت به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تورم و سقوط ارزش پول ملی، پس از آن سراسر ایران را فرا گرفت که دکانداران تهران در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی دست به اعتصاب زدند.

ادامه خبر ...

زلینسکی حملات روسیه به کشورش را نمونه از«تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» خواند

ولودیمیر زلینسکی ریئس جمهور اوکراین (آرشیف)
ولودیمیر زلینسکی ریئس جمهور اوکراین (آرشیف)

ولودیمیر زلینسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، می‌گوید که حملات اخیر روسیه بر کشورش نمونه‌ای از به گفته او «تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» است، زیرا این حملات در سرمای زمستان، به سیستم انرژی اوکراین آسیب جدی وارد کرده است.

مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از زلینسکی روز یک‌شنبه گزارش داده است که روسیه در یک هفته گذشته نزدیک به ۱۱۰۰ حمله با طیاره‌های بدون سرنشین انجام داده و همچنان ۸۹۰ بمب هدایت‌شده و بیش از ۵۰ راکت مختلف را به اوکراین شلیک کرده است.

زلینسکی هرچند از تلاش تیم‌های نجات و امداد ستایش کرد، اما افزود که وضعیت در بسیاری از مناطق پس از حملات روسیه دشوار است.

این در حالی است که والی شهر بلگراد در روسیه روز گذشته گفته است که پس از حمله راکتی اوکراین، ۶۰۰ هزار تن از ساکنان این شهر از برق محروم شده‌اند.

ادامه خبر ...

سفر وزیر تحصیلات عالی طالبان به عمان

ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان(آرشیف)
ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان(آرشیف)

ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز یک‌شنبه در رأس یک هیئت به عمان سفر کرد.

وزارت تحصیلات عالی طالبان، با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای ندیم در جریان این سفر در مورد گسترش همکاری‌ها در بخش تحصیلات عالی و تبادل تجارب علمی با مقام‌های عمان گفت‌وگو خواهد کرد.

چند روز پیش از این سفر، حکومت طالبان و مقام‌های وزارت خارجه عمان نیز در راستای گسترش همکاری‌ها به‌گونه تلفنی گفت‌وگو کرده بودند.

در جریان آن گفت‌وگوها، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از همتای عمانی خود، بدر بن حمد البوسیدی، دعوت کرده بود تا به کابل سفر کند.

عمان کشوری اسلامی است که در آن دختران و زنان علاوه بر تحصیل، حق کار و رأی دادن را نیز دارند؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از چهار سال گذشته، دختران در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند، اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند و برعلاوه آن با محدودیت های گسترده در بخش های مختلف روبه رو اند.

ادامه خبر ...

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در دیدار دوستانه تیم استرالیا را شکست داد

اعضای تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان (آرشیف)
اعضای تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان (آرشیف)

این دیدار روز گذشته در نامیبیا برگزار شد. در این بازی، بازیکنان استرالیا ۱۶۸ دوش را هدف تعیین کردند، اما بازیکنان افغان توانستند این هدف را با تفاوت ۶ ویکت و باقی‌ماندن ۷۴ توپ، با موفقیت تعقیب کنند.

این دیدار دوستانه در آستانه برگزاری جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال انجام شد.

تیم زیر ۱۹ سال افغانستان قرار است یک بازی تمرینی و دوستانه دیگر را روز چهارشنبه با تیم سریلانکا برگزار کند.

جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال قرار است از پانزدهم جنوری در زیمبابوی و نامیبیا برگزار شود.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG