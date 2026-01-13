افغانستان
قوماندانی امنیۀ طالبان در قندوز، دستگیری ناظره رشیدی، خبرنگار محلی را تایید کرد.
این قوماندانی در اعلامیه ای روز دوشنبه (۱۲جنوری) گفت که خانم رشیدی همراه با چهار زن دیگر در ارتباط به یک «حادثهی جنایی» دستگیر شدهاند.
در ادامه گفته شده که دستگیری ناظره رشیدی ربطی به فعالیت های رسانهایاش ندارد.
در مورد اتهامات وارده بر او و چهار زن دیگر توضیح داده نشده است.
پیش از این ، سازمان «حمایت از رسانههای افغانستان» گفته بود که طالبان ناظره رشیدی را سهشنبه هفتۀ گذشته دستگیر و به یک محل نامعلوم منتقل کرده اند.
هاجره، خواهر ناظره ، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که او در وضعیت بد با دستان و پاهای بسته در زندان استخبارات طالبان در ولایت قندوز به سر می برد.
روند ثبتنام متقاضیان حج برای سال ۱۴۰۵ شمسی ۲۴ جدی آغاز می شود
وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که روند ثبتنام متقاضیان حج برای سال ۱۴۰۵ شمسی روز چهارشنبه ۲۴ جدی آغاز می شود و تا ۴ دلو ادامه می یابد.
این وزارت در خبرنامه ای روز دوشنبه (۱۲جنوری) از افرادی که قبلاً حج فرضی را ادا کرده اند، خواسته که از ثبتنام مجدد خودداری کنند، تا زمینه برای سایر افراد فراهم شود.
اما در خبرنامه گفته نشده که در سال آینده چه تعداد زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.
در سال جاری ۳۰ هزار زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی رفته بودند.
پدر و پسر افغان در یک میدان؛ رکوردی تازه در کرکت
محمد نبی و پسرش حسن عیسیخیل، نخستین پدر و پسری شدند که در یک لیگ تجارتی بینالمللی کرکت به میدان رفتند.
آنها به نفع تیم «نوا اکسپرس» در لیگ برتر بنگلادش بازی میکنند.
در بازی دیروز، زمانی که محمد نبی و حسن با هم در میدان حضور داشتند، توانستند در ۳۰ توپ، ۵۳ دوش به سود تیمشان به دست آورند.
محمد نبی زودتر اوت شد، اما حسن که همچنان به بازی ادامه میداد، توانست در ۶۰ توپ ۹۲ دوش کسب کند و به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شود.
محمد نبی گفت که حسن را برای چنین بازیهایی آماده کرده و خوشحال است که او عملکرد خوبی داشته.
به گفته نبی، او امیدوار است که پسرش بتواند عضو تیم ملی افغانستان شود.
حسن عیسیخیل هم گفته که بازی کردن در کنار پدرش آرزوی هر دوی آنان بوده.
جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند پیدا شد
جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند در خانهاش پیدا شده است.
رسانههای هندی شامگاه یکشنبه گزارش دادند که این شهروند ۳۴ ساله افغان، بینالله ضیا نام داشت و محصل دوره دکتورا در پوهنتون «مهاراجا سارایجارو» یا MS بود.
او از دو سال به اینسو در یک خانه کرایی در منطقه فتحگنج زندگی میکرد.
پولیس گفته است که احتمال دارد این شهروند افغان خودکشی کرده باشد، اما به گفتۀ پولیس، جسد او برای بررسیهای بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است.
پولیس افزوده است که تلیفون همراه این فرد را نیز بررسی میکند تا معلومات بیشتری در مورد این رویداد به دست آورد.
بر اساس پژوهشها، موارد خودکشی در میان محصلان خارجی بیسابقه نیست، زیرا بسیاری از آنان دور از خانواده، در کشورهای خارجی با فشارهای روانی و اقتصادی و بار سنگین تحصیل روبهرو هستند.
سفر وزیر تحصیلات عالی طالبان به عمان
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز یکشنبه در رأس یک هیئت به عمان سفر کرد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان، با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای ندیم در جریان این سفر در مورد گسترش همکاریها در بخش تحصیلات عالی و تبادل تجارب علمی با مقامهای عمان گفتوگو خواهد کرد.
چند روز پیش از این سفر، حکومت طالبان و مقامهای وزارت خارجه عمان نیز در راستای گسترش همکاریها بهگونه تلفنی گفتوگو کرده بودند.
در جریان آن گفتوگوها، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از همتای عمانی خود، بدر بن حمد البوسیدی، دعوت کرده بود تا به کابل سفر کند.
عمان کشوری اسلامی است که در آن دختران و زنان علاوه بر تحصیل، حق کار و رأی دادن را نیز دارند؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از چهار سال گذشته، دختران در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدهاند، اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند و برعلاوه آن با محدودیت های گسترده در بخش های مختلف روبه رو اند.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در دیدار دوستانه تیم استرالیا را شکست داد
این دیدار روز گذشته در نامیبیا برگزار شد. در این بازی، بازیکنان استرالیا ۱۶۸ دوش را هدف تعیین کردند، اما بازیکنان افغان توانستند این هدف را با تفاوت ۶ ویکت و باقیماندن ۷۴ توپ، با موفقیت تعقیب کنند.
این دیدار دوستانه در آستانه برگزاری جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال انجام شد.
تیم زیر ۱۹ سال افغانستان قرار است یک بازی تمرینی و دوستانه دیگر را روز چهارشنبه با تیم سریلانکا برگزار کند.
جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال قرار است از پانزدهم جنوری در زیمبابوی و نامیبیا برگزار شود.
بازجویی از رحمان الله گربز بازیکن معروف کریکت افغانستان در بنگلادش ؛ دلیل آن هنوز روشن نشده
رحمان الله گربز بازیکن معروف کریکت افغانستان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد کریکت بورد بنگلادش مورد بازجویی قرار گرفته است.
گربز در حال حاضر در لیگ برتر کریکت بنگلادش (BPL) ، در تیم داکه کپیتالز بازی می کند.
عتیق فهد، مدیرعامل این تیم به رسانهها گفته است که اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری شب شنبه بدون اجازه وارد اتاق هوتل رحمانالله گربز شده، او را مورد بازجویی قرار داده و موبایلاش را ضبط کردهاند.
فهد افزوده است که این برخورد با «یک بازیکن بزرگ و شناخته شده بین المللی» اشتباه است و کریکت بنگلادش باید در این زمینه توضیحات لازم ارائه کند.
دلیل این اقدام هنوز معلوم نیست.
افتخار رحمان متو، عضو هیئت مدیرۀ لیگ برتر بنگلادش مدعی شده که اعضای کمیته مبارزه با فساد اداری با گربز هیچ کار نادرست و غیرقانونی انجام نداده اند.
کمک مالی سویدن به صندوق امانی ویژۀ افغانستان
صندوق امانی ویژۀ افغانستان از کمک ۶۰ میلیون کرون سویدنی معادل حدود شش و نیم میلیون دالر به این صندوق خبر می دهد.
این صندوق امروز یکشنبه ( ۲۱جدی) در شبکۀ ایکس نوشت که این کمک سویدن باعث افزایش خدمات ضروری در زمینۀ بهبود وضعیت اقتصادی و اقلیمی برای جوامع آسیبدیده از آوارگی خواهد شد.
این کمک در حالی صورت می گیرد که نگرانی های فزاینده در بارۀ بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد.
ملل متحد گفته است که ۱۷.۵ میلیون نفر در افغانستان که بیش از ۷۵ درصد آنان زنان و کودکان اند، به کمکهای فوری نیاز دارند.
این سازمان برای سال ۲۰۲۶ میلادی خواستار ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان شده است.
بازی تمریناتی بین تیم های کریکت زیرنزده سال افغانستان و استرالیا
تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان امروز یکشنبه (۲۱جدی) در بازی تمریناتی به مصاف تیم کریکت زیر نزده سال استرالیا رفته است. این مسابقه در نامیبیا ادامه دارد.
تیم استرالیا بر اساس قرعه توپ اندازی می کند.
کریکت بورد افغانستان می گوید که این مسابقه به هدف آمادگی برای جام جهانی برگزار می شود.
رقابت های جام جهانی کریکت زیرنزده سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه با اشتراک ۱۶ تیم روز جمعه آغاز می شود.
۳۲ پناهجوی افغان به جرمنی منتقل شدند
وزارت داخلۀ جرمنی تأیید کرده است که ۳۲ افغان که رسماً به آنها وعدۀ پذیرش توسط این کشور داده شده بود، از پاکستان به جرمنی منتقل شدهاند.
دویچه وله روز شنبه، ۲۰ جدی، گزارش داد که سخنگوی وزارت داخلۀ جرمنی اعلام کرده که این افراد از طریق پرواز به برلین رسیدهاند.
به گفتۀ او، در هفتههای اخیر، افغانهایی که به آنها وعده پذیرش داده شده بود، با چندین پرواز جداگانه به جرمنی منتقل شدهاند.
طبق این گزارش، این افغانها ماهها و در برخی موارد حتی سالها در پاکستان منتظر صدور ویزه و انتقال به جرمنی بودهاند.
قرار بود روند انتقال آنها تا پایان سال ۲۰۲۵ تکمیل شود.
این درحالیست که دولت جرمنی برنامۀ پذیرش شهروندان افغان نیازمند را در ماه می ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورد.