زلنسکی:حملات روسیه به اوکراین چهار کشته برجا گذاشته است

مقام‌های اوکراینی می‌گویند در حملات شب گذشته روسیه به اوکراین چهار نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند و شبکه‌های برق و گرمایش مختل شد، به‌طوری که میلیون‌ها نفر در سرمای شدید زمستان مانده‌اند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین گفت روسیه در حملات شبانه خود به هشت منطقه اوکراین نزدیک به ۳۰۰ طیاره بی پیلوت، ۱۸ راکت بالستیک و هفت راکت کروز شلیک کرده است.

زلنسکی در پستی در تلگرام افزود که اهداف اصلی، تاسیسات تولید انرژی و پست‌های برق بودند.

وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد که قطع برق اضطراری در پایتخت کی‌یف و همچنین در مناطق چرنیه‌یف، اودسا، خارکیف، دنیپروپتروفسک، زاپوریژیا و دونتسک اعمال شد.

مقام های روسیه تا اکنون چیزی نگفته اند.

این درحالی است که گفتگوها در مورد طرح صلح تا اکنون نتیجه نداشته است.