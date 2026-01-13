لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۲۳ جدی ۱۴۰۴

جهان

زلنسکی:حملات روسیه به اوکراین چهار کشته برجا گذاشته است

مقام‌های اوکراینی می‌گویند در حملات شب گذشته روسیه به اوکراین چهار نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند و شبکه‌های برق و گرمایش مختل شد، به‌طوری که میلیون‌ها نفر در سرمای شدید زمستان مانده‌اند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین گفت روسیه در حملات شبانه خود به هشت منطقه اوکراین نزدیک به ۳۰۰ طیاره بی پیلوت، ۱۸ راکت بالستیک و هفت راکت کروز شلیک کرده است.

زلنسکی در پستی در تلگرام افزود که اهداف اصلی، تاسیسات تولید انرژی و پست‌های برق بودند.

وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد که قطع برق اضطراری در پایتخت کی‌یف و همچنین در مناطق چرنیه‌یف، اودسا، خارکیف، دنیپروپتروفسک، زاپوریژیا و دونتسک اعمال شد.

مقام های روسیه تا اکنون چیزی نگفته اند.

این درحالی است که گفتگوها در مورد طرح صلح تا اکنون نتیجه نداشته است.

حداقل شش پولیس در شمالغرب پاکستان کشته شدند

آرشیف
آرشیف

مقام های امنیتی پاکستان می گویند که حداقل شش پولیس در شمالغرب این کشور کشته شدند.

براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی ، این مقام ها روز دوشنبه (۲۲ جدی) گفتند که جنگجویان مسلح یک موتر زرهی پولیس را با وسیلۀ انفجاری در منطقۀ تانک ایالت خیبرپختونخوا هدف قرار دادند.

تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته است.

دفتر شهبازشریف صدراعظم پاکستان می گوید که او دستور داده تا در مورد این رویداد تحقیق شود.

در همین حال، دو فرد ملکی و سه جنگجو در اثر رویداد های جداگانه در منطقۀ اروکزی ایالت خیبرپختونخوا جان باخته اند.

در مورد این رویداد ها جزئیات بیشتر ارائه نشده است.

ترمپ: هر کشوری که با ایران دادوستد تجارتی داشته باشد، با تعرفهٔ ۲۵ درصد روبه‌رو خواهد شد

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده می گوید، هر کشوری که با ایران دادوستد تجارتی داشته باشد، هنگام تجارت با امریکا با تعرفهٔ ۲۵ درصدی روبه‌رو خواهد شد.

براساس خبرگزاری رویترز، ترمپ روز دوشنبه (۱۲جنوری) در پیامی در شبکهٔ «تروث سوشیال» متعلق به او نوشته که «از همین لحظه، هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران دادوستد کند، باید بر همۀ معاملات خود با امریکا تعرفهٔ ۲۵ درصدی بپردازد.». ایران سال‌هاست که به‌شدت از سوی واشنگتن تحریم شده است.

این در حالیست که کارولین لویت سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور ترمپ از به‌کارگیری نیروهای نظامی علیه ایران ابایی ندارد، اما به بررسی گزینه‌های دیپلوماتیک نیز علاقه‌مند است.

لویت روز دوشنبه(۱۲ جنوری) در صحبت با شبکه تلویزیونی «فاکس‌نیوز»، در مورد حمایت ایالات متحده امریکا از اعتراض‌کنند‌گان در ایران گفت که رئیس‌جمهور ترمپ همیشه در زمینهٔ استفاده از گزینه‌ها دست خود را باز نگه می‌دارد و گزینهٔ نظامی یکی از آن‌هاست و این‌که رئیس‌جمهور ترمپ بعد از این چه خواهد کرد را فقط خودش می‌داند.

به گفتۀ سخنگوی قصر سفید" بزرگ‌ترین اهرم فشاری که رژیم ایران تا چند ماه پیش در اختیار داشت، برنامهٔ هسته‌ایش بود که رئیس‌جمهور ترمپ و اردوی امریکا آن را کاملاً نابود کردند.

اعتراضات در ایران که در اواخر دسمبر سال گذشته میلادی، در واکنش به افزایش بی‌سابقهٔ قیمت دالر و طلا آغاز شده است، دامنۀ آن از تهران پایتخت به سایرشهرهای این کشور گسترش یافته، هنوز هم ادامه دارد.

جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند پیدا شد

رسانه‌های هندی تصویری از یک محصل افغان که مرده پیدا شده، منتشر کرده‌اند.
رسانه‌های هندی تصویری از یک محصل افغان که مرده پیدا شده، منتشر کرده‌اند.

جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند در خانه‌اش پیدا شده است.

رسانه‌های هندی شامگاه یک‌شنبه گزارش دادند که این شهروند ۳۴ ساله افغان، بین‌الله ضیا نام داشت و محصل دوره دکتورا در پوهنتون «مهاراجا سارایجارو» یا MS بود.

او از دو سال به این‌سو در یک خانه کرایی در منطقه فتح‌گنج زندگی می‌کرد.

پولیس گفته است که احتمال دارد این شهروند افغان خودکشی کرده باشد، اما به گفتۀ پولیس، جسد او برای بررسی‌های بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است.

پولیس افزوده است که تلیفون همراه این فرد را نیز بررسی می‌کند تا معلومات بیشتری در مورد این رویداد به دست آورد.

بر اساس پژوهش‌ها، موارد خودکشی در میان محصلان خارجی بی‌سابقه نیست، زیرا بسیاری از آنان دور از خانواده، در کشورهای خارجی با فشارهای روانی و اقتصادی و بار سنگین تحصیل روبه‌رو هستند.

وزیر خارجۀ ایران: برای مذاکره «منصفانه» هم آمادگی داریم

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران امروز گفت که جمهوری اسلامی «خواهان جنگ نیست، اما برای جنگ آمادگی کامل دارد.»

به گزارش رادیو فردا، عراقچی در عین حال تاکید کرد که تهران برای مذاکره نیز آمادگی دارد، مشروط بر آن‌که گفت‌وگوها «منصفانه، با حقوق برابر و بر پایه احترام متقابل» باشد.

او این سخنان را در نشست سفیران خارجی در تهران، که از تلویزیون دولتی پخش شد، ابراز کرد.

این پس از آنست که هم‌زمان با تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، نگرانی‌ها در ایران از احتمال رویارویی نظامی با آمریکا افزایش یافته است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز یک‌شنبه اعلام کرد که رهبران ایران پس از تهدیدهای مکرر او درباره مداخله نظامی در صورت کشتار معترضان، برای مذاکره با واشنگتن تماس گرفته‌اند.

او گفت تهران خواهان گفت‌وگو است، اما هشدار داد که ممکن است امریکا پیش از هر دیداری دست به اقدام بزند.

او افزود فشارهای اخیر، از جمله حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را خسته کرده است.

هرانا: آمار تلفات در ایران از مرز ۵۰۰ تن گذشت

ایران
ایران

رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» گزارش داده است که در جریان تظاهرات در ۱۵ روز گذشته در ایران، ۵۴۴ تن کشته شده‌اند.

هرانا، سازمان خبری فعالان ایرانی مستقر در امریکا گفته است که کشته‌شدگان مشمول ۴۹۶ معترض و ۴۸ تن از نیروهای حکومتی می‌شوند.

به گفته این سازمان، بیش از ده هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.

با توجه به این‌که امروز چهارمین روز قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی در ایران است، تأیید مستقل شمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان ممکن نیست.

تظاهرات در ۱۸۶ شهر و شهرک در ۳۱ ولایت ایران جریان دارد.

هم‌زمان با سرکوب گسترده معترضان ایرانی، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، گفته است که رهبران ایران خواهان مذاکره هستند.

او شب گذشته به خبرنگاران گفت: نشستی در نظر گرفته شده، اما ممکن است ما پیش از برگزاری آن اقدام کنیم.

رئیس جمهور ترمپ افزود: اردوی [امریکا] این موضوع را زیر نظر دارد و ما نیز گزینه‌های قوی خود را بررسی می‌کنیم.

اعتراض‌های ناشی از خشم نسبت به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تورم و سقوط ارزش پول ملی، پس از آن سراسر ایران را فرا گرفت که دکانداران تهران در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی دست به اعتصاب زدند.

زلینسکی حملات روسیه به کشورش را نمونه از«تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» خواند

ولودیمیر زلینسکی ریئس جمهور اوکراین (آرشیف)
ولودیمیر زلینسکی ریئس جمهور اوکراین (آرشیف)

ولودیمیر زلینسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، می‌گوید که حملات اخیر روسیه بر کشورش نمونه‌ای از به گفته او «تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» است، زیرا این حملات در سرمای زمستان، به سیستم انرژی اوکراین آسیب جدی وارد کرده است.

مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از زلینسکی روز یک‌شنبه گزارش داده است که روسیه در یک هفته گذشته نزدیک به ۱۱۰۰ حمله با طیاره‌های بدون سرنشین انجام داده و همچنان ۸۹۰ بمب هدایت‌شده و بیش از ۵۰ راکت مختلف را به اوکراین شلیک کرده است.

زلینسکی هرچند از تلاش تیم‌های نجات و امداد ستایش کرد، اما افزود که وضعیت در بسیاری از مناطق پس از حملات روسیه دشوار است.

این در حالی است که والی شهر بلگراد در روسیه روز گذشته گفته است که پس از حمله راکتی اوکراین، ۶۰۰ هزار تن از ساکنان این شهر از برق محروم شده‌اند.

تظاهرات ضدحکومتی در ایران روز یک‌شنبه، برای پانزدهمین روز پیاپی ادامه یافت

نمایی از تظاهرات ۱۹ جدی در تهران
نمایی از تظاهرات ۱۹ جدی در تهران

رادیو فردا، بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی، به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که هم‌زمان با قطع اینترنت در این کشور، سرکوب معترضان همچنان ادامه دارد.

از آغاز این تظاهرات تاکنون، گزارش‌هایی از کشته شدن ۱۹۲ نفر منتشر شده است که ۹ تن از آنان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در یک بیانیه مشترک اعلام کرده‌اند که نیروهای امنیتی ایران، به‌شمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی، با استفاده غیرقانونی از سلاح گرم، ساچمه‌های فلزی، گاز اشک‌آور، موترهای آب‌پاش و ضرب‌وشتم، معترضان عمدتاً مسالمت‌آمیز را هدف قرار داده‌اند.

به گفته این نهادها، معترضان در ۱۳ شهر و هشت ولایت ایران مورد حمله قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز شنبه در شبکه اجتماعی خود (تروت سوشیال) نوشته است که "احتمال دارد ایران نسبت به گذشته به آزادی نزدیک‌تر شود و ایالات متحده آماده کمک است."

در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، ایالات متحده و اسرائیل را به تلاش برای دامن زدن به هرج‌ومرج در ایران متهم کرده است.

حملات اردوی امریکا علیه داعش در سوریه

از تصاویری که سنتکام از حمله روز شنبهٔ خود به داعش در سوریه منتشر کرده است
از تصاویری که سنتکام از حمله روز شنبهٔ خود به داعش در سوریه منتشر کرده است

اردوی ایالات متحده می گوید که حملات «گسترده‌ای» را علیه مواضع گروه دولت اسلامی «داعش» در سوریه انجام داده است.

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا ،سنتکام، در بیانیه ای روز شنبه (۲۰جدی) گفت که داعش در سراسر سوریه هدف قرار داده شد.

در بیانیه در بارۀ تلفات احتمالی این حملات چیزی گفته نشده است.

در حملۀ داعش در ۱۳ دسمبر یعنی حدود یک ماه پیش در شهر باستانی پالمیرای سوریه دو نظامی امریکایی و یک مترجم آنان کشته شدند.

رئیس پارلمان ایران: در صورت حملۀ ایالات متحده ، اسرائیل و پایگاه های امریکا در منطقه را هدف قرار خواهند داد

محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان ایران
محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان ایران

رئیس پارلمان ایران ، هشدار داد که تهران در صورت حملۀ ایالات متحده به ایران ، اسرائیل و مراکز نظامی و کشتیرانی امریکا را هدف قرار خواهد داد. محمدباقر قالیباف در پارلمان امروز یکشنبه (۲۱جدی) گفت: «حمله به سرزمین اشغالی [اسرائیل] و هم مراکز نظامی و کشتیرانی امریکا هدف مشروع ما خواهد بود.»

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده است که اسرائیل به دلیل احتمال هرگونه مداخلهٔ ایالات متحده در ایران در وضعیت «آماده‌باش کامل» قرار گرفته است.

در ادامۀ اعتراض های گسترده در ایران ، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در شبکهٔ اجتماعی خود "تروث سوشال" نوشت: «ایران احتمالاً بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده است، ایالات متحده آماده کمک است.»

پیش از این ، آقای ترمپ هشدار داده بود که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده «اقدام» خواهد کرد.

بر اساس ارقام گروه حقوق بشری موسوم به «هرانا» مستقر در امریکا ، شمار کشته شدگان در جریان اعتراض ها در ایران به ۱۱۶ تن رسیده است.

