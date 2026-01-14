جهان
سازمان صحی جهان خواستار افزایش مالیات بر نوشیدنیهای شیرین و مشروبات الکلی شد
سازمان صحی جهان (دبلیو اچ او ) میگوید که نوشیدنیهای شیرین و مشروبات الکلی به دلیل مالیهگذاری ناکافی، بیش از حد ارزاناند و همین موضوع به افزایش چاقی، بیماری شکر (دیابت) و دیگر بیماریها دامن زده است.
این سازمان روز سهشنبه ۲۳ جدی در بیانیهای که پس از نشر دو گزارش جهانی در مقر خود در ژنو منتشر شد، هشدار داد که کودکان و جوانان بیش از دیگر گروهها از پیامدهای منفی این وضعیت آسیب میبینند.
سازمان صحی جهان تأکید کرده است که وضع مالیه بر این نوع نوشیدنیها یا افزایش مالیاتهای موجود میتواند قیمت آنها را بالا ببرد، مصرف را کاهش دهد و در عین حال منابع مالی بیشتری برای بخش صحت فراهم کند.
دکتر تدروس ادهانوم گیبریسوس، رئیس عمومی سازمان صحی جهان، گفت: «مالیاتهای مرتبط با صحت یکی از مؤثرترین ابزارها برای پیشگیری از بیماریها و ترویج زندگی سالم است.»
همچنان ایتین کروگ، رئیس یکی از بخشهای این سازمان، هشدار داد که مصرف الکول میتواند به خشونت، جراحات و بروز بیماریهای گوناگون منجر شود.
ترمپ به معترضان در ایران: « کمک در راه است»
رئیسجمهوری امریکا از معترضان ایرانی خواست به اعتراضات خود ادامه دهند و گفت کمک در راه است.
دونالد ترمپ روز سهشنبه ۲۳ جدی در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، وضعیت ایران را «منزجرکننده» خواند و گفت: «میهنپرستان ایرانی به اعتراضات خود ادامه دهید. نهادهای خود را تسخیر کنید. کمک در راه است».
او افزوده که همه دیدارهای مقامهای امریکایی با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را، «تا زمان توقف کشتار بیمعنای معترضان» لغو کرده است.
رئیسجمهوری امریکا در روزهای اخیر، پیامهای زیادی را در حمایت از معترضان ایرانی منتشر کرده بود و از جمله روز شنبه نوشته بود که «ایران به آزادی چشم دوخته است؛ شاید بیش از هر زمان دیگری. ایالات متحده آماده کمک است».
آقای ترمپ بارها به رهبران ایران هشدار داده بود که اگر معترضان را بکشند، ایالات متحده به کمک آنها خواهد شتافت.
با گزارشهای هولناکی که در روزهای اخیر از کشتار معترضان از سوی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، بسیاری خواستار اقدام عملی دولت امریکا در توقف این کشتارها شده بودند.
لیندسی گراهام، سناتور بانفوذ و از نزدیکان آقای ترمپ، در این زمینه گفته بود که اکنون وقت اقدام عملی است.
فون در لاین: افزایش تعداد قربانیان اعتراضات در ایران وحشتناک است
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، افزایش تعداد قربانیان اعتراضات در ایران را «وحشتناک» خواند.
خانم فون در لاین در پُستی که در شبکۀ ایکس منتشر کرد، نوشت که بهطور قاطع استفاده بیش از حد از زور و ادامه محدودیت آزادی در ایران را محکوم میکند.
او با اشاره به قرارگرفتن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چارچوب تحریمهای حقوق بشری اتحادیۀ اروپا که قبلاً انجام گرفته، گفت که مقامات این نهاد بهزودی و با سرعت، تحریمهای بیشتری علیه افراد دخیل در سرکوبها ارائه خواهند کرد.
رئیس کمیسیون اروپا افزود که در همکاری نزدیک با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، در حال کار بر روی این موضوع است.
این در حالی است که قرار دادن سپاه در فهرست «سازمانهای تروریستی» از جمله درخواستهای مخالفان جمهوری اسلامی ایران از مقامات کشورها و بهویژه اتحادیه اروپا است.
این درخواست در زمان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ بیشتر شد، اما در آن زمان جوزپ بورل، رئیس وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت تا زمانی که دادگاه یک عضو اتحادیه اروپا حکم به تروریستی بودن سپاه ندهد، اتحادیه اروپا نمیتواند آن را به فهرست «سازمانهای تروریستی» اضافه کند.
در همین زمینه، وزارت خارجه جرمنی دوشنبه ۲۲ جدی اعلام کرد در حال رایزنی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است تا با آنها برای قرار دادن سپاه پاسداران «در فهرست تحریمهای ضدتروریستی» به توافق برسد.
فون درلاین نیز روز سهشنبه تأکید کرد که اتحادیۀ اروپا در کنار مردم ایران که با شجاعت برای آزادی خود به اعتراضات ادامه میدهند، ایستاده است.
باوجود خاموشی کامل اینترنت در سراسر ایران، سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد حکومت ایران از ۱۸ جدی سرکوب مرگبار معترضان را بهطور چشمگیری تشدید کرده و «گزارشهای موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدهاند».
دیدهبان حقوق بشر روز سهشنبه ۲۳ جدی در بیانیهاش نوشت که بهگفتهٔ نهادهای مدنی و رسانههای ایرانی، شمار کشتهشدگان اعتراضات به هزاران نفر رسیده است، هرچند قطع اینترنت امکان راستیآزمایی مستقل این آمار را محدود کرده است.
زلنسکی:حملات روسیه به اوکراین چهار کشته برجا گذاشته است
مقامهای اوکراینی میگویند در حملات شب گذشته روسیه به اوکراین چهار نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند و شبکههای برق و گرمایش مختل شد، بهطوری که میلیونها نفر در سرمای شدید زمستان ماندهاند.
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین گفت روسیه در حملات شبانه خود به هشت منطقه اوکراین نزدیک به ۳۰۰ طیاره بی پیلوت، ۱۸ راکت بالستیک و هفت راکت کروز شلیک کرده است.
زلنسکی در پستی در تلگرام افزود که اهداف اصلی، تاسیسات تولید انرژی و پستهای برق بودند.
وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد که قطع برق اضطراری در پایتخت کییف و همچنین در مناطق چرنیهیف، اودسا، خارکیف، دنیپروپتروفسک، زاپوریژیا و دونتسک اعمال شد.
مقام های روسیه تا اکنون چیزی نگفته اند.
این درحالی است که گفتگوها در مورد طرح صلح تا اکنون نتیجه نداشته است.
حداقل شش پولیس در شمالغرب پاکستان کشته شدند
مقام های امنیتی پاکستان می گویند که حداقل شش پولیس در شمالغرب این کشور کشته شدند.
براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی ، این مقام ها روز دوشنبه (۲۲ جدی) گفتند که جنگجویان مسلح یک موتر زرهی پولیس را با وسیلۀ انفجاری در منطقۀ تانک ایالت خیبرپختونخوا هدف قرار دادند.
تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته است.
دفتر شهبازشریف صدراعظم پاکستان می گوید که او دستور داده تا در مورد این رویداد تحقیق شود.
در همین حال، دو فرد ملکی و سه جنگجو در اثر رویداد های جداگانه در منطقۀ اروکزی ایالت خیبرپختونخوا جان باخته اند.
در مورد این رویداد ها جزئیات بیشتر ارائه نشده است.
ترمپ: هر کشوری که با ایران دادوستد تجارتی داشته باشد، با تعرفهٔ ۲۵ درصد روبهرو خواهد شد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده می گوید، هر کشوری که با ایران دادوستد تجارتی داشته باشد، هنگام تجارت با امریکا با تعرفهٔ ۲۵ درصدی روبهرو خواهد شد.
براساس خبرگزاری رویترز، ترمپ روز دوشنبه (۱۲جنوری) در پیامی در شبکهٔ «تروث سوشیال» متعلق به او نوشته که «از همین لحظه، هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران دادوستد کند، باید بر همۀ معاملات خود با امریکا تعرفهٔ ۲۵ درصدی بپردازد.». ایران سالهاست که بهشدت از سوی واشنگتن تحریم شده است.
این در حالیست که کارولین لویت سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور ترمپ از بهکارگیری نیروهای نظامی علیه ایران ابایی ندارد، اما به بررسی گزینههای دیپلوماتیک نیز علاقهمند است.
لویت روز دوشنبه(۱۲ جنوری) در صحبت با شبکه تلویزیونی «فاکسنیوز»، در مورد حمایت ایالات متحده امریکا از اعتراضکنندگان در ایران گفت که رئیسجمهور ترمپ همیشه در زمینهٔ استفاده از گزینهها دست خود را باز نگه میدارد و گزینهٔ نظامی یکی از آنهاست و اینکه رئیسجمهور ترمپ بعد از این چه خواهد کرد را فقط خودش میداند.
به گفتۀ سخنگوی قصر سفید" بزرگترین اهرم فشاری که رژیم ایران تا چند ماه پیش در اختیار داشت، برنامهٔ هستهایش بود که رئیسجمهور ترمپ و اردوی امریکا آن را کاملاً نابود کردند.
اعتراضات در ایران که در اواخر دسمبر سال گذشته میلادی، در واکنش به افزایش بیسابقهٔ قیمت دالر و طلا آغاز شده است، دامنۀ آن از تهران پایتخت به سایرشهرهای این کشور گسترش یافته، هنوز هم ادامه دارد.
جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند پیدا شد
جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند در خانهاش پیدا شده است.
رسانههای هندی شامگاه یکشنبه گزارش دادند که این شهروند ۳۴ ساله افغان، بینالله ضیا نام داشت و محصل دوره دکتورا در پوهنتون «مهاراجا سارایجارو» یا MS بود.
او از دو سال به اینسو در یک خانه کرایی در منطقه فتحگنج زندگی میکرد.
پولیس گفته است که احتمال دارد این شهروند افغان خودکشی کرده باشد، اما به گفتۀ پولیس، جسد او برای بررسیهای بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است.
پولیس افزوده است که تلیفون همراه این فرد را نیز بررسی میکند تا معلومات بیشتری در مورد این رویداد به دست آورد.
بر اساس پژوهشها، موارد خودکشی در میان محصلان خارجی بیسابقه نیست، زیرا بسیاری از آنان دور از خانواده، در کشورهای خارجی با فشارهای روانی و اقتصادی و بار سنگین تحصیل روبهرو هستند.
وزیر خارجۀ ایران: برای مذاکره «منصفانه» هم آمادگی داریم
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران امروز گفت که جمهوری اسلامی «خواهان جنگ نیست، اما برای جنگ آمادگی کامل دارد.»
به گزارش رادیو فردا، عراقچی در عین حال تاکید کرد که تهران برای مذاکره نیز آمادگی دارد، مشروط بر آنکه گفتوگوها «منصفانه، با حقوق برابر و بر پایه احترام متقابل» باشد.
او این سخنان را در نشست سفیران خارجی در تهران، که از تلویزیون دولتی پخش شد، ابراز کرد.
این پس از آنست که همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، نگرانیها در ایران از احتمال رویارویی نظامی با آمریکا افزایش یافته است.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که رهبران ایران پس از تهدیدهای مکرر او درباره مداخله نظامی در صورت کشتار معترضان، برای مذاکره با واشنگتن تماس گرفتهاند.
او گفت تهران خواهان گفتوگو است، اما هشدار داد که ممکن است امریکا پیش از هر دیداری دست به اقدام بزند.
او افزود فشارهای اخیر، از جمله حملات به تأسیسات هستهای ایران، مقامهای جمهوری اسلامی را خسته کرده است.
هرانا: آمار تلفات در ایران از مرز ۵۰۰ تن گذشت
رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» گزارش داده است که در جریان تظاهرات در ۱۵ روز گذشته در ایران، ۵۴۴ تن کشته شدهاند.
هرانا، سازمان خبری فعالان ایرانی مستقر در امریکا گفته است که کشتهشدگان مشمول ۴۹۶ معترض و ۴۸ تن از نیروهای حکومتی میشوند.
به گفته این سازمان، بیش از ده هزار نفر نیز بازداشت شدهاند.
با توجه به اینکه امروز چهارمین روز قطع اینترنت و اختلال در شبکههای مخابراتی در ایران است، تأیید مستقل شمار کشتهشدگان و بازداشتشدگان ممکن نیست.
تظاهرات در ۱۸۶ شهر و شهرک در ۳۱ ولایت ایران جریان دارد.
همزمان با سرکوب گسترده معترضان ایرانی، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، گفته است که رهبران ایران خواهان مذاکره هستند.
او شب گذشته به خبرنگاران گفت: نشستی در نظر گرفته شده، اما ممکن است ما پیش از برگزاری آن اقدام کنیم.
رئیس جمهور ترمپ افزود: اردوی [امریکا] این موضوع را زیر نظر دارد و ما نیز گزینههای قوی خود را بررسی میکنیم.
اعتراضهای ناشی از خشم نسبت به افزایش سرسامآور قیمتها، تورم و سقوط ارزش پول ملی، پس از آن سراسر ایران را فرا گرفت که دکانداران تهران در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی دست به اعتصاب زدند.
زلینسکی حملات روسیه به کشورش را نمونه از«تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» خواند
ولودیمیر زلینسکی، رئیسجمهور اوکراین، میگوید که حملات اخیر روسیه بر کشورش نمونهای از به گفته او «تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» است، زیرا این حملات در سرمای زمستان، به سیستم انرژی اوکراین آسیب جدی وارد کرده است.
مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از زلینسکی روز یکشنبه گزارش داده است که روسیه در یک هفته گذشته نزدیک به ۱۱۰۰ حمله با طیارههای بدون سرنشین انجام داده و همچنان ۸۹۰ بمب هدایتشده و بیش از ۵۰ راکت مختلف را به اوکراین شلیک کرده است.
زلینسکی هرچند از تلاش تیمهای نجات و امداد ستایش کرد، اما افزود که وضعیت در بسیاری از مناطق پس از حملات روسیه دشوار است.
این در حالی است که والی شهر بلگراد در روسیه روز گذشته گفته است که پس از حمله راکتی اوکراین، ۶۰۰ هزار تن از ساکنان این شهر از برق محروم شدهاند.