سازمان صحی جهان (دبلیو اچ او ) می‌گوید که نوشیدنی‌های شیرین و مشروبات الکلی به دلیل مالیه‌گذاری ناکافی، بیش از حد ارزان‌اند و همین موضوع به افزایش چاقی، بیماری شکر (دیابت) و دیگر بیماری‌ها دامن زده است.

این سازمان روز سه‌شنبه ۲۳ جدی در بیانیه‌ای که پس از نشر دو گزارش جهانی در مقر خود در ژنو منتشر شد، هشدار داد که کودکان و جوانان بیش از دیگر گروه‌ها از پیامدهای منفی این وضعیت آسیب می‌بینند.

سازمان صحی جهان تأکید کرده است که وضع مالیه بر این نوع نوشیدنی‌ها یا افزایش مالیات‌های موجود می‌تواند قیمت آن‌ها را بالا ببرد، مصرف را کاهش دهد و در عین حال منابع مالی بیشتری برای بخش صحت فراهم کند.

دکتر تدروس ادهانوم گیبریسوس، رئیس عمومی سازمان صحی جهان، گفت: «مالیات‌های مرتبط با صحت یکی از مؤثرترین ابزارها برای پیشگیری از بیماری‌ها و ترویج زندگی سالم است.»

همچنان ایتین کروگ، رئیس یکی از بخش‌های این سازمان، هشدار داد که مصرف الکول می‌تواند به خشونت، جراحات و بروز بیماری‌های گوناگون منجر شود.