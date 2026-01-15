خبر ها
سفارت بریتانیا در تهران بهطور موقت تعطیل شد
بریتانیا ناوقت چهارشنبه ۲۴ جدی، اعلام کرد که سفارت این کشور در تهران بهطور موقت تعطیل شده است.
براساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، یک مقام بریتانیایی گفته است که سفیر بریتانیا و تمامی کارکنان قونسلی بر اساس ارزیابیهای امنیتی و با هدف اولویت دادن به مصونیت کارمندان، تخلیه شدهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که مقامهای ایران در تلاش برای مهار اعتراضات گسترده و سراسری علیه رژیم جمهوری اسلامی هستند و همزمان دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، چند بار تهدید به مداخله کرده است.
بریتانیا و ایالات متحده همچنین پس از آنکه یک مقام ارشد ایرانی اعلام کرد تهران به کشورهای همسایه هشدار داده در صورت حمله واشنگتن، پایگاههای امریکایی را هدف قرار خواهد داد، بخشی از پرسنول خود را از پایگاههای نظامی در شرق میانه خارج کردند.
کریکت بورد افغانستان: بازیکنان تیم ملی تنها سالانه در دو لیگ تجارتی خارجی میتوانند بازی کنند
براساس پالیسی جدید بورد کریکت افغانستان، بازیکنان تیم ملی کریکت این کشور تنها میتوانند در یک سال در سه لیگ تجارتی خارجی بازی کنند و همزمان مکلف اند که در مسابقات داخلی نیز شرکت نمایند.
کریکت بورد افغانستان روز چهارشنبه، ۲۴ جدی، در اعلامیهای خبر داد که این تصمیم در جلسه عمومی سالانه بورد اتخاذ شده است تا «سلامت جسمی و روانی بازیکنان حفظ شود.»
بر اساس این اعلامیه، بازیکنان تیم ملی کریکت افغانستان در لیگ برتر کریکت افغانستان که شامل پنج تیم است و قرار است در اکتوبر ۲۰۲۶ در امارات متحده عربی آغاز شود، حضور خواهند داشت.
راشد خان، ستاره معروف کریکت افغانستان، در لیگهای تجارتی هند، امارات متحده عربی، امریکا، افریقای جنوبی و انگلستان بازی میکند. همکاران او، نوراحمد، مجیبالرحمن، رحمانالله گربز و الله محمد غضنفر، نیز در بسیاری از لیگهای جهان حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای دیگر نیز محدودیتهایی برای بازیکنان ملی خود دارند. در پاکستان، بازیکنان تیم ملی کریکت تنها اجازه دارند سالانه در دو لیگ خارجی بازی کنند، در حالی که در هند، بازیکنان مرد تیم ملی اجازه حضور در هیچ لیگ خارجی را ندارند.
اتحادیه اروپا وام ۹۰ میلیارد یورویی برای تأمین بودجه و نیازهای نظامی اوکراین تصویب کرد
اتحادیهٔ اروپا برای تأمین بودجه و نیازهای نظامی اوکراین، وام ۹۰ میلیارد یورویی را تصویب کرد.
کمیسیون اروپا اعلام کرد که این وام طی دو سال آینده برای تأمین بخش بزرگی از نیازهای مالی اوکراین پرداخت خواهد شد.
این اقدام در ماه جنوری پس از آن انجام میشود که رهبران اتحادیهٔ اروپا در ماه دسمبر گذشته تصمیم گرفتند بهجای اعطای «وام جبرانی» با تضمین داراییهای منجمدشدهٔ روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این وام را مستقیماً از بودجهٔ اتحادیهٔ اروپا به اوکراین اختصاص دهند.
سال گذشته، صندوق بینالمللی پول برآورد کرد که اوکراین برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به حدود ۱۳۵ میلیارد یورو نیاز خواهد داشت.
کییف هماکنون در آغاز بهار آینده با کسری بودجهای معادل ۷۱.۷ میلیارد یورو روبهرو است.
در حالیکه واشنگتن اعلام کرده است کمکهای مالی خود به اوکراین را کاهش میدهد، اتحادیهٔ اروپا تعهد کرده است که بخش بزرگی از این کسری را جبران کند.
طالبان: بیش از سه میلیارد افغانی بدهی نهادهای داخلی از نظام تصفیه شده است
حکومت طالبان میگوید که ۳.۳ میلیارد افغانی بدهی نهادهای داخلی بر نظام را که از حکومت پیشین بهجا مانده بود، تصفیه کرده است.
وزارت مالیهٔ طالبان روز چهارشنبه ۲۴ جدی اعلام کرد که این مبلغ از طریق بودجهٔ عمومی، از سال مالی ۱۴۰۲ تا پایان ماه قوس سال مالی ۱۴۰۴، به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
در اعلامیه افزوده شده است که این اقدام بهمنظور تأمین ثبات اقتصادی و رشد پایدار انجام شده و فشار مالی بر شرکتهای خصوصی را کاهش میدهد.
با این حال، جزئیاتی در مورد میزان سایر بدهیهای باقیمانده از حکومت گذشته ارائه نشده است، اما وزارت مالیه طالبان میگوید تمامی اشخاص و نهادهایی که چنین مطالباتی از نظام دارند، میتوانند با اسناد لازم به این وزارت مراجعه کنند.
IRC: هفده میلیون نفر در افغانستان به کمکهای فوری غذایی نیاز دارند
کمیتهٔ بینالمللی نجات (IRC) میگوید که در حال حاضر ۱۷ میلیون نفر در افغانستان بهطور فوری به کمکهای غذایی نیاز دارند.
در خبرنامهٔ این نهاد که روز سه شنبه ۲۳ جدی منتشر شده آمده است که تحقیقات این کمیته در آسیبپذیرترین مناطق افغانستان، عمق بحران گرسنگی را نشان میدهد و به همین دلیل، کمکهای غذایی خود را در ولایتهای بامیان، کنر و هرات افزایش داده است.
یافتههای (آیآرسی) نشان میدهد که در سروی انجامشده توسط این نهاد، ۹۵ درصد اشتراککنندگان وضعیت ضعیف مصرف غذایی داشتهاند که نشاندهندهٔ دسترسی ناکافی به غذا است.
همچنان ۹۵ درصد دیگر گفتهاند که با مشکلات شدید معیشتی روبهرو هستند، از دیگران پول قرض میگیرند و حتی معاینات طبی خود را به تعویق میاندازند.
یافتههای کمیتهٔ بینالمللی نجات نشان میدهد که به ۹۳ درصد کودکان زیر شش ماه و ۸۴ درصد کودکان زیر دو سال شیر مادر داده میشود و با درنظرداشت این وضعیت، پیشبینی میشود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ میلیون زن باردار یا شیرده با سوءتغذیهٔ شدید مواجه شوند.
کمیتهٔ بینالمللی نجات از سال ۱۹۸۸ میلادی در افغانستان فعالیت دارد و در سال ۲۰۲۵، در ۵ ولایت به ۷۸۰ هزار نفر کمک کرده است.
جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال امروز با برگزاری سه دیدار آغاز میشود
رقابتهای جام جهانی کریکت زیر نوزده سال امروز، پنجشنبه ۲۵ جدی، به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوی آغاز خواهد شد.
در نخستین روز، سه دیدار میان تیمهای زیر نوزده سال هند و ایالات متحده، زیمبابوی و اسکاتلند، و تانزانیا و ویستاندیز برگزار میشود.
تیم ملی کریکت زیر نوزده سال افغانستان نخستین بازی خود را روز جمعه در برابر تیم افریقای جنوبی انجام میدهد.
افغانستان پیش از این، دو دیدار دوستانه و تمرینی با تیمهای آسترالیا و سریلانکا برگزار کرده است. دیدار نهایی جام جهانی قرار است در ششم فبروری برگزار شود
صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان دستگیر شد
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (AMSO) می گوید که صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان در سکتور B-17 شهر اسلامآباد، پایتخت آن کشور، دستگیر شده است.
این سازمان دستگیری صمیم نعیمی را بهشدت محکوم کرده و در اعلامیۀ که روزچهارشنبه(۱۴ جنوری) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد گفته، با آنکه آقای نعیمی یک مکتوب رسمی از سفارت فرانسه در اختیار داشت، پولیس پاکستان او را دستگیر و به کمپ حاجی منتقل ساخته است.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان این اقدام پولیس پاکستان را نقض آشکار حقوق بشر، اصول حمایت از پناهجویان و ارزشهای اساسی آزادی بیان، خوانده است.
در اعلامیه گفته شده که صمیم نعیمی به دلیل فعالیتهای حرفهای رسانهای، تهدیدات امنیتی، سانسور و فشارهای سیاسی مجبور به ترک افغانستان شده و در صورت بازگرداندن اجباری به افغانستان، با تهدیدات جدی امنیتی روبهرو خواهد شد.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، بار دیگر تأکید کرده که روند انتقال خبرنگاران افغان به کشورهای امن باید هرچه زودتر تسریع شود، زیرا آنها در کشورهای ثالث، بهویژه در ایران و پاکستان، در امنیت قرار ندارند.
یونیسف: بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان در سال جاری به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) میگوید که انتظار میرود که در سال ۲۰۲۶، ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به شمول ۱۱.۶ میلیون کودک به کمکهای بشردوستانه نیاز داشته باشند.
یونیسف در گزارشی که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده، گفته است که بحران مصونیت در کشور عمیقتر شده و زنان در سنین باروری، کودکان، جوانان و گروههای به حاشیه راندهشده با خطرات فزاینده روبهرو هستند.
این نهاد افزوده است که برای ارائه کمکهای نجاتبخش و خدمات اساسی به ۱۲ میلیون نفر، بهشمول ۶.۵ میلیون کودک، بهگونه عاجل به ۹۴۹.۱ میلیون دالر نیاز دارد.
به گفته یونیسف، این سرمایهگذاری نه تنها نیازهای فوری بشردوستانه را تأمین خواهد کرد، بلکه آمادگی و انعطاف پذیری درازمدت جوامع را نیز تقویت میکند.
یونیسف تأکید کرده است که ادامه این حمایت از افغانستان برای اطمینان از اینکه هر کودک در کشور فرصت زنده ماندن و رشد را داشته باشد، حیاتی است.
مجاهد: بیش از دو و نیم میلیون دانشآموز در هزاران مدرسه دینی افغانستان مشغول تحصیلاند
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که در حال حاضر حدود ۲۱ هزار مدرسه دینی تحت چتر وزارت معارف در سراسر افغانستان فعالیت دارند.
به گفته او، نزدیک به دو و نیم میلیون دانشآموز در این مدارس مصروف فراگیری آموزشهای دینی هستند.
آقای مجاهد چهارشنبه ۲۴ جدی، در شبکه ایکس خود نوشته که این را هنگام سخنرانی در یک مدرسه جهادی در ولایت قندهار مطرح کرده است.
او افزود که طالبان به مدارس دینی و جهادی توجه ویژه داشتهاند.اما نگفته که این اظهارات دقیقاً چی زمانی صورت گرفته است.
سخنگوی حکومت طالبان همچنان ادعا کرد که به علوم مدرن نیز توجه شده و افزود که ۱۲ میلیون دانشآموز در مکاتب افغانستان «به آموزش علوم مدرن مصروف» هستند.
به گفته او، نصاب آموزشی نیز «اصلاح» شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰ دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدند و دروازههای پوهنتونها نیز به روی دختران و زنان در افغانستان بسته است.
در همین حال، شماری از نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری نسبت به گسترش مدارس دینی پس از بازگشت طالبان به قدرت ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که دانشآموزان این مدارس به سمت افراط گرایی تشویق میشوند.
وزارت خارجه امریکا: «دنیا فریب تلاش حکومت ایران برای تروریستخواندن معترضان را نمیخورد»
در ادامۀ اعتراضات گسترده در ایران، حساب وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا به فارسی در شبکۀ ایکس، به تلاش حکومت ایران برای معرفی معترضان به عنوان «تروریست» واکنش نشان داد.
این حساب در شبکۀ ایکس نوشته: «اینکه رژیم جمهوری اسلامی معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» مینامد، دنیا را فریب نمیدهد.»
این وزارت افزوده است: «اینها برچسبی هستند که برای توجیه خشونت به کار میروند، نه چیزی بیشتر. »
مقامهای ایران با تشدید اعتراضات، برخوردها با معترضان را افزایش داده و آنها را «تروریست» خوانده اند.
وزارت خارجۀ ایران نیز در روزهای گذشته با دعوت از سفرا و نمایندگیهای کشورهای خارجی در ایران، تلاش کرد با سخنرانی عباس عراقچی، وزیر خارجه و نمایش فیلم، اعمال خشونتهای بیسابقه علیه معترضان را توجیه کند.