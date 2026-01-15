براساس پالیسی جدید بورد کریکت افغانستان، بازیکنان تیم ملی کریکت این کشور تنها می‌توانند در یک سال در سه لیگ تجارتی خارجی بازی کنند و همزمان مکلف اند که در مسابقات داخلی نیز شرکت نمایند.

کریکت بورد افغانستان روز چهارشنبه، ۲۴ جدی، در اعلامیه‌ای خبر داد که این تصمیم در جلسه عمومی سالانه بورد اتخاذ شده است تا «سلامت جسمی و روانی بازیکنان حفظ شود.»

بر اساس این اعلامیه، بازیکنان تیم ملی کریکت افغانستان در لیگ برتر کریکت افغانستان که شامل پنج تیم است و قرار است در اکتوبر ۲۰۲۶ در امارات متحده عربی آغاز شود، حضور خواهند داشت.

راشد خان، ستاره معروف کریکت افغانستان، در لیگ‌های تجارتی هند، امارات متحده عربی، امریکا، افریقای جنوبی و انگلستان بازی می‌کند. همکاران او، نوراحمد، مجیب‌الرحمن، رحمان‌الله گربز و الله محمد غضنفر، نیز در بسیاری از لیگ‌های جهان حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای دیگر نیز محدودیت‌هایی برای بازیکنان ملی خود دارند. در پاکستان، بازیکنان تیم ملی کریکت تنها اجازه دارند سالانه در دو لیگ خارجی بازی کنند، در حالی که در هند، بازیکنان مرد تیم ملی اجازه حضور در هیچ لیگ خارجی را ندارند.