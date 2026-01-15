لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۲۵ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۰۰

خبر ها

لیندسی گراهام در دیدار با شهزاده رضا پهلوی بر حمایت از مردم ایران تاکید کرد

لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه امریکا
لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه امریکا

لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه امریکا در دیدار با شهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران بر حمایت از مردم ایران تاکید کرده است.

در این دیدار که آقای گراهام ویدئوی آن را در شبکۀ ایکس منتشر کرده، به آقای پهلوی گفته است که در کنار مردم ایران و مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است.

او در این دیدار باردیگر بر «در راه بودن کمک» برای مردم ایران تأکید می‌کند.

گراهام خطاب به شهزاده رضا پهلوی می‌گوید: «این مردم ایران هستند که رهبر بعدی خود را انتخاب خواهند کرد و من بی‌صبرانه منتظرم روزی را ببینم که چنین فرصتی داشته باشند. اما شما در این مقطع واقعاً به‌خوبی ظاهر شده‌اید و روایتی قانع‌کننده برای مردم رنج‌کشیده ایران ارائه داده‌اید. من با تمام وجود باور دارم که کمک در راه است.»

رضا پهلوی نیز در این ویدئو می‌گوید هرگونه کمک و همبستگی به مردم شجاع ایران باعث می‌شود آنها زودتر به پیروزی برسند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا روز سه‌شنبه از ایرانیان خواست به اعتراضات ادامه دهند و گفت که «کمک در راه است.»

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

دونالد ترمپ: اگر مردم ایران رهبری رضا پهلوی را بپذیرند، من مشکلی ندارم

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می گوید که تا کنون با شهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران گفت‌‌وگو نداشته و افزود «نمی‌دانم کشورش رهبری او را قبول می‌کند یا نه، و البته اگر بپذیرند، برای من مشکلی نخواهد بود.»

براساس گزارش رویترز، دونالد ترمپ در گفت‌وگو با خبرنگار این خبرگزاری در دفتر کارش همچنین گفت: «او خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما نمی‌دانم در کشور خودش چگونه مورد استقبال قرار می‌گیرد. واقعاً هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم و خیلی چیزها را بررسی می‌کنیم.»

در اعتراضات گسترده‌ای جاری در ایران، شعار «جاوید شاه» و «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» از شعارهای شاخص معترضان در بسیاری شهرهای ایران است.

معترضان شعارهای ضد حکومت و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را نیز سر داده‌اند.

ادامه خبر ...

در یک انفجار در ولایت ننگرهار چهارده تن زخمی شدند

افغانستان - نقشۀ ولایت ننگرهار
افغانستان - نقشۀ ولایت ننگرهار

بر اثر یک انفجار در ولسوالی بتی‌کوت ولایت ننگرهار، چهارده تن زخمی شده‌اند.

فرماندهی امنیهٔ طالبان در ننگرهار امروز گفت که این افراد پس از چاشت چهارشنبه، در منطقهٔ سپین‌خور در نتیجهٔ انفجار یک بالون گاز زخمی شده‌اند.

به گفتهٔ منابع، این بالون گاز در یک هوتل انفجار کرده و تمامی زخمی‌ها کارمندان همان هوتل هستند.

زخمی‌های این رویداد به مراکز صحی منتقل شده‌اند.

ادامه خبر ...

کریکت بورد افغانستان: بازیکنان تیم ملی تنها سالانه در دو لیگ تجارتی خارجی می‌توانند بازی کنند

آرشیف
آرشیف

براساس پالیسی جدید بورد کریکت افغانستان، بازیکنان تیم ملی کریکت این کشور تنها می‌توانند در یک سال در سه لیگ تجارتی خارجی بازی کنند و همزمان مکلف اند که در مسابقات داخلی نیز شرکت نمایند.

کریکت بورد افغانستان روز چهارشنبه، ۲۴ جدی، در اعلامیه‌ای خبر داد که این تصمیم در جلسه عمومی سالانه بورد اتخاذ شده است تا «سلامت جسمی و روانی بازیکنان حفظ شود.»

بر اساس این اعلامیه، بازیکنان تیم ملی کریکت افغانستان در لیگ برتر کریکت افغانستان که شامل پنج تیم است و قرار است در اکتوبر ۲۰۲۶ در امارات متحده عربی آغاز شود، حضور خواهند داشت.

راشد خان، ستاره معروف کریکت افغانستان، در لیگ‌های تجارتی هند، امارات متحده عربی، امریکا، افریقای جنوبی و انگلستان بازی می‌کند. همکاران او، نوراحمد، مجیب‌الرحمن، رحمان‌الله گربز و الله محمد غضنفر، نیز در بسیاری از لیگ‌های جهان حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای دیگر نیز محدودیت‌هایی برای بازیکنان ملی خود دارند. در پاکستان، بازیکنان تیم ملی کریکت تنها اجازه دارند سالانه در دو لیگ خارجی بازی کنند، در حالی که در هند، بازیکنان مرد تیم ملی اجازه حضور در هیچ لیگ خارجی را ندارند.

ادامه خبر ...

سفارت بریتانیا در تهران به‌طور موقت تعطیل شد

نیروهای ایرانی در مقابل ساختمان سفارت بریتانیا در تهران، ۱۴ جنوری
نیروهای ایرانی در مقابل ساختمان سفارت بریتانیا در تهران، ۱۴ جنوری

بریتانیا ناوقت چهارشنبه ۲۴ جدی، اعلام کرد که سفارت این کشور در تهران به‌طور موقت تعطیل شده است.

براساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، یک مقام بریتانیایی گفته است که سفیر بریتانیا و تمامی کارکنان قونسلی بر اساس ارزیابی‌های امنیتی و با هدف اولویت دادن به مصونیت کارمندان، تخلیه شده‌اند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های ایران در تلاش برای مهار اعتراضات گسترده و سراسری علیه رژیم جمهوری اسلامی هستند و هم‌زمان دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، چند بار تهدید به مداخله کرده است.

بریتانیا و ایالات متحده همچنین پس از آن‌که یک مقام ارشد ایرانی اعلام کرد تهران به کشورهای همسایه هشدار داده در صورت حمله واشنگتن، پایگاه‌های امریکایی را هدف قرار خواهد داد، بخشی از پرسنول خود را از پایگاه‌های نظامی در شرق میانه خارج کردند.

ادامه خبر ...

اتحادیه اروپا وام ۹۰ میلیارد یورویی برای تأمین بودجه و نیازهای نظامی اوکراین تصویب کرد

اتحادیهٔ اروپا برای تأمین بودجه و نیازهای نظامی اوکراین، وام ۹۰ میلیارد یورویی را تصویب کرد.

کمیسیون اروپا اعلام کرد که این وام طی دو سال آینده برای تأمین بخش بزرگی از نیازهای مالی اوکراین پرداخت خواهد شد.

این اقدام در ماه جنوری پس از آن انجام می‌شود که رهبران اتحادیهٔ اروپا در ماه دسمبر گذشته تصمیم گرفتند به‌جای اعطای «وام جبرانی» با تضمین دارایی‌های منجمدشدهٔ روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این وام را مستقیماً از بودجهٔ اتحادیهٔ اروپا به اوکراین اختصاص دهند.

سال گذشته، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد که اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به حدود ۱۳۵ میلیارد یورو نیاز خواهد داشت.

کی‌یف هم‌اکنون در آغاز بهار آینده با کسری بودجه‌ای معادل ۷۱.۷ میلیارد یورو روبه‌رو است.

در حالی‌که واشنگتن اعلام کرده است کمک‌های مالی خود به اوکراین را کاهش می‌دهد، اتحادیهٔ اروپا تعهد کرده است که بخش بزرگی از این کسری را جبران کند.

ادامه خبر ...

طالبان: بیش از سه میلیارد افغانی بدهی نهادهای داخلی از نظام تصفیه شده است

آرشیف
آرشیف

حکومت طالبان می‌گوید که ۳.۳ میلیارد افغانی بدهی نهادهای داخلی بر نظام را که از حکومت پیشین به‌جا مانده بود، تصفیه کرده است.

وزارت مالیهٔ طالبان روز چهارشنبه ۲۴ جدی اعلام کرد که این مبلغ از طریق بودجهٔ عمومی، از سال مالی ۱۴۰۲ تا پایان ماه قوس سال مالی ۱۴۰۴، به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.

در اعلامیه افزوده شده است که این اقدام به‌منظور تأمین ثبات اقتصادی و رشد پایدار انجام شده و فشار مالی بر شرکت‌های خصوصی را کاهش می‌دهد.

با این حال، جزئیاتی در مورد میزان سایر بدهی‌های باقی‌مانده از حکومت گذشته ارائه نشده است، اما وزارت مالیه طالبان می‌گوید تمامی اشخاص و نهادهایی که چنین مطالباتی از نظام دارند، می‌توانند با اسناد لازم به این وزارت مراجعه کنند.

ادامه خبر ...

IRC: هفده میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند

آرشیف
آرشیف

کمیتهٔ بین‌المللی نجات (IRC) می‌گوید که در حال حاضر ۱۷ میلیون نفر در افغانستان به‌طور فوری به کمک‌های غذایی نیاز دارند.

در خبرنامهٔ این نهاد که روز سه شنبه ۲۳ جدی منتشر شده آمده است که تحقیقات این کمیته در آسیب‌پذیرترین مناطق افغانستان، عمق بحران گرسنگی را نشان می‌دهد و به همین دلیل، کمک‌های غذایی خود را در ولایت‌های بامیان، کنر و هرات افزایش داده است.

یافته‌های (آی‌آرسی) نشان می‌دهد که در سروی انجام‌شده توسط این نهاد، ۹۵ درصد اشتراک‌کنندگان وضعیت ضعیف مصرف غذایی داشته‌اند که نشان‌دهندهٔ دسترسی ناکافی به غذا است.

همچنان ۹۵ درصد دیگر گفته‌اند که با مشکلات شدید معیشتی روبه‌رو هستند، از دیگران پول قرض می‌گیرند و حتی معاینات طبی خود را به تعویق می‌اندازند.

یافته‌های کمیتهٔ بین‌المللی نجات نشان می‌دهد که به ۹۳ درصد کودکان زیر شش ماه و ۸۴ درصد کودکان زیر دو سال شیر مادر داده می‌شود و با درنظرداشت این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ میلیون زن باردار یا شیرده با سوءتغذیهٔ شدید مواجه شوند.

کمیتهٔ بین‌المللی نجات از سال ۱۹۸۸ میلادی در افغانستان فعالیت دارد و در سال ۲۰۲۵، در ۵ ولایت به ۷۸۰ هزار نفر کمک‌ کرده است.

ادامه خبر ...

جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال امروز با برگزاری سه دیدار آغاز می‌شود

آرشیف
آرشیف

رقابت‌های جام جهانی کریکت زیر نوزده سال امروز، پنج‌شنبه ۲۵ جدی، به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوی آغاز خواهد شد.

در نخستین روز، سه دیدار میان تیم‌های زیر نوزده سال هند و ایالات متحده، زیمبابوی و اسکاتلند، و تانزانیا و ویست‌اندیز برگزار میشود.

تیم ملی کریکت زیر نوزده سال افغانستان نخستین بازی خود را روز جمعه در برابر تیم افریقای جنوبی انجام می‌دهد.

افغانستان پیش از این، دو دیدار دوستانه و تمرینی با تیم‌های آسترالیا و سریلانکا برگزار کرده است. دیدار نهایی جام جهانی قرار است در ششم فبروری برگزار شود

ادامه خبر ...

صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان دستگیر شد

عکس جنبۀ تزینی دارد(آرشیف)
عکس جنبۀ تزینی دارد(آرشیف)

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (AMSO) می گوید که صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان در سکتور B-17 شهر اسلام‌آباد، پایتخت آن کشور، دستگیر شده است.

این سازمان دستگیری صمیم نعیمی را به‌شدت محکوم کرده و در اعلامیۀ که روزچهارشنبه(۱۴ جنوری) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد گفته، با آن‌که آقای نعیمی یک مکتوب رسمی از سفارت فرانسه در اختیار داشت، پولیس پاکستان او را دستگیر و به کمپ حاجی منتقل ساخته است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان این اقدام پولیس پاکستان را نقض آشکار حقوق بشر، اصول حمایت از پناهجویان و ارزش‌های اساسی آزادی بیان، خوانده است.

در اعلامیه گفته شده که صمیم نعیمی به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ای، تهدیدات امنیتی، سانسور و فشارهای سیاسی مجبور به ترک افغانستان شده و در صورت بازگرداندن اجباری به افغانستان، با تهدیدات جدی امنیتی روبه‌رو خواهد شد.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان، بار دیگر تأکید کرده که روند انتقال خبرنگاران افغان به کشورهای امن باید هرچه زودتر تسریع شود، زیرا آنها در کشورهای ثالث، به‌ویژه در ایران و پاکستان، در امنیت قرار ندارند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG