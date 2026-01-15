کمیتهٔ بین‌المللی نجات (IRC) می‌گوید که در حال حاضر ۱۷ میلیون نفر در افغانستان به‌طور فوری به کمک‌های غذایی نیاز دارند.

در خبرنامهٔ این نهاد که روز سه شنبه ۲۳ جدی منتشر شده آمده است که تحقیقات این کمیته در آسیب‌پذیرترین مناطق افغانستان، عمق بحران گرسنگی را نشان می‌دهد و به همین دلیل، کمک‌های غذایی خود را در ولایت‌های بامیان، کنر و هرات افزایش داده است.

یافته‌های (آی‌آرسی) نشان می‌دهد که در سروی انجام‌شده توسط این نهاد، ۹۵ درصد اشتراک‌کنندگان وضعیت ضعیف مصرف غذایی داشته‌اند که نشان‌دهندهٔ دسترسی ناکافی به غذا است.

همچنان ۹۵ درصد دیگر گفته‌اند که با مشکلات شدید معیشتی روبه‌رو هستند، از دیگران پول قرض می‌گیرند و حتی معاینات طبی خود را به تعویق می‌اندازند.

یافته‌های کمیتهٔ بین‌المللی نجات نشان می‌دهد که به ۹۳ درصد کودکان زیر شش ماه و ۸۴ درصد کودکان زیر دو سال شیر مادر داده می‌شود و با درنظرداشت این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ میلیون زن باردار یا شیرده با سوءتغذیهٔ شدید مواجه شوند.

کمیتهٔ بین‌المللی نجات از سال ۱۹۸۸ میلادی در افغانستان فعالیت دارد و در سال ۲۰۲۵، در ۵ ولایت به ۷۸۰ هزار نفر کمک‌ کرده است.