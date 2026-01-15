لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

پوتین اعتمادنامه‌ی سفیر طالبان در مسکو را تحویل گرفت

ولادیمیر پوتین و گل حسن حسن سفیر طالبان در مسکو
ولادیمیر پوتین و گل حسن حسن سفیر طالبان در مسکو

گل حسن حسن سفیر طالبان روز پنجشنبه، ۲۵ جدی در مسکو اعتمادنامه‌ای خود را به ولادیمیر پوتین تحویل داد.

روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.

گل حسن حسن در ماه سرطان سال جاری به‌عنوان سفیر طالبان در مسکو گماشته شد.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در مراسم اعتمادنامه‌ی ۳۴ سفیر خارج را پذیرفت و گفت که کشورش

خواستار افغانستان متحد، مستقل، صلح‌آمیز و عاری از جنگ، تروریسم و قاچاق مواد مخدر است.

در یک انفجار در ولایت ننگرهار چهارده تن زخمی شدند

افغانستان - نقشۀ ولایت ننگرهار
افغانستان - نقشۀ ولایت ننگرهار

بر اثر یک انفجار در ولسوالی بتی‌کوت ولایت ننگرهار، چهارده تن زخمی شده‌اند.

فرماندهی امنیهٔ طالبان در ننگرهار امروز گفت که این افراد پس از چاشت چهارشنبه، در منطقهٔ سپین‌خور در نتیجهٔ انفجار یک بالون گاز زخمی شده‌اند.

به گفتهٔ منابع، این بالون گاز در یک هوتل انفجار کرده و تمامی زخمی‌ها کارمندان همان هوتل هستند.

زخمی‌های این رویداد به مراکز صحی منتقل شده‌اند.

طالبان: بیش از سه میلیارد افغانی بدهی نهادهای داخلی از نظام تصفیه شده است

آرشیف
آرشیف

حکومت طالبان می‌گوید که ۳.۳ میلیارد افغانی بدهی نهادهای داخلی بر نظام را که از حکومت پیشین به‌جا مانده بود، تصفیه کرده است.

وزارت مالیهٔ طالبان روز چهارشنبه ۲۴ جدی اعلام کرد که این مبلغ از طریق بودجهٔ عمومی، از سال مالی ۱۴۰۲ تا پایان ماه قوس سال مالی ۱۴۰۴، به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.

در اعلامیه افزوده شده است که این اقدام به‌منظور تأمین ثبات اقتصادی و رشد پایدار انجام شده و فشار مالی بر شرکت‌های خصوصی را کاهش می‌دهد.

با این حال، جزئیاتی در مورد میزان سایر بدهی‌های باقی‌مانده از حکومت گذشته ارائه نشده است، اما وزارت مالیه طالبان می‌گوید تمامی اشخاص و نهادهایی که چنین مطالباتی از نظام دارند، می‌توانند با اسناد لازم به این وزارت مراجعه کنند.

IRC: هفده میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند

آرشیف
آرشیف

کمیتهٔ بین‌المللی نجات (IRC) می‌گوید که در حال حاضر ۱۷ میلیون نفر در افغانستان به‌طور فوری به کمک‌های غذایی نیاز دارند.

در خبرنامهٔ این نهاد که روز سه شنبه ۲۳ جدی منتشر شده آمده است که تحقیقات این کمیته در آسیب‌پذیرترین مناطق افغانستان، عمق بحران گرسنگی را نشان می‌دهد و به همین دلیل، کمک‌های غذایی خود را در ولایت‌های بامیان، کنر و هرات افزایش داده است.

یافته‌های (آی‌آرسی) نشان می‌دهد که در سروی انجام‌شده توسط این نهاد، ۹۵ درصد اشتراک‌کنندگان وضعیت ضعیف مصرف غذایی داشته‌اند که نشان‌دهندهٔ دسترسی ناکافی به غذا است.

همچنان ۹۵ درصد دیگر گفته‌اند که با مشکلات شدید معیشتی روبه‌رو هستند، از دیگران پول قرض می‌گیرند و حتی معاینات طبی خود را به تعویق می‌اندازند.

یافته‌های کمیتهٔ بین‌المللی نجات نشان می‌دهد که به ۹۳ درصد کودکان زیر شش ماه و ۸۴ درصد کودکان زیر دو سال شیر مادر داده می‌شود و با درنظرداشت این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ میلیون زن باردار یا شیرده با سوءتغذیهٔ شدید مواجه شوند.

کمیتهٔ بین‌المللی نجات از سال ۱۹۸۸ میلادی در افغانستان فعالیت دارد و در سال ۲۰۲۵، در ۵ ولایت به ۷۸۰ هزار نفر کمک‌ کرده است.

صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان دستگیر شد

عکس جنبۀ تزینی دارد(آرشیف)
عکس جنبۀ تزینی دارد(آرشیف)

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (AMSO) می گوید که صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان در سکتور B-17 شهر اسلام‌آباد، پایتخت آن کشور، دستگیر شده است.

این سازمان دستگیری صمیم نعیمی را به‌شدت محکوم کرده و در اعلامیۀ که روزچهارشنبه(۱۴ جنوری) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد گفته، با آن‌که آقای نعیمی یک مکتوب رسمی از سفارت فرانسه در اختیار داشت، پولیس پاکستان او را دستگیر و به کمپ حاجی منتقل ساخته است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان این اقدام پولیس پاکستان را نقض آشکار حقوق بشر، اصول حمایت از پناهجویان و ارزش‌های اساسی آزادی بیان، خوانده است.

در اعلامیه گفته شده که صمیم نعیمی به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ای، تهدیدات امنیتی، سانسور و فشارهای سیاسی مجبور به ترک افغانستان شده و در صورت بازگرداندن اجباری به افغانستان، با تهدیدات جدی امنیتی روبه‌رو خواهد شد.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان، بار دیگر تأکید کرده که روند انتقال خبرنگاران افغان به کشورهای امن باید هرچه زودتر تسریع شود، زیرا آنها در کشورهای ثالث، به‌ویژه در ایران و پاکستان، در امنیت قرار ندارند.

یونیسف: بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

آرشیف
آرشیف

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) می‌گوید که انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۶، ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به شمول ۱۱.۶ میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند.

یونیسف در گزارشی که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرده، گفته است که بحران مصونیت در کشور عمیق‌تر شده و زنان در سنین باروری، کودکان، جوانان و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده با خطرات فزاینده روبه‌رو هستند.

این نهاد افزوده است که برای ارائه کمک‌های نجات‌بخش و خدمات اساسی به ۱۲ میلیون نفر، به‌شمول ۶.۵ میلیون کودک، به‌گونه عاجل به ۹۴۹.۱ میلیون دالر نیاز دارد.
به گفته یونیسف، این سرمایه‌گذاری نه تنها نیازهای فوری بشردوستانه را تأمین خواهد کرد، بلکه آمادگی و انعطاف پذیری درازمدت جوامع را نیز تقویت می‌کند.

یونیسف تأکید کرده است که ادامه این حمایت از افغانستان برای اطمینان از این‌که هر کودک در کشور فرصت زنده ماندن و رشد را داشته باشد، حیاتی است.

مجاهد: بیش از دو و نیم میلیون دانش‌آموز در هزاران مدرسه دینی افغانستان مشغول تحصیل‌اند

آرشیف
آرشیف

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید که در حال حاضر حدود ۲۱ هزار مدرسه دینی تحت چتر وزارت معارف در سراسر افغانستان فعالیت دارند.

به گفته او، نزدیک به دو و نیم میلیون دانش‌آموز در این مدارس مصروف فراگیری آموزش‌های دینی هستند.

آقای مجاهد چهارشنبه ۲۴ جدی، در شبکه ایکس خود نوشته که این را هنگام سخنرانی در یک مدرسه جهادی در ولایت قندهار مطرح کرده است.

او افزود که طالبان به مدارس دینی و جهادی توجه ویژه داشته‌اند.اما نگفته که این اظهارات دقیقاً چی زمانی صورت گرفته است.

سخنگوی حکومت طالبان همچنان ادعا کرد که به علوم مدرن نیز توجه شده و افزود که ۱۲ میلیون دانش‌آموز در مکاتب افغانستان «به آموزش علوم مدرن مصروف» هستند.

به گفته او، نصاب آموزشی نیز «اصلاح» شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰ دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدند و دروازه‌های پوهنتون‌ها نیز به روی دختران و زنان در افغانستان بسته است.

در همین حال، شماری از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به گسترش مدارس دینی پس از بازگشت طالبان به قدرت ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که دانش‌آموزان این مدارس به سمت افراط گرایی تشویق می‌شوند.

نت‌بلاکس: ایران بیش از ۱۳۲ ساعت بدون اینترنت

قطع اینترنیت
قطع اینترنیت

بر اساس گزارش نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر پایش قطع اینترنت در جهان، اینترنت در ایران وارد ششمین روز قطعی سراسری شده و همچنان نشانه‌ای از بازگشت پایدار ارتباطات دیده نمی‌شود.

نت‌بلاکس بامداد سه‌شنبه در به‌روزرسانی خود اعلام کرد که داده‌های سنجشی نشان می‌دهد ایران همچنان «آفلاین» است و کشور یک روز دیگر را در «تاریکی دیجیتال» آغاز کرده است. به گفته این نهاد، با عبور مدت قطعی اینترنت از ۱۳۲ ساعت، «گزارش‌های اولیه از وجود هزاران کشته حکایت دارد»، اما نبود دسترسی به اینترنت امکان راستی‌آزمایی مستقل و روشن‌شدن ابعاد واقعی تلفات را به‌شدت محدود کرده است.

بر پایه اطلاعات موجود، اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از ساعت ۱۰ شب به وقت تهران در پنج‌شنبه ۱۸ جدی به‌طور کامل قطع شده و تا زمان انتشار این گزارش همچنان برقرار نشده است.

نت‌بلاکس در به‌روزرسانی‌های قبلی خود هم نوشته بود: «هر ویدئویی هم که از این وضعیت بیرون می‌رسد، نشان‌دهندهٔ استفادهٔ گسترده از زور علیه غیرنظامیان است».

تیم‌های کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان و سریلانکا امروز در بازی تمرینی به مصاف هم می‌روند

تیم زیر نزده سال افغانستان
تیم زیر نزده سال افغانستان

تیم های کریکت زیر سن نزده سال افغانستان و سریلانکا امروز چهارشنبه در یک بازی تمرینی به مصاف هم می روند.

این بازی پنجاه اووره در آستانۀ رقابت های جام بین المللی کریکت زیر نزده سال، ساعت ۱۲ ظهر به وقت افغانستان در ویندهوک پایتخت نامیبیا آغاز می شود.

پیش از این، تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد.

رقابت های جام جهانی کریکت زیر سن نزده سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوی روز پنجشنبه (۲۵ جدی) آغاز می شود.

امیرخان متقی با نماینده دفتر یوناما در افغانستان دیدار کرد

امیرخان متقی و سرپرست یوناما
امیرخان متقی و سرپرست یوناما

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، با جورجت گانیون، سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که روز سه‌شنبه، ۲۳ جدی در کابل برگزار شد، دو طرف درباره موضوع‌های مختلفی از جمله روند دوحه، مبارزه با مواد مخدر و همکاری‌های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. همچنان، سفر نزدیک معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روزمری دی‌کارلو، به افغانستان و برگزاری نشست‌های کاری آینده نیز در دستور گفت‌وگوها قرار داشت.

به گزارش رسانه‌های داخلی، امیرخان متقی ضمن اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در روند دوحه، گفت که اقدامات عملی از سوی دیگر طرف‌ها، به‌ویژه در زمینه ایجاد معیشت‌های بدیل و رفع محدودیت‌های بانکی، کافی نبوده است. او تأکید کرد که برای بهبود وضعیت، نیاز به گام‌های عملی و سریع‌تر وجود دارد.

در همین حال، جورجت گانیون نتایج نشست‌های کاری دوحه را مثبت خواند و بر ضرورت ادامه همکاری‌ها و تدوین یک استراتیژی مشترک برای پیشبرد امور در آینده تأکید کرد.

