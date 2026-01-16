وزیر خارجه ترکیه می‌گوید که این کشور عضو ناتو در حال گفت‌وگو با پاکستان و عربستان سعودی برای پیوستن به یک ائتلاف دفاعی است که در ماه سپتامبر میان این دو کشور ایجاد شده است.

هاکان فیدان، روز پنج‌شنبه، ۲۵ جدی به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر بحث‌ها و گفت‌وگوهایی جریان دارد، اما تاکنون هیچ توافقی به امضا نرسیده است.»

او افزود که دیدگاه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، «گسترده‌تر و جامع‌تر است و هدف آن ایجاد یک پلتفرم بزرگ‌تر» می‌باشد.

از سوی هم رضا حیات حراج، وزیر صنایع دفاعی پاکستان، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که این توافق احتمالی میان سه قدرت منطقه‌ای، جدا از توافق دوجانبه عربستان سعودی و پاکستان است که سال گذشته اعلام شده بود.

به گفته او، برای نهایی شدن این توافق، رسیدن به اجماع کامل میان هر سه کشور ضروری است.

توافق دفاعی میان پاکستان و عربستان چند ماه پس از درگیری شدید چهارروزه میان پاکستان و هند در ماه می سال گذشته میلادی امضا شد.