سازمان صحی جهان از بستهشدن و توقف فعالیت صدها مرکز صحی در افغانستان خبر میدهد
سازمان صحی جهان (WHO) میگوید که از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون، ۴۴۵ مرکز صحی در افغانستان بسته یا فعالیت آن متوقف شده است.
به گفته این سازمان، از میان این مراکز، ۹۱ مرکز پس از دریافت بودجه دوباره به فعالیت آغاز کردهاند.
براساس معلومات سازمان صحی جهان، مراکز صحیای که در جریان سال روان میلادی متأثر شدهاند، شامل تیمهای سیار صحی، تیمهای تغذیه و مراکز صحی خانواده ها میشوند که با حمایت بینالمللی فعالیت میکردند.
همزمان گفته میشود که از آغاز سال روان تاکنون حدود ۲.۵ میلیون پناهجو از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند؛ امری که فشار بر سکتور صحت کشور را بیش از پیش افزایش داده است.
در این حال کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اخیراً گفت که قرار است به کمک بانک انکشاف اسلامی در ولایت های کنر، کندهار و دایکندی، سه مرکز صحی بسازد.
به گفتۀ این سازمان، نزدیک به ٢٤٠ هزار بیجا شدۀ داخلی، عودت کننده ها و باشنده های محل، از خدمات این مراکز بهره خواهند برد.
ایالت استرالیا پس از تیراندازی در ساحل باندی، قوانین سختگیرانهتر اسلحه را تصویب کرد
ایالت نیو ساوت ولز استرالیا روز چهارشنبه، ۳ جدی، قوانین سختگیرانه جدید مالکیت سلاح و ضدتروریسم را تصویب کرد.
این قوانین پس از تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی تصویب شده که مالکیت اسلحه را محدود کرده، نمایش عمومی نمادهای تروریستی را ممنوع میکند و قدرت پولیس برای کنترل اعتراضات را تقویت می کند.
کریس مینس، صدراعظم نیو ساوت ولز گفته که همه ممکن است از این اصلاحات سختگیرانه حمایت نکنند، اما دولت او هر کاری را برای امنیت مردم انجام میدهد.
این قوانین با مخالفت های هم روبرو شده است.
تیراندازی در ساحل بوندی، مرگبارترین تیراندازی استرالیا در نزدیک به سه دهه اخیر بود که جان دستکم ۱۲ نفر را گرفت.
لوی درستیز لیبیا و چهار مقام ارشد نظامی در سقوط جت تجاری نزدیک انقره کشته شدند
محمد علی احمد الحداد لوی درستیز لیبیا و چهار مقام ارشد نظامی دیگر، شام سهشنبه، ۲ جدی در پی سقوط یک جت تجاری اندکی پس از برخاستن از شهر انقره جان باختند.
به گفته علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه لاشه طیاره توسط نیروهای امنیتی ترکیه در ولسوالی هایمانا در نزدیکی انقره پیدا شده است. در این سانحه، سه خدمه پرواز نیز کشته شدهاند.
عبدالحمید دبیبه، نخستوزیر لیبیا در صفحه فیسبوک نیز این موضوع را تایید کردند.
محمد الحداد پیش از این حادثه، روز سهشنبه در انقره با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، و همتای ترک خود سلجوق بایراکتاراوغلو دیدار کرده بود و در حال بازگشت به طرابلس بود.
مقامای ترکیه گفتند در مورد این حادثه تحقیق میکنند.
محمد الحداد از ماه آگست سال ۲۰۲۰ به عنوان لوی درستیز لیبیا فعالیت میکرد و از سوی دولت وقت به رهبری فایز السراج منصوب شده بود.
لیبیا در حال حاضر میان دولت بهرسمیتشناختهشده از سوی سازمان ملل در طرابلس به رهبری عبدالحمید دبیبه و اداره رقیب در شرق کشور به رهبری خلیفه حفتر تقسیم شده است.
این کشور شمال افریقا از سال ۲۰۱۱، پس از قیام مورد حمایت ناتو که به سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی انجامید، دچار چنددستگی شده است.
پاکستان شرکت هوایی ملی «پیآیای» را به ارزش ۴۸۲ میلیون دالر فروخت
پاکستان روز سهشنبه شرکت هوایی ملی این کشور، «پاکستان اینترنشنل ایرلاینز» (PIA)، را سکتور خصوصی واگذار کرد.
این شرکت هوایی به بهای ۱۳۵ میلیارد روپیه پاکستانی معادل ۴۸۲ میلیون دالر فروخته شد، پس از آنکه دو شرکت پاکستانی برای اشتراک در لیلام آزاد واجد شرایط شناخته شدند.
این داوطلبی بهصورت زنده پخش شد و دو طرف برای خرید ۷۵ درصد سهام این شرکت با هم رقابت کردند.
محمد اورنگزیب، وزیر مالیه پاکستان گفت که دولت دیگر نمیخواهد هزینه زیان شرکتهای دولتی را بپردازد و این اقدام بخشی از اصلاحات اقتصادی مرتبط با برنامه صندوق بینالمللی پول است.
شرکت هوایی PIA سالها با مشکلات مالی، مدیریتی و عملیاتی روبهرو بود
در حال حاضر، این شرکت ۱۸ طیاره فعال دارد، به ۷۸ مقصد بینالمللی پرواز میکند و حدود ۶ هزار کارمند در آن مشغول کار هستند.
ایران دو مرد را در مازندران اعدام کرد
قوه قضاییه ایران روز سهشنبه، ۲ جدی از اجرای حکم اعدام بر دو مرد در شمال این کشور خبر داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران نوشته که این دو مرد در سال ۲۰۲۲ در ولایت مازندران به تجاوز محکوم شده بودند.
هویت این افراد فاش نشده است.
ماه گذشته نیز ایران یک مرد را که به تجاوز جنسی بر دو زن در ولایت شمالی سمنان محکوم شده بود، بهگونه علنی اعدام کرد.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل، ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر بیشترین اجرای مجازات اعدام به شمار میرود.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل سه مرکز صحی در قندهار، کنر و دایکندی میسازد
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اعلام کرده است که سه مرکز صحی را در ولایتهای قندهار، کنر و دایکندی اعمار میکند.
این نهاد سازمان ملل روز سهشنبه، ۲ جدی، با نشر اعلامیهای در صفحه ایکس خود نوشته است که این پروژه با هزینه سه میلیون دالر و در مدت دو سال تکمیل خواهد شد.
به گفته یوان اچ سی آر، هزینه این پروژه از بودجه صندوق بشردوستانه افغانستان تأمین میشود.
بر اساس اعلامیه، شفاخانه کنر به حدود ۱۵۰ هزار نفر و مراکز صحی قندهار و دایکندی هرکدام به ۴۵ هزار نفر خدمات میدهند و در مجموع بیش از ۲۴۰ هزار نفر از بازگشت کنندگان از این مراکز مستفید خواهند شد.
این در حالی است که از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۲.۵ میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور بازگشتهاند که بسیاری از آنان در شرایط دشوار زندگی میکنند.
پیش از این نیز شماری از بازگشتکنندگان از کمبود خدمات صحی شکایت کرده بودند.
حملات روسیه بر اوکراین سه کشته بر جا گذاشته و برق هزاران نفر قطع شده است
مقامهای اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه در روز سهشنبه دستکم سه کشته برجا گذاشت و در سرمای شدید زمستان، برق هزاران نفر را در سراسر اوکراین قطع کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفت حملات پیش از کریسمس نشان میدهد که کرملین هیچ قصدی برای پایان دادن به تهاجمی که در فبروری ۲۰۲۲ آغاز کرده، ندارد.
به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این حملات از ۶۳۵ پهپاد و ۳۸ موشک استفاده کرده است.
این حملات یک روز پس از کشته شدن یک جنرال روس در انفجار موتر در مسکو و همزمان با برگزاری گفتوگوهای جداگانه دو طرف با مقامهای امریکایی در میامی انجام شد؛ گفتوگوهایی که تاکنون نشانهای از پیشرفت چشمگیر در آن دیده نشده است.
زلنسکی گفت یک کودک چهار ساله در منطقه ژیتومیر در مرکز اوکراین کشته شده است؛ جایی که یک طیاره بیپیلوت روسی به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد.
او افزود کارگران بهسرعت در تلاش ترمیم زیرساختهای انرژی آسیبدیده هستند؛ حملاتی که باعث قطع اضطراری برق در چندین منطقه، آن هم در سرمای شدید زمستان، شده است.
هند و طالبان از گسترش همکاریهای مشترک برای تقویت نظام صحی افغانستان خبر دادند
حکومت هند و طالبان میگویند قصد دارند در راستای تقویت نظام صحی افغانستان همکاریهای مشترکی داشته باشند.
وزارت خارجه هند روز دوشنبه ۲۲ دسمبر در اعلامیهای تأکید کرده است که این کشور مراکز درمان سرطان را در افغانستان ایجاد میکند و تیمی از داکتران هندی برای همکاری و تبادل تجربه با داکتران افغان به این کشور فرستاده میشود تا مهارتها و ظرفیتهای موجود تقویت شود.
وزارت خارجه هند افزوده که این تعهدات در جریان سفر نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، به هند از ۱۶ تا ۲۱ دسمبر ۲۰۲۵ صورت گرفته است.
در ادامه آمده که هند بر تعهد خود مبنی بر ادامه کمکهای بشری و همکاری در بخشهای صحی با افغانستان تأکید کرده است.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز روز سهشنبه ۲۳ دسمبر در صفحه ایکس «توییتر سابق» خود سفر اخیر وزیر صحت عامه طالبان را به هند پُردستاورد خوانده است.
او نوشته است که در این سفر، حکومت هند و نهادهای مرتبط چندین کمک مهم ارائه کردند که این کمکها شامل واکسینهای مختلف به ارزش پنج میلیون دالر، یک دستگاه رادیوتراپی سه میلیون دالری برای بخش سرطان، پنج تن ادویه این بیماری به ارزش یک میلیون دالر، یک دستگاه سیتیاسکن به ارزش ۳۰۰ هزار دالر برای این بخش و ساخت و ظرفیتسازی یک شفاخانه و یک مرکز تخصصی تلاسیمیا به ارزش ۵۰۰ هزار دالر میشود.
ما ضرورت داریم که یک شفاخانه مجهز داشته باشیم تا بیماران ما مجبور نشوند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند و هند میتواند که در بخش کمکهای عاجل طبی بشری همکاری کند، همچنان در بخش ایجاد مراکز کلینکهای خاص برای تداوی طفل و مادر سرمایهگذاری کند.
در این حال اتحادیه اسلامی طبی افغانستان کمکهای هند در بخش صحت افغانستان را مهم خوانده و تأکید میکند که در شرایط فعلی که مسیرهای پاکستان با افغانستان مسدود است، همکاری هند با افغانستان ضروری و مؤثر است.
داکتور وحیدالله مصلح، رئیس این اتحادیه، در مورد نیازهای افغانستان در بخش طبابت که نیازمند حمایت هند است، به رادیو آزادی گفت:
«ما ضرورت داریم که یک شفاخانه مجهز داشته باشیم تا بیماران ما مجبور نشوند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند و هند میتواند که در بخش کمکهای عاجل طبی بشری همکاری کند، همچنان در بخش ایجاد مراکز کلینکهای خاص برای تداوی طفل و مادر سرمایهگذاری کند. هرچند در بخش امراض قلبی و جراحی اعصاب داریم، اما در این بخش هم عملیاتهای خیلی پیچیده است که باید در داخل افغانستان حمایت شود و هند میتواند نقش مهم را ایفا کند.»
در این حال داکتر عبدالحق قاضیزاده، یکی از متحصص پیشین بخش اطفال شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل، نیز کمکهای هند را در بخشهای مختلف مؤثر میداند.
«در گذشته در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی از طرف حکومت هند ادویه مجانی به مریضها داده میشد، در بخش وسایل تشخیصیه هم هند کمک میکرد. در کنار این کمکها داکتران هندی میآمدند و در واردها همراه با داکتران یکجا کار میکردند و بسیار چیزها را میآموختیم. اگر تعهدات و وعدهها مثل سابق باشد و جامعه عمل بپوشد، برای بخش صحت افغانستان بسیار مفید است.»
چهار روز قبل جگت پراکاش، وزیر صحت هند، نیز در صفحه ایکس خود نوشته بود که یک محموله بزرگ دوا همراه ۱۲۸ دستگاه سیتیاسکن در حال ارسال به افغانستان است.
رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجهٔ هند، روز پنجشنبه ۱۳ قوس هم گفت که دهلینو در چوکات برنامهٔ کمکهای بشردوستانهٔ خود، نزدیک به ۶۴ هزار دوز واکسین انفلونزا و مننژیت «التهاب پوش مغز و نخاع» را به ادارههای صحی حکومت طالبان تسلیم کرده است.
هند پیش از این برای تقویت سکتور صحی افغانستان، ماه گذشته تجهیزات طبی، دواهای ضروری و واکسینها را به این کشور ارسال کرد.
پس از تیره شدن روابط بین حکومت طالبان و پاکستان به اثر درگیریهای مرزی و انجام حملات هوایی به افغانستان که آن کشور نسبت داده شده، پاکستان راههای ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور را مسدود کرده است.
حکومت طالبان نیز در عکسالعمل به این اقدام پاکستان، واردات کالاها بهشمول ادویه از آن کشور را متوقف اعلام کرد و در تلاش یافتن راههای بدیل شده است.
اخیراً هند و حکومت طالبان روابط خود را در بخشهای سیاسی، اقتصادی و صحی گسترش دادهاند.
پیش از سفر نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان، برخی از مقامهای دیگر حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی، وزیر خارجه آنان، و نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به هند سفر کرده و تعهداتی را در بخش تحکیم روابط دوجانبه و ترانزیت و تجارت با آن کشور داشتهاند.
تیم والیبال زنان افغانستان تیم بنگلادش را شکست داد
تیم والیبال زنان افغانستان روز دوشنبه تیم بنگلادش را در رقابتهای قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی شکست داد.
این مسابقه در شهر ماله، پایتخت مالدیو، برگزار شد؛ شهری که از یک هفته پیش میزبان این تورنمنت منطقهای است.
پیش از این، تیم افغانستان دو دیدار پیاپی خود را برابر قرغیزستان و تیم میزبان، مالدیو، واگذار کرده بود.
در رقابتهای قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی، تیمهای افغانستان، بنگلادش، مالدیو و قرغیزستان حضور دارند و این مسابقات تا ۲۵ دسامبر ادامه خواهد داشت.
تیم والیبال زنان افغانستان بیشتر فعالیتهای خود را در تبعید انجام میدهد، زیرا از سال ۲۰۲۱ به این سو، محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان، مشارکت زنان را در عرصههای ورزشی و اجتماعی محدود کرده است.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو»: تمام کودکان در مرز افغانستان و پاکستان باید واکسین شوند
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» می گوید که باید تمام کودکان که از مرز میان افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکنند، باید واکسین شوند.
این نهاد روز سهشنبه ، ۲ جدی این موضوع را صفحه ایکس خود نوشته است.
پیش از این نیز این نهاد تأکید کرده بود که کودکانی که از پاکستان به افغانستان بازمیگردند، باید واکسین پولیو دریافت کنند تا از گسترش ویروس پولیو جلوگیری شود.
بر اساس گزارشها، شمار موارد مثبت پولیو در سال جاری در پاکستان افزایش یافته است؛ موضوعی که نگرانیها را درباره انتقال ویروس در دو سوی مرز و تهدیدهای احتمالی برای سلامت عمومی بیشتر کرده است.
افغانستان نیز در سال جاری دو مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است؛ یکی در ولایت بادغیس و دیگری در ولایت هلمند. این موضوع نشان میدهد که با وجود ادامه کارزارهای گسترده واکسیناسیون، این بیماری هنوز بهطور کامل ریشهکن نشده است.