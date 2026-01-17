دبلیو اف پی: سطح تولیدات داخلی در بازار های افغانستان هنوز هم پایین است

آرد زیاد قیمت شده است، مردم فقیر اند، توانایی خرید آن را ندارند

آنان می گویند رویداد های اخیر و اعتراضات در ایران و تاثیر آن بر روند تجارت میان دو کشور، توقف تجارت افغانستان با پاکستان و مسدود شدن برخی راه های مواصلاتی داخلی به دلیل برفباری ها ، بر قیمت کالاهای مختلف در بازارها تأثیر گذاشته است.

یک باشنده ولایت کندهار به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:

«آرد زیاد قیمت شده است، مردم فقیر اند، توانایی خرید آن را ندارند و قیمت روغن نیز افزایش یافته است.»

ساکنان برخی مناطق نزدیک خط دیورند از جمله ننگرهار و کنر می‌گویند که قیمت برخی کالاها، به‌ ویژه دوا، افزایش یافته است.

اما برخی از باشنده های ولایت‌ های هم مرز با کشور های آسیای میانه می‌گویند که بسته‌ شدن راه‌ های مواصلاتی با پاکستان بر قیمت‌ها در مناطق ‌شان تاثیری نداشته است.

میرولی باشنده ولایت کندز به رادیو آزادی گفت:

«تغییر زیادی به وجود نیامده، قیمت ها مانند گذشته است، زیرا حالا به جای پاکستان راه های بدیل وجود دارد، بنابراین قیمت ها اکثراً به همان حالت قبلی باقی مانده است.»

در کابل، قیمت برخی اجناس افزایش یافته، اما برخی دیگر کاهش یافته است.

شماری از فروشندگان در بازار مندوی شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که در مقایسه با هفته گذشته قیمت روغن و بوره اندکی افزایش یافته ، اما قیمت مواد سوخت کاهش یافته است.

آنان می‌گویند که هفته گذشته یک بشکه ۱۶ لیتره روغن ۲۰۵۰ افغانی و هفته جاری ۲۱۰۰ افغانی به فروش می‌رسد.

به همین ترتیب، قیمت بوره هندی نیز ۵۰ افغانی افزایش یافته است، اما به گفته آنان قیمت یک لیتر تیل پترول از ۶۱ به ۶۰ افغانی کاهش یافته اما قیمت یک لیتر تیل دیزل از ۵۹ به ۶۳ افغانی افزایش یافته است.

این در حالی است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد(WFP) اخیراً گفته است که سطح تولیدات داخلی در بازار های افغانستان هنوز هم پایین است که منجر به افزایش اتکاء به واردات شده است.

دبلیو اف پی در گزارش هفتگی خود برای هفته دوم ماه جنوری روز جمعه ۱۶ جنوری گفته است که هرچند کمبود کالاها باعث بلند رفتن قیمت‌ها شده ، اما ثبات نرخ تبادله افغانی تا حد زیادی قیمت کالاهای وارداتی را کنترول کرده است.

در این گزارش آمده است که با وجود افزایش واردات از طریق راه‌های بدیل، تجارت با پاکستان هنوز متوقف است.

براساس این گزارش، تاجران افغان تلاش کرده اند تا مسیر تجارت شان را تغییر داده و واردات کالاها را از ایران، هند و کشورهای آسیای میانه انجام بدهند، که تا حدودی مشکل کمبود کالا در افغانستان را کاهش داده است.

دبلیو اف پی افزوده که قیمت برخی مواد غذایی و غیرغذایی نسبت به سال گذشته بالاتر است و این افزایش به دلیل ممانعت های دوامدار تجاری با پاکستان است.

هزینه مسیر از طریق ایران زیاد است که بازار را صدمه می زند، همین حالا قیمت اجناس در بازار افزایش یافته

شماری از تاجران افغان نیز می‌گویند که قیمت برخی مواد خوراکی افزایش یافته است و آنان این مسئله را به هزینه ‌های بلند انتقال کالا ها از مسیر طولانی از طریق ایران نسبت می‌دهند.

محمد هارون یکی از تاجران افغان که مواد اولیه غذایی را وارد می کند به رادیو آزادی گفت:

«البته هزینه مسیر از طریق ایران زیاد است که بازار را صدمه می زند، همین حالا قیمت اجناس در بازار افزایش یافته و تاثیرات خود را گذاشته است.»

این در حالیست که پس از درگیری های سنگین میان نیروهای حکومت طالبان و پاکستان در اواسط ماه اکتوبر سال گذشته میلادی در امتداد خط دیورند، تمام دروازه های بین دو کشور از سوی پاکستان بسته شد و جریان تجارت و رفت‌وآمد بین افغانستان و پاکستان متوقف شد.

وزارت صنعت و تجارت طالبان یک و نیم ماه قبل اعلام کرده که افغانستان دیگر به پاکستان برای واردات و صادرات وابسته نیست و توافق‌هایی با ایران، هند، ترکیه و چند کشور منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و سوخت انجام شده است.





اتاق‌ های مشترک تجارت افغانستان و پاکستان ؛اما گفته که بسته شدن این مسیرها میلیون‌ها دالر به تاجران دو طرف زیان وارد کرده است.