دجان پانیک، مسئول ایمرجنسی در افغانستان گفته که در میان زخمی‌هایی که به شفاخانۀ این سازمان در کابل انتقال یافته، چهار زن و یک کودک نیز شامل هستند.

ایمرجنسی می‌افزاید که این آمار نهایی نیست.

از سوی دیگر خالد زدران، سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که انفجار در یک هوتل چینایی در کوچۀ گل‌فروشی شهر نو کابل رخ داده است.

او تأیید کرد که این حمله تلفاتی در پی داشته، اما آمار تلفات را مشخص نساخت و گفت که تا هنوز معلوم نیست که شهروندان چینایی هم شامل قربانانیان هستند یا نه.

زدران افزود که تحقیقات در بارۀ چگونگی این انفجار جریان دارد و جزئیات آن بعداً با رسانه‌ها در میان گذاشته خواهد شد.

یک منبع دیگر در حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفت که احتمالاً این انفجار برخواسته از انفجار ماین بوده است.

این حمله حدود ۳ بجۀ پس از ظهر امروز، ۲۸ جدی رخ داد.