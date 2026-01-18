خبر ها
تیم ملی فوتسال افغانستان ۵-۳ تیم ویتنام را شکست داد
تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی دوستانه با نتیجۀ ۵-۳ در برابر تیم فوتسال ویتنام برنده شد.
این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال امروز یکشنبه (۲۸جدی) برگزار شد.
ملی پوشان فوتسال افغانستان دومین بازی دوستانه را در برابر ویتنام روز سه شنبه انجام خواهند داد.
رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار میشود.
تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا همگروه است.
دستکم شش نفر در آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان جان باختند
آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان بخش هایی از ساختمان آن را تخریب کرده و جان شش نفر را گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، در تصاویر ویدیویی دیده می شود که شعله های آتش از ساختمان بلند می شود وکارمندان اطفائیه برای مهار آتش تلاش می کنند.
آتش سوزی شنبه شب )۲۷جدی) رخداد و علت آن هنوز مشخص نشده است.
یک مقام پولیس گفته که شش جسد به شفاخانۀ ملکی کراچی منتقل شده و یازده زخمی رویداد در شفاخانه تحت درمان قرار دارند.
رسانه های محلی گزارش داده اند که بخش های از ساختمان به فروریختن آغاز کرده و مقام های نجات بیم دارند که تمام ساختمان فرو خواهد ریخت.
در ادامۀ بحث مالکیت گرینلند؛ دونالد ترمپ بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی تعرفه وضع می کند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده، بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی تعرفه وضع خواهد کرد.
آقای ترمپ روز شنبه (۲۷جدی) در شبکۀ اجتماعی تروث سوشیال نوشت که تعرفههای وارداتی کالا از دنمارک، ناروی، سویدن، فرانسه، آلمان، هالند، فنلند و بریتانیا از اول ماه فبروری ۱۰ درصد افزایش مییابد و این رقم از اول جون به ۲۵ درصد خواهد رسید.
گرینلند، سرزمینی خودمختار در قلمرو دنمارک است.
مقام های دنمارک و دولت محلی گرینلند پیوسته گفته اند که این جزیره «برای فروش » نیست.
رئیس جمهور ترمپ گفته است که گرینلند به دلیل موقعیت استراتیژیک آن و منابع معدنی غنی، برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است و حتی احتمال استفاده از زور را نیز رد نکرده است.
این تهدید با واکنش تند کشورهای اروپایی روبه رو شده است.
یک هیئت طالبان به بنگلادش رفت
یک هیئت حکومت طالبان به هدف گفتوگو دربارۀ روابط دوجانبۀ تجاری و افزایش سطح تجارت با بنگلادش امروز یکشنبه (۲۸جدی) عازم آن کشور شد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خبرنامه ای گفت که در ترکیب هیئت به رهبری احمدالله زاهد، معین این وزارت تقریباً پنجاه تاجر شامل اند.
یافتن بازارهای جدید برای تاجران، افزایش فرصتهای صادراتی برای تولیدات داخلی و تقویت همکاریهای اقتصادی منطقهای از دیگر اهداف این سفر خوانده شده است.
این در حالی است که مسدود ماندن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان میلیون ها دالر زیان وارد کرده است.
این گذرگاه ها بیش از سه ماه قبل به دنبال افزایش تنش و درگیری بین طالبان و پاکستان مسدود شدند.
تیم های فوتسال افغانستان و ویتنام دریک بازی دوستانه امروز به مصاف هم می روند
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در یک دیدار دوستانه امروز یکشنبه (۲۸ جدی) به مصاف تیم ویتنام برود. این بازی ساعت ۲:۳۰ پس از ظهر به وقت کابل به میزبانی ویتنام آغاز میشود.
بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان ، دومین بازی دوستانه میان این دو تیم روز سه شنبه انجام خواهد شد.
این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال راه اندازی میشود.
رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ با اشتراک تیم های شانزده کشور از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار میشود.
تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا همگروه است.
در دو رویداد ترافیکی در پنجاب و بلوچستان پاکستان ۲۴ نفر جان باختند
در دو رویداد ترافیکی در ایالتهای پنجاب و بلوچستان پاکستان، دست کم ۲۴ نفر کشته و ۴۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
طبق گزارش رسانههای پاکستانی، هر دو حادثه روز شنبه رخ داده است.
برخی از قربانیان این رویدادها کودکان هستند.
به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بیشتر کشتهشدگان رویداد ترافیکی در بلوچستان، کارگرانی از ایالت سند بودهاند.
جادههای نامناسب، بیتوجهی به قوانین رانندگی و بیاحتیاطی رانندگان از علل اصلی تصادفات رانندگی در پاکستان به شمار میرود.
افزایش فعالیت رسانههای دولتی چین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت رسانههای دولتی چین افزایش یافته است.
بر اساس یک گزارش تحقیقی/تحلیلی بخش مرکزی خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که روز شنبه منتشر شده، رسانههای چینی سرگرم بازتاب نقش مثبت پیکنگ در افغانستان هستند و از گزارشدهی دربارهٔ فقر، مشکلات، و موارد نقض حقوق بشر خودداری میکنند.
برخی خبرنگارانی که با خبرگزاریها و رسانههای مورد حمایت چین کار میکنند، از صحبت با دیگر رسانهها دربارهٔ کارهایشان منع شدهاند و به آنان هشدار داده شده که در صورت انجام این کار، از وظایفشان برکنار خواهند شد.
بر اساس گزارشها، چین از سالها پیش برخی رسانهها و خبرگزاریهای خصوصی و دولتی را تمویل کرده است.
در حال حاضر نیز تلویزیون بینالمللی چین (CGTN) و تلویزیون مرکزی چین (CCTV) در کابل دفتر دارند و با برخی رسانههای دولتی و خصوصی همکاری و روابط برقرار کردهاند.
شفیق مرید میگوید که طالبان پرورشگاه او به نام "رایان" را بستند
شفیق مرید آوز خوان شناختهشدۀ افغانستان شکایت کرده است که حکومت طالبان یک پرورشگاه کودکان به نام "رایان" را که مربوط او میشد، در شهر کابل بسته است.
آقای مرید روز شنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحۀ فسبوکش نشر کرده، گفته که مقامهای طالبان بدون هیچگونه اطلاع قبلی دست به این اقدام زده و کودکان را به پرورشگاههای دولتی منتقل کردهاند.
شفیق مرید میگوید که در پرورشگاه رایان، ۲۱ تن از کارمندان و آموزگاران سرگرم آموزش و نگهداری شمار زیادی از کودکانی بودند که با فقر، گرسنگی و بیسرپرستی روبهرو بودند.
او افزوده است که آنان از طریق پرورشگاه رایان، برای این کودکان محل مناسب زندگی و محیط آموزشی سالم و خوبی فراهم کرده بودند.
ادامۀ بازیهای جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال؛ امروز تیمهای افغانستان و ویستاندیز به مصاف هم میروند
این بازی در شهر ویندهوک نامیبیا برنامهریزی شده و انتظار میرود ساعت دوازده ظهر به وقت افغانستان آغاز شود.
این دیدار در چارچوب گروه «دی» جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال برگزار میشود.
در این گروه، علاوه بر افغانستان و ویستاندیز، تیمهای ملی افریقای جنوبی و تانزانیا نیز شامل هستند.
تیم های افغانستان و ویستاندیز هر دو در بازی های نخست خود برنده شده اند.
افغانستان روز جمعه در جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، نخستین بازی خود را در برابر افریقای جنوبی با پیروزی به پایان رساند.
جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا و با اشتراک شانزده تیم آغاز شده است.
ملل متحد میگوید که بازداشت افغانها در پاکستان در ماه جنوری افزایش یافته است
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته گزارش داده که در ۱۰ روز نخست ماه جنوری بیش از ۱۷۰۰ افغان در پاکستان بازداشت شدند که نسبت به زمان مشابه در ماه قبل ۱۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
این ادارۀ ملل متحد در یک گزارش مشترک با سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) اعلام کردند که بیش از ۱۳۱ هزار افغان در سال ۲۰۲۵ در پاکستان بازداشت شدهاند.