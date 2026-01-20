لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

چین از طالبان خواست امنیت شهروندان چینی در افغانستان را تأمین کند

محل انفجار روز دوشنبه در کابل
چین پس از انفجار در یک رستورانت در کابل که دست‌کم هفت کشته، از جمله یک شهروند چینی، برجا گذاشت، از طالبان خواست امنیت شهروندان چینی را تأمین کند.

سخنگوی وزارت خارجه‌ی چین اعلام کرد که پکن به‌گونه‌ی فوری از مقام‌های افغان خواسته است برای درمان زخمی‌ها اقدام کنند و تدابیر مؤثرتری برای حفاظت از شهروندان چینی روی دست بگیرند.

چین همچنین به شهروندان خود هشدار داده است از سفر به افغانستان خودداری کنند.

این انفجار روز دوشنبه در رستورانت «نودل چینی» در منطقه‌ی شهر نو کابل رخ داد و به گفته‌ی سخنگوی پولیس طالبان در کابل، شش شهروند افغان نیز در میان قربانیان هستند.

گروه دولت اسلامی موسوم به «داعش» مسئولیت این حمله‌ی انتحاری را بر عهده گرفته است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رویترز: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعۀ پیش رو نشستی اضطراری درباره ایران برگزار خواهد کرد

خبرگزاری رویترز نوشت، طبق سندی که روز سه‌شنبه ۳۰ جدی منتشر شد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعۀ پیش رو نشستی اضطراری درباره ایران برگزار خواهد کرد. هدف از این نشست بررسی «خشونت نگران‌کننده» علیه معترضان اعلام شده است.

در نامه‌ای که از سوی سفیر ایسلند، اینار گونارسون، به نمایندگی از گروهی از کشورها از جمله جرمنی و بریتانیا ارسال شده و رویترز آن را مشاهده کرده است، آمده است: «برگزاری یک نشست ویژه ضروری است، زیرا وضعیت از اهمیت و فوریت بالایی برخوردار است؛ به‌ویژه به دلیل گزارش‌های معتبر درباره خشونت شدید، سرکوب معترضان و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سراسر این کشور.»

سازمان ملل تأیید کرده است که این نشست ویژه روز جمعه برگزار می‌شود و تاکنون ۲۱ کشور از این طرح حمایت کرده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز با محکوم‌کردن «کشتارهای گسترده و غیرقانونی»، خواستار آن شده است که هیئت تحقیق سازمان ملل، که در سال ۲۰۲۲ برای بررسی اعتراضات پیشین تشکیل شده بود، مرگ‌های اخیر را بررسی کند و بودجه بیشتری برای انجام این مأموریت دریافت کند.

هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

با این حال، برخی دیپلمات‌ها گفته‌اند که ایران مجموعه‌ای از پاسخ‌ها را برای نمایندگی‌های مختلف ارسال کرده و در آن ادعاها درباره سرکوب را رد کرده است؛ جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که درگیری‌ها پس از حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی این کشور آغاز شده است.

شورای امنیت سازمان ملل هفتهٔ گذشته نیز نشستی اضطراری دربارهٔ هدف قرار گرفتن معترضان در ایران برگزار کرد. با این حال، پس از اظهارات دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، دربارهٔ احتمال مداخله، برخی اعضای شورا بر لزوم پیگیری موضوع از مسیر دیپلماسی تأکید کرده بودند.

این در حالی است که نهادهای حقوق بشری خواستار اقدام شورای حقوق بشر شده‌اند، نهادی که برخلاف شورای امنیت، تحت تأثیر حق وتوی چین و روسیه نیست.

تاجران وزیرستان جنوبی خواستار باز شدن گذرگاه انگور اده شدند

مقام‌های اتاق تجارت وزیرستان جنوبی می‌گویند که گذرگاه انگور اده با افغانستان باید به‌روی تاجران باز شود.

عین‌الدین وزیر، منشی عمومی این اتاق روز دوشنبه، ۲۹ جدی در گفت‌وگو با بخش مشال رادیو آزادی این خواست را مطرح کرده و گفته تاجران چندین میلیون خسارات مالی را متحمل شدند.

از سوی دیگر، شماری از مقام‌های ارشد دیگر در وزیرستان جنوبی نیز از حکومت پاکستان خواسته‌اند که راه‌های تجارتی با افغانستان را دوباره بازگشایی کند.

پس از درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در ماه اکتوبر سال گذشته، تمامی راه‌های رفت‌وآمد و تجارت میان دو کشور، از جمله دروازه تورخم و چمن، بسته شد.

تاجران افغان که کالاهای‌شان در تورخم، بندر کراچی و دیگر مسیرهای تجارتی با پاکستان متوقف مانده است، می‌گویند که متحمل میلیون‌ها دالر خسارت شده‌اند.

طرف‌های افغان و پاکستانی چندین بار برای بازگشایی این راه‌ها گفت‌وگو کرده‌اند، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

جاپان از کمک ۱۹ اعشاریه ۵ ملیون دالر با افغانستان خبرداده است.

بیرق جاپان(آرشیف)
این را کینیچی ماساموتو، سفیر جاپان در ملاقات با مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان در کابل روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) بیان کرده است.

خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول سفیر جاپان گزارش داده که این کمک به سلسله مساعدت های جاپان با مردم افغانستان است.

در این حال ایتالیا نیز از کمک ۲.۵ میلیون یورو (معادل ۲.۸۹ میلیون دالر) نیز خبرداده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) در شبکۀ اکس (تویتر سابق) از ایتالیا بخاطر این کمک به صندوق بشر دوستانه افغانستان سپاسگزاری کرده، گفته که تداوم حمایت از این صندوق آنها را برای پاسخ‌گویی به وضعیت‌های اضطراری و حفاظت از افرادی که در معرض بیشترین خطر قرار دارند، تقویت می‌کند.

این درحالیست که اوچا پیش از این گفته بود که در سال جاری میلادی حدود ۲۱.۹ میلیون تن در افغانستان به کمک ‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

اوچا در اواخر ماه دسمبر سال ۲۰۲۵ همچنان اعلام کرد که افغانستان در سال ۲۰۲۶ با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشری جهان روبه‌رو خواهد بود، بحرانی‌که مردم این کشور را با زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات، روبرو کرده است.

افغانستان و ویست‌اندیز امروز در بازی بین‌المللی بیست‌آوره کرکت به میدان می‌روند

کپتان‌های افغانستان و ویست‌اندیز
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ویست‌اندیز امروز در یک بازی بین‌المللی بیست‌آوره با هم روبه‌رو می‌شوند.

این بازی هفت شام به وقت افغانستان در شهر دوبی آغاز خواهد شد.

افغانستان و ویست‌اندیز پیش از جام جهانی بیست‌آوره، سه بازی بین‌المللی بیست‌آوره انجام می‌دهند.

جاناتن تروت، سرمربی تیم ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که بازیکنان افغان برای این بازی‌ها آماده‌اند و پیروز شدن در این مسابقات، پیش از جام جهانی از نگاه روحیه بسیار مهم است.

در یک تحول مربوط، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان دیروز در جام جهانی شکست سنگینی به ویست‌اندیز وارد کرد.

افغانستان هدف ۲۶۳ دوش را تعیین کرده بود، اما تمامی بازیکنان ویست‌اندیز با اجرای ۱۲۴ دوش حذف شدند.

افغانستان در نخستین بازی خود تیم افریقای جنوبی را شکست داد.

به این ترتیب، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروه دی جام جهانی قرار دارد.

جشنوارۀ فلم برلین، با فلمی از یک فلمساز زن افغان افتتاح می شود

شهر بانو سادات فلمساز افغان
جشنوارۀ فلم برلینالی، در اعلامیه ای گفته است که فلم «No Good Men » جشنوارۀ امسال فلم برلین را افتتاح خواهد کرد.

در اعلامیه به نقل از تریشیا توتیل، رییس این جشنواره آمده که «شهربانو سادات یکی از هیجان انگیزترین صدا ها در سینمای جهان است.»

شهربانو، با فلم‌های قبلی خود "گرگ و گوسفند" و "پرورشگاه" در جشنواره های معتبر دیگر در جهان نیز حضور یافته است.

هفتاد و ششمین جشنوارۀ سالانۀ فلم برلین در ۱۲ ماه فبروری امسال، آغاز خواهد شد.

برلینالی، در کنار اوسکار و گولدن گلوب، از معتبرترین جشنواره های هنری فلم در جهان است که سالانه در شهر برلین، پایتخت جرمنی برگزار می‌شود.

تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان در جام جهانی در برابر تیم ویست اندیز برنده شد

تیم ملی کریکت زیر نزده سال افغانستان
تیم ملی کریکت زیر نزده سال افغانستان در دومین بازی اش در رقابت های جام جهانی، تیم ویست اندیز را با تفاوت ۱۳۸ دوش شکست داد.

این بازی امروز یکشنبه (۲۸جدی) در شهر ویندهوک پایتخت نامیبیا برگزار شد.

تیم افغانستان بر اساس قرعه به توپ زنی آغاز و ۲۶۳ دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد.

تیم ویست اندیز در اوور سی و چهارم فقط ۱۲۴ دوش انجام داد و نتوانست که هدف تعیین شده را تکمیل کند.

پیش از این ، افغانستان روز جمعه در جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، نخستین بازی خود را در برابر افریقای جنوبی با پیروزی به پایان رساند.

این جام با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا راه اندازی شده است.

تیم های افغانستان ، ویست‌اندیز، افریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می کنند.

تیم ملی فوتسال افغانستان ۵-۳ تیم ویتنام را شکست داد

تیم ملی فوتسال افغانستان
تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی دوستانه با نتیجۀ ۵-۳ در برابر تیم فوتسال ویتنام برنده شد.

این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال امروز یکشنبه (۲۸جدی) برگزار شد.

ملی پوشان فوتسال افغانستان دومین بازی دوستانه را در برابر ویتنام روز سه شنبه انجام خواهند داد.

رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا هم‌گروه است.

یک هیئت طالبان به بنگلادش رفت

بیرق ملی بنگلادش
یک هیئت حکومت طالبان به هدف گفت‌وگو دربارۀ روابط دوجانبۀ تجاری و افزایش سطح تجارت با بنگلادش امروز یکشنبه (۲۸جدی) عازم آن کشور شد.

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خبرنامه ای گفت که در ترکیب هیئت به رهبری احمدالله زاهد، معین این وزارت تقریباً پنجاه تاجر شامل اند.

یافتن بازارهای جدید برای تاجران، افزایش فرصت‌های صادراتی برای تولیدات داخلی و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای از دیگر اهداف این سفر خوانده شده است.

این در حالی است که مسدود ماندن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان میلیون ها دالر زیان وارد کرده است.

این گذرگاه ها بیش از سه ماه قبل به دنبال افزایش تنش و درگیری بین طالبان و پاکستان مسدود شدند.

تیم های فوتسال افغانستان و ویتنام دریک بازی دوستانه امروز به مصاف هم می روند

اعضای تیم فوتسال افغانستان
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در یک دیدار دوستانه امروز یکشنبه (۲۸ جدی) به مصاف تیم ویتنام برود. این بازی ساعت ۲:۳۰ پس از ظهر به وقت کابل به میزبانی ویتنام آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان ، دومین بازی دوستانه میان این دو تیم روز سه شنبه انجام خواهد شد.

این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال راه اندازی می‌شود.

رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ با اشتراک تیم های شانزده کشور از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا هم‌گروه است.

